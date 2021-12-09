Україна пропонує "різдвяне" перемир’я на Донбасі
Задля виходу "з глухого кута" на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, зокрема й нове "різдвяне" перемир’я.
Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв’язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог", - сказав Цимбалюк.
За його словами, українська сторона запропонувала запровадити так зване "різдвяне припинення вогню" та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми".
Потрібно відновити роботу усіх існуючих КПВВ уздовж лінії зіткнення і відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя, а також доопрацювати план розмінування, адже "люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі", додав дипломат.
Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.
Цимбалюк додав, що на основі міжнародного механізму має бути забезпечено безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечено безперешкодний та безпечний доступ на усій території України, що також сприятиме зниженню напруги на лінії зіткнення. Також потрібно посилити моніторингові спроможності СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення "глушіння" безпілотників.
На його думку, слід підвищити прозорості в прикордонних районах шляхом їх постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.
"Ці кроки можуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив Цимбалюк.
Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.
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Вони ж такі дисципліновані і тверезодумаючі.
Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, Джерело:
Питання розкрите відносно правильної та вашої людини?
Дебіли навіть не розуміють, що намагаючись досягнути чергового перемир'я, тим самим доводять що попереднє не діє.
Понятно, ничего, кроме радости, я не испытал. Новый Год с женой и с котами... Это- подарок.
Давно я не слышал в Мариуполе крупный калибр... Неприятная штука... Низкая, всепроникающая частота разрывов... Уступает только прилету "Градов"...
Потому, я, понятно, за это перемирие.
Идёт по следам порошенко, новогодние, рождественское, пасхальное, последнего звонка, урожая, первый звонок, осеннее перемирие.
И каждое перемирие выполняют по приказу зе и ермака, только украинские солдаты.
А я верил, что не смотря на каждодневные обстрелы и жертвы тишина очень хорошая.