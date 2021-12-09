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Новини Війна
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Україна пропонує "різдвяне" перемир’я на Донбасі

Україна пропонує

Задля виходу "з глухого кута" на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, зокрема й нове "різдвяне" перемир’я.

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв’язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог", - сказав Цимбалюк.

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За його словами, українська сторона запропонувала запровадити так зване "різдвяне припинення вогню" та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми".

Потрібно відновити роботу усіх існуючих КПВВ уздовж лінії зіткнення і відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя, а також доопрацювати план розмінування, адже "люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі", додав дипломат.

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Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.

Цимбалюк додав, що на основі міжнародного механізму має бути забезпечено безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечено безперешкодний та безпечний доступ на усій території України, що також сприятиме зниженню напруги на лінії зіткнення. Також потрібно посилити моніторингові спроможності СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення "глушіння" безпілотників.

На його думку, слід підвищити прозорості в прикордонних районах шляхом їх постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.

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"Ці кроки можуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.

Автор: 

ОБСЄ (3501) Донбас (22354) перемир’я (892) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+13
Що чергове відведення ЗСУ !! Зелена пліснява продовжує здачу України !!!)))
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09.12.2021 19:48
+10
Так і бачу як сєпари обширяються і будуть блюсті перемир я
Вони ж такі дисципліновані і тверезодумаючі.
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09.12.2021 19:47
+10
Ці тупорилі орки самі себе одолєют, головне їм в цьому не заважати
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09.12.2021 19:49
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09.12.2021 19:46 Відповісти
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09.12.2021 20:59 Відповісти
Так і бачу як сєпари обширяються і будуть блюсті перемир я
Вони ж такі дисципліновані і тверезодумаючі.
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09.12.2021 19:47 Відповісти
Ці тупорилі орки самі себе одолєют, головне їм в цьому не заважати
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09.12.2021 19:49 Відповісти
Це навіть не орки - це пещерні расцєянські гобліни )

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09.12.2021 19:56 Відповісти
Підарахи
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09.12.2021 20:01 Відповісти
А откуда у мордвы и татарвы Рождество???
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10.12.2021 08:59 Відповісти
Пристреліть хтось цього цимбалника
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09.12.2021 19:47 Відповісти
Розкрийте поняття Пристреліть хтось цього цимбалника. Цимбалісти тут НАПЕВНО ні до чого. Кореспондента УНІАН в тилу ворога розстрілювати забороняю. То є НАША і ПРАВИЛЬНА людина.
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09.12.2021 21:21 Відповісти
Может Зеля и на цимбалах умеет членом играть?
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09.12.2021 21:24 Відповісти
Задля виходу "з глухого кута" на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, зокрема й нове "різдвяне" перемир'я.

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, Джерело:
Питання розкрите відносно правильної та вашої людини?
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09.12.2021 21:52 Відповісти
Пиши на тверезу голову,а не абияк..
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09.12.2021 21:59 Відповісти
Ти драгер судячи з всього😂😂😂.
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09.12.2021 22:04 Відповісти
драгери цензора не читають, недоумку. Марш звідси,гниль
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09.12.2021 22:07 Відповісти
Судячи з твоїх реплік так недоумок тут ти!
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09.12.2021 22:21 Відповісти
Що чергове відведення ЗСУ !! Зелена пліснява продовжує здачу України !!!)))
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09.12.2021 19:48 Відповісти
ще не закінчили попереднє "вбивче перемир'я",як будуть починати наступне таке ж саме,як і не закінчене
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09.12.2021 19:48 Відповісти
Різдвяне ? Ну це точно , ЗЕСанта попреця з мішком ніштяків до сепарів )
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09.12.2021 19:48 Відповісти
А що, попереднє вже зіпсувалося?
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09.12.2021 20:06 Відповісти
Лучшее перемирие это когда оккупант глубоко закопан ... и мирно кормит червячков ...
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09.12.2021 20:11 Відповісти
пуйло нападать собрался а у зе-биллов всё "перемир'я" та "розведення"...
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09.12.2021 20:18 Відповісти
8-ой год войны а он еще не напал ?
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09.12.2021 20:44 Відповісти
зелины корпоративы - то святое..(
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09.12.2021 20:22 Відповісти
Так а на яке Різдво ? На те що весь світ святкує чи на московське ?
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09.12.2021 20:23 Відповісти
Ой, ***...
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09.12.2021 20:27 Відповісти
А що так можна? Різдв'яне перемир'я під час всеосяжного?
Дебіли навіть не розуміють, що намагаючись досягнути чергового перемир'я, тим самим доводять що попереднє не діє.
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09.12.2021 20:34 Відповісти
глупо начинать новое если старые не действовали
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09.12.2021 20:34 Відповісти
Твою ж мать...
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09.12.2021 20:35 Відповісти
зелох просрал, свой план Бе...
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09.12.2021 20:37 Відповісти
А мне, только что, Компания сообщила: выезжать мне, аж 5 января, на замену.
Понятно, ничего, кроме радости, я не испытал. Новый Год с женой и с котами... Это- подарок.
Давно я не слышал в Мариуполе крупный калибр... Неприятная штука... Низкая, всепроникающая частота разрывов... Уступает только прилету "Градов"...
Потому, я, понятно, за это перемирие.
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09.12.2021 20:38 Відповісти
чем дальше люди от эпицентра неприятностей, тем они более воинственные. самая боевая дияспора в канаде
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10.12.2021 09:24 Відповісти
а как же прошлое, усрались
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09.12.2021 20:40 Відповісти
Неправильное название новости. Не "Украина предлагает перемирие", а рашистский агент Дерьмак предлагает перемирие, в ходе которого рашисты будут гачить по нашим хлопцам, будучи уверенными в отсутствии адекватной ответки.
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09.12.2021 20:45 Відповісти
Гитлеру зимой 1945 очень не хватало рождественского перемирия. но тогда украинская ссыкливая элитка еще не родилась.
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09.12.2021 20:45 Відповісти
Ты очень плохо знаешь историю Украины,вернее совсем не знаешь...в 1944 году в Украине был свой министр обороны и руководящие элиты...а 26 июня 1945 года Украина стала соучредителем ООН...,по факту Украина была тогда государством...
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09.12.2021 20:59 Відповісти
я же написал "ссыкливая"..... это ссыкливая была элита?
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09.12.2021 21:01 Відповісти
неспособный зе, подписался что он далее неспособный....
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09.12.2021 20:48 Відповісти
Це коли завжди буда ;отвєтка; і кацапи щодня оплакували як не ;Сохатово; так ;Якута; з ;Шнирьом;?
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09.12.2021 20:58 Відповісти
А что сейчас нет перемирия Зе?
Идёт по следам порошенко, новогодние, рождественское, пасхальное, последнего звонка, урожая, первый звонок, осеннее перемирие.
И каждое перемирие выполняют по приказу зе и ермака, только украинские солдаты.
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09.12.2021 20:59 Відповісти
Что в.а.зелин замирится решил? А кпвв на фига открывать? Шо своих шпионов мало? Пусть сидят в своём гетто и не квакают
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09.12.2021 21:02 Відповісти
Перемирие было и в 1 Мировую войну с братанием рюсскаго и немецкого быдла..хотите фото? не вопрос...
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09.12.2021 21:02 Відповісти
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09.12.2021 21:07 Відповісти
А шо тот режим "перемирия", который каждый день "не нарушается" все-таки не работает?

А я верил, что не смотря на каждодневные обстрелы и жертвы тишина очень хорошая.
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09.12.2021 21:19 Відповісти
Ну и правильно верил. По крайней мере, возле Мариуполя- тихо. То есть- совсем тихо. О стрелковом- не знаю.
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09.12.2021 21:21 Відповісти
Там и до ЗЕ было не громко уже.
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09.12.2021 21:22 Відповісти
Это значит что опять введут штрафы за ответку оркам
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09.12.2021 21:29 Відповісти
Маріуполь звільняли ЗСУ.
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09.12.2021 21:42 Відповісти
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09.12.2021 21:43 Відповісти
А сейчас какое перемирие, как называется, кто помнит?
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09.12.2021 22:18 Відповісти
А що, попереднє, неосяжне та "безтермінове перемир'я " вже скінчилося?
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10.12.2021 07:19 Відповісти
 
 