Беларусь, Армения, Китай, Россия и Иран в ООН проголосовали против Украины

Генассамблея ООН одобрила "усиленную" резолюцию против милитаризации Крыма. За резолюцию проголосовали 63 страны, против – 22.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Она (резолюция. - Ред.) содержит важную поддержку "Крымской платформы", призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - написал он.

Украинский министр выразил благодарность странам - членам ООН, которые поддержали резолюцию. По его словам, это решение посылает сигнал сдерживания на фоне "наращивания военного присутствия" России вдоль украинской границы и в Крыму, подчеркнул Кулеба.

Как сообщает "Укринформ", за резолюцию проголосовали 63 страны, против - 22 (включая Россию, Армению, Белоруссию, КНР, Кубу, Иран, Мьянку, Сирию, Венесуэлу и Зимбабве), еще 55 воздержались (Япония проголосовала за, как пояснил с места ее представитель, но по техническим причинам это не отображено на экране).



Фото: "Укринформ"

Принимаемый ежегодно документ, начиная с 2018-го, дополнен, в частности, ссылкой на международную Крымскую платформу и ее декларацию.

Резолюция "упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины".

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