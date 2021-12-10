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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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Крым (26014) ООН (3926) резолюция (310)

Беларусь, Армения, Китай, Россия и Иран в ООН проголосовали против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Беларусь, Армения, Китай, Россия и Иран в ООН проголосовали против Украины

Генассамблея ООН одобрила "усиленную" резолюцию против милитаризации Крыма. За резолюцию проголосовали 63 страны, против – 22.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Она (резолюция. - Ред.) содержит важную поддержку "Крымской платформы", призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - написал он.

Украинский министр выразил благодарность странам - членам ООН, которые поддержали резолюцию. По его словам, это решение посылает сигнал сдерживания на фоне "наращивания военного присутствия" России вдоль украинской границы и в Крыму, подчеркнул Кулеба.

Как сообщает "Укринформ", за резолюцию проголосовали 63 страны, против - 22 (включая Россию, Армению, Белоруссию, КНР, Кубу, Иран, Мьянку, Сирию, Венесуэлу и Зимбабве), еще 55 воздержались (Япония проголосовала за, как пояснил с места ее представитель, но по техническим причинам это не отображено на экране).

Беларусь, Армения, Китай, Россия и Иран в ООН проголосовали против Украины 01
Фото: "Укринформ"

Принимаемый ежегодно документ, начиная с 2018-го, дополнен, в частности, ссылкой на международную Крымскую платформу и ее декларацию.

Резолюция "упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
ще один приклад показує справжнє ставлення комуністичного китаю до України. Нам з ними не вигідно ані в економічній площині, ані в політичній.
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10.12.2021 11:26
+17
Очікувано, не перший рік такі результати голосувань.
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10.12.2021 11:14
+16
Потрібно просто допомогти Азербайджану й Турції помножити на нуль фашистську Вірменію!
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10.12.2021 11:30
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Правила форума Совет форумчан
Очікувано, не перший рік такі результати голосувань.
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10.12.2021 11:14 Ответить
впервые Китай проголосовал против Украины
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10.12.2021 12:42 Ответить
Згоден, раніше утримувався. Видно тепер із-за "Мотор-Січі".
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10.12.2021 12:57 Ответить
а на своем ли месте находится министр, если все россказни об успехах говорит дерьмак?
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10.12.2021 11:16 Ответить
Это не понятно на каком месте Ермак находится и что конкретно входит в его функционал и главное ответственность. Вроде канцелярия, а везде и без мыла...
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10.12.2021 12:20 Ответить
Ми в правильній компанії.
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10.12.2021 11:17 Ответить
Если хто плуг и ещё не осознал - это ось зла в Третьей Всемирной.
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10.12.2021 11:24 Ответить
ще один приклад показує справжнє ставлення комуністичного китаю до України. Нам з ними не вигідно ані в економічній площині, ані в політичній.
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10.12.2021 11:26 Ответить
А ТЫ У ЗЕЛЕНСКОГО, АРАХАМИИ И СЛУГ НАРОДА СПРОСИ ПРО КИТАЙ...
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10.12.2021 12:47 Ответить
Потрібно просто допомогти Азербайджану й Турції помножити на нуль фашистську Вірменію!
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10.12.2021 11:30 Ответить
Армения отличная страна, но к сожалению бедная и чиновники сейчас все проросийские стоят, все куплено Рашей...а сам народ Армении это добрые люди какие уважают Украину и украинцев! Так что не надо делать такий завялений про всю их страну! Ну а вот чинуш кремлевских зачистить бы не помешало)
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10.12.2021 12:08 Ответить
Армяне точно так же помешаны на вЯличии армении как кацапы на вЯличии паРаши...и сербы на вЯличии сербии...
Потому они добрые пока спят зубами к стенке..?
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10.12.2021 12:18 Ответить
Аха ха ха уважают Украину, иди симонянам и прочим мартиросянам эти байки втирай.
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10.12.2021 12:23 Ответить
ну да, мы это уже слышали: армяне не виноваты, виновато правительство, которое они избрали. Что-то подобное русские поют: русские хорошие, путин плохой.
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10.12.2021 12:49 Ответить
И немцьі после поражение тоже такое пели, мол мьі не знали, єто все Гитлер и верхушка, а мьі хорошие. )))
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10.12.2021 13:20 Ответить
Особливо нагалядачі таборів смерті - "Ми не винні! Це гітлєр нас заставляв!" - дуже зхоже на це....
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10.12.2021 14:31 Ответить
Німці такою х-ньою не займалися, вони гидувалися те робити. Наглядачі таборів смерті (і, доречі, - гетто) де призначалися, а, де, в основному САМІ погоджувалися з числа самих в"язнів. Німці і підрозділи СС здійснювали охорону периметру і основні організаційні заходи - об"єми робіт, технологію, інженерне забезпечення та ін.).
А кого - куди (на роботи, у камери чи у піч) вибирали і рапортували свої, рідненькі, доморощені...
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11.12.2021 18:45 Ответить
а з якого дива росії подаровано 2 голоса, коли в усіх країн-учасниць по одному кожній? з 8 грудня 1999 року росія з білоросією є одною й тою самою державою?
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10.12.2021 11:36 Ответить
Против все конченные. И по экономике. И по уровню жизни. Это катализатор такой ))
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10.12.2021 11:39 Ответить
Китай плохой уровень жизни? И Белорашка выше нас.....да и засРашка тоже....
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10.12.2021 11:44 Ответить
Засрашка и белорашка по уровню уже такие же.Но у них еще усугубляется больше. Китай стремный по многим параметрам и все равно ему далеко до Европы и США по уровню зарплат и жизни.
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10.12.2021 11:47 Ответить
Когда уже РФ будет сравнивать себя с развитыми странами? Или только воюющая Украина?
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10.12.2021 11:51 Ответить
Буквально вчера кацап жаловался - зарплата 100 баксов. С высшим образованием ,учитель изобразительного искусства.Московская обл. Второй физ-мат со степенью учености - 200 баксов. Тоже мос. область. То что тогда в других регионах ?
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10.12.2021 11:59 Ответить
Китай например)
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10.12.2021 11:46 Ответить
Китай хуже Европы и США. Не говоря уже о демократии.
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10.12.2021 11:48 Ответить
А вы там давно были?
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10.12.2021 11:50 Ответить
Со мной два китайца учились. 10 лет назад.Зарплата учителя - 200 баксов. Инженера - 250. Я не думаю,что они дотянули до 1500-2000 евро как в Европе.
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10.12.2021 11:52 Ответить
Так и было. Китай рванул тогда за счет дешевой рабочей силы во многом. Но все очень сильно изменилось. Посмотрите рынки сбыта основных премиальных европейских и американских товаров- автомобили например и многое станет понятны
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10.12.2021 11:57 Ответить
По зарплатам,что у них ?
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10.12.2021 12:00 Ответить
У всех по разному, как и везде. Но по ощущениям, по масштабам и качеству строительства, по благоустройству городов и тп- сейчас это центр мира. Был пару лет назад на выставке в Пекине- Америка, и тем более Европа глубоко отстала. Круче только в Сеуле)
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10.12.2021 12:09 Ответить
Ты больное? Твой китай как и параша опа мира и нищебродства,жрут собак и мышей, пашут по 7дней в неделю, сидит оно тут байки втирает "центр мира".
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10.12.2021 12:28 Ответить
Ары удивили. Хотя там все евреи.
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10.12.2021 11:41 Ответить
2014 рашистське окупаційне "нато" окупувало частину українського Криму і Донбасу, а в 2021 продовжило просування на захід до кордонів ЄС і країн НАТО. "тихою окупацією Білорусії" ,через свого білоруського вассала - диктатора .Раштське "нато" стягнуло до кордонів частково окупованої України ,на протязі року біля 100 тисяч військових, котрі в любий момент готові розпочати повномаштабне вторгнення на територію України і все це через те, що в США ,НАТО І ЄС сидять толерасти російського "нато" ,котрі годують Україну і її народ обіцянки вступу в НАТО, натомість негайного прийняття України в НАТО, і розміщення на її території "дзеркально" 100 тисяч військ.
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10.12.2021 11:47 Ответить
насправді з багатьма країнами(той же іран, країни африки та азії) наше мзс не веде конструктивних перемовин,лобізму немає і не було. так україна регулярно голосує за антиіранські рішення тому іран робить то саме(а можна домовитися щодо нейтральності, як з ізраїлем пару років тому, після рішення радбезу оон), на країни африки взагалі ніхто уваги(крім китаю ) не звертає а з ними є чого працювати....але в нашому мзс комусь віднєє
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10.12.2021 11:50 Ответить
Сейчас такие резолюции даже не печатают на бумаге. Все в электронном виде. Это их недостаток, я щитаю.
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10.12.2021 12:00 Ответить
Нам навязали в США лучше всего
Но есть ещё страны скандинавские может там есть что
,,запозичить ,,
И не как в ЕС --- а на уровне лучших мировых образцов
В США до 1961 года была узаконена расовая дискриминация
,,,только для белых,,
Надо жить своими традициями и своими принципами
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10.12.2021 12:02 Ответить
Сразу видно какие страны поддерживают Рашку, где проросийские купленные чиновники бедных республик типа Кубы, Армении, Сирии, Белорусии... голосуют по звоночку из кремля. Радует единое - что мы не в их числе, и у нас своя Держава! Слава Украине!
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10.12.2021 12:03 Ответить
Мьянка и Зимбабве - независимые страны, это вам не Беларуская область России, голосующая в ООН.
ООН становится посмешищем.
ВОЗ становится врагом человечества.
ЕС становится пособником ВОЗ и насаждает новый мировой порядок.
Потому Англия и вышла из ЕС, Польша открыто об этом говорит,
а Турция просто забила на ЕС.
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10.12.2021 12:07 Ответить
ВОЗ скорее пособник мировой фармы, и приложение ООН.
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10.12.2021 12:28 Ответить
Биг фарма работает не сама на себя - это инструмент незаметного порабощения человечества.
Стрелять в затылок и вспарывать живот - неэстетично.
А вот блестящий шприц, накрахмаленный халат, сияющий кафель -
это практически гламур, просто немножко пахнет моргом.
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10.12.2021 12:48 Ответить
Это слишком категорично. ))
Она скорее не порабощает, а подсаживает на свою продукцию. А вот при определённом лоббизме спрыгнут с неё проблематично.
А то что гламур немножко пахнет моргом - так это просто мера устрашения для неверущих в "великую" фарму. Просто бизнес, и ничего личного.
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10.12.2021 13:13 Ответить
Мьянма
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10.12.2021 15:04 Ответить
Будьте толерантны
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10.12.2021 16:17 Ответить
Самураї (Яронія) утрималась?
Сумно мені, велика кількість країн просто залишилась в стороні. Індія, Пакистан, Японія, Бразилія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Емірати.

Білоруси взагалі гавнюки, думають коли почнеться війна вони осторонь залишаться. Біда в тому, що білорусів кинуть першими. Обороняти це не наступати.
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10.12.2021 12:20 Ответить
Япония, Саудовская Аравия, Эмираты смотрят на нас как на страну,
которой правят Коломойские.
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10.12.2021 12:56 Ответить
(Япония проголосовала за, как пояснил с места ее представитель, но по техническим причинам это не отображено на экране). Источник: https://censor.net/ru/n3304443
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10.12.2021 15:05 Ответить
Як це ОМАН утримались - взяли і підставили "його"✈️🐭📞
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10.12.2021 12:29 Ответить
Работать МИДу нужно до изнеможения, "доставать" все страны, тогда и голосование изменится.
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10.12.2021 12:44 Ответить
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10.12.2021 12:58 Ответить
Проголосовали против псы,которым россия бросает иногда кость.
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10.12.2021 13:15 Ответить
Все нормально. Білорусія вже не країна. В М'янку, Венесуелі та Зімбабве не знають де і що це Україна а тому голосують на всякий випадок. Сирія голосує по відмашці Росії, Іран традиційно проти США а Китай як завжди-нам зараз вигідно дерибанити Росію а тому в дупі ми мали ту Україну
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10.12.2021 13:23 Ответить
Казахстан дав ЗА. Виклик *****? Чи зневага до нього?
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10.12.2021 13:26 Ответить
С 2018г. принимают.
Каков результат?
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10.12.2021 13:28 Ответить
Подгавкиватели.
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10.12.2021 13:45 Ответить
пора перестать считать Беларашу как отдельный голос. за них голосует паРаша, вот и пусть будет один голос на двоих.
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10.12.2021 13:48 Ответить
Тому мабуть треба скорочувати товарообіг з ерефією та її сателітами. Особливо для мене показово голосування Зімбабве (для тих, хто знає новітню історію цієї країни).
Колишня дуже успішна британська колонія Родезія десь в 1965 оголосила незалежність від ВБ і одразу наразилася на економічні санкції з боку колишньої метрополії. Їм теж розповідали про те, як "замерзнуть" без бензину; які вони расисти та супрематисти, стандартний набір про "хлопчиків в трусиках", "епілептичних бубусь" та "корова плакала". Н'юанс був у тому що, з часів колонії освідченими були в головному білі, які і проголосили незалежність та взяли на себе відповідальність за країну. Почали будувати школи та будинки для аборигенів, навчати у вишах здібних чорношкірих на рівних умовах з білими. Готувати офіцерів для силових органів... На їх біду це, був період дорогої нафти та газу і експансії СРСР та Китаю в Африку. Десь до 1978 року, неймовірними зусиллями родезійці намагалися відстояти свою незалежність. Але весь цивілізований світ відмовиви їм в допомозі. Зате активно допомагали марксистам та маоістам. ПАР та Ізраїль на рівні Моссаду проводили з родезійцями спільні операції але, і їх примусили припинити співпрацю. Після того, як ПАР відвела своїх спеціалістів кількість і так бідненької авіації Родезії скоротилася в двічі, а приток зброї, товарів та матеріалів впав до мінімуму. Так на місці процвітаючої колись країни виникло Зімбабве, яке зараз голосує проти України.
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10.12.2021 13:54 Ответить
В основном против проголосовали страны -дикари как по политустройству так и по менталитету.
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10.12.2021 15:58 Ответить
китай и иран ватные полумрози полутвори
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10.12.2021 18:17 Ответить
Россию, Армению, Белоруссию, КНР, Кубу, Иран, Мьянку, Сирию, Венесуэлу и Зимбабве- все топчики--только им накакать шо говорят в оон
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10.12.2021 18:18 Ответить
Вот вам и КНР, не помогла дружба с ЗЕ.
Так же как и яныку дружба рашки, и комуняке молдованину Додону. Никому еще не помогла дружба с москалями. Только наивный дурак может этого не понимать. Или предатель- в ЗЕ власти есть и те, и другие

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10.12.2021 23:52 Ответить
Пригадую 60-ті роки минулого сторіччя, коли між соц країнами СРСР і КНР відбувся конфлікт (бої на Даманському, а потім Китай напав на В"єтнам). Шухер був страшний! Але офіційний Вашингтон неодноразово заявляв : " показове протистояння між Москвою і Пекіном то лише тактичний крок комуністів, щоб приспати нашу пильність". І мав повну рацію - що би Китай не робив, не голосував, не казав - ****.ць рф прийде саме з Китаю. Москалі мають колосальні порожні території і ресурси, а Китайці не мають де жити. Природа не терпить порожнечі...
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11.12.2021 18:56 Ответить
О! Ізраїль за - Оце приємна несподіванка.
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12.01.2022 22:03 Ответить
za ostalnix neznayu,Armeniya segodnya eto okkupirovannaya strana,ee golos nevschet,bolshinstvo armyan s vami .Derjites,pobeda doljna bit za vami .
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26.02.2022 01:51 Ответить
 
 