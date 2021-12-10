Білорусь, Вірменія, Китай, Росія та Іран в ООН проголосували проти України
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Генасамблея ООН схвалила "посилену" резолюцію проти мілітаризації Криму. За резолюцію проголосували 63 країни, проти - 22.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчора повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Вона (резолюція. - Ред.) містить важливу підтримку "Кримської платформи", закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавання в Чорному та Азовському морях", - написав він.
Український міністр висловив подяку країнам-членам ООН, які підтримали резолюцію. За його словами, це рішення надсилає сигнал стримування на тлі "нарощування військової присутності" Росії вздовж українського кордону та в Криму, наголосив Кулеба.
Як повідомляє "Укрінформ", за резолюцію проголосували 63 країни, проти - 22 (включаючи Росію, Вірменію, Білорусь, КНР, Кубу, Іран, М'янку, Сирію, Венесуелу та Зімбабве), ще 55 утрималися (Японія проголосувала "за", як пояснив з місця її представник, але з технічних причин це не відображено на екрані).
Документ, що приймається щороку, починаючи з 2018-го, доповнений, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу та її декларацію.
Резолюція "наполегливо закликає Росію як державу-окупанта негайно, повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію території України".
Будь ласка, зачекайте...
Потому они добрые пока спят зубами к стенке..?
А кого - куди (на роботи, у камери чи у піч) вибирали і рапортували свої, рідненькі, доморощені...
Но есть ещё страны скандинавские может там есть что
,,запозичить ,,
И не как в ЕС --- а на уровне лучших мировых образцов
В США до 1961 года была узаконена расовая дискриминация
,,,только для белых,,
Надо жить своими традициями и своими принципами
ООН становится посмешищем.
ВОЗ становится врагом человечества.
ЕС становится пособником ВОЗ и насаждает новый мировой порядок.
Потому Англия и вышла из ЕС, Польша открыто об этом говорит,
а Турция просто забила на ЕС.
Стрелять в затылок и вспарывать живот - неэстетично.
А вот блестящий шприц, накрахмаленный халат, сияющий кафель -
это практически гламур, просто немножко пахнет моргом.
Она скорее не порабощает, а подсаживает на свою продукцию. А вот при определённом лоббизме спрыгнут с неё проблематично.
А то что гламур немножко пахнет моргом - так это просто мера устрашения для неверущих в "великую" фарму. Просто бизнес, и ничего личного.
Сумно мені, велика кількість країн просто залишилась в стороні. Індія, Пакистан, Японія, Бразилія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Емірати.
Білоруси взагалі гавнюки, думають коли почнеться війна вони осторонь залишаться. Біда в тому, що білорусів кинуть першими. Обороняти це не наступати.
которой правят Коломойские.
Каков результат?
Колишня дуже успішна британська колонія Родезія десь в 1965 оголосила незалежність від ВБ і одразу наразилася на економічні санкції з боку колишньої метрополії. Їм теж розповідали про те, як "замерзнуть" без бензину; які вони расисти та супрематисти, стандартний набір про "хлопчиків в трусиках", "епілептичних бубусь" та "корова плакала". Н'юанс був у тому що, з часів колонії освідченими були в головному білі, які і проголосили незалежність та взяли на себе відповідальність за країну. Почали будувати школи та будинки для аборигенів, навчати у вишах здібних чорношкірих на рівних умовах з білими. Готувати офіцерів для силових органів... На їх біду це, був період дорогої нафти та газу і експансії СРСР та Китаю в Африку. Десь до 1978 року, неймовірними зусиллями родезійці намагалися відстояти свою незалежність. Але весь цивілізований світ відмовиви їм в допомозі. Зате активно допомагали марксистам та маоістам. ПАР та Ізраїль на рівні Моссаду проводили з родезійцями спільні операції але, і їх примусили припинити співпрацю. Після того, як ПАР відвела своїх спеціалістів кількість і так бідненької авіації Родезії скоротилася в двічі, а приток зброї, товарів та матеріалів впав до мінімуму. Так на місці процвітаючої колись країни виникло Зімбабве, яке зараз голосує проти України.
Так же как и яныку дружба рашки, и комуняке молдованину Додону. Никому еще не помогла дружба с москалями. Только наивный дурак может этого не понимать. Или предатель- в ЗЕ власти есть и те, и другие