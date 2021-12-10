РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11706 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 708 18
нормандская четверка (1596) Макрон (940) Шольц Олаф (541)

Шольц и Макрон настаивают на продолжении работы "нормандского формата"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шольц и Макрон настаивают на продолжении работы

Германия и Франция настроены на продолжение работы в нормандском формате для разрешения российско-украинского конфликта, а также на сотрудничество в рамках программы Восточного партнерства для содействия развитию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров в Париже 10 декабря.

Оба лидера положительно оценили попытки президента США Джо Байдена вести конструктивный диалог с российским президентом Владимиром Путиным и намерены усилить свою активность в этом направлении "с тем, чтобы гарантировать, что Украина имеет хорошие перспективы", заметил немецкий лидер.

По его словам, для этого уже есть хорошие основы, на которые нужно вновь опереться и которые должны играть роль для будущего, в частности "нормандский формат".

Читайте также: Шольц о возможной агрессии РФ против Украины: Все должны соблюдать принцип нерушимости границ

"Конечно, есть общая четкая позиция, что незыблемость границ в Европе относится к принципам, которые должны принять все ради общей безопасности в Европе… Эти правила действуют для всех; речь идет не о власти и силе, речь идет о принципах, которые обязательны для всех", - подчеркнул Шольц.

Он добавил, что для всех абсолютно ясно то, что нет альтернатив усилиям по ослаблению напряженности. Там, где возникают конфликты, подчеркнул канцлер, должны быть созданы условия для перспектив развития, в этом направлении будет углублена работа, в частности, в рамках "Восточного партнерства".

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился с тем, что "нормандский формат" остается важной и полезной платформой, западные посредники в нем – Франция и Германия – будут продолжать продвигать его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Макрон проинформировал, что сегодня утром имел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует обменяться мнениями с ним лично в Брюсселе в следующую среду на полях саммита ЕС-Восточное партнерство.

Берлин и Париж очень внимательно следят за ситуацией, ведь речь идет о безопасности Украины и делают усилия не допустить эскалации, заявили канцлер и президент.

Париж стал первой остановкой первого зарубежного визита Шольца после вступления в должность канцлера ФРГ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
США туда добавить и продолжайте, а то с вас толку за 8 лет как с...
показать весь комментарий
10.12.2021 16:39
+3


как с ка- цапов молока
показать весь комментарий
10.12.2021 16:40
+2
Продолжать с участием Байдена , президента страны - гаранта будапештского разоружения
показать весь комментарий
10.12.2021 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перший, так би мовити, з Місяця впав, але другий...
показать весь комментарий
10.12.2021 16:35 Ответить
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему это очень нравится. У её правителей-бандитов для этого очень много денег. Так получилось, что огромные природные ресурсы достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
показать весь комментарий
10.12.2021 17:00 Ответить
отлично жжошь про путлера шмутлера и его пйуйлушь, еще 200к таких простыней и они умрут. или ты, ну проблема точно для тебя пропадет!
показать весь комментарий
10.12.2021 17:34 Ответить
Пускай Микрон своей бабке "настаивает"
показать весь комментарий
10.12.2021 17:14 Ответить
Продолжать с участием Байдена , президента страны - гаранта будапештского разоружения
показать весь комментарий
10.12.2021 16:35 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
показать весь комментарий
10.12.2021 17:01 Ответить
США туда добавить и продолжайте, а то с вас толку за 8 лет как с...
показать весь комментарий
10.12.2021 16:39 Ответить


как с ка- цапов молока
показать весь комментарий
10.12.2021 16:40 Ответить
И вообще ПОЧЕМУ Нормандский формат был собран из стран - друзей хутина, а не из стран Будапештских гарантов?

ТАК ХОТЕЛ ХУТИН ?
показать весь комментарий
10.12.2021 16:39 Ответить
А путину это и надо!!!! Базар вокзал!!!! А сам потихоньку Ням-Ням - нас по кускам!!!!
показать весь комментарий
10.12.2021 16:59 Ответить
Я же говорил - работать не хотят!
Вражина завел Минск в болото, и они сидят и нихрена не делают.
показать весь комментарий
10.12.2021 17:05 Ответить
Этот мир-говно.
показать весь комментарий
10.12.2021 17:09 Ответить
За його словами, для цього вже є добрі підвалини, які потрібно знову активізувати та які мають відігравати роль для майбутнього, зокрема нормандський формат. Давно потрібно викинути дві зігнивші підвалини німецьку і французьську, котру в Мінськ притягнув рашист.(Світ ніколи не вирішить проблему війни в Україні ,з тими самими учасниками ,хто її створив )
показать весь комментарий
10.12.2021 17:58 Ответить
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вопросы безопасности Европы следует обсуждать с членами НАТО, и России нельзя позволять вмешиваться во внутренние решения НАТО:
«Прежде всего России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО.
Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию.
В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники. Мы все знаем план России - при помощи военных сил и угроз заставить Украину изменить свое решение, заставить НАТО выбрать известное направление и, что вызывает наибольшее беспокойство, желание поделить Европу на сферы влияния.
Мы помним такие моменты в нашей истории, и у нас нет никакой наивности в этом вопросе. Это непозволительно, это морально неправильно и это необходимо четко сказать России», - сказала Каллас.
показать весь комментарий
10.12.2021 18:30 Ответить
Про сферы влияния- это надо Макрона и Меркель носом ткнуть - заигрались они с Северным потоком
показать весь комментарий
10.12.2021 18:32 Ответить
Казахстан напал на РАБссию... переходит на Латиницу....,а рюсский Мир послали на мусорник...
показать весь комментарий
10.12.2021 18:37 Ответить
Германия и Франция настроены на продолжение работы в нормандском формате для разрешения российско-украинского конфликта, Источник: https://censor.net/ru/n3304562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Говорили про конфлікт на Сході України, а не про російсько-український конфлікт, але в основному говорили про Білорусію
показать весь комментарий
10.12.2021 18:46 Ответить
Опять баян)) Проснулись)) Ау)) Минского формата уже давно нет)) Разбудите этих двоих)))
показать весь комментарий
21.01.2022 13:34 Ответить
 
 