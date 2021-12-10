Шольц и Макрон настаивают на продолжении работы "нормандского формата"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия и Франция настроены на продолжение работы в нормандском формате для разрешения российско-украинского конфликта, а также на сотрудничество в рамках программы Восточного партнерства для содействия развитию Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров в Париже 10 декабря.
Оба лидера положительно оценили попытки президента США Джо Байдена вести конструктивный диалог с российским президентом Владимиром Путиным и намерены усилить свою активность в этом направлении "с тем, чтобы гарантировать, что Украина имеет хорошие перспективы", заметил немецкий лидер.
По его словам, для этого уже есть хорошие основы, на которые нужно вновь опереться и которые должны играть роль для будущего, в частности "нормандский формат".
"Конечно, есть общая четкая позиция, что незыблемость границ в Европе относится к принципам, которые должны принять все ради общей безопасности в Европе… Эти правила действуют для всех; речь идет не о власти и силе, речь идет о принципах, которые обязательны для всех", - подчеркнул Шольц.
Он добавил, что для всех абсолютно ясно то, что нет альтернатив усилиям по ослаблению напряженности. Там, где возникают конфликты, подчеркнул канцлер, должны быть созданы условия для перспектив развития, в этом направлении будет углублена работа, в частности, в рамках "Восточного партнерства".
Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился с тем, что "нормандский формат" остается важной и полезной платформой, западные посредники в нем – Франция и Германия – будут продолжать продвигать его.
Макрон проинформировал, что сегодня утром имел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует обменяться мнениями с ним лично в Брюсселе в следующую среду на полях саммита ЕС-Восточное партнерство.
Берлин и Париж очень внимательно следят за ситуацией, ведь речь идет о безопасности Украины и делают усилия не допустить эскалации, заявили канцлер и президент.
Париж стал первой остановкой первого зарубежного визита Шольца после вступления в должность канцлера ФРГ.
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Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
как с ка- цапов молока
ТАК ХОТЕЛ ХУТИН ?
Вражина завел Минск в болото, и они сидят и нихрена не делают.
«Прежде всего России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО.
Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию.
В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники. Мы все знаем план России - при помощи военных сил и угроз заставить Украину изменить свое решение, заставить НАТО выбрать известное направление и, что вызывает наибольшее беспокойство, желание поделить Европу на сферы влияния.
Мы помним такие моменты в нашей истории, и у нас нет никакой наивности в этом вопросе. Это непозволительно, это морально неправильно и это необходимо четко сказать России», - сказала Каллас.
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Говорили про конфлікт на Сході України, а не про російсько-український конфлікт, але в основному говорили про Білорусію