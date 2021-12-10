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Новини За кордоном
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Шольц і Макрон наполягають на продовженні роботи "нормандського формату"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шольц і Макрон наполягають на продовженні роботи

Німеччина та Франція налаштовані на продовження роботи в нормандському форматі заради розв’язання російсько-українського конфлікту, а також на співпрацю в рамках програми Східного партнерства для сприяння розвитку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про заявили канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Французької Республіки Емманюель Макрон на пресконференції після переговорів у Парижі 10 грудня.

Обидва лідери позитивно оцінили намагання президента США Джо Байдена вести конструктивний діалог з російським президентом Володимиром Путіним і мають намір посилити свою активність з цієї теми "з тим, аби гарантувати, що Україна має добрі перспективи", зауважив німецький лідер.

За його словами, для цього вже є добрі підвалини, які потрібно знову активізувати та які мають відігравати роль для майбутнього, зокрема нормандський формат.

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"Звісно, є спільна чітка позиція, що непорушність кордонів у Європі належить до принципів, які повинні прийняти всі заради спільної безпеки в Європі… Ці правила діють для всіх; йдеться не про владу та силу, йдеться про принципи, які є зобов’язуючими для всіх", - підкреслив Шольц.

Він додав, що для всіх абсолютно ясним є те, що немає альтернатив зусиллям з послаблення напруженості. Там, де виникають конфлікти, зазначив канцлер, мають бути створені умови для перспектив розвитку, в цьому напрямку буде поглиблена робота, зокрема, в рамках Східного партнерства.

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Президент Франції Емманюель Макрон також погодився з тим, що нормандський формат залишається важливою та корисною платформою, західні посередники в ньому – Франція і Німеччина – будуть продовжувати просувати його.

Макрон поінформував, що сьогодні вранці мав телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і планує обмінятися думками з ним особисто в Брюсселі наступної середи на полях саміту ЄС-Східне партнерство.

Берлін і Париж дуже уважно стежать за ситуацією, адже йдеться про безпеку України, та роблять зусилля не допустити ескалації, заявили канцлер і президент.

Париж став першою зупинкою першого закордонного візиту Шольца після вступу на посаду канцлера ФРН.

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Топ коментарі
+4
США туда добавить и продолжайте, а то с вас толку за 8 лет как с...
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10.12.2021 16:39
+3


как с ка- цапов молока
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10.12.2021 16:40
+2
Продолжать с участием Байдена , президента страны - гаранта будапештского разоружения
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10.12.2021 16:35
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Перший, так би мовити, з Місяця впав, але другий...
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10.12.2021 16:35 Відповісти
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему это очень нравится. У её правителей-бандитов для этого очень много денег. Так получилось, что огромные природные ресурсы достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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10.12.2021 17:00 Відповісти
отлично жжошь про путлера шмутлера и его пйуйлушь, еще 200к таких простыней и они умрут. или ты, ну проблема точно для тебя пропадет!
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10.12.2021 17:34 Відповісти
Пускай Микрон своей бабке "настаивает"
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10.12.2021 17:14 Відповісти
Продолжать с участием Байдена , президента страны - гаранта будапештского разоружения
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10.12.2021 16:35 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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10.12.2021 17:01 Відповісти
США туда добавить и продолжайте, а то с вас толку за 8 лет как с...
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10.12.2021 16:39 Відповісти


как с ка- цапов молока
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10.12.2021 16:40 Відповісти
И вообще ПОЧЕМУ Нормандский формат был собран из стран - друзей хутина, а не из стран Будапештских гарантов?

ТАК ХОТЕЛ ХУТИН ?
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10.12.2021 16:39 Відповісти
А путину это и надо!!!! Базар вокзал!!!! А сам потихоньку Ням-Ням - нас по кускам!!!!
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10.12.2021 16:59 Відповісти
Я же говорил - работать не хотят!
Вражина завел Минск в болото, и они сидят и нихрена не делают.
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10.12.2021 17:05 Відповісти
Этот мир-говно.
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10.12.2021 17:09 Відповісти
За його словами, для цього вже є добрі підвалини, які потрібно знову активізувати та які мають відігравати роль для майбутнього, зокрема нормандський формат. Давно потрібно викинути дві зігнивші підвалини німецьку і французьську, котру в Мінськ притягнув рашист.(Світ ніколи не вирішить проблему війни в Україні ,з тими самими учасниками ,хто її створив )
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10.12.2021 17:58 Відповісти
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вопросы безопасности Европы следует обсуждать с членами НАТО, и России нельзя позволять вмешиваться во внутренние решения НАТО:
«Прежде всего России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО.
Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию.
В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники. Мы все знаем план России - при помощи военных сил и угроз заставить Украину изменить свое решение, заставить НАТО выбрать известное направление и, что вызывает наибольшее беспокойство, желание поделить Европу на сферы влияния.
Мы помним такие моменты в нашей истории, и у нас нет никакой наивности в этом вопросе. Это непозволительно, это морально неправильно и это необходимо четко сказать России», - сказала Каллас.
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10.12.2021 18:30 Відповісти
Про сферы влияния- это надо Макрона и Меркель носом ткнуть - заигрались они с Северным потоком
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10.12.2021 18:32 Відповісти
Казахстан напал на РАБссию... переходит на Латиницу....,а рюсский Мир послали на мусорник...
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10.12.2021 18:37 Відповісти
Германия и Франция настроены на продолжение работы в нормандском формате для разрешения российско-украинского конфликта, Источник: https://censor.net/ru/n3304562

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Говорили про конфлікт на Сході України, а не про російсько-український конфлікт, але в основному говорили про Білорусію
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10.12.2021 18:46 Відповісти
Опять баян)) Проснулись)) Ау)) Минского формата уже давно нет)) Разбудите этих двоих)))
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21.01.2022 13:34 Відповісти
 
 