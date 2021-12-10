Шольц і Макрон наполягають на продовженні роботи "нормандського формату"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німеччина та Франція налаштовані на продовження роботи в нормандському форматі заради розв’язання російсько-українського конфлікту, а також на співпрацю в рамках програми Східного партнерства для сприяння розвитку України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про заявили канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Французької Республіки Емманюель Макрон на пресконференції після переговорів у Парижі 10 грудня.
Обидва лідери позитивно оцінили намагання президента США Джо Байдена вести конструктивний діалог з російським президентом Володимиром Путіним і мають намір посилити свою активність з цієї теми "з тим, аби гарантувати, що Україна має добрі перспективи", зауважив німецький лідер.
За його словами, для цього вже є добрі підвалини, які потрібно знову активізувати та які мають відігравати роль для майбутнього, зокрема нормандський формат.
"Звісно, є спільна чітка позиція, що непорушність кордонів у Європі належить до принципів, які повинні прийняти всі заради спільної безпеки в Європі… Ці правила діють для всіх; йдеться не про владу та силу, йдеться про принципи, які є зобов’язуючими для всіх", - підкреслив Шольц.
Він додав, що для всіх абсолютно ясним є те, що немає альтернатив зусиллям з послаблення напруженості. Там, де виникають конфлікти, зазначив канцлер, мають бути створені умови для перспектив розвитку, в цьому напрямку буде поглиблена робота, зокрема, в рамках Східного партнерства.
Президент Франції Емманюель Макрон також погодився з тим, що нормандський формат залишається важливою та корисною платформою, західні посередники в ньому – Франція і Німеччина – будуть продовжувати просувати його.
Макрон поінформував, що сьогодні вранці мав телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і планує обмінятися думками з ним особисто в Брюсселі наступної середи на полях саміту ЄС-Східне партнерство.
Берлін і Париж дуже уважно стежать за ситуацією, адже йдеться про безпеку України, та роблять зусилля не допустити ескалації, заявили канцлер і президент.
Париж став першою зупинкою першого закордонного візиту Шольца після вступу на посаду канцлера ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
как с ка- цапов молока
ТАК ХОТЕЛ ХУТИН ?
Вражина завел Минск в болото, и они сидят и нихрена не делают.
«Прежде всего России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО.
Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию.
В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники. Мы все знаем план России - при помощи военных сил и угроз заставить Украину изменить свое решение, заставить НАТО выбрать известное направление и, что вызывает наибольшее беспокойство, желание поделить Европу на сферы влияния.
Мы помним такие моменты в нашей истории, и у нас нет никакой наивности в этом вопросе. Это непозволительно, это морально неправильно и это необходимо четко сказать России», - сказала Каллас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Говорили про конфлікт на Сході України, а не про російсько-український конфлікт, але в основному говорили про Білорусію