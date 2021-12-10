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война (46506) Россия (91190) санкции (10609) Евросоюз (15857)

Ответ в случае вторжения России в Украину будет быстрым, - ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Ответ в случае вторжения России в Украину будет быстрым, - ЕС

В случае военного нападения России на Украину последует ясный политический и экономический ответ, и он будет быстрым, потому что готовится заранее.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом состоит наша политика сдерживания. ЕС - это не военный альянс, и сдерживание в дипломатическом смысле заключается именно в этом. Мы говорим, если вы сделаете это, то будут последствия", - пояснил он.

По его словам, санкционная политика ЕС действует иначе, чем американская, потому что требует согласования между многими странами-членами союза.

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"Мы работаем над разными предложениями экономических санкций, которые выдвигают лидеры разных стран ЕС, - сообщил собеседник. - Но мы не можем сразу выложить их на стол, пока нет предварительных условий. Но будем реагировать очень быстро".

Он напомнил ситуацию 2014 года, когда российские войска, по его словам, входили в Мариуполь. Евросоюзу потребовалось 72 часа, чтобы запретить России и крупным российским компаниям занимать деньги на европейском рынке на 90 дней. Это были самые существенные финансовые санкции, которые ЕС когда-либо принимал против какой-либо страны. Понадобилось трое суток на их введение, потому что они были готовы и достаточно было дать команду. На этот раз будет то же самое, сказал он.

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Отвечая на вопросы журналистов, этот источник признал, что на саммите ЕС минувшим летом лидеры стран ЕС приняли решение о жестких санкциях в отношении России, но пакет так и не был обнародован, хотя и подготовлен Еврокомиссией. Ему может быть дан ход только по команде Европейского совета.

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Топ комментарии
+7
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
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10.12.2021 19:52
+7
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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10.12.2021 20:00
+6
на росію очікує ясна та швидка політична й економічна відповідь, підготована заздалегідь
=========================
надзвичайно глибока стурбованість?
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10.12.2021 19:48
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Путлер вам уже поверил... После 8 лет псутозвонства.
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10.12.2021 19:46 Ответить
его проблемы...пусть не верит
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10.12.2021 19:59 Ответить
на росію очікує ясна та швидка політична й економічна відповідь, підготована заздалегідь
=========================
надзвичайно глибока стурбованість?
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10.12.2021 19:48 Ответить
Санкції проти двух мехводів рашки,оце санкції
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10.12.2021 20:39 Ответить
І блискавична
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11.12.2021 00:29 Ответить
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
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10.12.2021 19:52 Ответить
Швидка відповідь типу: Моя хата з краю, нічого не знаю.
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10.12.2021 19:55 Ответить
Отож, тільки Україні скмой потрібно готуватися і будувати армію флот впс.Тілтки сильна армія змусить його тне лізти сюди.По прикладу Фінляндії треба їх зустрічати.
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11.12.2021 07:18 Ответить
ясна та чітка відповідь - це скликання обговорення, стурбованість та подальша торгівля з агресором?
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10.12.2021 19:55 Ответить
72 години при повномаштабному наступу (із застосуванням авіації, ракет малої та середньої дальності) виллються в десятки тисяч загиблих українців. Це не Маріуполь 2014-го, де були тільки наземні війська РФ проти добробатів.
Дуже сподіваюсь, що в ЄС є й більш дієві механізми впливу на московію... Але, зважаючи на те, зо відбувається на кордоні з Польщею - віри мало...
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10.12.2021 19:57 Ответить
_Вообще не верю! В этих слизняков, ничтожеств и приспособленцев, соглашателей с людоедами, включая бабайдена, не верю совершенно. В украинцев верю лишь.
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10.12.2021 20:04 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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10.12.2021 20:00 Ответить
одни лелают вид что пугают, другие делают вид что испугались.
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10.12.2021 20:00 Ответить
Напоминает про хорошего(США) и плохого(РФ) полицейского.
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10.12.2021 20:54 Ответить
дело не в том,как много времени понадобится для ввода санкций.
дело в том,что ЕС их уже озвучивает.а в 2014 молчал как рыба об лед..
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10.12.2021 20:01 Ответить
Буде швидка Настя. Про це ми знаємо.
Повинні вже всі бути на фронті Довбаса з технікою, авіацією, ракетами. Прикрити кордони України на лінії з Бульбофюрером.
Не розуміють що наступні будуть вони.
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10.12.2021 20:03 Ответить
_Они боятся смотреть реальности в лицо и ожесточённо закрывают глаза. Крайняя, предельная тупость!
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10.12.2021 20:08 Ответить
Польща добре це розуміє. І країни Балтії також. Тому саме вони й піднімають питання допомоги Україні та превентивного застосування санкцій...
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10.12.2021 20:08 Ответить
Польша это традиционные ворота для агрессии оттуда сюда и наоборот. Потому и понимает.
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10.12.2021 20:41 Ответить
Наразі, ці лаври перейшли до Бєларусі...
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10.12.2021 21:01 Ответить
То просто промежуточное звено, фигли там той Беларуси (бедные беларусы в любом разе).
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11.12.2021 00:38 Ответить
Не проміжна ланка, а повноцінний посіпака! Наразі саме так виглядають події на кордоні з Польщею навколо "біженців" від війни, якої вже немає, заяв бульбофюрера про підтримку агресії московитів проти України та його ж заяв про підтримку своїм військом такої агресії...
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11.12.2021 01:02 Ответить
Лучший ответ это горы путинско-фашистких трупов на Украинской земле!
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10.12.2021 20:07 Ответить
Наверно создадут комиссию.
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10.12.2021 20:24 Ответить
_Не так резко, торопыга! Проведут надцать заседаний по внесению вопроса о рассмотрении необходимости создания комиссии в регламент на второе полугодие 2022 2023.
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10.12.2021 20:36 Ответить
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10.12.2021 20:38 Ответить
Анонимус-чиновник?
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10.12.2021 20:39 Ответить
Помним 2014, не забыли. Самый урожайный год по глубоким озабоченностям.
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10.12.2021 20:42 Ответить
Они будут быстро обеспокоены, - Это тоже самое что быстро дрочить.
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10.12.2021 20:48 Ответить
У нас в Украине, самолетов боеспособных - кот наплакал. Их можно даже не считать. Насчет ПВО, не знаю, но если оно еще советское, то тоже понятно, что обеспечить бесполетную зону над Украиной будет проблемно. А путинцы уже лет 20 готовились к этому. У них сотни самолетов и тысячи ракет. Если они смогут безнаказанно летать над нашей территорией и высыпать тонны бомб и ракет, то будет беда. У власти куча предателей и агентов. В 2014 я слышал вопли, что вайны не будет, вайны не будет. Но она началась. Сейчас тоже самое, вайны не будет, вайны не будет. Путин - это душевнобольной маньяк и убийца, руки которого в крови по плечи. Он пониает, что ему осталось мало и скоро в ад, и терять ему нечего...
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10.12.2021 20:52 Ответить
Не ужели нефть и газ покупать не будут и все свои товары перестанут продавать?
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10.12.2021 22:08 Ответить
Быстрая глубокая озабоченность?
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11.12.2021 08:12 Ответить
Очень-очень глубокое беспокойство в течении недели?
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11.12.2021 08:44 Ответить
 
 