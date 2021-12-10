Ответ в случае вторжения России в Украину будет быстрым, - ЕС
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В случае военного нападения России на Украину последует ясный политический и экономический ответ, и он будет быстрым, потому что готовится заранее.
Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этом состоит наша политика сдерживания. ЕС - это не военный альянс, и сдерживание в дипломатическом смысле заключается именно в этом. Мы говорим, если вы сделаете это, то будут последствия", - пояснил он.
По его словам, санкционная политика ЕС действует иначе, чем американская, потому что требует согласования между многими странами-членами союза.
"Мы работаем над разными предложениями экономических санкций, которые выдвигают лидеры разных стран ЕС, - сообщил собеседник. - Но мы не можем сразу выложить их на стол, пока нет предварительных условий. Но будем реагировать очень быстро".
Он напомнил ситуацию 2014 года, когда российские войска, по его словам, входили в Мариуполь. Евросоюзу потребовалось 72 часа, чтобы запретить России и крупным российским компаниям занимать деньги на европейском рынке на 90 дней. Это были самые существенные финансовые санкции, которые ЕС когда-либо принимал против какой-либо страны. Понадобилось трое суток на их введение, потому что они были готовы и достаточно было дать команду. На этот раз будет то же самое, сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов, этот источник признал, что на саммите ЕС минувшим летом лидеры стран ЕС приняли решение о жестких санкциях в отношении России, но пакет так и не был обнародован, хотя и подготовлен Еврокомиссией. Ему может быть дан ход только по команде Европейского совета.
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надзвичайно глибока стурбованість?
Дуже сподіваюсь, що в ЄС є й більш дієві механізми впливу на московію... Але, зважаючи на те, зо відбувається на кордоні з Польщею - віри мало...
дело в том,что ЕС их уже озвучивает.а в 2014 молчал как рыба об лед..
Повинні вже всі бути на фронті Довбаса з технікою, авіацією, ракетами. Прикрити кордони України на лінії з Бульбофюрером.
Не розуміють що наступні будуть вони.
20222023.