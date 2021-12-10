УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6806 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
7 096 33
війна (56107) Росія (47115) санкції (6827) Євросоюз (6989)

Відповідь у разі вторгнення Росії в Україну буде швидкою, - ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Відповідь у разі вторгнення Росії в Україну буде швидкою, - ЄС

У разі військового нападу на Україну на Росію очікує ясна та швидка політична й економічна відповідь, підготована заздалегідь

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу у Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У цьому полягає наша політика стримування. ЄС - це не військовий альянс, і стримування в дипломатичному сенсі полягає саме в цьому. Ми говоримо: якщо ви зробите це, то будуть наслідки", - пояснив він.

За його словами, санкційна політика ЄС діє інакше, ніж американська, тому що потребує узгодження між багатьма країнами-членами Союзу.

"Ми працюємо над різними пропозиціями економічних санкцій, які висувають лідери різних країн ЄС, - повідомив співрозмовник. - Але ми не можемо відразу викласти їх на стіл, доки немає попередніх умов. Але реагуватимемо дуже швидко".

Читайте: Оточення Зеленського закликає США до негайних санкцій проти РФ, - CNN

Він нагадав ситуацію 2014 року, коли російські війська входили в Маріуполь. Євросоюзу знадобилося 72 години, щоб заборонити Росії та великим російським компаніям займати гроші на європейському ринку на 90 днів. Це були найбільші фінансові санкції, які ЄС коли-небудь застосовував проти якої-небудь країни. Знадобилося три доби на їх упровадження, тому що вони були готові, й достатньо було дати команду. Цього разу буде те саме, сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, співрозмовник визнав, що на саміті ЄС минулого літа лідери країн ЄС ухвалили рішення про жорсткі санкції щодо Росії, але пакет так і не був оприлюднений, хоча й був підготовлений Єврокомісією. Йому можуть дати хід тільки за командою Європейської ради.

Також читайте: В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" зупиниться, - Нуланд

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
показати весь коментар
10.12.2021 19:52
+7
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
показати весь коментар
10.12.2021 20:00
+6
на росію очікує ясна та швидка політична й економічна відповідь, підготована заздалегідь
=========================
надзвичайно глибока стурбованість?
показати весь коментар
10.12.2021 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путлер вам уже поверил... После 8 лет псутозвонства.
показати весь коментар
10.12.2021 19:46 Відповісти
его проблемы...пусть не верит
показати весь коментар
10.12.2021 19:59 Відповісти
на росію очікує ясна та швидка політична й економічна відповідь, підготована заздалегідь
=========================
надзвичайно глибока стурбованість?
показати весь коментар
10.12.2021 19:48 Відповісти
Санкції проти двух мехводів рашки,оце санкції
показати весь коментар
10.12.2021 20:39 Відповісти
І блискавична
показати весь коментар
11.12.2021 00:29 Відповісти
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
показати весь коментар
10.12.2021 19:52 Відповісти
Швидка відповідь типу: Моя хата з краю, нічого не знаю.
показати весь коментар
10.12.2021 19:55 Відповісти
Отож, тільки Україні скмой потрібно готуватися і будувати армію флот впс.Тілтки сильна армія змусить його тне лізти сюди.По прикладу Фінляндії треба їх зустрічати.
показати весь коментар
11.12.2021 07:18 Відповісти
ясна та чітка відповідь - це скликання обговорення, стурбованість та подальша торгівля з агресором?
показати весь коментар
10.12.2021 19:55 Відповісти
72 години при повномаштабному наступу (із застосуванням авіації, ракет малої та середньої дальності) виллються в десятки тисяч загиблих українців. Це не Маріуполь 2014-го, де були тільки наземні війська РФ проти добробатів.
Дуже сподіваюсь, що в ЄС є й більш дієві механізми впливу на московію... Але, зважаючи на те, зо відбувається на кордоні з Польщею - віри мало...
показати весь коментар
10.12.2021 19:57 Відповісти
_Вообще не верю! В этих слизняков, ничтожеств и приспособленцев, соглашателей с людоедами, включая бабайдена, не верю совершенно. В украинцев верю лишь.
показати весь коментар
10.12.2021 20:04 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
показати весь коментар
10.12.2021 20:00 Відповісти
одни лелают вид что пугают, другие делают вид что испугались.
показати весь коментар
10.12.2021 20:00 Відповісти
Напоминает про хорошего(США) и плохого(РФ) полицейского.
показати весь коментар
10.12.2021 20:54 Відповісти
дело не в том,как много времени понадобится для ввода санкций.
дело в том,что ЕС их уже озвучивает.а в 2014 молчал как рыба об лед..
показати весь коментар
10.12.2021 20:01 Відповісти
Буде швидка Настя. Про це ми знаємо.
Повинні вже всі бути на фронті Довбаса з технікою, авіацією, ракетами. Прикрити кордони України на лінії з Бульбофюрером.
Не розуміють що наступні будуть вони.
показати весь коментар
10.12.2021 20:03 Відповісти
_Они боятся смотреть реальности в лицо и ожесточённо закрывают глаза. Крайняя, предельная тупость!
показати весь коментар
10.12.2021 20:08 Відповісти
Польща добре це розуміє. І країни Балтії також. Тому саме вони й піднімають питання допомоги Україні та превентивного застосування санкцій...
показати весь коментар
10.12.2021 20:08 Відповісти
Польша это традиционные ворота для агрессии оттуда сюда и наоборот. Потому и понимает.
показати весь коментар
10.12.2021 20:41 Відповісти
Наразі, ці лаври перейшли до Бєларусі...
показати весь коментар
10.12.2021 21:01 Відповісти
То просто промежуточное звено, фигли там той Беларуси (бедные беларусы в любом разе).
показати весь коментар
11.12.2021 00:38 Відповісти
Не проміжна ланка, а повноцінний посіпака! Наразі саме так виглядають події на кордоні з Польщею навколо "біженців" від війни, якої вже немає, заяв бульбофюрера про підтримку агресії московитів проти України та його ж заяв про підтримку своїм військом такої агресії...
показати весь коментар
11.12.2021 01:02 Відповісти
Лучший ответ это горы путинско-фашистких трупов на Украинской земле!
показати весь коментар
10.12.2021 20:07 Відповісти
Наверно создадут комиссию.
показати весь коментар
10.12.2021 20:24 Відповісти
_Не так резко, торопыга! Проведут надцать заседаний по внесению вопроса о рассмотрении необходимости создания комиссии в регламент на второе полугодие 2022 2023.
показати весь коментар
10.12.2021 20:36 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 20:38 Відповісти
Анонимус-чиновник?
показати весь коментар
10.12.2021 20:39 Відповісти
Помним 2014, не забыли. Самый урожайный год по глубоким озабоченностям.
показати весь коментар
10.12.2021 20:42 Відповісти
Они будут быстро обеспокоены, - Это тоже самое что быстро дрочить.
показати весь коментар
10.12.2021 20:48 Відповісти
У нас в Украине, самолетов боеспособных - кот наплакал. Их можно даже не считать. Насчет ПВО, не знаю, но если оно еще советское, то тоже понятно, что обеспечить бесполетную зону над Украиной будет проблемно. А путинцы уже лет 20 готовились к этому. У них сотни самолетов и тысячи ракет. Если они смогут безнаказанно летать над нашей территорией и высыпать тонны бомб и ракет, то будет беда. У власти куча предателей и агентов. В 2014 я слышал вопли, что вайны не будет, вайны не будет. Но она началась. Сейчас тоже самое, вайны не будет, вайны не будет. Путин - это душевнобольной маньяк и убийца, руки которого в крови по плечи. Он пониает, что ему осталось мало и скоро в ад, и терять ему нечего...
показати весь коментар
10.12.2021 20:52 Відповісти
Не ужели нефть и газ покупать не будут и все свои товары перестанут продавать?
показати весь коментар
10.12.2021 22:08 Відповісти
Быстрая глубокая озабоченность?
показати весь коментар
11.12.2021 08:12 Відповісти
Очень-очень глубокое беспокойство в течении недели?
показати весь коментар
11.12.2021 08:44 Відповісти
 
 