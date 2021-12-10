Відповідь у разі вторгнення Росії в Україну буде швидкою, - ЄС

У разі військового нападу на Україну на Росію очікує ясна та швидка політична й економічна відповідь, підготована заздалегідь

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу у Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У цьому полягає наша політика стримування. ЄС - це не військовий альянс, і стримування в дипломатичному сенсі полягає саме в цьому. Ми говоримо: якщо ви зробите це, то будуть наслідки", - пояснив він.

За його словами, санкційна політика ЄС діє інакше, ніж американська, тому що потребує узгодження між багатьма країнами-членами Союзу.

"Ми працюємо над різними пропозиціями економічних санкцій, які висувають лідери різних країн ЄС, - повідомив співрозмовник. - Але ми не можемо відразу викласти їх на стіл, доки немає попередніх умов. Але реагуватимемо дуже швидко".

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Він нагадав ситуацію 2014 року, коли російські війська входили в Маріуполь. Євросоюзу знадобилося 72 години, щоб заборонити Росії та великим російським компаніям займати гроші на європейському ринку на 90 днів. Це були найбільші фінансові санкції, які ЄС коли-небудь застосовував проти якої-небудь країни. Знадобилося три доби на їх упровадження, тому що вони були готові, й достатньо було дати команду. Цього разу буде те саме, сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, співрозмовник визнав, що на саміті ЄС минулого літа лідери країн ЄС ухвалили рішення про жорсткі санкції щодо Росії, але пакет так і не був оприлюднений, хоча й був підготовлений Єврокомісією. Йому можуть дати хід тільки за командою Європейської ради.

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