УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6801 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
6 719 41
війна (56620) Росія (47279) санкції (6858) США (14495) Північний потік (1369) Нуланд (157)

В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" зупиниться, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

В разі вторгнення Росії до України

Вашингтон очікує на зупинку "Північного потоку-2" у разі, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд пд час виступу на слуханнях у комітеті сенату США із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", - сказала Нуланд, відповідаючи на запитання щодо потенційних санкцій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Ну все , Вика сказала - значит все путем. А, еще до нее Ангела тоже что-то говорила..а до нее и меморандум подписали в Будапеште...
показати весь коментар
08.12.2021 00:08
+6
Як може зупинитися те, що iще не почало працювати?
показати весь коментар
07.12.2021 23:53
+4
а шо то було ...
у 2014-му році?
показати весь коментар
07.12.2021 23:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виступить Лавров та скаже: ну, ви бачете, вони самі вибирають між "тепло" та "замерзнуть" друге. Та ніхто нічого блокувати не буде.
показати весь коментар
07.12.2021 23:49 Відповісти
но это не точно
показати весь коментар
07.12.2021 23:50 Відповісти
Розвели два діда Україну
показати весь коментар
07.12.2021 23:52 Відповісти
Як може зупинитися те, що iще не почало працювати?
показати весь коментар
07.12.2021 23:53 Відповісти
А що Північний потік - 2/вже запустили ?
показати весь коментар
07.12.2021 23:53 Відповісти
а як Бідона хвалили... А виявився чмо безпринципне
показати весь коментар
07.12.2021 23:53 Відповісти
не будет никакого сп2)
кто то верит в сказку, что США отдали совку европейский рынок?)
по 1100 баксов ЕС купит газ в Норвегии)
показати весь коментар
07.12.2021 23:54 Відповісти
Остановится ? Да он и запускаться не должен ,дебилы *** ...
показати весь коментар
07.12.2021 23:54 Відповісти
а шо то було ...
у 2014-му році?
показати весь коментар
07.12.2021 23:54 Відповісти
астанавитесь! раз, два.
показати весь коментар
07.12.2021 23:56 Відповісти
Вот и ответ для чего рашке позволили достроить СП-2: теперь любая попытка кацапов напасть на нас приведет к его закрытию. Ай да американцы, это ж надо было так красиво развести лаптеногих - заставить вложить миллиарды бабла в проект, который станет для них ошейником и поводком!
Просто оцените красоту игры. А зрадофилы, которые пишут "Америка нас кинула" либо дилетанты, либо отрабатывают кацапобабло.
показати весь коментар
07.12.2021 23:56 Відповісти
Нет Витя, это ты лошок)) Зачем было вопить пр санкции за СП2 и мешать строить "ошейник и поводок"!?? Не выходит у тебя Перемога хоть ты тресни))
показати весь коментар
08.12.2021 00:11 Відповісти
Муад, лох это ты. Потому что политика, особенно международная, в том и заключается, что говоришь одно, а делаешь другое.
показати весь коментар
08.12.2021 09:55 Відповісти
СП2 під повним контролем німців, а вони нічого перекривати не будуть. Вони виступатиме миротворцями та тиснутиме на Україну забезпечити Путіну те, що він бажатиме.
показати весь коментар
08.12.2021 00:11 Відповісти
Потужна перемога, тільки якщо хоч трохи порахувати то щось не клеїться. Мінус 3 млрд. в рік з транзиту, пряма труба в Європу, важіль яким керувала Україна тепер у руках інших держав, які його будуть використовувати на свій розсуд. І тепер ми в ситуації коли ультиматуми нам можуть ставити всі, а з аргументів у нас залишилися погрози міграційною кризою для ЄС. Згоден з багатьма коментаторами на гілці "нас взули, на цей раз по повній". Подякуємо всім колишнім президентам, за те що за 30 років не було зроблено абсолютно нічого для того щоб попередити війну з РФ, корінь якої росте з 1991 року.
показати весь коментар
08.12.2021 00:26 Відповісти
Минус три ярда? Ну, блин, давай тогда в ТС вступим, если все упирается в деньги, и дешевый газ будет, и транзит. Но смысл тогда разрыва с рашкой? В том то и дело, что разрыв - это разрыв, даже если он невыгоден по баблу. Будем учиться жить без транзита. А США нас в обиду не дадут.
показати весь коментар
08.12.2021 09:58 Відповісти
По разрыву то вопросов нет, рано или поздно он бы произошел, а вот по тому дадут ли штаты нас в обиду ответ уже есть. Дадут. Уже раз дали, и ещё повторят если им так будет нужно.
показати весь коментар
08.12.2021 10:03 Відповісти
Где нас дали в обиду? Раше конкретно дали понять, что будет в случае агрессии и до них дошло. То есть никакого наступления теперь не будет
показати весь коментар
08.12.2021 10:10 Відповісти
Я же написал. Раньше мы конкретно могли дать понять раше что будет и перекрыть трубу. Теперь это будут решать за нас. Что здесь хорошего? Из США мы слышим о всеобъемлющей поддержке, а из Германии? А ведь труба не в штаты идет.
показати весь коментар
08.12.2021 10:44 Відповісти
Вони уже закалібали своїми трьома лярдами. У мене в селі усі теж рахують, скільки я виручу з урожаю, який зберу. А порахувати затрати чомусь забувають. Так то ж село, а про 3 лярди толдичать люди, які мовби щось розуміють (хоча насправді тільки понти).
Типу у нас є труба і фсьо - нічого не треба, одні бабки рахують. А скільки лярдів іде саме в ЗАТРАТИ на прокачування і ще скільки їх там украдуть, ніхто не рахує.
Проживемо без транзиту, ніхто і не помітить.
показати весь коментар
08.12.2021 20:47 Відповісти
Годный троллинг
показати весь коментар
08.12.2021 00:27 Відповісти
Ню-ню... саме так, саме так... А ще меленьке звірятко... (ну далі Ви пам'ятаєте цю лапшу з екранів на вуха піплу). Тобто США у змові з РФ КРАСИВО дозволила останній запускати СП-2. А то пижилися з своїми санкціями, та не знали, як вже від них відбрикаитися...
показати весь коментар
08.12.2021 10:07 Відповісти
НЕМА ніякої "краси гри". Згадаймо ЯК США, гоміки з англіїї "хвилювались", щоб десь не почали будувати ядерну зброю. Приклад Ірак.
США НА СЛОВАХ гарантували, що чуть шо захистять. По факту є Будапештський меморандум, без гарантій для України, ВЗАГАЛІ. ЇХ там тупо НЕМА.
Може за ці 7 років Україна отримала якусь адекватну воєнну допомогу? (військовий бюджет США 700+ ярдів баксів) НІ. В кінці кінців могли дати дуже багато, але не нового, для захисту. Могли дасти пару тисяч танків, літаків, ПВО і т.д. Не дали.
Що бачить вождь в африці? США, гоміки КИНУЛИ Україну. Тепер вони починають штампувати будь-яку зброю... НЕМА гарантій.
Є США, є ЄС. Кожен шукає вигоду. Але для США важливими були ПОНТИ, що вони сама головна країна світу, у гоміків також фантомні болі. По факту їх слово ПУСТИЙ звук.
Крім нафти та газу підораша експортує дуже багато чого. Але чомусь НЕ вигідно перекрити кисень їм.
показати весь коментар
08.12.2021 10:30 Відповісти
Москалі будуть воювати гібридно,як раніше.А стягування військ це понти.
показати весь коментар
08.12.2021 00:00 Відповісти
не зря же они всех агентов влияния подключили, которые орут уже недели три про полномасштабное вторжение. кстати и цензро спалился на этом.
показати весь коментар
08.12.2021 00:04 Відповісти
Ну все , Вика сказала - значит все путем. А, еще до нее Ангела тоже что-то говорила..а до нее и меморандум подписали в Будапеште...
показати весь коментар
08.12.2021 00:08 Відповісти
Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko@Yar_Bondarenko

2 ч

#ФСБ гарно працює і питання закриття/знищення сайту (бази даних) Центру #Миротворець стоїть у росії на першому місті та на державному рівні...
Відпрацювати на #рф намагалась #Лутковська, але вчасно загальмувала(вистачило розуму), пройшла зашкварена Таня #Попова, а зараз #Денисова старається

показати весь коментар
08.12.2021 00:10 Відповісти
Уря.
показати весь коментар
08.12.2021 00:25 Відповісти
Конечно верю! Героиновый наркоман, если диллер замочит какого-то его дальнего родственника, сразу пойдёт в завязку и на путь исправления! К гадалке не ходи!
показати весь коментар
08.12.2021 00:25 Відповісти
а если не вторгнуться до СП-2 заработает на полную?? Кто бы сомневался. Информ. война, и полит. игры США -кремля с гопотой продолжаются 2022 г.

показати весь коментар
08.12.2021 01:03 Відповісти
Если Викуся управляет СП2 и может его по желанию остановить - то нахиба она его дала достроить?! СП2 надо было менять на Крым а не на фейковое вторжение. Цахис УЖЕ вторгся, еще в 2014. Они шо там дебилы все или украинцев держат за дебилов?!! Какие еще вам нужны Красные лини?!!
показати весь коментар
08.12.2021 02:11 Відповісти
Тоесть, Параша может напасть и при этом спокойно продолжить поставлять в Европу газ по ГТС Украины и по СП1 ? У Нуланд уже мозг протух ?
показати весь коментар
08.12.2021 02:57 Відповісти
За кацапские провокации разрушить сп2. Вот это точно поможет, так как гнать газ надо в основном через Украину
показати весь коментар
08.12.2021 06:59 Відповісти
думаю, що якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", Джерело:

а який "мощний" заголовок
показати весь коментар
08.12.2021 08:40 Відповісти
Как только СП 2 заработает остановить его не сможет никто.
показати весь коментар
08.12.2021 09:13 Відповісти
ага... пукін сам його і зупинить .. ( его совесть заест !!!)
показати весь коментар
08.12.2021 09:15 Відповісти
Тобто до цього усе й шло. А то круті перці... А так, благодєтелі - зелене світло СП 2. Росія свого досягла.
показати весь коментар
08.12.2021 10:03 Відповісти
Украинский транзит закроет *****, СП-2 американцы.
А шишки достанутся европейцам.
показати весь коментар
08.12.2021 10:06 Відповісти
Вони вже окупували Крим і Донбас. Де посилення санкцій?
показати весь коментар
08.12.2021 10:13 Відповісти
С точностью до наоборот. Немцы скажут, что без газа жить не могут и продемонстрируют чудовищно глубокие озабоченности.
показати весь коментар
08.12.2021 10:56 Відповісти
 
 