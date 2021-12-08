В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" зупиниться, - Нуланд

Вашингтон очікує на зупинку "Північного потоку-2" у разі, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд пд час виступу на слуханнях у комітеті сенату США із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", - сказала Нуланд, відповідаючи на запитання щодо потенційних санкцій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.