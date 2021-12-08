В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" зупиниться, - Нуланд
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Вашингтон очікує на зупинку "Північного потоку-2" у разі, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.
Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд пд час виступу на слуханнях у комітеті сенату США із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", - сказала Нуланд, відповідаючи на запитання щодо потенційних санкцій.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.
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кто то верит в сказку, что США отдали совку европейский рынок?)
по 1100 баксов ЕС купит газ в Норвегии)
у 2014-му році?
Просто оцените красоту игры. А зрадофилы, которые пишут "Америка нас кинула" либо дилетанты, либо отрабатывают кацапобабло.
Типу у нас є труба і фсьо - нічого не треба, одні бабки рахують. А скільки лярдів іде саме в ЗАТРАТИ на прокачування і ще скільки їх там украдуть, ніхто не рахує.
Проживемо без транзиту, ніхто і не помітить.
США НА СЛОВАХ гарантували, що чуть шо захистять. По факту є Будапештський меморандум, без гарантій для України, ВЗАГАЛІ. ЇХ там тупо НЕМА.
Може за ці 7 років Україна отримала якусь адекватну воєнну допомогу? (військовий бюджет США 700+ ярдів баксів) НІ. В кінці кінців могли дати дуже багато, але не нового, для захисту. Могли дасти пару тисяч танків, літаків, ПВО і т.д. Не дали.
Що бачить вождь в африці? США, гоміки КИНУЛИ Україну. Тепер вони починають штампувати будь-яку зброю... НЕМА гарантій.
Є США, є ЄС. Кожен шукає вигоду. Але для США важливими були ПОНТИ, що вони сама головна країна світу, у гоміків також фантомні болі. По факту їх слово ПУСТИЙ звук.
Крім нафти та газу підораша експортує дуже багато чого. Але чомусь НЕ вигідно перекрити кисень їм.
2 ч
#ФСБ гарно працює і питання закриття/знищення сайту (бази даних) Центру #Миротворець стоїть у росії на першому місті та на державному рівні...
Відпрацювати на #рф намагалась #Лутковська, але вчасно загальмувала(вистачило розуму), пройшла зашкварена Таня #Попова, а зараз #Денисова старається
а який "мощний" заголовок
А шишки достанутся европейцам.