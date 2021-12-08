В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" остановится, - Нуланд
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Вашингтон ожидает остановки "Северного потока-2" в случае, если Россия совершит вторжение в Украину.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что если президент Путин вторгнется в Украину, то мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия стремится к гарантиям того, что Украина не вступит в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
кто то верит в сказку, что США отдали совку европейский рынок?)
по 1100 баксов ЕС купит газ в Норвегии)
у 2014-му році?
Просто оцените красоту игры. А зрадофилы, которые пишут "Америка нас кинула" либо дилетанты, либо отрабатывают кацапобабло.
Типу у нас є труба і фсьо - нічого не треба, одні бабки рахують. А скільки лярдів іде саме в ЗАТРАТИ на прокачування і ще скільки їх там украдуть, ніхто не рахує.
Проживемо без транзиту, ніхто і не помітить.
США НА СЛОВАХ гарантували, що чуть шо захистять. По факту є Будапештський меморандум, без гарантій для України, ВЗАГАЛІ. ЇХ там тупо НЕМА.
Може за ці 7 років Україна отримала якусь адекватну воєнну допомогу? (військовий бюджет США 700+ ярдів баксів) НІ. В кінці кінців могли дати дуже багато, але не нового, для захисту. Могли дасти пару тисяч танків, літаків, ПВО і т.д. Не дали.
Що бачить вождь в африці? США, гоміки КИНУЛИ Україну. Тепер вони починають штампувати будь-яку зброю... НЕМА гарантій.
Є США, є ЄС. Кожен шукає вигоду. Але для США важливими були ПОНТИ, що вони сама головна країна світу, у гоміків також фантомні болі. По факту їх слово ПУСТИЙ звук.
Крім нафти та газу підораша експортує дуже багато чого. Але чомусь НЕ вигідно перекрити кисень їм.
2 ч
#ФСБ гарно працює і питання закриття/знищення сайту (бази даних) Центру #Миротворець стоїть у росії на першому місті та на державному рівні...
Відпрацювати на #рф намагалась #Лутковська, але вчасно загальмувала(вистачило розуму), пройшла зашкварена Таня #Попова, а зараз #Денисова старається
а який "мощний" заголовок
А шишки достанутся европейцам.