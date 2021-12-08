В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" остановится, - Нуланд

Вашингтон ожидает остановки "Северного потока-2" в случае, если Россия совершит вторжение в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что если президент Путин вторгнется в Украину, то мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия стремится к гарантиям того, что Украина не вступит в НАТО.