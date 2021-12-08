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В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" остановится, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В случае вторжения России в Украину

Вашингтон ожидает остановки "Северного потока-2" в случае, если Россия совершит вторжение в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что если президент Путин вторгнется в Украину, то мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях.

Также читайте: США усилят военную помощь Украине в случае нападения России, - Белый дом

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия стремится к гарантиям того, что Украина не вступит в НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Ну все , Вика сказала - значит все путем. А, еще до нее Ангела тоже что-то говорила..а до нее и меморандум подписали в Будапеште...
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08.12.2021 00:08
+6
Як може зупинитися те, що iще не почало працювати?
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07.12.2021 23:53
+4
а шо то було ...
у 2014-му році?
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07.12.2021 23:54
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Виступить Лавров та скаже: ну, ви бачете, вони самі вибирають між "тепло" та "замерзнуть" друге. Та ніхто нічого блокувати не буде.
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07.12.2021 23:49 Ответить
но это не точно
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07.12.2021 23:50 Ответить
Розвели два діда Україну
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07.12.2021 23:52 Ответить
Як може зупинитися те, що iще не почало працювати?
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07.12.2021 23:53 Ответить
А що Північний потік - 2/вже запустили ?
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07.12.2021 23:53 Ответить
а як Бідона хвалили... А виявився чмо безпринципне
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07.12.2021 23:53 Ответить
не будет никакого сп2)
кто то верит в сказку, что США отдали совку европейский рынок?)
по 1100 баксов ЕС купит газ в Норвегии)
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07.12.2021 23:54 Ответить
Остановится ? Да он и запускаться не должен ,дебилы *** ...
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07.12.2021 23:54 Ответить
а шо то було ...
у 2014-му році?
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07.12.2021 23:54 Ответить
астанавитесь! раз, два.
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07.12.2021 23:56 Ответить
Вот и ответ для чего рашке позволили достроить СП-2: теперь любая попытка кацапов напасть на нас приведет к его закрытию. Ай да американцы, это ж надо было так красиво развести лаптеногих - заставить вложить миллиарды бабла в проект, который станет для них ошейником и поводком!
Просто оцените красоту игры. А зрадофилы, которые пишут "Америка нас кинула" либо дилетанты, либо отрабатывают кацапобабло.
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07.12.2021 23:56 Ответить
Нет Витя, это ты лошок)) Зачем было вопить пр санкции за СП2 и мешать строить "ошейник и поводок"!?? Не выходит у тебя Перемога хоть ты тресни))
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08.12.2021 00:11 Ответить
Муад, лох это ты. Потому что политика, особенно международная, в том и заключается, что говоришь одно, а делаешь другое.
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08.12.2021 09:55 Ответить
СП2 під повним контролем німців, а вони нічого перекривати не будуть. Вони виступатиме миротворцями та тиснутиме на Україну забезпечити Путіну те, що він бажатиме.
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08.12.2021 00:11 Ответить
Потужна перемога, тільки якщо хоч трохи порахувати то щось не клеїться. Мінус 3 млрд. в рік з транзиту, пряма труба в Європу, важіль яким керувала Україна тепер у руках інших держав, які його будуть використовувати на свій розсуд. І тепер ми в ситуації коли ультиматуми нам можуть ставити всі, а з аргументів у нас залишилися погрози міграційною кризою для ЄС. Згоден з багатьма коментаторами на гілці "нас взули, на цей раз по повній". Подякуємо всім колишнім президентам, за те що за 30 років не було зроблено абсолютно нічого для того щоб попередити війну з РФ, корінь якої росте з 1991 року.
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08.12.2021 00:26 Ответить
Минус три ярда? Ну, блин, давай тогда в ТС вступим, если все упирается в деньги, и дешевый газ будет, и транзит. Но смысл тогда разрыва с рашкой? В том то и дело, что разрыв - это разрыв, даже если он невыгоден по баблу. Будем учиться жить без транзита. А США нас в обиду не дадут.
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08.12.2021 09:58 Ответить
По разрыву то вопросов нет, рано или поздно он бы произошел, а вот по тому дадут ли штаты нас в обиду ответ уже есть. Дадут. Уже раз дали, и ещё повторят если им так будет нужно.
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08.12.2021 10:03 Ответить
Где нас дали в обиду? Раше конкретно дали понять, что будет в случае агрессии и до них дошло. То есть никакого наступления теперь не будет
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08.12.2021 10:10 Ответить
Я же написал. Раньше мы конкретно могли дать понять раше что будет и перекрыть трубу. Теперь это будут решать за нас. Что здесь хорошего? Из США мы слышим о всеобъемлющей поддержке, а из Германии? А ведь труба не в штаты идет.
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08.12.2021 10:44 Ответить
Вони уже закалібали своїми трьома лярдами. У мене в селі усі теж рахують, скільки я виручу з урожаю, який зберу. А порахувати затрати чомусь забувають. Так то ж село, а про 3 лярди толдичать люди, які мовби щось розуміють (хоча насправді тільки понти).
Типу у нас є труба і фсьо - нічого не треба, одні бабки рахують. А скільки лярдів іде саме в ЗАТРАТИ на прокачування і ще скільки їх там украдуть, ніхто не рахує.
Проживемо без транзиту, ніхто і не помітить.
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08.12.2021 20:47 Ответить
Годный троллинг
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08.12.2021 00:27 Ответить
Ню-ню... саме так, саме так... А ще меленьке звірятко... (ну далі Ви пам'ятаєте цю лапшу з екранів на вуха піплу). Тобто США у змові з РФ КРАСИВО дозволила останній запускати СП-2. А то пижилися з своїми санкціями, та не знали, як вже від них відбрикаитися...
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08.12.2021 10:07 Ответить
НЕМА ніякої "краси гри". Згадаймо ЯК США, гоміки з англіїї "хвилювались", щоб десь не почали будувати ядерну зброю. Приклад Ірак.
США НА СЛОВАХ гарантували, що чуть шо захистять. По факту є Будапештський меморандум, без гарантій для України, ВЗАГАЛІ. ЇХ там тупо НЕМА.
Може за ці 7 років Україна отримала якусь адекватну воєнну допомогу? (військовий бюджет США 700+ ярдів баксів) НІ. В кінці кінців могли дати дуже багато, але не нового, для захисту. Могли дасти пару тисяч танків, літаків, ПВО і т.д. Не дали.
Що бачить вождь в африці? США, гоміки КИНУЛИ Україну. Тепер вони починають штампувати будь-яку зброю... НЕМА гарантій.
Є США, є ЄС. Кожен шукає вигоду. Але для США важливими були ПОНТИ, що вони сама головна країна світу, у гоміків також фантомні болі. По факту їх слово ПУСТИЙ звук.
Крім нафти та газу підораша експортує дуже багато чого. Але чомусь НЕ вигідно перекрити кисень їм.
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08.12.2021 10:30 Ответить
Москалі будуть воювати гібридно,як раніше.А стягування військ це понти.
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08.12.2021 00:00 Ответить
не зря же они всех агентов влияния подключили, которые орут уже недели три про полномасштабное вторжение. кстати и цензро спалился на этом.
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08.12.2021 00:04 Ответить
Ну все , Вика сказала - значит все путем. А, еще до нее Ангела тоже что-то говорила..а до нее и меморандум подписали в Будапеште...
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08.12.2021 00:08 Ответить
Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko@Yar_Bondarenko

2 ч

#ФСБ гарно працює і питання закриття/знищення сайту (бази даних) Центру #Миротворець стоїть у росії на першому місті та на державному рівні...
Відпрацювати на #рф намагалась #Лутковська, але вчасно загальмувала(вистачило розуму), пройшла зашкварена Таня #Попова, а зараз #Денисова старається

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08.12.2021 00:10 Ответить
Уря.
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08.12.2021 00:25 Ответить
Конечно верю! Героиновый наркоман, если диллер замочит какого-то его дальнего родственника, сразу пойдёт в завязку и на путь исправления! К гадалке не ходи!
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08.12.2021 00:25 Ответить
а если не вторгнуться до СП-2 заработает на полную?? Кто бы сомневался. Информ. война, и полит. игры США -кремля с гопотой продолжаются 2022 г.

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08.12.2021 01:03 Ответить
Если Викуся управляет СП2 и может его по желанию остановить - то нахиба она его дала достроить?! СП2 надо было менять на Крым а не на фейковое вторжение. Цахис УЖЕ вторгся, еще в 2014. Они шо там дебилы все или украинцев держат за дебилов?!! Какие еще вам нужны Красные лини?!!
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08.12.2021 02:11 Ответить
Тоесть, Параша может напасть и при этом спокойно продолжить поставлять в Европу газ по ГТС Украины и по СП1 ? У Нуланд уже мозг протух ?
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08.12.2021 02:57 Ответить
За кацапские провокации разрушить сп2. Вот это точно поможет, так как гнать газ надо в основном через Украину
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08.12.2021 06:59 Ответить
думаю, що якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", Джерело:

а який "мощний" заголовок
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08.12.2021 08:40 Ответить
Как только СП 2 заработает остановить его не сможет никто.
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08.12.2021 09:13 Ответить
ага... пукін сам його і зупинить .. ( его совесть заест !!!)
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08.12.2021 09:15 Ответить
Тобто до цього усе й шло. А то круті перці... А так, благодєтелі - зелене світло СП 2. Росія свого досягла.
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08.12.2021 10:03 Ответить
Украинский транзит закроет *****, СП-2 американцы.
А шишки достанутся европейцам.
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08.12.2021 10:06 Ответить
Вони вже окупували Крим і Донбас. Де посилення санкцій?
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08.12.2021 10:13 Ответить
С точностью до наоборот. Немцы скажут, что без газа жить не могут и продемонстрируют чудовищно глубокие озабоченности.
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08.12.2021 10:56 Ответить
 
 