Маршрутка, попавшая в смертельное ДТП на Черниговщине, была переоборудована с грузового спринтера, - Найем

Погибших и пострадавших в аварии на трассе под Черниговом могло быть меньше, если бы для пассажирских перевозок использовали специально предназначенный транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Суспильному" заместитель министра инфраструктуры, глава комиссии по техрасследованию ДТП Мустафа Найем

Как показало предварительное расследование, спринтер был переоборудован из грузового за границей и завезен в Украину 2010 уже как пассажирский транспорт. Это позволило перевозчику получить необходимые разрешения, хотя по закону такие маршрутки не могут участвовать в конкурсах.

"Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла по сути просто сорвало из-за плохого крепления, и людей раздавило", - пояснил Найем. И подчеркнул: с нового года в Украине будут проверять все спринтеры, не переделаны ли они из грузовых.

Заметить переработку этого конкретного спринтера могли на нескольких этапах, продолжает замминистра. В частности, таможенные службы – во время технического контроля и регистрации.

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"В 2011 году он продал этот автобус и тогда ему еще раз почему подтвердили, что это автобус. Мы уже знаем, какая точка обязательного технического контроля предоставила ему это разрешение, и кто провел ему и подтвердил, что он может осуществлять перевозку пассажиров", – добавляет он. Сейчас члены комиссии исследуют, имела ли эта точка вообще право проводить контроль.

Что касается грузовика, то проверка показала, что он не был лицензирован, впрочем, законодательство сейчас этого не требует. В Мининфраструктуры считают нужным вернуть такое лицензирование со следующего года.

Напомним, что 7 декабря около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.