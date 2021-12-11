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Новости Происшествия
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ДТП (7441) Черниговщина (1342) Найем (563)

Маршрутка, попавшая в смертельное ДТП на Черниговщине, была переоборудована с грузового спринтера, - Найем

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Маршрутка, попавшая в смертельное ДТП на Черниговщине, была переоборудована с грузового спринтера, - Найем

Погибших и пострадавших в аварии на трассе под Черниговом могло быть меньше, если бы для пассажирских перевозок использовали специально предназначенный транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Суспильному" заместитель министра инфраструктуры, глава комиссии по техрасследованию ДТП Мустафа Найем

Как показало предварительное расследование, спринтер был переоборудован из грузового за границей и завезен в Украину 2010 уже как пассажирский транспорт. Это позволило перевозчику получить необходимые разрешения, хотя по закону такие маршрутки не могут участвовать в конкурсах.

"Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла по сути просто сорвало из-за плохого крепления, и людей раздавило", - пояснил Найем. И подчеркнул: с нового года в Украине будут проверять все спринтеры, не переделаны ли они из грузовых.

Заметить переработку этого конкретного спринтера могли на нескольких этапах, продолжает замминистра. В частности, таможенные службы – во время технического контроля и регистрации.

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"В 2011 году он продал этот автобус и тогда ему еще раз почему подтвердили, что это автобус. Мы уже знаем, какая точка обязательного технического контроля предоставила ему это разрешение, и кто провел ему и подтвердил, что он может осуществлять перевозку пассажиров", – добавляет он. Сейчас члены комиссии исследуют, имела ли эта точка вообще право проводить контроль.

Что касается грузовика, то проверка показала, что он не был лицензирован, впрочем, законодательство сейчас этого не требует. В Мининфраструктуры считают нужным вернуть такое лицензирование со следующего года.

Напомним, что 7 декабря около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.
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Топ комментарии
+21
Яка різниця, коли фура б'є у лоб. У всіх маршрутках немає ременів безпеки. Це як звинуватити жертву згвалтування, що губи були у помаді.
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11.12.2021 12:49
+20
А эта высокооплачиваемая проститутка не хочет так оперативненько рассказать про экспертизу по Зеленому корешу и алкашу Трухину? Для разнообразия, нарид же заждался
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11.12.2021 12:43
+16
ця повія вже замміністра?) От маладєц, наантикорупціонерив...
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11.12.2021 12:36
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ця повія вже замміністра?) От маладєц, наантикорупціонерив...
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11.12.2021 12:36 Ответить
Проститутки бывают разные, и оплата услуг тоже разная.
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11.12.2021 12:45 Ответить
ну зачем же сравнивать проституток с афганской шлюхой?
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11.12.2021 13:07 Ответить
Да у нас везде эти маршрутки. Дураки, чтоле
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11.12.2021 12:38 Ответить
А эта высокооплачиваемая проститутка не хочет так оперативненько рассказать про экспертизу по Зеленому корешу и алкашу Трухину? Для разнообразия, нарид же заждался
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11.12.2021 12:43 Ответить
У нас не переоборудованных нет. Тоже мне открытие.
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11.12.2021 12:47 Ответить
Є, але дуже мало
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11.12.2021 14:11 Ответить
Эксперт.
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11.12.2021 12:49 Ответить
Мустафа!
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12.12.2021 05:42 Ответить
Яка різниця, коли фура б'є у лоб. У всіх маршрутках немає ременів безпеки. Це як звинуватити жертву згвалтування, що губи були у помаді.
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11.12.2021 12:49 Ответить
Ви статтю читали? Задні крісла від удару відірвалися і розчавили пасажирів. В це тому що були вони встановлені не на заводі, у якомусь гаражі, де бус з вантажного переробили на пасажирський
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11.12.2021 14:13 Ответить
Фото подиви, мустафа, що ти несеш? Які задні ряди якщо фура в лоб на зустрічній спрантер бахнула? Різницю мас авто зможеш порахувати?
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11.12.2021 16:53 Ответить
Є статистика скільки перероблених проти неперероблених в аваріях? Інакше це пусті балачки.
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12.12.2021 16:48 Ответить
заместитель министра инфраструктуры, глава комиссии по техрасследованию ДТП Источник: https://censor.net/ru/n3304683
... та ну нах, какой Мустафа универсал
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11.12.2021 12:50 Ответить
Муся відчув, що його стали забувать
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11.12.2021 12:52 Ответить
для лобового с фурой это не принципиально...
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11.12.2021 12:53 Ответить
це не принципово для водія і пасажирів передніх рядів, але пасажири середніх і задніх рядів мали б вижити, а не летіти на відірваних кріслах уперед по салону перетворюючи людей і себе на місиво
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11.12.2021 14:15 Ответить
я зрозумв про що Ви...
можливо... а можливо і непероблена маршрутка не врятувала б і останні ряди від паламаних ший, пробитих черепів, вибитих зубів, переламаних ребер і пробитих ними легенів ( в маршрутках нема поясів безпеки, тож стабільності пасажира при такому ударі годі й чекати (навіть якщо і не відірветься крісло)
та в перероблених маршрутках, навіть не надійність кріплення крісел головне і вирішальне... а й те що перероблені стійки і стінки (під відкна) ******* свої властивості і не можуть вже вважатися безпечними (бо у вантажному транспорті інші вимоги для цих деталей і матеріалів для них)
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11.12.2021 15:23 Ответить
А що Найєм вже не дерибанить "Укрооборонпром"? Він вже заступник міністра?
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11.12.2021 12:54 Ответить
Ичо, есть уже виновные, которые нарушили закон и допустили к перевозке?
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11.12.2021 12:54 Ответить
Порошенко, больше некому)))
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11.12.2021 12:56 Ответить
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11.12.2021 14:42 Ответить
можно подумать,если бы это был чистый пассажирский бус,то фура бы этого испугалась...
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11.12.2021 13:05 Ответить
Можно не только подумать, а ещё и потрындеть
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11.12.2021 13:14 Ответить
если человек идиот то это надолго
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11.12.2021 14:16 Ответить
ну да, закрилки вгору і повна потужність на набір висоти... Понаплодилося у нас різних радників,наглядачів, консультантів та інших позитивних звиздомордих...
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11.12.2021 15:03 Ответить
Продажна тварина , ще щось і кавкає !
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11.12.2021 13:06 Ответить
какой наем разносторонне развит))))) во всем он спец
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11.12.2021 13:09 Ответить
интересно, как наем догадался? сразу видно эксперта
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11.12.2021 13:12 Ответить
Ну чем наши маршрутки отличаются от Спринтеров? Катафалки.
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11.12.2021 13:15 Ответить
Ключевое из всей статьи:
І наголосив: з нового року в Україні перевірятимуть всі спринтери, чи вони не перероблені з вантажних. Джерело: https://censor.net/ua/n3304683
Щодо вантажівки, то перевірка показала, що вона не була ліцензована, втім, законодавство зараз цього не вимагає. У Мінінфраструктури вважають за потрібне повернути таке ліцензування з наступного року. Джерело: https://censor.net/ua/n3304683
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11.12.2021 13:16 Ответить
Чо раньше то не проверялось? Кстати, ну переделана, и чо? Техпаспорт вот он, а там написано - пассажир.
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11.12.2021 13:19 Ответить
А кто напринимал дебильных законов ? Почему нельзя завезти оригинальный пассажир и дёшево растаможить ? Уроды конченые !
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11.12.2021 13:29 Ответить
тому що перевізники ЖЛОБИ, Ти для початку поцікавився скільки коштують оригінальні пасажири, з яких би все рівно все повикидали щоб щільніше сидінь напхати, і скільки коштує такий же грузовий 3-4 річний бус.
І саме головне почитай у правилах з якою максимальною швидкістю можуть рухатись автобуси.
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11.12.2021 14:38 Ответить
Вощето 90 там всем, кроме прицепов и додвухлет.
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11.12.2021 15:11 Ответить
тоесть, если б спринтер был пассажирским то при лобовом столкновении с гузовиком на обоюдной скорости в 200км.ч. никто бы не пострадал, так понимать?
а не прще, не делать умные морды, не искать глупые коменты а чесно сказать.
ЧЕЛОВЕЧЕССКИЙ фактор. не более и не менее
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11.12.2021 13:33 Ответить
что такое обоюдная скорость в 200км? Вы хоть знаете что при лобовом столкновении скорость транспортных средств не суммируется? При лобовом конечно бы пострадали, но жертв было бы гораздо меньше
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11.12.2021 14:19 Ответить
Не суммируется, конечно. Распределяется соответственно массе - привет 3-х тонной марщрутке от 30-тонной фуры.
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11.12.2021 14:56 Ответить
к слову. разрешение на переоборудование дал ментяра, за деньги.
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11.12.2021 13:35 Ответить
А ви спробуйте проїхати 100км. по тому ж маршруту.... На новенькому ПАССАЖИРСЬКОМУ ..БОГДАНІ.. який щойно з конвейера та сертифікований.......... А потім на 10 річному, спинтері ,хай даже переобладнаному.... І відчуете різницю..... А краще ще зробити ,,крештест,,....І тоді порівнюйте.......
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11.12.2021 13:40 Ответить
Та навіщо той Богдан,ви краще на руті спробуйте і порівняйте,там на швидкості 50+ самі лише трупи будуть,і не переобладнана, пасажирська
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11.12.2021 13:58 Ответить
сРута та Богдан це два чоботи - пара
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11.12.2021 15:00 Ответить
А нормальні дороги зробити щоб по 2-3 полоси було у кожному напрямку, з ронесенням зустрічних метрів на 15-20 не судьба? Наем завалив би ти своє хлєбало та не відсвічував - гидко твое фото навіть бачити, не те що твій звіздьож читати.
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11.12.2021 13:51 Ответить
ви ще скажіть що винуватий той поляк,чи німець ,який прикрутив крісла до полу болтами не м12.. ,а м10... і які зроблені не з сталі м3 ..А з каленої ..тому вони(болти) і обірвалися . бо сталь3 при розриві ,,тягнеться,, і не зразу лопае ,а калені болти одразу рвуться.. при випробуванні на розрив........
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11.12.2021 13:51 Ответить
А чего вы вдруг решили, что там не те болты? Об этом кстате в статье нет ничего. Есть попытка назначить ещё виновных и подоить причастных.
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11.12.2021 13:58 Ответить
це і е підказка з обгрунтуванням.
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11.12.2021 14:36 Ответить
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11.12.2021 14:00 Ответить
Воно ж не розуміє теми.
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11.12.2021 14:03 Ответить
Так це і е підказка де шукати винуватих та причетних....
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11.12.2021 14:32 Ответить
О, Найом Америку відкрив )))) Аби шось ляпнути...
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11.12.2021 15:54 Ответить
Придурок робить вигляд, що щось робить, яке це має відношення до того, що що фура виїхала на зустрічну в лоб?
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11.12.2021 16:48 Ответить
А то йому колись надавали пiдсрачникiв?
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12.12.2021 05:49 Ответить
Я пропустил??? Бача уже замминистра??? ***...Что ж он такой одаренный-то? Как его только земля украинская носит до сих пор?**
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11.12.2021 18:33 Ответить
Якби бус був "оригінал", а фура ліцензована, то аварії могло б і не бути.
Він це хотів довести?
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11.12.2021 18:50 Ответить
В оригіналі не існує пасажирського Mercedes Sprinter; перерообладнують їх тільки в Україні, а по - третє: це те що прийде після шмарклів- те ж саме тільки чорне…
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11.12.2021 21:21 Ответить
 
 