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Мужчину, бросавшегося на полицейских с ножом, задержали на Львовщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчину, бросавшегося на полицейских с ножом, задержали на Львовщине

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний житель райцентра угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также сопротивлялся и напал на полицейских, пытавшихся призвать его к порядку. За совершенное задержанному грозит наказание – до трех лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"10 декабря около 20:00 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим", - отмечается в сообщении.

В НПУ продолжили: "По указанному адресу немедленно выехал экипаж сектора реагирования патрульной полиции Червоноградского районного отдела полиции. Правоохранители пытались призвать мужчину к порядку, однако тот не реагировал на законные требования правоохранителей, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом. Правоохранители применили к правонарушителю спецсредства и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

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Личность задержанного установлена. Им оказался 35-летний житель Червонограда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

"По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок", - резюмировали в Нацполиции.

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Топ комментарии
+8
Судя по всему - зам министра какой-то
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11.12.2021 17:16
+8
та хай вже вибачиться "за свою надмірну емоційність", та на роботу його візьміть заступником міністра МВС
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11.12.2021 17:17
+6
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

 Це не клованський замміністра, цього посадять
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11.12.2021 17:15
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Опять Гогилашвили !?
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11.12.2021 17:12 Ответить
Та не, то якийсь приезжий ватнік😁😁😁
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11.12.2021 17:17 Ответить
А Гогилашвили не из Грузии?
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11.12.2021 18:42 Ответить
😁
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11.12.2021 20:28 Ответить
то потомство давно прійехавшіх і всяко разно отсідєвших і не стільки для будівництва і роботи копалень, а для внєсєнійа ідйєй кпсс в царині збидлювання та криміналізації . Знаю те, бо місцевий.
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11.12.2021 20:21 Ответить
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

 Це не клованський замміністра, цього посадять
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11.12.2021 17:15 Ответить
Судя по всему - зам министра какой-то
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11.12.2021 17:16 Ответить
та хай вже вибачиться "за свою надмірну емоційність", та на роботу його візьміть заступником міністра МВС
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11.12.2021 17:17 Ответить
а гогашвілю не затримали. бо кінець епохи кумовства
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11.12.2021 17:20 Ответить
Ясна річ ,в нього нема жінки-секретутки Віслючка !!!)))
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11.12.2021 17:24 Ответить
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11.12.2021 17:28 Ответить
Ну і...??)))
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11.12.2021 17:29 Ответить
когда я крепко бухал, она ко мне бывало приходила в гости. когда я прекратил пить - я начал ходить в парк в гости к ней )))))
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11.12.2021 17:32 Ответить
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11.12.2021 17:40 Ответить
Это Гогилашвили что-ли ? Понабирали разбойников руководить полицией !
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11.12.2021 18:41 Ответить
НАГРАДИТЬ !
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11.12.2021 18:49 Ответить
Нада було просто пристрілити і спокій . Щоб перестав бросатись на людей с аружієм .
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11.12.2021 18:53 Ответить
Минуточку!
Грузина то на блокпосту не пристрелили, тогда и этого низяяя.
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11.12.2021 19:22 Ответить
ПАРАДОКС!
Пьяный мужик в Червонограде бросился с ножом на полицейских - задержали.
Трезвый грузин бросился на полицейских на блокпосту - уехал как ни в чём не бывало.
Аааа, понял, мужик из Червонограда ни какого отношения к "Квартал 95" не имеет то. Вот где собака то покопалась.
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11.12.2021 19:21 Ответить
 
 