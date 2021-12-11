Мужчину, бросавшегося на полицейских с ножом, задержали на Львовщине

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний житель райцентра угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также сопротивлялся и напал на полицейских, пытавшихся призвать его к порядку. За совершенное задержанному грозит наказание – до трех лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"10 декабря около 20:00 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим", - отмечается в сообщении.

В НПУ продолжили: "По указанному адресу немедленно выехал экипаж сектора реагирования патрульной полиции Червоноградского районного отдела полиции. Правоохранители пытались призвать мужчину к порядку, однако тот не реагировал на законные требования правоохранителей, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом. Правоохранители применили к правонарушителю спецсредства и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

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Личность задержанного установлена. Им оказался 35-летний житель Червонограда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

"По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок", - резюмировали в Нацполиции.

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