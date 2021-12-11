УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13937 відвідувачів онлайн
Новини Події
2 875 20
Львівщина (1925) напад (1012) патрульна поліція (1399)

Чоловіка, що кидався на поліцейських з ножем, затримали на Львівщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіка, що кидався на поліцейських з ножем, затримали на Львівщині

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 35-річний житель райцентру погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою, а також чинив опір та напав на поліцейських, які намагались закликати його до порядку. За скоєне затриманому загрожує покарання – до трьох років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили  у відділі комунікації поліції Львівської області.

"10 грудня близько 20.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою, поводиться неадекватно, порушує публічний порядок та погрожує оточуючим", - відзначається у повідомленні.

 В НПУ продовжили: "За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції Червоноградського районного відділу поліції. Правоохоронці намагались закликати чоловіка до порядку, проте той не реагував на законні вимоги правоохоронців, чинив опір та напав на поліцейських з ножем. Правоохоронці застосували щодо правопорушника спецзасоби та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені. ФОТОрепортаж

Особу затриманого встановлено – ним виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк", - резюмували в Нацполіції.

Читайте на Цензор.НЕТ - Бійка за участю трьох поліцейських сталася вночі у Сєверодонецьку, - Нацполіція
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Судя по всему - зам министра какой-то
показати весь коментар
11.12.2021 17:16
+8
та хай вже вибачиться "за свою надмірну емоційність", та на роботу його візьміть заступником міністра МВС
показати весь коментар
11.12.2021 17:17
+6
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

 Це не клованський замміністра, цього посадять
показати весь коментар
11.12.2021 17:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять Гогилашвили !?
показати весь коментар
11.12.2021 17:12 Відповісти
Та не, то якийсь приезжий ватнік😁😁😁
показати весь коментар
11.12.2021 17:17 Відповісти
А Гогилашвили не из Грузии?
показати весь коментар
11.12.2021 18:42 Відповісти
😁
показати весь коментар
11.12.2021 20:28 Відповісти
то потомство давно прійехавшіх і всяко разно отсідєвших і не стільки для будівництва і роботи копалень, а для внєсєнійа ідйєй кпсс в царині збидлювання та криміналізації . Знаю те, бо місцевий.
показати весь коментар
11.12.2021 20:21 Відповісти
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

 Це не клованський замміністра, цього посадять
показати весь коментар
11.12.2021 17:15 Відповісти
Судя по всему - зам министра какой-то
показати весь коментар
11.12.2021 17:16 Відповісти
та хай вже вибачиться "за свою надмірну емоційність", та на роботу його візьміть заступником міністра МВС
показати весь коментар
11.12.2021 17:17 Відповісти
а гогашвілю не затримали. бо кінець епохи кумовства
показати весь коментар
11.12.2021 17:20 Відповісти
Ясна річ ,в нього нема жінки-секретутки Віслючка !!!)))
показати весь коментар
11.12.2021 17:24 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 17:28 Відповісти
Ну і...??)))
показати весь коментар
11.12.2021 17:29 Відповісти
когда я крепко бухал, она ко мне бывало приходила в гости. когда я прекратил пить - я начал ходить в парк в гости к ней )))))
показати весь коментар
11.12.2021 17:32 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 17:40 Відповісти
Это Гогилашвили что-ли ? Понабирали разбойников руководить полицией !
показати весь коментар
11.12.2021 18:41 Відповісти
НАГРАДИТЬ !
показати весь коментар
11.12.2021 18:49 Відповісти
Нада було просто пристрілити і спокій . Щоб перестав бросатись на людей с аружієм .
показати весь коментар
11.12.2021 18:53 Відповісти
Минуточку!
Грузина то на блокпосту не пристрелили, тогда и этого низяяя.
показати весь коментар
11.12.2021 19:22 Відповісти
ПАРАДОКС!
Пьяный мужик в Червонограде бросился с ножом на полицейских - задержали.
Трезвый грузин бросился на полицейских на блокпосту - уехал как ни в чём не бывало.
Аааа, понял, мужик из Червонограда ни какого отношения к "Квартал 95" не имеет то. Вот где собака то покопалась.
показати весь коментар
11.12.2021 19:21 Відповісти
 
 