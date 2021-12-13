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Национальная неделя чтения впервые стартовала в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

Национальная неделя чтения впервые стартовала в Украине

В этом году в Украине впервые стартовала Национальная неделя чтения, которую проводит Украинский институт книги совместно с Министерством культуры и информационной политики с 13 по 19 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Институте книги сообщили, что общенациональный праздник объединит вокруг чтения читателей, писателей, библиотекарей, издателей и книжников по всей стране.

Неделя чтения имеет целью привлечь украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечь внимание к украинскому книгоизданию и литературе, поддержать издательства, книжные магазины и библиотеки.

В течение недели, с 13 по 19 декабря, более 100 украинских издательств, книжных магазинов и библиотек под общей айдентикой акции будут осуществлять активности разного формата - от информационного до коммерческого - чтобы призвать украинцев к приобретению украинских книг и найти свою книгу, автора и формат чтения.

"Во-первых, мы упрощаем украинцам выбор - у нас есть проекты, в которых эксперты отобрали книги под разных читателей, от дошкольников до взрослых, кроме того, мы информируем об украинских книгах, которые получили премии и награды как в Украине, так и за границей. Во-вторых, предоставляем доступ к книгам бесплатно через публичные библиотеки, для которых закупаем книги.В-третьих, осуществляем ряд проектов по продвижению чтения как процесса, важного для формирования целой жизненной стратегии, обычно значительно более успешной у читающих много, чем у тех, кто не читает вообще", - рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

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Лозунг Национальной недели чтения: "Найди свою книгу!". Условия участия в Национальной неделе чтения от Украинского института книги – здесь.

Согласно результатам опроса Gradus Research, только треть городского населения Украины активно читают книги. Однако для развлечения и в свободном режиме к книгам обращаются около 60% взрослого населения.

К проведению Национальной недели чтения присоединились партнерские организации - Украинская библиотечная ассоциация, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, ОО "Форум издателей", Художественный Арсенал, более 100 издательств и книжных магазинов, а также более 500 библиотек.

Украинский институт книги - это государственное учреждение при Министерстве культуры и информационной политики Украины, призванное формировать государственную политику в книжной отрасли, проводить продвижение книгочтения в Украине, поддерживать книгоиздательское дело, стимулировать переводческую деятельность и популяризировать украинскую литературу за рубежом. В 2020 году УИК закупил 380,9 тыс. книг для публичных библиотек и издал 81,4 млн грн для поддержки издательской отрасли.

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Так в Мистецком Арсенале можно книги купить у издателей ?

или просто бла бла бла в интернете ?

встреча с украинскими писателями ГДЕ?
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13.12.2021 14:03 Ответить
А чтение цензора засчитывается?
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13.12.2021 14:50 Ответить
Заходил я их Тик-Ток. Нет там ни одной книжки.
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13.12.2021 15:06 Ответить
Це чудова традиція! Читання є прекрасним і нашу молодь до цього потрібно зацікавлювати
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06.02.2023 16:31 Ответить
Ось і мені так здається. Я сам обожнюю читати і своїх дітей молодшого шкільного віку до читання привчаю. Ц корисно і значно наш з вами кругозір може збільшити. Діти в мене міфи ********** і завжди уважно слухають міфічні історії про Зевса https://whoiszeus.com.ua/ та інших богів, що живуть на Олімпі.
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13.02.2023 11:59 Ответить
 
 