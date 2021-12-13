Національний тиждень читання вперше стартував в Україні

Цього року в Україні вперше стартував Національний тиждень читання, який проводить Український інститут книги спільно з Міністерством культури та інформаційної політики з 13 по 19 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В Інституті книги повідомили, що загальнонаціональне свято об'єднає навколо читання читачів, письменників, бібліотекарів, видавців і книгарів по всій країні.

Тиждень читання має на меті залучити українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до українського книговидання та літератури, підтримати видавництва, книгарні та бібліотеки.

Протягом тижня, з 13 до 19 грудня, понад 100 українських видавництв, книгарень та бібліотек під спільною айдентикою акції будуть здійснювати активності різного формату - від інформаційного до комерційного, - аби закликати українців до придбання українських книжок і знайти свою книжку, автора і формат читання.

"По-перше, ми спрощуємо українцям вибір - у нас є проєкти, в яких експерти відібрали книжки під різних читачів, від дошкільнят до дорослих, крім того, ми інформуємо про українські книжки, що здобули премії та нагороди як в Україні, так і за кордоном. По-друге, надаємо доступ до книжок безкоштовно через публічні бібліотеки, для яких закуповуємо книжки. По-третє, здійснюємо ряд проєктів з промоції читання як процесу, важливого для формування цілої життєвої стратегії, зазвичай значно більш успішної у тих, хто читає багато, ніж у тих, хто не читає взагалі", - розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

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Гасло Національного тижня читання: "Знайди свою книжку!". Умови участі в Національному тижні читання від Українського інституту книги - тут.

Згідно з результатами опитування Gradus Research, лише третина міського населення України активно читають книжки. Проте задля розваги й у вільному режимі до книжок звертаються близько 60% дорослого населення.

До проведення Національного тижня читання приєдналися партнерські організації - Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, ГО "Форум видавців", Мистецький Арсенал, понад 100 видавництв і книгарень, а також понад 500 бібліотек.

Український інститут книги - це державна установа при Міністерстві культури та інформаційної політики України, покликана формувати державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність та популяризувати українську літературу за кордоном. У 2020 році УІК закупив 380,9 тис. книг для публічних бібліотек і видав 81,4 млн грн для підтримки видавничої галузі.

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