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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Луценко (7719) Ермак Андрей (1185)

Ермак – агент влияния РФ, а не шпион, - Луценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак – агент влияния РФ, а не шпион, - Луценко

Зеленский правит по Пушкину, а Ермак организовывает ему победы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не считаю Ермака шпионом РФ; я считаю его агентом влияния РФ, который, по случайному стечению обстоятельств 73% украинских избирателей, тогда отвечал за внешний курс, а сейчас – за весь курс. Да, президент Зеленский правит по Пушкину: "царствуй лежа на боку". А господин Ермак организовывает ему победы - о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит", - объяснил он.

Экс-генпрокурор поддерживает мнение разведчиков ГУР, согласно которому речь идет не о кроте, там речь идет о группе пророссийски настроенных лиц.

"Я бы добавил: агентов влияния, вольных или невольных. Агенты же бывают сознательные или бессознательные, формирующие, что хочет Кремль от них. Поэтому все, что мы анализировали, это может быть закрыто от президента Зеленского. Но это не его беда. Это его вина. Глава государства должен встречаться не только со своим руководителем Офиса, но и с десятками людей каждый день", - добавил Луценко.

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Также он объяснил, чем отличается "крот" от "агента влияния".

"Крот – это шпион; тот, кто целенаправленно сливает информацию. Помните у Владимира Гройсмана был переводчик, который сливал все, что слышал во время переговоров. И там нет претензии к Гройсману, там претензия к прозевавшей СБУ. Но это крот, который сливал информацию. В литературе его называют шпионом, агентом, резидентом. А в данном случае есть люди, которые считают, что надо договариваться с россиянами, люди, которые имеют много знакомых, для которых ментально это понятно. Смотрите, я понимаю, как для Зеленского это выглядит: "Если Андрюха (как он говорит) имеет связи с фейсами, так значит, договоримся". Такая у них логика криминальных 90-х: если у тебя есть знакомый в криминальной группировке, то дотрем. Речь не идет о том, что нужно выставить позицию; что нужно сформировать потенциал; нужно сесть за стол переговоров сильным. Нет, если есть знакомые, значит, мы дотрем. Вот эта детская логика сейчас правит", - добавил Луценко.

Интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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Топ комментарии
+20
Кремлівська гнида він !!! )))
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14.12.2021 13:53
+18
Ясна річ що він не один ,ОП це кубло кремлівських гнид !!!)))
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14.12.2021 13:54
+17
На Банковій та Грушевського розплідники кремлівської гидоти !!))))
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14.12.2021 13:55
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Кремлівська гнида він !!! )))
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14.12.2021 13:53 Ответить
а зеля пидгныднык
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14.12.2021 14:33 Ответить
контрозвідці Кривавої хунти варто буде зайнятись 95 кварталом як агентами впливу рашки по руйнації Української Держави !
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14.12.2021 15:46 Ответить
А разве это не одно и тоже в период войны ?
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14.12.2021 13:54 Ответить
саме так !
я не бачу тонкої різниці
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14.12.2021 15:47 Ответить
Эта зеленая падаль не поймет: российская агентура во власти = кровь и смерть украинских солдат на фронте!
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14.12.2021 17:53 Ответить
Ясна річ що він не один ,ОП це кубло кремлівських гнид !!!)))
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14.12.2021 13:54 Ответить
На Банковій та Грушевського розплідники кремлівської гидоти !!))))
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14.12.2021 13:55 Ответить
З цими єрмаковськими "перемогами" Зеленський скоро буде там, де Луценко баланду їв.
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14.12.2021 13:58 Ответить
А кем является сам найвэлычнишый? Агентом влияния валадимера валадимеривича на жителей Украины, шпионом на контракте у валадимера валадимеровича, пустозвоном и балбесом лично сам от себя или просто невинной овечкой в лапах ненасытных злодеев?
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14.12.2021 13:58 Ответить
Лялька,напхана тирсою ,з кремлівського балагана !!!)))
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14.12.2021 14:01 Ответить
П"яний юГік великий спець по шпигунам та агєнтам впливу
Накштал не чім не відрізняється від Гіві Зеленьського..
Вибачаюсь-відрізняється:
Гіві був незаконно тільки зам міністра
а юГа-гніда був і міністром і прокурором
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14.12.2021 14:00 Ответить
і міністр, і генпрокурор - то є більшою мірою політичні посади. До речі. Аваков також не має профільної для міністра освіти. І Резніков не має. І, взагалі, в цивілізованих країнах силовики напополам мають профільну освіту і практику в органах.
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14.12.2021 17:59 Ответить
мой муж не алкаш а пьяница мне его кореш объяснил (из жизни )
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14.12.2021 14:02 Ответить
юГік з товаришем Деркачем дуже добре розіміють хто такі агенти впливу..
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14.12.2021 14:02 Ответить
По темі є щось, дебіл?
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14.12.2021 14:42 Ответить
а чим не по темі? корупціонер, який злигався з російським агентом буде ще розповідати хто такий єрмак. якби був би юга пгокугогом. нічого єрмаку не було б. Власне як і зараз.
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14.12.2021 15:00 Ответить
от накуя розповсюджувати давнішні рижемразівські фейки? Ти ще збреши, що Луценко нині є агентом впливу соціаліста Мороза, бо вони разом (і з деркачем, і звідси отой фейк) були разом в соцпартії.
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14.12.2021 17:55 Ответить
луцик алкаш =лизнув так лизнув
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14.12.2021 14:04 Ответить
Кому лизнув? Незрозуміло.
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14.12.2021 14:32 Ответить
Зелі.
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14.12.2021 14:51 Ответить
ну да !!!
єто круто, назвати не шпигуном, а агентом впливу !
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14.12.2021 15:48 Ответить
А може луцик нехай скаже хто і з ким домовлявся щоб янукович його з тюрми випустив ! Якщо незнаєте ??? подивться хто зустрічав його. А юльку не випустили ????
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14.12.2021 19:17 Ответить
Так бісить коли корупціонер Луценко щось коментує, його місце в тюрмі, а не роздавати коментарі журналістам, тим більше, що він цитує російського терориста Пушкіна.
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14.12.2021 14:05 Ответить
Луценко , а яка різниця між рашистським агентом(щур), і рашистським агентом впливу (котрий все той же рашистський щур)???
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14.12.2021 14:11 Ответить
тут головне затягнути в дискусію, і таким чином ні до якого висновку не дійти.
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14.12.2021 15:01 Ответить
поступила вказівка "розмазувати" суспільну українську думку ,хоч суть ворожої дії по відношенні до України і її народу в обох випадках очевидна.
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14.12.2021 15:07 Ответить
так, а якщо в процесі дискусії станеться бійка, то це на користь їх чорній справі.
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14.12.2021 15:15 Ответить
Ви неправі. Є. Ізраїль.
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14.12.2021 14:34 Ответить
Чувствуются гены подонков, которые убивали членов ОУН и евреев в Бабьем Яру...
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14.12.2021 16:02 Ответить
Ну и назвали статью.)
Звучит как не убийца а педофил
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14.12.2021 14:20 Ответить
Полезные идиоты, по классику
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14.12.2021 14:26 Ответить
Луценко хитрый лис, так политкоректно говорит)
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14.12.2021 14:31 Ответить
цікаво, а хто наприклад для юги деркач - кріт, агент впливу, товариш, кум, сват?
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14.12.2021 14:56 Ответить
Опа на ,картавый на сцену вылез.Великий политик и прокурор ! Но скорее ,смотря на его политическую деятельность - политическая проститутка
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14.12.2021 16:58 Ответить
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14.12.2021 19:17 Ответить
вообще то нет такого понятия шпион . есть агент . а вот задачи перед агентами ставят разные . один секретные бумажки копирует . другой склады взрывает . ну а Ермак Вовкой руководит
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14.12.2021 19:18 Ответить
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14.12.2021 19:20 Ответить
А може луцик нехай скаже хто і з ким домовлявся щоб янукович його з тюрми випустив ! Якщо незнаєте ??? подивться хто зустрічав його. А юльку не випустили ????
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14.12.2021 19:21 Ответить
от ***,грубиян!
он просто "другая сторана" !!!
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14.12.2021 19:23 Ответить
https://youtu.be/G6p_nLbk5sA..Юрий Швец разложил все по полочкам...,єто вам не Андрей Илларионов,Путлерская крыса...Типа в оставке дЕрмак №2
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14.12.2021 19:23 Ответить
может кто в курсе, что там с протестами "1 грудня" и отставкой еръмака? - или просто пошумели, сокирой помахали - и в будку.
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14.12.2021 19:31 Ответить
о...бухарік нафталіновий
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14.12.2021 19:35 Ответить
А сам зеленский не агент влияния РФ?
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14.12.2021 19:35 Ответить
Голобородька сам объявил Майдан и сам его типа разогнал...Почти Путлер в Москве на Болотной...
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14.12.2021 19:40 Ответить
В Киеве напротив Святой Софии стоит памятник Гетьману Украины Богдану Хмельницкому на крутом Коне...,как только Пане Богдане спустится вниз на коне на Майдан...буде вам пагано...моцкаликии...
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14.12.2021 19:43 Ответить
а разница в сухом остатке какая ?
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15.12.2021 01:54 Ответить
Югик уже наверно принял на грудь.
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15.12.2021 03:04 Ответить
 
 