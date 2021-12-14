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Зеленський (17420) Луценко (3157) Єрмак Андрій (1228)

Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко

Зеленський править по Пушкіну, а Єрмак організовує йому перемоги.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не вважаю Єрмака шпигуном РФ; я вважаю його агентом впливу РФ, який, за випадковим збігом обставин 73% українських виборців, тоді відповідав за зовнішній курс, а зараз - за весь курс. Так, президент Зеленський править по Пушкіну: "царствуй лежа на боку". А пан Єрмак організовує йому перемоги - про що йому регулярно доповідає, і Зеленський в це вірить", - пояснив він.

Ексгенпрокурор підтримує  думку розвідників ГУР, згідно з якою там ідеться не про крота, там ідеться про групу проросійськи налаштованих осіб.

"Я би додав: агентів впливу, вольно чи невольно. Агенти ж бувають свідомі чи несвідомі, які формують, що хоче Кремль від них. Тому все, що ми аналізували, це може бути закрито від президента Зеленського. Але це не його біда. Це його вина. Глава держави повинен зустрічатись не лише зі своїм керівником Офісу, але й з десятками людей кожного дня", - додав Луценко.

Читайте: Зеленський та Єрмак не коментують санкції проти Портнова

Також він пояснив, чим відрізняється "кріт" від "агента впливу".

"Кріт – це шпигун; той, хто цілеспрямовано зливає інформацію. Пам’ятаєте у Володимира Гройсмана був перекладач, який зливав усе, що чув під час переговорів. І там немає претензії до Гройсмана, там претензія до СБУ, яка прозівала. Але це кріт, який зливав інформацію. В літературі їх називають шпигуном, агентом, резидентом. А в даному випадку є люди, які вважають, що треба домовлятись з росіянами; люди, які мають там багато знайомих, для яких ментально це зрозуміло. Дивіться, я розумію, як для Зеленського це виглядає: "Якщо Андрюха (як він каже) імєєт связі с фейсами, так значіт, договорімся". Така в них логіка кримінальних 90-х: якщо в тебе є знайомий у кримінальній групіровці, то дотремо. Не йдеться про те, що треба виставити позицію; що треба сформувати потенціал; треба сісти за стіл перегорів сильним. Ні, якщо є знайомі, значить, ми дотремо. От ця пацаняча логіка зараз править", - додав Луценко.

Інтерв'ю з ексгенпрокурором Юрієм Луценком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Кремлівська гнида він !!! )))
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14.12.2021 13:53
+18
Ясна річ що він не один ,ОП це кубло кремлівських гнид !!!)))
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14.12.2021 13:54
+17
На Банковій та Грушевського розплідники кремлівської гидоти !!))))
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14.12.2021 13:55
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Кремлівська гнида він !!! )))
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14.12.2021 13:53 Відповісти
а зеля пидгныднык
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14.12.2021 14:33 Відповісти
контрозвідці Кривавої хунти варто буде зайнятись 95 кварталом як агентами впливу рашки по руйнації Української Держави !
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14.12.2021 15:46 Відповісти
А разве это не одно и тоже в период войны ?
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14.12.2021 13:54 Відповісти
саме так !
я не бачу тонкої різниці
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14.12.2021 15:47 Відповісти
Эта зеленая падаль не поймет: российская агентура во власти = кровь и смерть украинских солдат на фронте!
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14.12.2021 17:53 Відповісти
Ясна річ що він не один ,ОП це кубло кремлівських гнид !!!)))
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14.12.2021 13:54 Відповісти
На Банковій та Грушевського розплідники кремлівської гидоти !!))))
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14.12.2021 13:55 Відповісти
З цими єрмаковськими "перемогами" Зеленський скоро буде там, де Луценко баланду їв.
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14.12.2021 13:58 Відповісти
А кем является сам найвэлычнишый? Агентом влияния валадимера валадимеривича на жителей Украины, шпионом на контракте у валадимера валадимеровича, пустозвоном и балбесом лично сам от себя или просто невинной овечкой в лапах ненасытных злодеев?
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14.12.2021 13:58 Відповісти
Лялька,напхана тирсою ,з кремлівського балагана !!!)))
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14.12.2021 14:01 Відповісти
П"яний юГік великий спець по шпигунам та агєнтам впливу
Накштал не чім не відрізняється від Гіві Зеленьського..
Вибачаюсь-відрізняється:
Гіві був незаконно тільки зам міністра
а юГа-гніда був і міністром і прокурором
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14.12.2021 14:00 Відповісти
і міністр, і генпрокурор - то є більшою мірою політичні посади. До речі. Аваков також не має профільної для міністра освіти. І Резніков не має. І, взагалі, в цивілізованих країнах силовики напополам мають профільну освіту і практику в органах.
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14.12.2021 17:59 Відповісти
мой муж не алкаш а пьяница мне его кореш объяснил (из жизни )
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14.12.2021 14:02 Відповісти
юГік з товаришем Деркачем дуже добре розіміють хто такі агенти впливу..
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14.12.2021 14:02 Відповісти
По темі є щось, дебіл?
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14.12.2021 14:42 Відповісти
а чим не по темі? корупціонер, який злигався з російським агентом буде ще розповідати хто такий єрмак. якби був би юга пгокугогом. нічого єрмаку не було б. Власне як і зараз.
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14.12.2021 15:00 Відповісти
от накуя розповсюджувати давнішні рижемразівські фейки? Ти ще збреши, що Луценко нині є агентом впливу соціаліста Мороза, бо вони разом (і з деркачем, і звідси отой фейк) були разом в соцпартії.
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14.12.2021 17:55 Відповісти
луцик алкаш =лизнув так лизнув
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14.12.2021 14:04 Відповісти
Кому лизнув? Незрозуміло.
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14.12.2021 14:32 Відповісти
Зелі.
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14.12.2021 14:51 Відповісти
ну да !!!
єто круто, назвати не шпигуном, а агентом впливу !
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14.12.2021 15:48 Відповісти
А може луцик нехай скаже хто і з ким домовлявся щоб янукович його з тюрми випустив ! Якщо незнаєте ??? подивться хто зустрічав його. А юльку не випустили ????
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14.12.2021 19:17 Відповісти
Так бісить коли корупціонер Луценко щось коментує, його місце в тюрмі, а не роздавати коментарі журналістам, тим більше, що він цитує російського терориста Пушкіна.
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14.12.2021 14:05 Відповісти
Луценко , а яка різниця між рашистським агентом(щур), і рашистським агентом впливу (котрий все той же рашистський щур)???
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14.12.2021 14:11 Відповісти
тут головне затягнути в дискусію, і таким чином ні до якого висновку не дійти.
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14.12.2021 15:01 Відповісти
поступила вказівка "розмазувати" суспільну українську думку ,хоч суть ворожої дії по відношенні до України і її народу в обох випадках очевидна.
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14.12.2021 15:07 Відповісти
так, а якщо в процесі дискусії станеться бійка, то це на користь їх чорній справі.
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14.12.2021 15:15 Відповісти
Ви неправі. Є. Ізраїль.
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14.12.2021 14:34 Відповісти
Чувствуются гены подонков, которые убивали членов ОУН и евреев в Бабьем Яру...
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14.12.2021 16:02 Відповісти
Ну и назвали статью.)
Звучит как не убийца а педофил
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14.12.2021 14:20 Відповісти
Полезные идиоты, по классику
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14.12.2021 14:26 Відповісти
Луценко хитрый лис, так политкоректно говорит)
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14.12.2021 14:31 Відповісти
цікаво, а хто наприклад для юги деркач - кріт, агент впливу, товариш, кум, сват?
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14.12.2021 14:56 Відповісти
Опа на ,картавый на сцену вылез.Великий политик и прокурор ! Но скорее ,смотря на его политическую деятельность - политическая проститутка
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14.12.2021 16:58 Відповісти
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14.12.2021 19:17 Відповісти
вообще то нет такого понятия шпион . есть агент . а вот задачи перед агентами ставят разные . один секретные бумажки копирует . другой склады взрывает . ну а Ермак Вовкой руководит
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14.12.2021 19:18 Відповісти
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14.12.2021 19:20 Відповісти
А може луцик нехай скаже хто і з ким домовлявся щоб янукович його з тюрми випустив ! Якщо незнаєте ??? подивться хто зустрічав його. А юльку не випустили ????
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14.12.2021 19:21 Відповісти
от ***,грубиян!
он просто "другая сторана" !!!
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14.12.2021 19:23 Відповісти
https://youtu.be/G6p_nLbk5sA..Юрий Швец разложил все по полочкам...,єто вам не Андрей Илларионов,Путлерская крыса...Типа в оставке дЕрмак №2
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14.12.2021 19:23 Відповісти
может кто в курсе, что там с протестами "1 грудня" и отставкой еръмака? - или просто пошумели, сокирой помахали - и в будку.
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14.12.2021 19:31 Відповісти
о...бухарік нафталіновий
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14.12.2021 19:35 Відповісти
А сам зеленский не агент влияния РФ?
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14.12.2021 19:35 Відповісти
Голобородька сам объявил Майдан и сам его типа разогнал...Почти Путлер в Москве на Болотной...
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14.12.2021 19:40 Відповісти
В Киеве напротив Святой Софии стоит памятник Гетьману Украины Богдану Хмельницкому на крутом Коне...,как только Пане Богдане спустится вниз на коне на Майдан...буде вам пагано...моцкаликии...
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14.12.2021 19:43 Відповісти
а разница в сухом остатке какая ?
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15.12.2021 01:54 Відповісти
Югик уже наверно принял на грудь.
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15.12.2021 03:04 Відповісти
 
 