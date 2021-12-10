Зеленський та Єрмак не коментують санкції проти Портнова
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В Офісі Президента не відреагували на запровадження санкцій проти Андрія Портнова, однак прокоментували санкції проти ексголови КСУ Олександр Тупицького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, Єрмак заявив: "Президент Байден привітав Президента Зеленського з тим, що є дуже великий прогрес у проведенні реформ, особливо це стосується реформи судової гілки влади. І ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, що були ухвалені насамперед проти людини, яка блокувала на чолі Конституційного Суду проведення цих реформ. Я думаю, це дуже чіткий сигнал".
Водночас голова Офісу Президента не згадав про запроваджені санкції проти ексглави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова.
Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.
В посольстві США розповіли, що санкції проти Портнова запроваджено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.
Будь ласка, зачекайте...
регіони бувшої сесесері були західноукраїнськи! Без хабаря було
дуже важко чого-небудь добитися. Такого я не спостерігав ані на
київщіні ані на житомирщіні з початку 70-х по 80-і роки. Далі не знаю.
за мавпами а попався на обід ягуару!
Вова, если Ермак тебя держит под замком в спортзале, на следующем видосе два раза моргни левым глазом!
Сцикота. Нехай про справу Шеремета і свою участі у тій виставі прокоментує.
А Татаров - це Єрмак...
А Єрмак - керує бубочкою...
Особенно с провалом назначения главы САП, который курирует лично Ермак.
брехалул найвеличнейший из своей нирваны... в который раз...
ко всем талантам гениального найсветлейшего лидера мира ... еще и вангование добавилось ? )))
о горе нам !!! ))))))
10 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
На следующей неделе «слуги» вынесут на второе чтение выхолощенный законопроект о местных государственных администрациях…
Проваливаясь медийно (скандалы последнего месяца в буквальном смысле закапывают рейтинг Зеленского), команда ОПУ жестко отыгрывает ситуацию административно. На следующей неделе будет проголосован во втором чтении давно ожидаемый законопроект №4298 о местных государственных администрациях (МГА).
Об этом говорится в материале Инны Ведерниковой для «Зеркала недели».
Речь о включении механизма государственного надзора за получившим полномочия и финансы местным самоуправлением. Еще в ноябре основные стейкхолдеры законопроекта от правящей партии, гордо подняв голову, говорили о будущих «политически неангажированных префектах». Сегодня - избегают прямых комментариев. Их можно понять. Метаморфоза, случившаяся с концепцией законопроекта в кабинетах Банковой, вывернула наизнанку нутро власти: Зеленский идет на второй срок и готов побеждать любыми средствами. Циничное использование реформы, которую делали его же депутаты, - одно из них. Вот где - государственный переворот.
Однако обо всем по порядку.
Слуги Зеленского
Столкновение децентрализации, которую подхватило реформаторское крыло депутатов СН, и ползучей централизации, продуцируемой офисом президента, рано или поздно должно было произойти. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, должен был рассматриваться в парламенте еще 18 ноября, однако застрял на Банковой, где был нещадно выхолощен. Формальности соблюли на внеочередном заседании профильного парламентского комитета, прошедшего на минувшей неделе. В результате от префекта-госслужащего из кадрового резерва, назначаемого по конкурсу, а также каждые три года подвергаемого ротации вне зависимости от смены политических команд на Банковой, остались «рожки да ножки».
«Были сторонники варианта - напрямую привязывать к сроку полномочий президента и срок полномочий главы администрации, - комментировал незадолго до «диверсии» Банковой подготовленный ко второму чтению проект глава профильного подкомитета Виталий Безгин. - Это неправильно, потому что тогда мы делаем его (префекта. - И.В.) не представителем государства и президента как должности, а представителем президента как персоналии. Законопроект это изменяет. Глава местной государственной администрации как представитель государства сможет продолжать работать и после президентских выборов, и когда пройдет три года его работы в одной админтерединице, его смогут перевести на должность в другую админтерединицу».
Но не так сталося, як гадалося: «Главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины на срок полномочий президента Украины», - гласит перекроенная норма законопроекта.
А почему? Да потому, что уже третий год СН демонстрирует опасную тенденцию: персонализацию государства в лице президента Зеленского. Последние публичные события показали, что «слуги» избрали тактику «государство - это он», а Зеленский (не путать с Голобородько) избрал тактику «государство - это я». Таким образом осуществляется попытка представить внутриполитическую дискуссию и внутриполитическую конкуренцию как посягательство на государство. «Что хорошо для Зеленского, то хорошо для… Зеленского». Закон о местных госадминистрациях и префектах - лишь часть этой аксиомы.
Но идем дальше - к еще одной, подтверждающей «дальновидность» окружения Зеленского новелле: «В случае повторного мотивированного отклонения президентом Украины поданной Кабинетом министров Украины кандидатуры президент Украины может поднять перед Кабинетом министров Украины вопрос о назначении главой местной государственной администрации другой кандидатуры, которую Кабинет министров Украины в течение 10 дней со дня повторного отклонения подает на рассмотрение президента Украины».
То есть Зеленский, отклонив две условные кандидатуры Шмыгаля (если тот вдруг осмелеет), на третий раз вполне законно может потребовать - у главы исполнительной ветви власти! - подать того, кого хочет назначить сам. Вопреки Конституции. Ну да, Зе! совсем не строит президентскую республику по совету Данилова и с помощью Ермака. Он просто каждый день тихо устанавливает свои правила. Пока его политические оппоненты сотрясают воздух на пятничных шоу.
Читаем следующую статью: «Полномочия главы местной государственной администрации прекращаются президентом Украины досрочно в случае…», - и перед нами список из энного количества пунктов, включая неправильный чих «независимого» префекта. В то время как ч. 4 ст. 118 Конституции Украины четко гласит: «Главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины».
Ну и как логичное следствие предложенной офисом «демократической» модели: «Заместители глав местных государственных администраций заявляют о прекращении своих полномочий новым главам местных государственных администраций… в день их назначения».
Кому при этом подчиняется и перед кем отчитывается подвешенный президентом за… галстук префект, уже не суть важно. «Важно другое: районные и областные государственные администрации - это прежде всего органы исполнительной власти, реализующие (а не формирующие) политику государства на местном уровне. Задача глав государственных администраций/префектов - обеспечить надзор за законностью в деятельности местного самоуправления и не допустить феодализации страны под зонтиком децентрализации. Что определяет их статус как государственных служащих, который и должен был урегулировать закон о МГА», - говорит один из авторов первой версии законопроекта, глава Центра политико-правовых реформ (ЦППР) Игорь Колиушко.
В силу дуализма, заложенного в нашу парламентско-президентскую Конституцию, глав МГА в качестве административного ресурса на выборах в большей или меньшей степени использовали все президенты. Губернаторов стабильно снимали с должностей по результатам местных и парламентских выборов не только указами Зеленского. И речь не столько об агитации за «гарантов» Конституции на этапе избирательной кампании, сколько о «защите» голосов всеми доступным средствами в ходе их подсчета. Ведь в полномочия главы администрации/префекта входит не только надзор за громадами, но и координация территориальных подразделений исполнительной власти. В том числе - всех силовиков. И если в распоряжении того же Порошенко во главе областей было всего 24 оловянных солдатика (причем без Авакова, предусмотрительно отстранившегося на выборах в 2019 году), то у Зеленского в 2024-м их будет ни много ни мало -136 (!). Вместе со сговорчивым Монастырским.
Администрации новых укрупненных районов - именно на этом сетевом уровне будет сосредоточена армия префектов - станут одной из основных опор для желающего переизбраться президента и его партии. Кстати, уже показавшей на довыборах в ряде округов, что для команды Зеленского нет ничего невозможного, если есть цель защитить результат и провести своего человека в парламент. И зачем, спрашивается, сильно напрягаться с собственной структурой?
Серед усіх змін, запропонованих цим проєктом, найважливішою і водночас найспірнішою є нова редакція статті 118 Конституції. Наразі там записано, що виконавчу владу в областях та районах здійснюють місцеві держадміністрації. Проєкт пропонує замінити місцеві держадміністрації на префекти. І далі у проєкті пропонуються два варіанти.
Перший варіант полягає в тому, що префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну, підзвітний та підконтрольний президенту та Кабміну. Це фактично повторює нинішні норми статті 118, згідно з якими глави місцевих адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади президентом за поданням Кабміну, відповідальні перед президентом та Кабміном.
Другий варіант пропонує викреслити президента. І записати, що префект призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном, підзвітний та підконтрольний Кабміну.
Коли проєкт нарешті з'явився, посли G7 вважали за необхідне висловити йому підтримку і водночас висунути вимогу. 8 грудня вони оприлюднили заяву, в якій наголосили: "Необхідні ретельні обговорення "подвійного підпорядкування" префектів Кабінету Міністрів України та Президенту України одночасно… Ми підтримуємо рекомендацію Ради Європи (викладену в коментарі Ради Європи від 20 лютого 2020 року), що префект має бути підзвітний лише Кабінету Міністрів України".
Формально у цій вимогі є своя логіка. Насправді у нас парламентсько-президентська республіка. Президент не є головою виконавчої влади. Найвищим органом виконавчої влади є Кабмін. Тому логічно, щоб префекти як посадові особи, які здійснюють виконавчу владу в областях, підпорядковувалися саме Кабміну, а не президенту.
Але крім формальної логіки є ще й політична. Усі політичні гравці розуміють, що реалізація такого варіанту означатиме грандіозний переділ влади. Фактично президент втратить власну владну вертикаль. Наразі у нього в підпорядкуванні є голови обласних та районних держадміністрацій, причому всіх їх він призначає та звільняє своїми указами. А якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром.
Зрозуміло, що політична вага президента різко зменшиться. А натомість різко збільшиться політична вага правлячої парламентської коаліції та прем'єра. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент. Ось приблизно те саме буде з українськими прем'єром та президентом, якщо реалізувати варіант, на якому наполягають посли G7.
У Ерамака тот же адвокат, что и у Портнова - вот и все доказательства, что одного папы Карлы все они сукины сыны.
10 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
наверняка кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список «врагов США и Украины», с которым будут работать по отдельной программе…
Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделал Зеленскому неприятный подарок.
Такую информацию около часа назад привел в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, который надежно облепили нашего президента.
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Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового года, а кого нельзя, но очень хочется…
Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются «щиро» отдохнуть на Новый год от политики и криминального обогащения вне Украины.
То, что должен был сделать сам Зеленский еще два года назад, теперь, не смотря на обиды и протесты украинского президента, за него бесцеремонно делают американцы.
Иными словами, американцы, вероятно, не согласовывали список «обиженных» и санкционированных с Офисом президента, что делает тандем Зеленского-Ермака уязвимым и малопригодным для политико-юридической защиты наших коррупционеров.
Коварство новогоднего подарка американцев том, что список коррупционеров легко будет совмещаться со списком политиков и бизнесменов с антиамериканской ориентацией или слишком близких к Кремлю. Это что-то новое в борьбе США с российским влиянием в Украине.
Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям.
Этот американский «список позора» будет отличается от практики формирования «домашнего» списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, - чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.
Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в «списке позора». Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать «обиженных» или открыто вести с ними дела.
Хотя содержание это списка и способ его презентации будет минорным, ибо американцы любят сначала послать предупреждение или месседж, а потом наносить удар. А защита или возмущение президента Зеленского навряд ли спасет фигурантов американского списка « врагов Украины» от публичного и тайного разработки и давления.
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Тем более, что наверняка ,кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список «врагов США и Украины», с которым будут работать по отдельной программе.
19 мин. ·
Президент Зеленский и глава ОП Ермаку не комментируют санкции США против Андрея Портнова. Кто же в таком случае несет ответственность за "подрыв реформ", когда будут санкции от СНБО Украины?
Произошел беспрецедентный случай в истории Украины - США ввели санкции против Портнова "за використання свого впливу для отримання доступу та рішень в судах України та підрив реформ": https://censor.net/.../sanktsiyi_proty_portnova...
Но ведь Андрей Портнов просто обычный гражданин, у него нет должностных полномочий, каким же образом, ЧЕРЕЗ КОГО, Портнов так сильно влияет на власть? Как же это Портнов может "подорвать реформы" в Украине?
Получается, что президент Зеленский и глава офиса президента Ермак со всеми украинскими правоохранительными органами не контролируют коррупцию в судах и реформы в государстве?
Получается, по мнению США, Портнов более влиятельный, чем Зеленский и Ермак?
Вот официальная реакция Зеленского на переговоры с Байденом - и никакого упоминания Портнова: https://www.president.gov.ua/.../prezident-********...
Вот официальное заявление Ермака на переговоры с Байденом - и никакого упоминания Портнова, только о Тупицком идет речь:
https://www.president.gov.ua/.../ssha-uhvalili-rishennya...
К слову, хочу напомнить, что согласно данным программы Слідство и записям разговоров судьи Вовка именно Портнов мог быть причастен к назначению главой Конституционного суда Тупицкого в 2019-м году: https://censor.net/.../na_uvolnenie_eksglavy...
Так почему о Тупицком есть упоминание, а о том, кто его туда продвигал - нет?
Как же так? Ведь если какой-то злонамеренный человек вмешивается в решения судов, в проведение реформ, то президент должен сказать свое слово, должны быть решения правоохранительных органов! Почему ДБР до сих пор не открыло уголовное дело для проверки обвинений США против Портнова? По мне дело открыли мгновенно "для проверки", хочется напомнить. Почему генеральная прокуратура не запросила материалы против Портнова в США? А когда будет заседание СНБО для обсуждения мер против Портнова и Тупицкого? Эй, просыпайтесь!
Вынужден снова обратиться к личному помощнику президента М.Левченко с просьбой напомнить главе государства о необходимости прокомментировать санкции против Портнова, и что делается Зеленским для проверки заявлений о его причастности к коррупции.
Об этом сообщил вчера вечером «Интерфакс-Украина».
Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Министерства финансов США.
Кроме того, санкции были введены против благотворительной организации «Фонд Андрея Портнова», руководителем которой он является.
В пояснении к обновленному списку указывается, что Портнов определен как иностранное лицо, которое несет ответственность или замешано в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество.
«Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки доступа и принятия решений в украинских судах, а также для подрыва усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения.
В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины», - сообщили в Управление по контролю за иностранными активами.
Портнов был включен в санкционный список GLOMAG, созданный на основе «Глобального закона Магнитского». В этот список включаются лица, которых США подозревает в коррупции и нарушении прав человека. Закон предусматривает запрет на въезд внесенных в список лиц в США и блокировку их финансовых активов.
10 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Андрей Портнов - удивительнейший персонаж современной украинской политики. Благодаря своим незаурядным интеллектуальным способностям, волевым качествам, актерским данным, авантюризму, интриганскому искусству, беспринципности и широким связям в судебных органах, он единственный из команды Януковича смог не только вернуться в Украину, но и, по сути, войдя в клан ИВК , стать частью правящего дуумвирата Зеленский-Коломойский.
Такие оценки высказал сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Просто невероятно!!
Усилия Портнова по блокированию реформ в области антикоррупционных органах и других, оказались столь эффективными, что Министерство финансов США вынуждено было наложить на него санкции, послав Зеленскому «черную метку».
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Ниже выдержка из пресс-релиза Министерства финансов США
«Коррупция в Украине: Андрей Портнов».
Андрей Портнов (Портнов), бывший заместитель главы администрации президента Украины при бывшем президенте Януковиче благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.
Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения.
В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины.
Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины.
Портнов отнесен к категории Е.О. 13818 за то, что он является иностранным лицом, которое является нынешним или бывшим государственным должностным лицом, или лицом, действующим от имени или по поручению такого должностного лица, которое несет ответственность или соучастие, либо прямо или косвенно участвовало в коррупции, включая незаконное присвоение государственные активы, экспроприация частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество«.
Итак, статус Портнова в США - это частное лицо , которое действует от имени и/или по поручению должностного лица с целью совершения коррупционных деяний. Жуткий диагноз. С таким в политике не живут.
Теперь генеральному прокурору Украины надо ответить на вопрос:
от имени и/или по поручению какого должностного лица действовал Андрей Портнов?
Понятно, что при каденции З+ ИВК бурная деятельность А. Портнова расследоваться не будет. Но ведь данный дуумвират не вечен.
Остается только добавить, что будучи первым заместителем руководителя Администрации Януковича, Портнов отвечал за проведение судебной реформы, часто прилетал в США на консультации по этим вопросам и считался в США одним из самых грамотных людей в команде Януковича и одним из самых перспективным политиков.
Я лично убежден, что у Портнова были президентские амбиции, а Януковича он презирал и, вполне справедливо, считал полным болваном.
Его реальное влияние на власть в тот период было , пожалуй , выше , чем было , скажем, даже у Азарова.
Но судьба изменчива. Портнов очень тяжело воспринял Майдан, который, нарушил все его карьерные амбиции, наделал кучу глупостей (а мог действовать значительно гибче, скажем, как,Левочкин) и в конце концов был вынужден бежать в Россию, а затем в Австрию.
В тему - Прихвостень Януковича, мерзавец Портнов не имеет права ходить по нашей земле - Касьянов
История перемещений Портнова и его взаимоотношения с Россией темная.
Все последующие усилия Портнова были мотивированы исключительно чувством мести Майдану, который испортил ему так прекрасно складывавшуюся карьеру. Но снова перегнул палку и теперь уже нарвался на санкции Министерства финансов США.
Это второе крушение Портнова. Это уже окончательный конец всем амбициям в Украине. Впереди, скорее всего, снова эмиграция.
Следующий, очевидно, Татаров, после чего рассуждать о втором сроке Зеленского сможет только клинический идиот.