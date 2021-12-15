Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства Хангошвили

МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене чеченского политэмигранта Зелимхана Хангошвили.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Послу сообщили, что два сотрудника дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала Бербок в среду.

По ее словам, "убийство по государственному заказу, как его определил суд", является "серьезным нарушением немецкого права и суверенитета ФРГ".

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Бербок сообщила, что накануне в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказала, что Германия заинтересована в честном и открытом обмене мнениями. "Правительство ФРГ будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране и уважение нашего правопорядка", - добавила министр.

Напомним, в среду Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене 56-летнего россиянина, личность которого была установлена ​​следствием как Вадим Красиков.