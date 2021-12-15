РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11552 посетителя онлайн
Новости За рубежом
9 631 16
Германия (6013) нон грата (403) Россия (91256) дипломаты (609) Хангошвили (11)

Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства Хангошвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства Хангошвили

МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене чеченского политэмигранта Зелимхана Хангошвили.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Послу сообщили, что два сотрудника дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала Бербок в среду.

По ее словам, "убийство по государственному заказу, как его определил суд", является "серьезным нарушением немецкого права и суверенитета ФРГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Андрей Волорез опознал убийцу чеченца в Берлине полковника ФСБ Красикова

Бербок сообщила, что накануне в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказала, что Германия заинтересована в честном и открытом обмене мнениями. "Правительство ФРГ будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране и уважение нашего правопорядка", - добавила министр.

Напомним, в среду Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене 56-летнего россиянина, личность которого была установлена ​​следствием как Вадим Красиков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Тот случай, когда деньги не дают разорвать отношения с преступником...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:59
+12
А сотрудник ФСБ и одновременно российского посольства Кирилл Жало, "выпавший из окна" посольства в октябре 2021 в Берлине вроде бы был непосредственным начальником Красикова и организатором преступления😡
показать весь комментарий
15.12.2021 17:59
+6
у лапатної балалайні ніколи не було дипломатів-бо всі вони шпигуни...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у лапатної балалайні ніколи не було дипломатів-бо всі вони шпигуни...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:58 Ответить
"вбивство на державне замовлення, як його визначив суд"

Гутен таг, ганси !
Зельоні чєловєчки вже в в центрі Берліну !!!!

а ви СП-2 відчиняєте, кретіни !
показать весь комментарий
15.12.2021 19:30 Ответить
А сотрудник ФСБ и одновременно российского посольства Кирилл Жало, "выпавший из окна" посольства в октябре 2021 в Берлине вроде бы был непосредственным начальником Красикова и организатором преступления😡
показать весь комментарий
15.12.2021 17:59 Ответить
Тот случай, когда деньги не дают разорвать отношения с преступником...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:59 Ответить
точнее когда наркоман на игле не может позволить себе поссорится с барыго
показать весь комментарий
15.12.2021 18:03 Ответить
Можно и так, но есть ведь и другие дилеры, да возиться не охота, судя по всему.. да и до Украины дел по столько по скольку, свои экономики у многих в жопе
показать весь комментарий
15.12.2021 23:29 Ответить
Не того швілі грохнули...
показать весь комментарий
15.12.2021 18:31 Ответить
Анналена Бербок хорошо начала...мочит крыс Путлера,что Мюллер Штирлица... Процесс пошел...
показать весь комментарий
15.12.2021 18:51 Ответить
И ЭТО ФСЁЁЁЁ!?Ё!?!?
А, ну да, у колбасников с парашниками особые интересы. Бундесинтересы!
показать весь комментарий
15.12.2021 18:52 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 18:52 Ответить
а якщо це ******** якогось ганса із вермахта ?
ну такий собі експеримент по контакту між арійцем та мавпою среднерусской полоси ?
показать весь комментарий
15.12.2021 19:33 Ответить
Це формулються, як "МЗС ФРН виявив занепокоєність з приводу...".
показать весь комментарий
15.12.2021 19:12 Ответить
и рыбку хотят бюргеры съесть и далее по тексту. и послать бы кацапов, да труба крепко держит.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:32 Ответить
Интересно, если кацапы грохнут канцлера Германии и всю его семью, сколько российских дипломатов вышлет Германия и когда следующий канцлер позвонит путину для запуска Северного Потока 2?
показать весь комментарий
15.12.2021 21:58 Ответить
Учитывая вывод суда о том, что к убийству причастна официальная госструктура рф, последствия в виде дипломатического демарша путём всего лишь высылки 2 дипломатов откровенно разочаровывают.
Даже Британия за попытку убийства Скрипалей и случайное убийство гражданского лица отреагировала намного жёстче.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:42 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 00:51 Ответить
 
 