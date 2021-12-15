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Німеччина висилає двох російських дипломатів через убивство Хангошвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина висилає двох російських дипломатів через убивство Хангошвілі

МЗС ФРН у середу викликало посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва та оголосило двох співробітників посольства РФ персона нон грата у зв'язку з вироком у справі про вбивство в Тіргартені чеченського політемігранта Зелімхана Хангошвілі.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Послу повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства оголошуються небажаними персонами", - сказала Бербок у середу.

За її словами, "вбивство на державне замовлення, як його визначив суд", є "серйозним порушенням німецького права і суверенітету ФРН".

Бербок повідомила, що напередодні у розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим сказала, що Німеччина зацікавлена ​​у чесному та відкритому обміні думками. "Уряд ФРН робитиме все необхідне, щоб забезпечити безпеку в нашій країні та повагу до нашого правопорядку", - додала міністр.

Дивіться: Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в середу Вищий земельний суд Берліна засудив до довічного ув'язнення обвинуваченого у справі про вбивство в Тіргартені 56-річного росіянина, особистість якого була встановлена ​​слідством як Вадим Красіков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Тот случай, когда деньги не дают разорвать отношения с преступником...
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15.12.2021 17:59
+12
А сотрудник ФСБ и одновременно российского посольства Кирилл Жало, "выпавший из окна" посольства в октябре 2021 в Берлине вроде бы был непосредственным начальником Красикова и организатором преступления😡
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15.12.2021 17:59
+6
у лапатної балалайні ніколи не було дипломатів-бо всі вони шпигуни...
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15.12.2021 17:58
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у лапатної балалайні ніколи не було дипломатів-бо всі вони шпигуни...
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15.12.2021 17:58 Відповісти
"вбивство на державне замовлення, як його визначив суд"

Гутен таг, ганси !
Зельоні чєловєчки вже в в центрі Берліну !!!!

а ви СП-2 відчиняєте, кретіни !
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15.12.2021 19:30 Відповісти
А сотрудник ФСБ и одновременно российского посольства Кирилл Жало, "выпавший из окна" посольства в октябре 2021 в Берлине вроде бы был непосредственным начальником Красикова и организатором преступления😡
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15.12.2021 17:59 Відповісти
Тот случай, когда деньги не дают разорвать отношения с преступником...
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15.12.2021 17:59 Відповісти
точнее когда наркоман на игле не может позволить себе поссорится с барыго
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15.12.2021 18:03 Відповісти
Можно и так, но есть ведь и другие дилеры, да возиться не охота, судя по всему.. да и до Украины дел по столько по скольку, свои экономики у многих в жопе
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15.12.2021 23:29 Відповісти
Не того швілі грохнули...
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15.12.2021 18:31 Відповісти
Анналена Бербок хорошо начала...мочит крыс Путлера,что Мюллер Штирлица... Процесс пошел...
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15.12.2021 18:51 Відповісти
И ЭТО ФСЁЁЁЁ!?Ё!?!?
А, ну да, у колбасников с парашниками особые интересы. Бундесинтересы!
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15.12.2021 18:52 Відповісти
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15.12.2021 18:52 Відповісти
а якщо це ******** якогось ганса із вермахта ?
ну такий собі експеримент по контакту між арійцем та мавпою среднерусской полоси ?
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15.12.2021 19:33 Відповісти
Це формулються, як "МЗС ФРН виявив занепокоєність з приводу...".
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15.12.2021 19:12 Відповісти
и рыбку хотят бюргеры съесть и далее по тексту. и послать бы кацапов, да труба крепко держит.
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15.12.2021 20:32 Відповісти
Интересно, если кацапы грохнут канцлера Германии и всю его семью, сколько российских дипломатов вышлет Германия и когда следующий канцлер позвонит путину для запуска Северного Потока 2?
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15.12.2021 21:58 Відповісти
Учитывая вывод суда о том, что к убийству причастна официальная госструктура рф, последствия в виде дипломатического демарша путём всего лишь высылки 2 дипломатов откровенно разочаровывают.
Даже Британия за попытку убийства Скрипалей и случайное убийство гражданского лица отреагировала намного жёстче.
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15.12.2021 23:42 Відповісти
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16.12.2021 00:51 Відповісти
 
 