РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7328 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 642 34
Путин (29862) рейтинг (1617) Россия (91256) Левада-Центр (100) Гудков Дмитрий (8)

Ядро сторонников Путина в РФ за 4 года сократилось вдвое, – "Левада-центр"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ядро сторонников Путина в РФ за 4 года сократилось вдвое, –

С осени 2017 года ядро ​​сторонников президента Владимира Путина в РФ сократилось вдвое.

Об этом рассказал научный руководитель "Левада-центра" Лев Гудков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Так, результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 25 ноября по 1 декабря 2021 года, показали снижение рейтинга Путина в РФ на 8% по сравнению с апрелем. Если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за действующего главу Кремля – это минимальный показатель с 2014 года.

"Эффект очень сильной пропаганды уже сошел, хотя последствия останутся надолго. Но это уже сейчас не очень влияет на отношение к Путину. Намного более важные вещи – это внутренняя политика, а здесь ситуация существенно ухудшается. 32% – это среди всех, кто имеет право голосовать", – отметил Гудков.

Читайте также: У нас с Путиным будет длительный разговор, - Байден

По данным опроса, среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% - на 7% меньше, чем в апреле этого года. В то же время показатель поддержки Путина впервые с 2014 года упал ниже 50%.

"Если посмотреть на тех, кто точно планирует участвовать в выборах, то это в основном пропутинская часть населения, которая зависит от государства. Благодаря им Путин получил бы 49% голосов сегодня. Учитывая механизмы проведения выборов и ресурсы фальсификации и манипуляции, можно сделать вывод": у него сохраняется достаточно значительный ресурс, - подчеркнул Гудков. - Хотя, конечно, ядро ​​сторонников очень заметно размывается. Если посмотреть с осени 2017 года, то оно сократилось вдвое".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 72% украинцев считают Россию враждебной страной, главными союзниками большинство называют Канаду, Литву и Польшу, - опрос "Рейтинга"

А рейтинг других российских политиков в то же время существенно ниже. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных (среди всех имеющих право голосовать), лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
М.П.Боткин говорил о своей принадлежности к русскому народу:

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в Россиию. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации."
показать весь комментарий
15.12.2021 23:25
+9
Аксаков о жизни в России:

"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."

Їх не вилікувати неможливо, тільки прикопати, в разі чого.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:25
+7
Адагамов Рустем - фотограф. "А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши мрачные лица... На ваши уродливые и непригодные для жизни города... Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена ее существования... Не говорите только про литературу, музыку и ученых - это все не ваше... Ваши герои - отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь".
показать весь комментарий
15.12.2021 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такое впечатление, что количество адептов ***** в параше это показатель, который влияет хоть на что то.
Бессмысленное и бесполезное исследование.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:17 Ответить
М.П.Боткин говорил о своей принадлежности к русскому народу:

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в Россиию. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации."
показать весь комментарий
15.12.2021 23:25 Ответить
проверено.
чистая правда !

о авторе этих гениальных строк о рашкованах здесь:
https://uborshizzza.livejournal.com/3222636.html
показать весь комментарий
15.12.2021 23:32 Ответить
"И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве. Ведь вся Европа, любезнейший, смотрит на русского чуть ли не как на людоеда. Ты ведь не путешествовал по Европе, а мы в ней жили и не раз испытали стыд, что принадлежим к дикой нации."
В.П. Боткин - русский очеркист, литературный критик, переводчик.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:45 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 23:46 Ответить
Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) : "Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы. Я даже нахожу, что в покорном виде последнего есть что-то более достойное, более покойное, чем в озабоченном и смутном взгляде первого. Дело в том, что между русским рабством и тем, которое существовало и еще существует в других странах света, нет ничего общего. В том виде, в каком мы его знаем в древности, или в том, в каком видим в Соединенных Штатах Америки, оно имело лишь те последствия, какие естественно вытекают из этого омерзительного учреждения: бедствие раба, развращение владельца, между тем как в России влияние рабства неизмеримо шире.
Мы только что говорили, что хотя русский крепостной - раб в полном смысле слова, он, однако, с внешней стороны не несет на себе отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества; в доме своего господина он разделяет труд человека свободного, в деревне он живет вперемежку с крестьянами свободных общин: всюду он смешивается со свободными подданными империи безо всякого видимого отличия. В России все носит печать рабства - нравы, стремления, просвещение и даже вплоть до самой свободы, если только последняя может существовать в этой среде."
Чаадаев П. Я. Собр. соч. М., 1913. Т. 1. С. 284 (пер. с фр.).
показать весь комментарий
16.12.2021 01:38 Ответить
а може це було сплановано? щоб виявити тих, які цього прагнуть і запакувати "у дальний путь на долгие года"?
показать весь комментарий
16.12.2021 12:11 Ответить
Греф Герман - глава Сбербанка, продолжающий финансирование режима в Киеве. "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров".
показать весь комментарий
15.12.2021 23:56 Ответить
Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
"…в русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно ненарушимое, а именно - его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаменитый текст писания: "несть власти аще не от бога". Установленная власть всегда для нас священна. Как известно, основой нашего социального строя служит семья, поэтому русский народ ничего другого никогда и не способен усматривать во власти, кроме родительского авторитета, применяемого с большей или меньшей суровостью, и только. Всякий государь, каков бы он ни был, для него - батюшка. Мы не говорим, например, я имею право сделать то-то и то-то, мы говорим: это разрешено, а это не разрешено. В нашем представлении не закон карает провинившегося гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка. Наша приверженность к семейному укладу такова, что мы с радостью расточаем права отцовства по отношению ко всякому, от кого зависим.
Идея законности, идея права для русского народа бессмыслица, о чем свидетельствует беспорядочная и странная смена наследников престола, вслед за царствованием Петра Великого, в особенности же ужасающий эпизод междуцарствия. Очевидно, если бы природе народа свойственно было воспринимать эти идеи, он бы понял, что государь, за которого он проливал кровь, не имел ни малейшего права на престол, а в таком случае ни у первого самозванца, ни у всех остальных не нашлось бы той массы приверженцев, производивших опустошения, ужасавшие даже чужеземные шайки, шедшие вслед за ними. Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который еще теперь составляет всю поэзию нашего существования, который признает лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном; и что бы ни совершилось в слоях общества, народ в целом никогда не примет в этом участия; скрестив руки на груди - любимая поза чисто русского человека - он будет наблюдать происходящее и по привычке встретит именем батюшки своих новых владык, ибо - к чему тут обманывать себя самих - ему снова понадобятся владыки, всякий другой порядок он с презрением или гневом отвергнет."

Чаадаев П. Я. Собр. соч. М., 1913. Т. 1. С. 284 (пер. с фр.).
показать весь комментарий
16.12.2021 01:56 Ответить
У нас чомусь пройшла майже непоміченою чергова дискусія відомого (ще з часів Совка) кінорежисера Олександра Сокурова (70 років, черкес за походженням) з ******, яка відбулась 10.12 на засіданні "Совєта по правам чєловєка" при президенті паРаші. Сокуров і раніше ставив ***** у незручне становище, наприклад, коли у 2016 р. попросив його звільнити Олега Сенцова.
А цього разу просто довів ***** до сказу. Ось фрагменти з виступу Сокурова:
Куда делась Россия? У России даже нет столицы. Москва ‒ столица Москвы.
Мне кажется, что федерацию русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: "Вы, русские, не очень заслуживаете уважения".
Дальше они продолжают: "Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией... Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем".
Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи.
...сегодня очень сложная внешнеполитическая ситуация, и внешняя политика страны очень сложная, она даже иногда мне кажется очень дорогой для такой небогатой страны, как Российская Федерация. ©

***** під час виступу Сокурова сидів як обісцяний. А вже відповідаючи Сокурову, тикав у його бік пальцем:

показать весь комментарий
16.12.2021 11:31 Ответить
впливає, тепер кацапам завоєваніє зємєль не цікаве, тепер жерти хочеться. тож війну малахольний педофіл не почне, холопи не
підтримають в божественному екстазі
показать весь комментарий
15.12.2021 23:35 Ответить
Кацапам может и не интересно, зато интересно *****.
А скот на бойню всегда есть кому гнать: можно и без экстаза обойтись.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:44 Ответить
Кто сказал, что это исследование? Все исследователи давно уже сидят или сесть готовятся, на крайняк в Белоруссию уже приготовлены.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:53 Ответить
Совершенно бесполезное, кандидат будет всего один, как и последние 20 лет
показать весь комментарий
16.12.2021 02:26 Ответить
Тому ***** зараз потрібна переможна вайнушка. Нашкримом вже всі лапті наїлись.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:19 Ответить
Аксаков о жизни в России:

"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."

Їх не вилікувати неможливо, тільки прикопати, в разі чого.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:25 Ответить
"Народы возненавидели Россию, и теперь русскому почти невозможно путешествовать, не подвергаясь самым чувствительным оскорблениям."
М.П. Погодин "Взгляд на русскую политику в нынешнем столетии" (1854)
показать весь комментарий
16.12.2021 03:07 Ответить
Перед уходом (возможно в мир иной), он откроет кубышку, существенно повысит уровень жизни подданных. И они проголосуют за того кого скажет.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:26 Ответить
та невже... злегка дивує і нервує...зараз повірю...
регочу... пішли нах...
показать весь комментарий
15.12.2021 23:26 Ответить
все правильно пока чтото захватить
показать весь комментарий
15.12.2021 23:30 Ответить
пустий холодильник лікує навіть свинособак, навіть від путіна
показать весь комментарий
15.12.2021 23:31 Ответить
Орде нужны новые аннексии и их хан это понимает..
- вот почему угроза большой войны очень реальна..
Без нового "Крым наш" московиты могут и взбунтоваться...
показать весь комментарий
15.12.2021 23:31 Ответить
Адагамов Рустем - фотограф. "А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши мрачные лица... На ваши уродливые и непригодные для жизни города... Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена ее существования... Не говорите только про литературу, музыку и ученых - это все не ваше... Ваши герои - отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь".
показать весь комментарий
15.12.2021 23:50 Ответить
это он тогда писал - а сейчас стал имперцем, а украинофобом был всегда и остался таким, хотя и проживает сейчас в Чехии..
Сволота еще та, как любой другой рузьке демократ и либерал..
показать весь комментарий
15.12.2021 23:55 Ответить
А що до адептів "Русского мира" ???Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це вже на генному рівні росєян ,мутованих зайвохромосомних потвор кремлівської селекції !!!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 23:35 Ответить
Джонсон Борис - министр иностранных дел Великобритании. "Отношение к России в мире ухудшается... Если они продолжат делать то, что делают, они лишатся какой бы то ни было симпатии. Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу".
показать весь комментарий
15.12.2021 23:58 Ответить
А у зеленського зросло з 73% до 93%...
показать весь комментарий
15.12.2021 23:39 Ответить
Та це ху#ло вже всім набридло. Його свої ж і приберуть.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:48 Ответить
Быков Дмитрий - поэт, ведущий "Эхо Москвы". Обращается к ветерану Афганистана, а ныне журналисту Шейнину: "Патриотического духа Я до сих пор не проявил. И как мне этого добиться? Отчизна шанса не дает. Ведь патриот - всегда убийца. Иначе он не патриот. Но я скажу, товарищ Шейнин: Мое табу не навсегда. Меня не зря зовет к свершеньям Вся ваша дружная орда. Смотрю на вас. Офигеваю. К оружью тянется рука, И я пока не убиваю. Но это, знаете, пока".
показать весь комментарий
15.12.2021 23:53 Ответить
Когда запретят "Лебединое озеро" транслировать, тогда будет понятно, что развязка скоро.
показать весь комментарий
16.12.2021 00:13 Ответить
Там и без ***** звереподобного человеконенавистнического генетического мусора хватает. ***** уже следствие.
показать весь комментарий
16.12.2021 00:24 Ответить
Кацапстан должен бить разрушен, путлер повешен!
показать весь комментарий
16.12.2021 00:51 Ответить
Просто этот процент проголосовал бы за Гиркина, Бородая и прочую нечисть.
показать весь комментарий
16.12.2021 01:42 Ответить
На РАБссии шоу-бизнес на 80% гомосятина...а роль Путлера исполняет якобы дохлый с 2013 года актер Андрей Панин...Фишка тут в чем...что посливались с рюсским миром даже Борис Гребенщиков,Андрей Макаревич,Шендерович,,Юрий Шевчук,Андрей Илларионов, и прочие якобы не Путлерские чуваки...Более подробно об этих хмырях рассказал в Ютьюбе Айдер Муждабаев...а ему я верю..что самому себе...
показать весь комментарий
16.12.2021 07:03 Ответить
 
 