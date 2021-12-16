Именно Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Курс на обретение полноправного членства в НАТО остается одним из приоритетных для Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.
"Самая активная стадия этого желания и самый высокий процент людей, поддерживающих это членство в НАТО, в Украине появились именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым", - отметил глава государства.
"В течение многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. После 2014 года, после начала войны, я считаю, что именно Россия подтолкнула Украину к НАТО", - заявил он.
Зеленский отметил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружеское окружение и любая агрессия со стороны соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.
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ее в объятия паРаши?
что было вначале? санкции или своя глупая политика?
******** сраная, так это НАТО начало и ведет прокси-войну против Украины, или все-таки
паРаша, ее преступное руководство?
аннексия Крыма и гибридная война против Украины, которой уже почти восемь лет - это тоже
дело НАТО, а не пуйла и кремляди? точно, убогий?
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видео -- https://youtu.be/3x_8uiI5Vxs
Вопрос возникает к нашим долб*****, в первую очередь до Кучмы, и тех кто был послке него вплоть до 2014 года. Каким же дегенератом нужно быть чтобы руководя страной 80% территории которой это равнины, находясь при этом на граница двух военнополитических блоков сокращать армию и отдавать оружие сдерживания, в том числе ЯО, "приватизировать" ОПК по методу "на металолом". Я очень надеюсь что рано или поздно вся эта комсомольская пиз**** в роли зеков будет строить ядерные объекты в Украине.
Вы написали?
А кто же развалил совок? Ай-яй-яй... Опять проклятая Америка?
Перемогли гітлера , переможемо і путлера
Інакше треба садити на лаву підсудних всіх причетних, а війна все спише...
А не занимайтесь -- словоблудством