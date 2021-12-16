УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5450 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Війна
4 389 61
війна (56406) Зеленський (17439) НАТО (5131) Росія (47208) членство в НАТО (1407) Столтенберг Єнс (1343)

Саме Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саме Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський

Курс на набуття повноправного членства в НАТО залишається одним із пріоритетних для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактивніша стадія цього бажання та найвищий відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО, в Україні з'явився саме після початку війни у 2014 році та окупації Росією півострова Крим", - зазначив глава держави. 

"Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО", - заявив він.

Зеленський зауважив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення і будь-яка агресія з боку сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.

Читайте також: Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
То тебе Володя підштовнули, але звичайно не до НАТО, тобі потрібно щось говорити, то ти це і говориш. Більшість українців давно бажали вступу до НАТО, бо бачать - де НАТО, там мир і процвітання, а де Засрашка (з великої букви, бо все-таки держава) - там теракти, війни, кров, насилля, ненависть і злоба.
показати весь коментар
16.12.2021 12:53
+11
В Фінляндії і Швеції немає мокшів і їх мови. Там також немає совколюбителів категорії "2,20".
показати весь коментар
16.12.2021 12:57
+9
Ну от якби ми в 1918 відбилися, як фіни, то мабуть би жили ще краще, ніж вони зараз. Бо в 1918 у фінів ніякої промисловості взагалі не було, а у нас була...
показати весь коментар
16.12.2021 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точно так же, как санкции толкают Белорусь к параше.
показати весь коментар
16.12.2021 12:49 Відповісти
перед тем, как на Беларусь наложили санкции, Беларусь разве ничего не делала сама, что толкнуло

ее в объятия паРаши?

что было вначале? санкции или своя глупая политика?
показати весь коментар
16.12.2021 13:24 Відповісти
С чего бы это? Зачем НАТе лишняя головная боль?
показати весь коментар
16.12.2021 12:53 Відповісти
Западу Украина в Нато не нужна, но вот играть на это они будут. А нам нужно подстраиваться под эту игру, и развивать сотрудничество с Блоком на всех уровнях, ну и с умным президентом...
показати весь коментар
16.12.2021 12:58 Відповісти
"для НАТО Украина нужна просто как полигон для прокси-войн, и не более того.!

******** сраная, так это НАТО начало и ведет прокси-войну против Украины, или все-таки

паРаша, ее преступное руководство?

аннексия Крыма и гибридная война против Украины, которой уже почти восемь лет - это тоже

дело НАТО, а не пуйла и кремляди? точно, убогий?

.
показати весь коментар
16.12.2021 13:29 Відповісти
Восточная масковія - совсєм нє масковія . Єто ісконниє кітайскиє зємлі . Всьо что за Уралом - єто Кітай .
показати весь коментар
16.12.2021 13:08 Відповісти
Серьёзно? Китай сидел веками за своей стеной и боялся нос из-за неё высунуть.
показати весь коментар
16.12.2021 13:21 Відповісти
Кітай вас , кацапов научіл піть із фарфоровіх чашек , что би ви пересталі піть із прігоршні , стоя на калєнях у лужіци.
показати весь коментар
16.12.2021 13:45 Відповісти
ДЕБИЛ !!! СТРОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
показати весь коментар
16.12.2021 12:52 Відповісти
Тектонічне було випробувано ще при совку. Землетруска в Спітаку.
показати весь коментар
16.12.2021 13:03 Відповісти
ПутиноПоклонник Зе | ЗЕралаш N°41
видео -- https://youtu.be/3x_8uiI5Vxs
показати весь коментар
16.12.2021 12:53 Відповісти
То тебе Володя підштовнули, але звичайно не до НАТО, тобі потрібно щось говорити, то ти це і говориш. Більшість українців давно бажали вступу до НАТО, бо бачать - де НАТО, там мир і процвітання, а де Засрашка (з великої букви, бо все-таки держава) - там теракти, війни, кров, насилля, ненависть і злоба.
показати весь коментар
16.12.2021 12:53 Відповісти
В Финляндии и Швеции НАТО нет, но тоже всё в поряде.
показати весь коментар
16.12.2021 12:55 Відповісти
В Фінляндії і Швеції немає мокшів і їх мови. Там також немає совколюбителів категорії "2,20".
показати весь коментар
16.12.2021 12:57 Відповісти
А ведь были. Финляндия вообще в Империю входила. Но как-то справились без НАТы.
показати весь коментар
16.12.2021 12:59 Відповісти
Ну от якби ми в 1918 відбилися, як фіни, то мабуть би жили ще краще, ніж вони зараз. Бо в 1918 у фінів ніякої промисловості взагалі не було, а у нас була...
показати весь коментар
16.12.2021 13:00 Відповісти
Україна була перлиною РІ ,чому чЛенін і розпочав криваву бойню за Україну,відпустивши Польщу,Фінляндію та країни Балтії !!!)))
показати весь коментар
16.12.2021 13:06 Відповісти
Ну він формально і Україну спочатку відпусти, визнавши її незалежність (разом із Польщею,Ф інляндією і країнами Балтії) в Брест-Литовську... Ну а потім наплював на всі угоди (як це кацапи ******* робити завжди) і по черзі напав на всіх. Просто що Фінляндія, країни Балтії і Польща в 1918-1920 вистояли.
показати весь коментар
16.12.2021 13:08 Відповісти
Ты историю в школе учил ? Или ты тупо трольчара ? Шо ты тут несешь ? Фины лишились пол страны 1939 и на их стороне воевали шведы и добровольцы из многих стран и они получали помощь.
показати весь коментар
16.12.2021 13:07 Відповісти
Саме в 1939 р. ,Росія оговталась від Жовтневого переворота та громадянської війни і розпочала реванш,повернула частину Фінляндії ,країни Балтії ,Зах.Україну,Зах. Білорусь та частину Бесарабії !!!)))
показати весь коментар
16.12.2021 13:12 Відповісти
Так саме зараз ,Московія оговталась після розпаду СРСР і розпочала реванш ,за повернення України та інших країн постсовка !!!)))
показати весь коментар
16.12.2021 13:14 Відповісти
З іншого боку, саме вступ НАТО врятував Грецію від приходу до влади комуняк...
показати весь коментар
16.12.2021 12:59 Відповісти
Половина Финляндии с 30х годов прошлого века в пидроссии и да фины выстояли ввойне с СССР, а у шведов нет общей границы
показати весь коментар
16.12.2021 13:00 Відповісти
Половина?
показати весь коментар
16.12.2021 13:26 Відповісти
Та вся Карелія-це фінські землі,які окупувала Підорашкія.
показати весь коментар
16.12.2021 13:57 Відповісти
Если бы РФ еще подтолкнула нас вовремя уголь для ТЭЦ покупать, и долгосрочные газовые контракты с поставщиками заключать, то ей вообще цены не было. Ну а как еще с дураками...
показати весь коментар
16.12.2021 12:55 Відповісти
Усіх підштовхнула в країни крім Зелі. А Зеля налякався.
показати весь коментар
16.12.2021 12:57 Відповісти
...ты пришла, меня нашла, а я испужался...
показати весь коментар
16.12.2021 12:59 Відповісти
Росія **********, а Зеленський **********.
показати весь коментар
16.12.2021 12:58 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показати весь коментар
16.12.2021 13:01 Відповісти
Реально ,Московія ,це головний євроінтегратор України,потужний стимул руху України до ЄС та НАТО !!!)))
показати весь коментар
16.12.2021 13:00 Відповісти
Как бы жестко это не звучало, но война с внешним врагом или осознание большой вероятности её наступления лучший стимул развития для любого государства. Плата конечно удручающая за такой прогресс...
показати весь коментар
16.12.2021 13:27 Відповісти
Але зовнішня загроза це потужний стимул для реваншистської п"ятої колони внутрішнього ворога держави ,в Україні це кремлівські гниди та корумповані гельмінти !!!)))
показати весь коментар
16.12.2021 13:35 Відповісти
Пятая колона это часть войны.
показати весь коментар
16.12.2021 13:43 Відповісти
Саме так ,тому слід пам"ятати що асиміляція українців триває понад 350 років і в Україні потужна п"ята колона кремлівських гнид !!! Саме з розрахунку на неї ,Московія не веде більш агресивну експансію !!))
показати весь коментар
16.12.2021 13:49 Відповісти
Почему плата удручающая? На сильную и экономически сильную страну тупин даже своим подопечным запрещает даже думать.
показати весь коментар
16.12.2021 13:37 Відповісти
у тупина нет противников среди развитых стран, современная политика Эрефии в Европе базируется как и 100 лет назад на одно принципе - это сужение плацдарма Восточноевропейской равнины, самая узка часть которой находится в Восточной части Германии, но и выход к польской границы для них норм, плацдарм при этом сузится с более 2000 км границы с Украиной + границы со странами Балтии до 600 км от Калининграда до Карпат. Это позволит держать в Европе меньше сил. Ничего личного, только экономия средств.

Вопрос возникает к нашим долб*****, в первую очередь до Кучмы, и тех кто был послке него вплоть до 2014 года. Каким же дегенератом нужно быть чтобы руководя страной 80% территории которой это равнины, находясь при этом на граница двух военнополитических блоков сокращать армию и отдавать оружие сдерживания, в том числе ЯО, "приватизировать" ОПК по методу "на металолом". Я очень надеюсь что рано или поздно вся эта комсомольская пиз**** в роли зеков будет строить ядерные объекты в Украине.
показати весь коментар
16.12.2021 14:48 Відповісти
Ваше мнение основывается на тактики и стратегии 2МВ. Кавалерийских атак и сдерживание ширины фронта уже не нужны. Мгновенное уничтожение войск местах дислокации с помощью ракетного вооружения и авиации решает итог войны. У стран НАТО это есть, а у рабссеи нет, поэтому и не будет тяфкать и дальше мутных угроз из подворотни деле двигаться не будет.
показати весь коментар
16.12.2021 14:58 Відповісти
Это не мое мнение, а мнение Бзежинского. Мгновенное уничтожение войск в случае с Эрефией невозможно, а долбить по полям ракетами толку нет. Современная война на равнинах будет как в Ираке, как и было во время второй мировой - охват дезорганизованого противника вместе из формированием котлов и блокированием отрезанных городов. Ничего лучшего не придумали. В Эрефии это прекрасно понимают и действуют исходя из этого, что как бы неприятно не звучало для нас есть вполне рациональным подходом для них. А насчет их экономики, или уровня развития социума и культуры то задайте себе вопрос - а Московия 300, или 100 лет назад выглядела иначе?
показати весь коментар
16.12.2021 15:09 Відповісти
Зачем по полям? Высокоточные удары по заводам, административным зданиям, по всем бункерам тупина, воинским частям и война закончится в течение недели-двух. И не надо никаких узких и широких фронтов.
показати весь коментар
16.12.2021 15:20 Відповісти
Бомбить то понятно, нужно еще потом захватить.
показати весь коментар
16.12.2021 15:28 Відповісти
А нах нам завоёвывать эти обосранные территории, да еще и с таким дебильным населением? Забрать свое, всех манкуртов за поребрик с высоченным забором и пусть сам сами с собой гомосекством вперемежку с людоедством занимаются.
показати весь коментар
16.12.2021 15:38 Відповісти
Нам то незачем, как и в принципе никому другому, только в ******** так не думают и чтобы работать с врагом нужно понимать его суть, цели и задачи.
показати весь коментар
16.12.2021 15:48 Відповісти
Это не мое мнение, а мнение Бзежинского.
Вы написали?
показати весь коментар
16.12.2021 15:50 Відповісти
Никто не знает геополитических целей рашки как человек разваливший совок. + эти суждения подкрепляются политиков ********
показати весь коментар
16.12.2021 16:03 Відповісти
«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю» (о ситуации 1994 года)

А кто же развалил совок? Ай-яй-яй... Опять проклятая Америка?
показати весь коментар
16.12.2021 16:25 Відповісти
Як не крути , а знищувати російсько-фашистських загарбників доведеться разом з союзниками , як колись - німецьких фашистів .
Перемогли гітлера , переможемо і путлера
показати весь коментар
16.12.2021 13:12 Відповісти
раздвоение личности пошло.... расия подталкивает - а преЗЕ надо ***** в око заглянуть...
показати весь коментар
16.12.2021 13:17 Відповісти
Це так з'їжджається з ковідної теми - через війну.
Інакше треба садити на лаву підсудних всіх причетних, а війна все спише...
показати весь коментар
16.12.2021 13:27 Відповісти
Розумні люди за НАТО давно.А підштовхнула до НАТО Підорашка лише частину телепнів та совкодрочерів,але не всіх,нажаль.
показати весь коментар
16.12.2021 13:59 Відповісти
Делайте дело
А не занимайтесь -- словоблудством
показати весь коментар
16.12.2021 14:02 Відповісти
вважаю, що головзєблан самостійно намагався скласти в речення ці мало відомі йому українські слова
показати весь коментар
16.12.2021 14:50 Відповісти
это точно.
показати весь коментар
17.12.2021 00:49 Відповісти
 
 