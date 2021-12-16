Саме Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Курс на набуття повноправного членства в НАТО залишається одним із пріоритетних для України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.
"Найактивніша стадія цього бажання та найвищий відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО, в Україні з'явився саме після початку війни у 2014 році та окупації Росією півострова Крим", - зазначив глава держави.
"Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО", - заявив він.
Зеленський зауважив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення і будь-яка агресія з боку сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.
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ее в объятия паРаши?
что было вначале? санкции или своя глупая политика?
******** сраная, так это НАТО начало и ведет прокси-войну против Украины, или все-таки
паРаша, ее преступное руководство?
аннексия Крыма и гибридная война против Украины, которой уже почти восемь лет - это тоже
дело НАТО, а не пуйла и кремляди? точно, убогий?
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видео -- https://youtu.be/3x_8uiI5Vxs
Вопрос возникает к нашим долб*****, в первую очередь до Кучмы, и тех кто был послке него вплоть до 2014 года. Каким же дегенератом нужно быть чтобы руководя страной 80% территории которой это равнины, находясь при этом на граница двух военнополитических блоков сокращать армию и отдавать оружие сдерживания, в том числе ЯО, "приватизировать" ОПК по методу "на металолом". Я очень надеюсь что рано или поздно вся эта комсомольская пиз**** в роли зеков будет строить ядерные объекты в Украине.
Вы написали?
А кто же развалил совок? Ай-яй-яй... Опять проклятая Америка?
Перемогли гітлера , переможемо і путлера
Інакше треба садити на лаву підсудних всіх причетних, а війна все спише...
А не занимайтесь -- словоблудством