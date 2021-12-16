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Рада создала нового регулятора для интернета и мобильной связи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада создала нового регулятора для интернета и мобильной связи

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №6055 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи" (Нацкомсвязи).

Законопроект во втором чтении и в целом в четверг поддержали 296 народных депутатов из необходимых 226 голосов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комиссия будет работать вместо НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) и в итоговом документе был обеспечен эффективный механизм трансформации НКРСИ в Нацкомсвязи. В частности, со дня вступления в силу закона о Нацкомсвязи, НКРСИ автоматически трансформируется в Нацкомсвязи, а лица, находящиеся на должностях главы и членов НКРСИ на день вступления в силу настоящего Закона, продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, составляющего разницу между шестью годами и сроком пребывания в должности до дня вступления закона в силу.

Регулятор будет, в том числе:

- определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;

- осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

- осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров относительно доступа к инфраструктуре;

- мониторить качество электронных коммуникационных услуг.

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Согласно тексту документа, избрание в состав Нацкомсвязи проходит путем открытого конкурса.

Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой, а также порядок и условия проведения конкурса утверждает Кабинет министров Украины. Член регуляторного органа назначается должность распоряжением Кабинета Министров Украины.

Срок полномочий членов Нацкомсвязи составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может быть членом Нацкомсвязи более двух сроков подряд.

Кандидат на должность члена Нацкомсвязи должен, в том числе, владеть государственным языком, иметь квалификацию, опыт, в частности в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, необходимых для выполнения его обязанностей и осуществления полномочий члена регуляторного органа, владеть иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, быть гражданином Украины.

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Финансирование деятельности Нацкомсвязи и ее аппарата осуществляется из средств государственного бюджета.

Должностные оклады членам Нацкомсвязи и работникам аппарата в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенным законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, устанавливаются в размере:

- председатель регуляторного органа: 40;

- член регуляторного органа: 30;

- прочие работники аппарата: от 10 до 25;

Общий размер премий, которые может получить председатель или член регуляторного органа за год, не может превышать 50% фонда должностного оклада для соответствующих должностей за год.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
прощай, самый дешевый и быстрый интернет в мире...
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16.12.2021 15:09
+22
Хочешь развалить любое дело, создай регулятора. Вообще за все, что не возмется зеленое отребье. сплошной облом.
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16.12.2021 15:18
+17
Кінець дешевому інткрнету. Там де з'являються регулятори, там одразц проблеми.
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16.12.2021 15:14
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прощай, самый дешевый и быстрый интернет в мире...
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16.12.2021 15:09 Ответить
пристроят пару десятков олодных ртов-сирот
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16.12.2021 15:37 Ответить
юзик брата приведёт место сытное, прибарахлиться можно, раньше ж места под вышки мобильной связи не продавали))) а теперь наладят в новые карманы, да и в любой город провайдерам не просто было зайти)) и в министерство связи занеси ))) и мэру города занеси и начальнику рэса занеси или столбы под оптику не даст, а теперь шапито 95 быстро все вопросы порешает.
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16.12.2021 16:52 Ответить
Днуна,хочу)...
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16.12.2021 15:51 Ответить
это киевстар самый быстрый и дешевый? ахаха, кацапская контора, которая только бабло хорошо умеет воровать и больше ничего
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16.12.2021 16:50 Ответить
при чем тут киевстар? у нас провайдеров как говна, и все конкурируют между собой потому качество услуги всегда на уровне.
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16.12.2021 17:12 Ответить
Кінець дешевому інткрнету. Там де з'являються регулятори, там одразц проблеми.
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16.12.2021 15:14 Ответить
отже, тотальний контроль всього
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16.12.2021 17:09 Ответить
В мене фактично в селі, можна спокійно підключити швидкісний нет, до 1 гбіту, за 13 доларів в місяць.
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16.12.2021 15:16 Ответить
а в мене, теж в фактично селі, можна стати на високий пеньок в дворі, і, задерши голову, якщо пощастить, подзвонити. але дешевше, визнаю, за 7 доларів.
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16.12.2021 15:21 Ответить
Ну в нас є 5 провайдерів, це не рахуючи мобільних операторів. В мене і 4G вдома нормально працює. Раніше, я тільки мріяв про це.
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16.12.2021 15:25 Ответить
класно бути вами!
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16.12.2021 15:28 Ответить
Класно бути собою. В нас хіба що в далеутх селах з інтернетом проблеми і то мімцеві провайдери кидають оптику.
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16.12.2021 16:23 Ответить
Молоді диджиталіщатори, хочуть їсти.
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16.12.2021 15:18 Ответить
Хочешь развалить любое дело, создай регулятора. Вообще за все, что не возмется зеленое отребье. сплошной облом.
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16.12.2021 15:18 Ответить
100%
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16.12.2021 15:38 Ответить
Будуть казати, що ціна на інтернет має бути ринкова і європейська.
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16.12.2021 15:19 Ответить
Ссуки, контроль тафика и что там про них пишут, не готовят ли засаду зраднику и его шобле
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16.12.2021 15:40 Ответить
Ну а то что регулятор цены теперь появится то тут держи карман шире.
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16.12.2021 15:41 Ответить
это типа как очередная наглядовая рады укрзализныци? чето они прям ступили, можно было аж четыре рады сделать. за почту, за радио связь, за электронные коммуникации и еще одну чтобы смотрела за теми тремя ...
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16.12.2021 16:25 Ответить
Отлично! А то меня как раз жаба давила, что в Нидерландах за хреновый интернет платить дорого, а в Украине за хороший - дёшево.
Щас вам регулятор подрегулирует . "Паприколу!" (С)
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16.12.2021 16:26 Ответить
Вы смотрите шире чё там написано:

"определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;"

Интересно каким хреном они это будут обеспечивать
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16.12.2021 16:28 Ответить
НУ НАХЕР! ГАЗ УЖЕ РЕГУЛИРУЮТ
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16.12.2021 16:30 Ответить
Чего то вы там постоянно регулируете что интернет все хуже и хуже, а абонплата все выше и выше.
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16.12.2021 16:31 Ответить
Новые будут брать по новому..
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16.12.2021 16:34 Ответить
только вчера (вот клянусь!) приходила соседка поделиться своим счастьем... ее мобсвязь дорожает на почти 40% (было 85 станет 120 грн) и она говорит - сказали добавят мегабайтов... а зачем мне они? мне нужен просто телефон (с безлимитом в сети, минимальной абонплатой и небольшим количеством этих байтов)... вот почему не сделать для пенсионеров то что им надо а не провайдеру????
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16.12.2021 16:43 Ответить
Значит все подорожает...и связь...и инет..
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16.12.2021 17:11 Ответить
Кандидат на должность члена Нацкомсвязи должен, в том числе, владеть государственным языком, иметь квалификацию, опыт, в частности в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, необходимых для выполнения его обязанностей и осуществления полномочий члена регуляторного органа, владеть иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, быть гражданином Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3305624


И главное - занести брату ермака. В тексте это прячется за выражением "в том числе", вот только "то число" не указано...
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16.12.2021 17:48 Ответить
///

Зарплата председателя комиссии составит 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (90,8 тыс. гривен с января 2022 года), а члена регуляторного органа - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (68,1 тыс. гривен с января 2022 года).
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16.12.2021 17:56 Ответить
Ну так Зеленский вообще за тотальное гос-регулирование и цензуру. Далi буде... Як на Рашцi
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16.12.2021 18:52 Ответить
и всё поза судом, поза судом
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16.12.2021 18:56 Ответить
Судя по тому как людям на днях начали приходить смски счастья о повышении тарифов от операторов без возможности реально выбрать себе тарифы он до лампочки.
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16.12.2021 19:13 Ответить
Пришёл писец самому дешёвому интернету в мире. И у водафона вон было 85 грв в месяц, а станет 120 грв. Суки.
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16.12.2021 19:26 Ответить
Роскомнадзор?
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16.12.2021 20:13 Ответить
значить опять подорожает интернет...
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16.12.2021 21:22 Ответить
 
 