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Рада створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №6055 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" (Нацкомзв'язку).

Законопроєкт у другому читанні та в цілому у четвер підтримали 296 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Комісія працюватиме замість НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації). З дня набуття чинності законом про Нацкомзв'язку, НКРЗІ автоматично трансформується у Нацкомзв'язку, а особи, які перебувають на посадах голови та членів НКРЗІ на день набуття чинності законом, продовжують здійснювати свої повноваження протягом терміну, що становить різницю між шістьма роками й терміном перебування на посаді до дня набуття чинності законом.

Регулятор, зокрема, буде:

- визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв'язку та забезпечувати надання таких послуг;

- здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів і постачальників поштових послуг;

- здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

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- моніторити якість електронних комунікаційних послуг.

Відповідно до тексту документа, обрання до складу Нацкомзв'язку відбувається шляхом відкритого конкурсу.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, склад якої, а також порядок та умови проведення конкурсу затверджує Кабінет Міністрів України. Член регуляторного органу призначається на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Термін повноважень членів Нацкомзв'язку становить шість років. Одна і та сама особа не може бути членом Нацкомзв'язку понад два терміни поспіль.

Кандидат на посаду члена Нацкомзв'язку має володіти державною мовою, мати кваліфікацію, досвід, зокрема у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, необхідних для виконання його обов'язків та здійснення повноважень члена регуляторного органу, володіти іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, бути громадянином України.

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Фінансування діяльності Нацкомзв'язку та його апарату відбувається коштом державного бюджету.

Посадові оклади членам Нацкомзв'язку та працівникам апарату відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, встановлюються у розмірі:

- голова регуляторного органу: 40;

- член регуляторного органу: 30;

- інші працівники апарату: від 10 до 25;

Загальний розмір премій, які може отримати голова або член регуляторного органу протягом року, не може перевищувати 50% фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.
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Топ коментарі
+22
прощай, самый дешевый и быстрый интернет в мире...
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16.12.2021 15:09
+22
Хочешь развалить любое дело, создай регулятора. Вообще за все, что не возмется зеленое отребье. сплошной облом.
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16.12.2021 15:18
+17
Кінець дешевому інткрнету. Там де з'являються регулятори, там одразц проблеми.
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16.12.2021 15:14
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прощай, самый дешевый и быстрый интернет в мире...
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16.12.2021 15:09 Відповісти
пристроят пару десятков олодных ртов-сирот
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16.12.2021 15:37 Відповісти
юзик брата приведёт место сытное, прибарахлиться можно, раньше ж места под вышки мобильной связи не продавали))) а теперь наладят в новые карманы, да и в любой город провайдерам не просто было зайти)) и в министерство связи занеси ))) и мэру города занеси и начальнику рэса занеси или столбы под оптику не даст, а теперь шапито 95 быстро все вопросы порешает.
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16.12.2021 16:52 Відповісти
Днуна,хочу)...
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16.12.2021 15:51 Відповісти
это киевстар самый быстрый и дешевый? ахаха, кацапская контора, которая только бабло хорошо умеет воровать и больше ничего
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16.12.2021 16:50 Відповісти
при чем тут киевстар? у нас провайдеров как говна, и все конкурируют между собой потому качество услуги всегда на уровне.
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16.12.2021 17:12 Відповісти
Кінець дешевому інткрнету. Там де з'являються регулятори, там одразц проблеми.
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16.12.2021 15:14 Відповісти
отже, тотальний контроль всього
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16.12.2021 17:09 Відповісти
В мене фактично в селі, можна спокійно підключити швидкісний нет, до 1 гбіту, за 13 доларів в місяць.
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16.12.2021 15:16 Відповісти
а в мене, теж в фактично селі, можна стати на високий пеньок в дворі, і, задерши голову, якщо пощастить, подзвонити. але дешевше, визнаю, за 7 доларів.
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16.12.2021 15:21 Відповісти
Ну в нас є 5 провайдерів, це не рахуючи мобільних операторів. В мене і 4G вдома нормально працює. Раніше, я тільки мріяв про це.
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16.12.2021 15:25 Відповісти
класно бути вами!
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16.12.2021 15:28 Відповісти
Класно бути собою. В нас хіба що в далеутх селах з інтернетом проблеми і то мімцеві провайдери кидають оптику.
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16.12.2021 16:23 Відповісти
Молоді диджиталіщатори, хочуть їсти.
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16.12.2021 15:18 Відповісти
Хочешь развалить любое дело, создай регулятора. Вообще за все, что не возмется зеленое отребье. сплошной облом.
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16.12.2021 15:18 Відповісти
100%
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16.12.2021 15:38 Відповісти
Будуть казати, що ціна на інтернет має бути ринкова і європейська.
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16.12.2021 15:19 Відповісти
Ссуки, контроль тафика и что там про них пишут, не готовят ли засаду зраднику и его шобле
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16.12.2021 15:40 Відповісти
Ну а то что регулятор цены теперь появится то тут держи карман шире.
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16.12.2021 15:41 Відповісти
это типа как очередная наглядовая рады укрзализныци? чето они прям ступили, можно было аж четыре рады сделать. за почту, за радио связь, за электронные коммуникации и еще одну чтобы смотрела за теми тремя ...
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16.12.2021 16:25 Відповісти
Отлично! А то меня как раз жаба давила, что в Нидерландах за хреновый интернет платить дорого, а в Украине за хороший - дёшево.
Щас вам регулятор подрегулирует . "Паприколу!" (С)
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16.12.2021 16:26 Відповісти
Вы смотрите шире чё там написано:

"определять населенные пункты без Интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;"

Интересно каким хреном они это будут обеспечивать
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16.12.2021 16:28 Відповісти
НУ НАХЕР! ГАЗ УЖЕ РЕГУЛИРУЮТ
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16.12.2021 16:30 Відповісти
Чего то вы там постоянно регулируете что интернет все хуже и хуже, а абонплата все выше и выше.
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16.12.2021 16:31 Відповісти
Новые будут брать по новому..
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16.12.2021 16:34 Відповісти
только вчера (вот клянусь!) приходила соседка поделиться своим счастьем... ее мобсвязь дорожает на почти 40% (было 85 станет 120 грн) и она говорит - сказали добавят мегабайтов... а зачем мне они? мне нужен просто телефон (с безлимитом в сети, минимальной абонплатой и небольшим количеством этих байтов)... вот почему не сделать для пенсионеров то что им надо а не провайдеру????
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16.12.2021 16:43 Відповісти
Значит все подорожает...и связь...и инет..
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16.12.2021 17:11 Відповісти
Кандидат на должность члена Нацкомсвязи должен, в том числе, владеть государственным языком, иметь квалификацию, опыт, в частности в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, необходимых для выполнения его обязанностей и осуществления полномочий члена регуляторного органа, владеть иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, быть гражданином Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3305624


И главное - занести брату ермака. В тексте это прячется за выражением "в том числе", вот только "то число" не указано...
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16.12.2021 17:48 Відповісти
///

Зарплата председателя комиссии составит 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (90,8 тыс. гривен с января 2022 года), а члена регуляторного органа - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (68,1 тыс. гривен с января 2022 года).
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16.12.2021 17:56 Відповісти
Ну так Зеленский вообще за тотальное гос-регулирование и цензуру. Далi буде... Як на Рашцi
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16.12.2021 18:52 Відповісти
и всё поза судом, поза судом
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16.12.2021 18:56 Відповісти
Судя по тому как людям на днях начали приходить смски счастья о повышении тарифов от операторов без возможности реально выбрать себе тарифы он до лампочки.
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16.12.2021 19:13 Відповісти
Пришёл писец самому дешёвому интернету в мире. И у водафона вон было 85 грв в месяц, а станет 120 грв. Суки.
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16.12.2021 19:26 Відповісти
Роскомнадзор?
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16.12.2021 20:13 Відповісти
значить опять подорожает интернет...
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16.12.2021 21:22 Відповісти
 
 