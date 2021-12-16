Рада створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №6055 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" (Нацкомзв'язку).

Законопроєкт у другому читанні та в цілому у четвер підтримали 296 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Комісія працюватиме замість НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації). З дня набуття чинності законом про Нацкомзв'язку, НКРЗІ автоматично трансформується у Нацкомзв'язку, а особи, які перебувають на посадах голови та членів НКРЗІ на день набуття чинності законом, продовжують здійснювати свої повноваження протягом терміну, що становить різницю між шістьма роками й терміном перебування на посаді до дня набуття чинності законом.

Регулятор, зокрема, буде:

- визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв'язку та забезпечувати надання таких послуг;

- здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів і постачальників поштових послуг;

- здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

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- моніторити якість електронних комунікаційних послуг.

Відповідно до тексту документа, обрання до складу Нацкомзв'язку відбувається шляхом відкритого конкурсу.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, склад якої, а також порядок та умови проведення конкурсу затверджує Кабінет Міністрів України. Член регуляторного органу призначається на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Термін повноважень членів Нацкомзв'язку становить шість років. Одна і та сама особа не може бути членом Нацкомзв'язку понад два терміни поспіль.

Кандидат на посаду члена Нацкомзв'язку має володіти державною мовою, мати кваліфікацію, досвід, зокрема у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, необхідних для виконання його обов'язків та здійснення повноважень члена регуляторного органу, володіти іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, бути громадянином України.

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Фінансування діяльності Нацкомзв'язку та його апарату відбувається коштом державного бюджету.

Посадові оклади членам Нацкомзв'язку та працівникам апарату відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, встановлюються у розмірі:

- голова регуляторного органу: 40;

- член регуляторного органу: 30;

- інші працівники апарату: від 10 до 25;

Загальний розмір премій, які може отримати голова або член регуляторного органу протягом року, не може перевищувати 50% фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.