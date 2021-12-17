Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук расценивает требования Москвы к НАТО отказаться от расширения Альянса как нарушения суверенитета Украины.
"По поводу того, что какая-то другая страна, даже очень большая, ставит для НАТО как организации по безопасности какие-то "красные линии" по вопросам вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны, и на это был ответ и генерального секретаря НАТО, и президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Стефанчук на брифинге в пятницу, комментируя требования Российской Федерации к НАТО отказаться от расширения Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
Он подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, когда достигнет необходимых для этого критериев.
"Никаких других предостережений, никаких других "хотелок", тем более со стороны страны-агрессора в сторону Украины, высказываться не может", - отметил спикер.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало на своем сайте собственный проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Североатлантического альянса (НАТО).
Проект документа, состоящий из 9 статей, предполагает, среди прочего, отказ НАТО от расширения, в частности, обязательство о неприсоединении к Альянсу Украины, а также обязательство стран-членов Альянса отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Пожалуйста, подождите...
мид россии публикует проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности:
- исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу страны бывшего СССР;
- не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы (май 1997), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
- отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
- не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе;
- закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;
- создать горячие линии для экстренных контактов;
- воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и присутствия боевых кораблей вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- США должны взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
Но не при ЗЕленых колаборантах, которые говорят одно, а делают все для удовлетворения врага.