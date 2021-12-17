Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук расценивает требования Москвы к НАТО отказаться от расширения Альянса как нарушения суверенитета Украины.

"По поводу того, что какая-то другая страна, даже очень большая, ставит для НАТО как организации по безопасности какие-то "красные линии" по вопросам вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны, и на это был ответ и генерального секретаря НАТО, и президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Стефанчук на брифинге в пятницу, комментируя требования Российской Федерации к НАТО отказаться от расширения Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

Он подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, когда достигнет необходимых для этого критериев.

"Никаких других предостережений, никаких других "хотелок", тем более со стороны страны-агрессора в сторону Украины, высказываться не может", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев ожидает четких сигналов о единстве НАТО в вопросе нашего вступления в Альянс, - Стефанишина

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало на своем сайте собственный проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Североатлантического альянса (НАТО).

Проект документа, состоящий из 9 статей, предполагает, среди прочего, отказ НАТО от расширения, в частности, обязательство о неприсоединении к Альянсу Украины, а также обязательство стран-членов Альянса отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.