РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11139 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Украина - НАТО
2 975 49
членство в НАТО (1215) Стефанчук Руслан (578)

Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет в НАТО, и

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук расценивает требования Москвы к НАТО отказаться от расширения Альянса как нарушения суверенитета Украины.

"По поводу того, что какая-то другая страна, даже очень большая, ставит для НАТО как организации по безопасности какие-то "красные линии" по вопросам вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны, и на это был ответ и генерального секретаря НАТО, и президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Стефанчук на брифинге в пятницу, комментируя требования Российской Федерации к НАТО отказаться от расширения Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

Он подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, когда достигнет необходимых для этого критериев.

"Никаких других предостережений, никаких других "хотелок", тем более со стороны страны-агрессора в сторону Украины, высказываться не может", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев ожидает четких сигналов о единстве НАТО в вопросе нашего вступления в Альянс, - Стефанишина

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало на своем сайте собственный проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Североатлантического альянса (НАТО).

Проект документа, состоящий из 9 статей, предполагает, среди прочего, отказ НАТО от расширения, в частности, обязательство о неприсоединении к Альянсу Украины, а также обязательство стран-членов Альянса отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
А можно сказать и по другому - Никто так не толкает Украину в сторону НАТО как сама Россия.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:33
+6
показать весь комментарий
17.12.2021 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як остогидля вже ці мантри. Та робіть щось. Зниженням відрахувань у ПФУ забрали у пенсіонерів щорічно 250 млрд гривень. Т а направте ці кошти хоча б на переозброєння армії.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:15 Ответить
Кому? *****
показать весь комментарий
17.12.2021 18:21 Ответить
Нікого не бентежить, що в разі відставки наркомана ВО буде Стефанчук?
показать весь комментарий
17.12.2021 16:13 Ответить
Это к сметунам. Они гарантируют попадание власти в надёжные руки.

показать весь комментарий
17.12.2021 16:18 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 18:33 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 16:15 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 16:15 Ответить
Пердіж бевзя
показать весь комментарий
17.12.2021 16:16 Ответить
Завтра))) А главным представителем Украины в НАТО назначим гогилашвили и его корешей)))
показать весь комментарий
17.12.2021 16:21 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 16:26 Ответить
Хоч я і не прихильник Зеленського, але чітко простежуюється команда "фас" ахметівським тролефабрикам по дискредитації влади. Українці знову у важливий в історії період мають розбрат та смуту на радість касабам. Ахметка з Зеленським воює, але заплатить за це простий "наріт".
показать весь комментарий
17.12.2021 16:22 Ответить
Ахметівським ботам радісно підгавкують рашкоботи, яких коробить від слова НАТО та ЄС - і це мене дуже тішить. Рашики, Україна все далі і далі від орбіти впливу вашої *********. Ваша недопомийка продовжує розвалюватись. Начувайтесь, підху..ловщики, щасливо зашишатись на смітнику історії!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:24 Ответить
Зелеблевотным быть мерзко! ты сволочь прикидывающаяся патриотом.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:28 Ответить
Я знав, що кацарилі засмердять - і ти підвердив моє припущення. Я два рази голосував за Порошенка, але не роблю з нього янгола. Ваша ж тактика проста - розділяй та володарюй. Хочете в каламуті і рибку зловити. Нах, за пАребрік, каце
показать весь комментарий
17.12.2021 16:59 Ответить
Швабра не выскальзывает?
показать весь комментарий
17.12.2021 18:22 Ответить
Террористы выдвинули требования


мид россии публикует проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности:

- исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу страны бывшего СССР;

- не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы (май 1997), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;

- отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;

- не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе;

- закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;

- создать горячие линии для экстренных контактов;

- воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и присутствия боевых кораблей вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- США должны взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:24 Ответить
кацапы очень очень ухи ели....
показать весь комментарий
18.12.2021 06:24 Ответить
Пытается отбелить крысу Зе, дЕрьмака, шалаву Гоблиношвили.........
показать весь комментарий
17.12.2021 16:27 Ответить
Ну вас то мордву ***** натой пугает
показать весь комментарий
17.12.2021 18:24 Ответить
Олег Шарп, 17.12.21., 15:16
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
показать весь комментарий
17.12.2021 16:32 Ответить
расейский проєкт они себе засунут в дупу вместе с трубой СП2
показать весь комментарий
17.12.2021 16:40 Ответить
А можно сказать и по другому - Никто так не толкает Украину в сторону НАТО как сама Россия.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:33 Ответить
Стефанчук-мабуть дірєхтар НАТи...
показать весь комментарий
17.12.2021 16:34 Ответить
Звичайно Україна буде у НАТО-але не за цієї влади...
показать весь комментарий
17.12.2021 17:07 Ответить
Откровение божье. Ведь никто этого не знал и вот ...
показать весь комментарий
17.12.2021 16:36 Ответить
С этими зелеными ряшками точно не будет.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:39 Ответить
НАТО на пороге ********** гаварит лошадка)) вся Европа-НАТО Аляска-НАТО, но ссуться от Петра и базі в Мариуполе.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:44 Ответить
С вами Зелеными гнидами Мы будем не в НАТО а в оппе, или в таежном союзе твари !!!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:46 Ответить
Эту тему пора закрыть, про коммунизм нам уже рассказывали, даже год определили.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:46 Ответить
Після цієїзаяви виникає напруження. Команда Зебені говорить одне думає про інше а робить навпаки. І по друге чи узгодив цей спікер своє кавкання з віцепрезидентом козирем. та наглядаючим котлетою.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:47 Ответить
Стефанчук, а на передову підеш проти кацапських танків потім? Ну щоб не бути балаболом...
показать весь комментарий
17.12.2021 16:57 Ответить
С его габаритами он в окопе застрянет.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:25 Ответить
А ты? Небось уже в танке?
показать весь комментарий
17.12.2021 18:25 Ответить
Мокшанское быдло свирепствует...
показать весь комментарий
17.12.2021 16:58 Ответить
ВСЕ В НАТО И В ЦИВИЛИЗАЦИЮ! НЕ В КИТАЙ ЖЕ!
показать весь комментарий
17.12.2021 17:06 Ответить
І ще одне - при перших же наших кроках до НАТО Путін розпочне проти України масштабні військові дії. Адже країни в стані війни не беруть до НАТО, якщо я нічого не плутаю. Це означає, що ми залишимося один на один з могутнім супротивником, а із Заходу нам будуть присилати стару списану техніку, сухпайки і свою глибоку стурбованість...
показать весь комментарий
17.12.2021 17:00 Ответить
Какое НАТО? Полно кротов которые работают на Россию + в стране бездействующий Президент. Какая новая техника? С такой корупцией в армии она завтра будет в Раше. Проблема Украины- в людях в населении. Конечно все делают ошибки, но выбирать 6 раз одно го..о и 30 лет быть в жо.е- это надо уметь.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:52 Ответить
Ты уже писало это, говнобот не старайся, не заплотют
показать весь комментарий
17.12.2021 18:26 Ответить
це ще питання, хто тут насправді "говнобот".
показать весь комментарий
17.12.2021 19:14 Ответить
питань нема взагалі - ти є кацапська курва та казламордий набутилочник)))
показать весь комментарий
18.12.2021 06:27 Ответить
Хамло - до бану
показать весь комментарий
18.12.2021 09:08 Ответить
Бидло кацапське - що там? настучав, мерзота? Легше стало, запроданець луганськый??? Якою потворою маєшь бути, щоб Україну - Батьківщіну так продавати.........
показать весь комментарий
20.12.2021 01:36 Ответить
Будет обязательно.

Но не при ЗЕленых колаборантах, которые говорят одно, а делают все для удовлетворения врага.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:41 Ответить
При такій корупціі як зараз , Україна з клоуном буде не в НАТО, а в ср#ці...(де країна зараз і знаходиться під його "мудрим керівництві "ні дня без зашквару")
показать весь комментарий
17.12.2021 19:01 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:08 Ответить
 
 