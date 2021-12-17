Україна буде в НАТО, і "хотілки" Москви цьому не завадять, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розцінює вимоги Москви до НАТО відмовитися від розширення Альянсу як порушення суверенітету України.

"Стосовно того, що якась інша країна, навіть дуже велика, ставить для НАТО як організації з безпеки якісь "червоні лінії" щодо питань вступу України в НАТО - це порушення суверенітету нашої країни, і на це була відповідь і генерального секретаря НАТО, і президента Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на брифінгу в п'ятницю, коментуючи вимоги Російської Федерації до НАТО відмовитися від розширення Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

Він наголосив, що Україна буде членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв.

"Жодних інших застережень, жодних інших "хотілок", тим паче з боку країни-агресора в бік України, висловлюватися не може", - зазначив спікер.

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Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило на своєму сайті власний проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Проект документа, що складається з 9 статей, передбачає, серед іншого, відмову НАТО від розширення, зокрема, зобов'язання про неприєднання до Альянсу України, а також зобов'язання країн-членів Альянсу відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.