Україна буде в НАТО, і "хотілки" Москви цьому не завадять, - Стефанчук
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розцінює вимоги Москви до НАТО відмовитися від розширення Альянсу як порушення суверенітету України.
"Стосовно того, що якась інша країна, навіть дуже велика, ставить для НАТО як організації з безпеки якісь "червоні лінії" щодо питань вступу України в НАТО - це порушення суверенітету нашої країни, і на це була відповідь і генерального секретаря НАТО, і президента Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на брифінгу в п'ятницю, коментуючи вимоги Російської Федерації до НАТО відмовитися від розширення Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.
Він наголосив, що Україна буде членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв.
"Жодних інших застережень, жодних інших "хотілок", тим паче з боку країни-агресора в бік України, висловлюватися не може", - зазначив спікер.
Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило на своєму сайті власний проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Проект документа, що складається з 9 статей, передбачає, серед іншого, відмову НАТО від розширення, зокрема, зобов'язання про неприєднання до Альянсу України, а також зобов'язання країн-членів Альянсу відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.
Будь ласка, зачекайте...
мид россии публикует проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности:
- исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу страны бывшего СССР;
- не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы (май 1997), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
- отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
- не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе;
- закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;
- создать горячие линии для экстренных контактов;
- воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и присутствия боевых кораблей вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- США должны взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
Но не при ЗЕленых колаборантах, которые говорят одно, а делают все для удовлетворения врага.