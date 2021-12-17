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Україна буде в НАТО, і "хотілки" Москви цьому не завадять, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна буде в НАТО, і

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розцінює вимоги Москви до НАТО відмовитися від розширення Альянсу як порушення суверенітету України.

"Стосовно того, що якась інша країна, навіть дуже велика, ставить для НАТО як організації з безпеки якісь "червоні лінії" щодо питань вступу України в НАТО - це порушення суверенітету нашої країни, і на це була відповідь і генерального секретаря НАТО, і президента Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на брифінгу в п'ятницю, коментуючи вимоги Російської Федерації до НАТО відмовитися від розширення Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

Він наголосив, що Україна буде членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв.

"Жодних інших застережень, жодних інших "хотілок", тим паче з боку країни-агресора в бік України, висловлюватися не може", - зазначив спікер.

Також читайте: Київ чекає чітких сигналів про єдність НАТО у питанні нашого вступу до Альянсу, - Стефанішина

Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило на своєму сайті власний проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Проект документа, що складається з 9 статей, передбачає, серед іншого, відмову НАТО від розширення, зокрема, зобов'язання про неприєднання до Альянсу України, а також зобов'язання країн-членів Альянсу відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.
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Топ коментарі
+9
А можно сказать и по другому - Никто так не толкает Украину в сторону НАТО как сама Россия.
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17.12.2021 16:33
+6
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17.12.2021 16:15
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Як остогидля вже ці мантри. Та робіть щось. Зниженням відрахувань у ПФУ забрали у пенсіонерів щорічно 250 млрд гривень. Т а направте ці кошти хоча б на переозброєння армії.
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17.12.2021 16:15 Відповісти
Кому? *****
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17.12.2021 18:21 Відповісти
Нікого не бентежить, що в разі відставки наркомана ВО буде Стефанчук?
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17.12.2021 16:13 Відповісти
Это к сметунам. Они гарантируют попадание власти в надёжные руки.

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17.12.2021 16:18 Відповісти
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17.12.2021 18:33 Відповісти
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17.12.2021 16:15 Відповісти
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17.12.2021 16:15 Відповісти
Пердіж бевзя
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Завтра))) А главным представителем Украины в НАТО назначим гогилашвили и его корешей)))
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17.12.2021 16:21 Відповісти
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17.12.2021 16:26 Відповісти
Хоч я і не прихильник Зеленського, але чітко простежуюється команда "фас" ахметівським тролефабрикам по дискредитації влади. Українці знову у важливий в історії період мають розбрат та смуту на радість касабам. Ахметка з Зеленським воює, але заплатить за це простий "наріт".
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17.12.2021 16:22 Відповісти
Ахметівським ботам радісно підгавкують рашкоботи, яких коробить від слова НАТО та ЄС - і це мене дуже тішить. Рашики, Україна все далі і далі від орбіти впливу вашої *********. Ваша недопомийка продовжує розвалюватись. Начувайтесь, підху..ловщики, щасливо зашишатись на смітнику історії!
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17.12.2021 16:24 Відповісти
Зелеблевотным быть мерзко! ты сволочь прикидывающаяся патриотом.
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17.12.2021 16:28 Відповісти
Я знав, що кацарилі засмердять - і ти підвердив моє припущення. Я два рази голосував за Порошенка, але не роблю з нього янгола. Ваша ж тактика проста - розділяй та володарюй. Хочете в каламуті і рибку зловити. Нах, за пАребрік, каце
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17.12.2021 16:59 Відповісти
Швабра не выскальзывает?
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17.12.2021 18:22 Відповісти
Террористы выдвинули требования


мид россии публикует проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности:

- исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу страны бывшего СССР;

- не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы (май 1997), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;

- отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;

- не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе;

- закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;

- создать горячие линии для экстренных контактов;

- воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и присутствия боевых кораблей вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- США должны взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
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17.12.2021 16:24 Відповісти
кацапы очень очень ухи ели....
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18.12.2021 06:24 Відповісти
Пытается отбелить крысу Зе, дЕрьмака, шалаву Гоблиношвили.........
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17.12.2021 16:27 Відповісти
Ну вас то мордву ***** натой пугает
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17.12.2021 18:24 Відповісти
Олег Шарп, 17.12.21., 15:16
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
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17.12.2021 16:32 Відповісти
расейский проєкт они себе засунут в дупу вместе с трубой СП2
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17.12.2021 16:40 Відповісти
А можно сказать и по другому - Никто так не толкает Украину в сторону НАТО как сама Россия.
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17.12.2021 16:33 Відповісти
Стефанчук-мабуть дірєхтар НАТи...
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17.12.2021 16:34 Відповісти
Звичайно Україна буде у НАТО-але не за цієї влади...
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17.12.2021 17:07 Відповісти
Откровение божье. Ведь никто этого не знал и вот ...
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17.12.2021 16:36 Відповісти
С этими зелеными ряшками точно не будет.
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17.12.2021 16:39 Відповісти
НАТО на пороге ********** гаварит лошадка)) вся Европа-НАТО Аляска-НАТО, но ссуться от Петра и базі в Мариуполе.
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17.12.2021 16:44 Відповісти
С вами Зелеными гнидами Мы будем не в НАТО а в оппе, или в таежном союзе твари !!!
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17.12.2021 16:46 Відповісти
Эту тему пора закрыть, про коммунизм нам уже рассказывали, даже год определили.
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17.12.2021 16:46 Відповісти
Після цієїзаяви виникає напруження. Команда Зебені говорить одне думає про інше а робить навпаки. І по друге чи узгодив цей спікер своє кавкання з віцепрезидентом козирем. та наглядаючим котлетою.
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17.12.2021 16:47 Відповісти
Стефанчук, а на передову підеш проти кацапських танків потім? Ну щоб не бути балаболом...
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17.12.2021 16:57 Відповісти
С его габаритами он в окопе застрянет.
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17.12.2021 17:25 Відповісти
А ты? Небось уже в танке?
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17.12.2021 18:25 Відповісти
Мокшанское быдло свирепствует...
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17.12.2021 16:58 Відповісти
ВСЕ В НАТО И В ЦИВИЛИЗАЦИЮ! НЕ В КИТАЙ ЖЕ!
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17.12.2021 17:06 Відповісти
І ще одне - при перших же наших кроках до НАТО Путін розпочне проти України масштабні військові дії. Адже країни в стані війни не беруть до НАТО, якщо я нічого не плутаю. Це означає, що ми залишимося один на один з могутнім супротивником, а із Заходу нам будуть присилати стару списану техніку, сухпайки і свою глибоку стурбованість...
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17.12.2021 17:00 Відповісти
Какое НАТО? Полно кротов которые работают на Россию + в стране бездействующий Президент. Какая новая техника? С такой корупцией в армии она завтра будет в Раше. Проблема Украины- в людях в населении. Конечно все делают ошибки, но выбирать 6 раз одно го..о и 30 лет быть в жо.е- это надо уметь.
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17.12.2021 17:52 Відповісти
Ты уже писало это, говнобот не старайся, не заплотют
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17.12.2021 18:26 Відповісти
це ще питання, хто тут насправді "говнобот".
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17.12.2021 19:14 Відповісти
питань нема взагалі - ти є кацапська курва та казламордий набутилочник)))
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18.12.2021 06:27 Відповісти
Хамло - до бану
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18.12.2021 09:08 Відповісти
Бидло кацапське - що там? настучав, мерзота? Легше стало, запроданець луганськый??? Якою потворою маєшь бути, щоб Україну - Батьківщіну так продавати.........
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20.12.2021 01:36 Відповісти
Будет обязательно.

Но не при ЗЕленых колаборантах, которые говорят одно, а делают все для удовлетворения врага.
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17.12.2021 17:41 Відповісти
При такій корупціі як зараз , Україна з клоуном буде не в НАТО, а в ср#ці...(де країна зараз і знаходиться під його "мудрим керівництві "ні дня без зашквару")
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17.12.2021 19:01 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:08 Відповісти
 
 