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Как РФ активизирует гибридное влияние через православные церкви, - расследование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Как РФ активизирует гибридное влияние через православные церкви, - расследование

Недавно архиепископ Православной Церкви Украины Евстратий Зоря обратил внимание, что активные рабочие поездки заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Российской Православной Церкви (РПЦ) протоиерея Николая Балашова по маршруту Белград (Сербия) – Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Загреб (Хорватия) не случайно налагаются на активизацию обострения событий на Балканах. Он отметил, что этот отдел РПЦ еще с советских времен использовался Кремлем для прикрытия ведения агентурной и разведывательной работы за границей.

Об этом сообщает ресурс "Духовный фронт" со ссылкой на расследование международного волонтерского сообщества InfomNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Также в расследовании указывается, что кроме Балкан россияне продолжили работать "мягкой силой" по Польше.

Так, 11 декабря 2021 года делегация российского "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" (фонд финансируется государственной российской компанией "Росатом") посетила Белостокско-Гданьскую епархию Польской Православной Церкви.

По данным информированных источников, россияне якобы передали польским религиозным деятелям большое "пожертвование" на миллионы евро.

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Опосредованно факт значительного "пожертвования" подтвердил в своих комментариях и глава этого российского фонда Егор Скопенко, возглавлявший делегацию. Он заявил, что "занимается такой благотворительностью и в других поместных церквях".

"Фонд поддержки христианской культуры и наследия", созданный государственной корпорацией "Росатом" в 2019 году, имеет разветвленную структуру и может использоваться Кремлем для гибридного влияния, лоббирования и прикрытия российских финансовых операций за рубежом.

На сайте фонда указано, что проекты "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" реализуются в 15 странах, среди которых Болгария, Грузия, Турция, Финляндия, США, Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Израиль, Франция, Сирия, Польша, Ливан, Исландия и Россия.

Также читайте: Новинский может получить 20 млрд грн для продвижения интересов РПЦ в Украине, - Евстратий (Зоря)

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна - прихожанка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосєєвская пустинь" Російської Православної Церкви в Україні.
Нагадаю, що саме у цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того, у монастирі ймовірно служили молебні за перемогу російської зброї.
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17.12.2021 18:30
+23
Баканов, Буданов , Труханов всі прихожани РПЦ. Влітку Труханов пішки ходив у похід з прихожанами . Такі всі набожні стали , рузькомірні .
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17.12.2021 18:48
+21
геть московських попів!
і повернути Софію українцям!
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17.12.2021 19:01
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Новінський ж себе вільно тут почуває і буде почувати.Про яку тоді війну можна говорити,якщо в середині країни вороги і бойові одиниці москалів ходять?
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17.12.2021 18:30 Ответить
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна - прихожанка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосєєвская пустинь" Російської Православної Церкви в Україні.
Нагадаю, що саме у цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того, у монастирі ймовірно служили молебні за перемогу російської зброї.
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17.12.2021 18:30 Ответить
Русня руснею погоняє, чи там хоч один українець в тій зебанді..
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17.12.2021 18:37 Ответить
Досі попередниками живеш?
Вже 2 з половиною роки каденції найвеличнішого.
Чому не сидить Новинський?
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17.12.2021 18:49 Ответить
Чому патріотичні люди не у владі?
Чуму влада то Квартал 95?
Пам'ятаєте Євдокію?
Та сама дівчинка з селища під Щастям, яка стояла біля дороги з прапором України в будь-яку погоду. Тоді вона була ще школяркою. Кожен день, 4 місяці поспіль, не зважаючи на глузування та погрози, з ранку до вечора дівчинка стояла на вулиці з синьо-жовтим.
Як таким пробитися до влади?
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17.12.2021 19:02 Ответить
Так,вона дівчина хороша і за Україну.Але це не означає,що вона має керувати.Керувати мають обізнані люди з великою практикою.А що до кварталу,то ці шоу відвідував сам Порошенко і всі інші політики.Я наприклад не був на кварталах і в москальську церкву не ходив.
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17.12.2021 19:07 Ответить
Кожна людина має право на помилку. І ти, і я теж помилялися по життю. Упевнений, що зараз Порох мислить інакше.
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17.12.2021 19:10 Ответить
«Я вже мовчу про те, що жителі монастиря служили, а може й служать молебні "за перемогу російської зброї". Як бачимо, московське мракобісся помножено на російсько-путінський шовінізм. До чого це я? Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на тлі храму Голосіївській пустелі, мої джерела повідомили, що сім'я Буданових любить цей монастир РПЦ в Україні», - заявив Ковальов.
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17.12.2021 18:36 Ответить
Корабельна щогла!
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17.12.2021 18:41 Ответить
Божже ти мій! На ніч таке, прибери!
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17.12.2021 19:12 Ответить
Ніт!
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17.12.2021 19:31 Ответить
Ні !
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17.12.2021 19:57 Ответить
Генеральша Буданова с накачанными губами
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17.12.2021 20:36 Ответить
всё закончится колы вси дотумкають шо жыдоугрофиннобуряты прикидываются словянами..
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17.12.2021 18:36 Ответить
Баканов, Буданов , Труханов всі прихожани РПЦ. Влітку Труханов пішки ходив у похід з прихожанами . Такі всі набожні стали , рузькомірні .
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17.12.2021 18:48 Ответить
Мораль - ***** вообще в эти церкви ходить, заниматься самооболваниванием.
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17.12.2021 18:57 Ответить
геть московських попів!
і повернути Софію українцям!
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17.12.2021 19:01 Ответить
для этого нужно подготавливать "почву" для прихожан Масковскаго Сатаната, вести просветительскую работу, что это не "церковь", а оплот вражеской агентуры и делать это на государственном уровне, но к сожалению в нашем случае увы
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17.12.2021 19:39 Ответить
Московская секта ( в последствииРПЦ)- с момента своего появления была бандой сепаров и боевиков.С 1441 по 1589 год - были в схизме , никем в мире не была признана.Вместо помощи материнской церкви ( после завоевания турками Константинополя) шантажом, подлогом, убийствами послов , подкупом получили статус Патриархата и сразу начали себя ,,всея Руси,, хотя территории Руси и близко не было и близко в Московии. Дальше больше - назвались третьим Римом , но по иронии судьбы сифилитик ,безграмотный алкаш Петр - запрягал попов в повозки вместе со свиньями , отменил Патриархат и рпц руководило три женщины ( нарушая каноны и гомосек князь Голицын).Во времена церковной реформы Украина научила их писать и читать , вести службы ..... Сталин( не считая нескольких лет в революцию)восстановил Патриархат в 40х годах. После этого РПЦ стала идеологическим боевиком НКВД, ЧК, КГБ, ФСБ- занимались как экстремистская партия диверсиями, пропагандой. После распада ссср - деградировали окончательно- благословляют убийц, насаждают вражду, откровенно врут, унижают верующих. Банда одним словом....
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17.12.2021 19:50 Ответить
Усі олігархи та корупціонери кинулися до РПЦ МП ходити останні 7 років. РПЦ МП та Путлер їх останній шанс на порятунок.
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17.12.2021 20:00 Ответить
Російський пархат
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17.12.2021 20:03 Ответить
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17.12.2021 21:27 Ответить
История выгребной ямы-404, говорит о том: что там нет и никогда не было какой либо веры вообще, даже шаманизма!
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17.12.2021 22:06 Ответить
Судя по поведению митрополита Онуфрия (главы резидентуры ФСБ) в Украине, свившему гнездо шпионов в Киево-Печерской Лавре, он что-то знает о дне "Ч" и активно ждет изменений. Источник этой информации находится в самой митрополии УПЦ МП.
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18.12.2021 01:23 Ответить
 
 