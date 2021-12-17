Як РФ активізує гібридний вплив через православні церкви, - розслідування

Нещодавно архієпископ Православної Церкви України Євстратій Зоря звернув увагу, що активні робочі поїздки заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви (РПЦ) протоєрея Ніколая Балашова за маршрутом Белград (Сербія) – Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Загреб (Хорватія) не випадково накладаються на активізацію загострення подій на Балканах. Він зазначив, що цей відділ РПЦ ще з совєтських часів використовувався Кремлем для прикриття ведення агентурної та розвідувальної роботи за кордоном.

Про це повідмовляє ресурс "Духовний фронт" з посиланням на розслідування міжнародної волонтерської спільноти InfomNapalm, передає Цензор.НЕТ.

Також, у розслідуванні вказується, що крім Балкан росіяни продовжили працювати "м’якою силою" по Польщі.

Так, 11 грудня 2021 року делегація російського "Фонду підтримки християнської культури та спадщини" (фонд фінансується державною російською компанією "Росатом") відвідала Білостоксько-Гданьску єпархію Польської Православної Церкви.

За даними поінформованих джерел, росіяни нібито передали польським релігійним діячам велику "пожертву" на мільйони євро.

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Опосередковано факт значної "пожертви" підтвердив у своїх коментарях і голова цього російського фонду Єгор Скопєнко, який був на чолі делегації. Він заявив, що "займається такою благодійністю і в інших Помісних Церквах".

"Фонд підтримки християнської культури та спадщини" , створений державною корпорацією "Росатом" у 2019 році, має розгалужену структуру і може використовуватись Кремлем для гібридного впливу, лобіювання та прикриття російських фінансових операцій за кордоном.

На сайті фонду вказано, що проєкти "Фонду підтримки християнської культури та спадщини" реалізуються у 15 країнах, серед яких Болгарія, Грузія, Туреччина, Фінляндія, США, Іспанія, Швеція, Боснія та Герцеговиня, Ізраїль, Франція, Сирія, Польща, Ліван, Ісландія та Росія.

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