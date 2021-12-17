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Як РФ активізує гібридний вплив через православні церкви, - розслідування

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Як РФ активізує гібридний вплив через православні церкви, - розслідування

Нещодавно архієпископ Православної Церкви України Євстратій Зоря звернув увагу, що активні робочі поїздки заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви (РПЦ) протоєрея Ніколая Балашова за маршрутом Белград (Сербія) – Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Загреб (Хорватія) не випадково накладаються на активізацію загострення подій на Балканах. Він зазначив, що цей відділ РПЦ ще з совєтських часів використовувався Кремлем для прикриття ведення агентурної та розвідувальної роботи за кордоном.

Про це повідмовляє ресурс "Духовний фронт" з посиланням на розслідування міжнародної волонтерської спільноти InfomNapalm, передає Цензор.НЕТ.

Також, у розслідуванні вказується, що крім Балкан росіяни продовжили працювати "м’якою силою" по Польщі.

Так, 11 грудня 2021 року делегація російського "Фонду підтримки християнської культури та спадщини" (фонд фінансується державною російською компанією "Росатом") відвідала Білостоксько-Гданьску єпархію Польської Православної Церкви.

За даними поінформованих джерел, росіяни нібито передали польським релігійним діячам велику "пожертву" на мільйони євро.

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Опосередковано факт значної "пожертви" підтвердив у своїх коментарях і голова цього російського фонду Єгор Скопєнко, який був на чолі делегації. Він заявив, що "займається такою благодійністю і в інших Помісних Церквах".

"Фонд підтримки християнської культури та спадщини" , створений державною корпорацією "Росатом" у 2019 році, має розгалужену структуру і може використовуватись Кремлем для гібридного впливу, лобіювання та прикриття російських фінансових операцій за кордоном.

На сайті фонду вказано, що проєкти "Фонду підтримки християнської культури та спадщини" реалізуються у 15 країнах, серед яких Болгарія, Грузія, Туреччина, Фінляндія, США, Іспанія, Швеція, Боснія та Герцеговиня, Ізраїль, Франція, Сирія, Польща, Ліван, Ісландія та Росія.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна - прихожанка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосєєвская пустинь" Російської Православної Церкви в Україні.
Нагадаю, що саме у цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того, у монастирі ймовірно служили молебні за перемогу російської зброї.
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17.12.2021 18:30
+23
Баканов, Буданов , Труханов всі прихожани РПЦ. Влітку Труханов пішки ходив у похід з прихожанами . Такі всі набожні стали , рузькомірні .
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17.12.2021 18:48
+21
геть московських попів!
і повернути Софію українцям!
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17.12.2021 19:01
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Новінський ж себе вільно тут почуває і буде почувати.Про яку тоді війну можна говорити,якщо в середині країни вороги і бойові одиниці москалів ходять?
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17.12.2021 18:30 Відповісти
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна - прихожанка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосєєвская пустинь" Російської Православної Церкви в Україні.
Нагадаю, що саме у цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того, у монастирі ймовірно служили молебні за перемогу російської зброї.
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17.12.2021 18:30 Відповісти
Русня руснею погоняє, чи там хоч один українець в тій зебанді..
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17.12.2021 18:37 Відповісти
Досі попередниками живеш?
Вже 2 з половиною роки каденції найвеличнішого.
Чому не сидить Новинський?
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17.12.2021 18:49 Відповісти
Чому патріотичні люди не у владі?
Чуму влада то Квартал 95?
Пам'ятаєте Євдокію?
Та сама дівчинка з селища під Щастям, яка стояла біля дороги з прапором України в будь-яку погоду. Тоді вона була ще школяркою. Кожен день, 4 місяці поспіль, не зважаючи на глузування та погрози, з ранку до вечора дівчинка стояла на вулиці з синьо-жовтим.
Як таким пробитися до влади?
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17.12.2021 19:02 Відповісти
Так,вона дівчина хороша і за Україну.Але це не означає,що вона має керувати.Керувати мають обізнані люди з великою практикою.А що до кварталу,то ці шоу відвідував сам Порошенко і всі інші політики.Я наприклад не був на кварталах і в москальську церкву не ходив.
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17.12.2021 19:07 Відповісти
Кожна людина має право на помилку. І ти, і я теж помилялися по життю. Упевнений, що зараз Порох мислить інакше.
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17.12.2021 19:10 Відповісти
«Я вже мовчу про те, що жителі монастиря служили, а може й служать молебні "за перемогу російської зброї". Як бачимо, московське мракобісся помножено на російсько-путінський шовінізм. До чого це я? Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на тлі храму Голосіївській пустелі, мої джерела повідомили, що сім'я Буданових любить цей монастир РПЦ в Україні», - заявив Ковальов.
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17.12.2021 18:36 Відповісти
Корабельна щогла!
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17.12.2021 18:41 Відповісти
Божже ти мій! На ніч таке, прибери!
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17.12.2021 19:12 Відповісти
Ніт!
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17.12.2021 19:31 Відповісти
Ні !
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17.12.2021 19:57 Відповісти
Генеральша Буданова с накачанными губами
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17.12.2021 20:36 Відповісти
всё закончится колы вси дотумкають шо жыдоугрофиннобуряты прикидываются словянами..
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17.12.2021 18:36 Відповісти
Баканов, Буданов , Труханов всі прихожани РПЦ. Влітку Труханов пішки ходив у похід з прихожанами . Такі всі набожні стали , рузькомірні .
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17.12.2021 18:48 Відповісти
Мораль - ***** вообще в эти церкви ходить, заниматься самооболваниванием.
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17.12.2021 18:57 Відповісти
геть московських попів!
і повернути Софію українцям!
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17.12.2021 19:01 Відповісти
для этого нужно подготавливать "почву" для прихожан Масковскаго Сатаната, вести просветительскую работу, что это не "церковь", а оплот вражеской агентуры и делать это на государственном уровне, но к сожалению в нашем случае увы
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17.12.2021 19:39 Відповісти
Московская секта ( в последствииРПЦ)- с момента своего появления была бандой сепаров и боевиков.С 1441 по 1589 год - были в схизме , никем в мире не была признана.Вместо помощи материнской церкви ( после завоевания турками Константинополя) шантажом, подлогом, убийствами послов , подкупом получили статус Патриархата и сразу начали себя ,,всея Руси,, хотя территории Руси и близко не было и близко в Московии. Дальше больше - назвались третьим Римом , но по иронии судьбы сифилитик ,безграмотный алкаш Петр - запрягал попов в повозки вместе со свиньями , отменил Патриархат и рпц руководило три женщины ( нарушая каноны и гомосек князь Голицын).Во времена церковной реформы Украина научила их писать и читать , вести службы ..... Сталин( не считая нескольких лет в революцию)восстановил Патриархат в 40х годах. После этого РПЦ стала идеологическим боевиком НКВД, ЧК, КГБ, ФСБ- занимались как экстремистская партия диверсиями, пропагандой. После распада ссср - деградировали окончательно- благословляют убийц, насаждают вражду, откровенно врут, унижают верующих. Банда одним словом....
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17.12.2021 19:50 Відповісти
Усі олігархи та корупціонери кинулися до РПЦ МП ходити останні 7 років. РПЦ МП та Путлер їх останній шанс на порятунок.
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17.12.2021 20:00 Відповісти
Російський пархат
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17.12.2021 20:03 Відповісти
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17.12.2021 21:27 Відповісти
История выгребной ямы-404, говорит о том: что там нет и никогда не было какой либо веры вообще, даже шаманизма!
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17.12.2021 22:06 Відповісти
Судя по поведению митрополита Онуфрия (главы резидентуры ФСБ) в Украине, свившему гнездо шпионов в Киево-Печерской Лавре, он что-то знает о дне "Ч" и активно ждет изменений. Источник этой информации находится в самой митрополии УПЦ МП.
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18.12.2021 01:23 Відповісти
 
 