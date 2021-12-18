Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов "Дія City", функционирование которых определено Законом "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX, принятым в июле текущего года.
"Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что закон предусматривает ряд особенностей налогообложения резидентов "Дія City", в частности возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал; налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дія City" в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год; уплата единого социального взноса резидентом "Дія City" (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.
Условия обложения "Дія City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.
"Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ІТ-индустрию и создания новых рабочих мест", – добавили в Офисе Президента.
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