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закон (3090) Зеленский (16558) налоги (3182) ІТ-индустрия (28) диджитализация (181) Дія (353)

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики

Новости Цензор.НЕТ Экономика Технологии

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов "Дія City", функционирование которых определено Законом "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX, принятым в июле текущего года.

"Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении.

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В нем уточняется, что закон предусматривает ряд особенностей налогообложения резидентов "Дія City", в частности возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал; налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дія City" в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год; уплата единого социального взноса резидентом "Дія City" (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Условия обложения "Дія City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

"Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ІТ-индустрию и создания новых рабочих мест", – добавили в Офисе Президента.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Реальну він вже доканав, час братись з цифрову.
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18.12.2021 12:50
+7
Цифровой, а реальной экономикой он не хочет заняться?
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18.12.2021 12:44
+7
как раньше проще было жить без этой цифровизации

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18.12.2021 12:47
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ІТ економіка розвивається в Україні завдяки низьким податкам. Інакше б всі наші без сумніву талановиті програмісти працювали б в Західних країнах.
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18.12.2021 12:40 Ответить
вот зелень изумрудная и исправляет этот недостаток...делает налоги повыше.
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18.12.2021 12:43 Ответить
Так і то лише бодішопи(аутсорс) в Україні. Тож програмісти і так працюють в західних країнах, просто через прокладки. Все дивувався, чому не напряму, лише пандемія почала очі відкривати всім, що можна напряму працювати. Але зараз, піся дії сіти щей ЗЕД закриють, щоб конкуренції з прямими роботодавцями не було )
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18.12.2021 12:56 Ответить
Ага, и именно поэтому, для "развития", Зеля увеличивает налоги и вводит новые. Заодно делая наемных айтишников крепостными. Пусть поржут.
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18.12.2021 13:15 Ответить
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18.12.2021 12:41 Ответить
Цифровой, а реальной экономикой он не хочет заняться?
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18.12.2021 12:44 Ответить
Реальну він вже доканав, час братись з цифрову.
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18.12.2021 12:50 Ответить
Лучше пусть вообще ничего не трогает. "Взять под контроль" клованом - значит угробить на корню. Доказано эмпирически.
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18.12.2021 13:17 Ответить
А він уже і писати навчився, ото напідписує.
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18.12.2021 13:32 Ответить


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18.12.2021 13:51 Ответить
От не все тут прекрасно, ГАРАНТ БЕЗ ШАПКИ !!!
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18.12.2021 14:47 Ответить
как раньше проще было жить без этой цифровизации

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18.12.2021 12:47 Ответить
16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ
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18.12.2021 13:09 Ответить
21.12.2018 В Днепре запустили самый мощный в Украине суперкомпьютер Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров. В КБ Южное сообщают, что в новом ВЦ установлено самое передовое программное обеспечение для моделирования в таких областях как аэродинамика, механика, теплообмен
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18.12.2021 13:18 Ответить
на дровяной элементной базе? а хворосту хватает для питания?
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18.12.2021 14:15 Ответить
Суперкомпьютеры «Яндекса» построены на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100 с интерконнектом InfiniBand на базе коммутаторов Mellanox. В их основе лежит архитектура NVIDIA HGX A100, оптимизированная для задач машинного обучения, которые стоят перед «Яндексом». Использование данной архитектуры позволило разработчикам систем увеличить размер кластера и обучать самые большие ML-модели примерно вдвое быстрее, чем при стандартной архитектуре.

Самый мощный из них «Червоненкис», он имеет пиковую производительность 21,53 петафлопса. У «Галушкина» 16,02 петафлопса, а мощность «Ляпунова» составляет 12,81 петафлопса.

«Червоненкис» именовал так в честь Алексея Червоненкиса, одного из крупнейших теоретиков машинного обучения. Его характеристики: 199 вычислительных узлов, мощность 21,53 петафлопса, 25 472 ядер, 1 592 NVIDIA A100 80G, оперативная память 199 ТБ, энергопотребление 583 кВт.
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18.12.2021 14:38 Ответить
Ваві опікун підігнав нову ручку. Нехай бавиться, аби не лякалось перевороту.
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18.12.2021 12:48 Ответить
" Коломойский создал крупную криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов - Схемы "
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18.12.2021 12:57 Ответить
Задолбав вже своєю діджиталізацією, нікому не потрібною. На цій темі явно дах скособочило.
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18.12.2021 13:09 Ответить
тут намечается дефицит электрики, вот вам и дижитализация если света нет
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18.12.2021 16:04 Ответить
Он к выборам готовится. Всех принудить голосовать в смартфоне. А там как серврер покажет.

В чьих руках он будет нетрудно догадаться
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18.12.2021 13:14 Ответить
зеублюдка геть!!!
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18.12.2021 13:23 Ответить
Правильно, оно хуже Кучмы в 1000 раз.
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18.12.2021 14:43 Ответить
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18.12.2021 13:48 Ответить
А что сделано для увеличения реальной а не виртуальной экономики?Виртуалным хлебом то сыт не будешь,а для реального скоро и минималки хватать небудет.
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18.12.2021 14:23 Ответить
Это нужно ему. А зачем это НАМ ?
Наше дело - держаться за наличку и бумажные документы с печатями.
И находить единомышленников/помощников/сообщников/соратников.
Крепкое сообщество сможет противостоять произволу.
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18.12.2021 14:42 Ответить
сделайте пейпал хотябы, чтобы можно было за компом зарабатывать
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18.12.2021 16:02 Ответить
это правильно
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18.12.2021 18:35 Ответить
Кто-то может объяснить этим зебилоидам у власти, что экономика одна, она не может быть ни цифровой, ни аналоговой, как не может быть социалистической и капиталистической? Это как арифметика, она одна единственная, хоть считай на счетах, счетных палочках, хоть на калькуляторе или компе.
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18.12.2021 19:55 Ответить
 
 