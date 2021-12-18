Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1946-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 14 грудня 2021 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу глави держави, цей документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів "Дія City", функціонування яких визначено законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1667-IX, ухваленим у липні цього року.

"Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку", - йдеться в повідомленні.

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У ньому уточнюється, що закон передбачає низку особливостей оподаткування резидентів "Дія City", зокрема, можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал; оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів "Дія City" у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи фахівця не перевищують еквівалент 240 тис. євро на рік; сплату єдиного соціального внеску резидентом "Дія City " (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

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Умови оподаткування "Дія City " діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.

"Впровадження положень Закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць", - додали в Офісі президента.

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