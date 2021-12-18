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Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка Технології

Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1946-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 14 грудня 2021 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу глави держави, цей документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів "Дія City", функціонування яких визначено законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1667-IX, ухваленим у липні цього року.

"Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку", - йдеться в повідомленні.

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У ньому уточнюється, що закон передбачає низку особливостей оподаткування резидентів "Дія City", зокрема, можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал; оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів "Дія City" у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи фахівця не перевищують еквівалент 240 тис. євро на рік; сплату єдиного соціального внеску резидентом "Дія City " (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

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Умови оподаткування "Дія City " діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.

"Впровадження положень Закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць", - додали в Офісі президента.

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Топ коментарі
+10
Реальну він вже доканав, час братись з цифрову.
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18.12.2021 12:50
+7
Цифровой, а реальной экономикой он не хочет заняться?
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18.12.2021 12:44
+7
как раньше проще было жить без этой цифровизации

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18.12.2021 12:47
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ІТ економіка розвивається в Україні завдяки низьким податкам. Інакше б всі наші без сумніву талановиті програмісти працювали б в Західних країнах.
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18.12.2021 12:40 Відповісти
вот зелень изумрудная и исправляет этот недостаток...делает налоги повыше.
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18.12.2021 12:43 Відповісти
Так і то лише бодішопи(аутсорс) в Україні. Тож програмісти і так працюють в західних країнах, просто через прокладки. Все дивувався, чому не напряму, лише пандемія почала очі відкривати всім, що можна напряму працювати. Але зараз, піся дії сіти щей ЗЕД закриють, щоб конкуренції з прямими роботодавцями не було )
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18.12.2021 12:56 Відповісти
Ага, и именно поэтому, для "развития", Зеля увеличивает налоги и вводит новые. Заодно делая наемных айтишников крепостными. Пусть поржут.
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18.12.2021 13:15 Відповісти
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18.12.2021 12:41 Відповісти
Цифровой, а реальной экономикой он не хочет заняться?
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18.12.2021 12:44 Відповісти
Реальну він вже доканав, час братись з цифрову.
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18.12.2021 12:50 Відповісти
Лучше пусть вообще ничего не трогает. "Взять под контроль" клованом - значит угробить на корню. Доказано эмпирически.
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18.12.2021 13:17 Відповісти
А він уже і писати навчився, ото напідписує.
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18.12.2021 13:32 Відповісти


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18.12.2021 13:51 Відповісти
От не все тут прекрасно, ГАРАНТ БЕЗ ШАПКИ !!!
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18.12.2021 14:47 Відповісти
как раньше проще было жить без этой цифровизации

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18.12.2021 12:47 Відповісти
16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ
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18.12.2021 13:09 Відповісти
21.12.2018 В Днепре запустили самый мощный в Украине суперкомпьютер Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров. В КБ Южное сообщают, что в новом ВЦ установлено самое передовое программное обеспечение для моделирования в таких областях как аэродинамика, механика, теплообмен
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18.12.2021 13:18 Відповісти
на дровяной элементной базе? а хворосту хватает для питания?
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18.12.2021 14:15 Відповісти
Суперкомпьютеры «Яндекса» построены на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100 с интерконнектом InfiniBand на базе коммутаторов Mellanox. В их основе лежит архитектура NVIDIA HGX A100, оптимизированная для задач машинного обучения, которые стоят перед «Яндексом». Использование данной архитектуры позволило разработчикам систем увеличить размер кластера и обучать самые большие ML-модели примерно вдвое быстрее, чем при стандартной архитектуре.

Самый мощный из них «Червоненкис», он имеет пиковую производительность 21,53 петафлопса. У «Галушкина» 16,02 петафлопса, а мощность «Ляпунова» составляет 12,81 петафлопса.

«Червоненкис» именовал так в честь Алексея Червоненкиса, одного из крупнейших теоретиков машинного обучения. Его характеристики: 199 вычислительных узлов, мощность 21,53 петафлопса, 25 472 ядер, 1 592 NVIDIA A100 80G, оперативная память 199 ТБ, энергопотребление 583 кВт.
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18.12.2021 14:38 Відповісти
Ваві опікун підігнав нову ручку. Нехай бавиться, аби не лякалось перевороту.
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18.12.2021 12:48 Відповісти
" Коломойский создал крупную криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов - Схемы "
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18.12.2021 12:57 Відповісти
Задолбав вже своєю діджиталізацією, нікому не потрібною. На цій темі явно дах скособочило.
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18.12.2021 13:09 Відповісти
тут намечается дефицит электрики, вот вам и дижитализация если света нет
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18.12.2021 16:04 Відповісти
Он к выборам готовится. Всех принудить голосовать в смартфоне. А там как серврер покажет.

В чьих руках он будет нетрудно догадаться
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18.12.2021 13:14 Відповісти
зеублюдка геть!!!
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18.12.2021 13:23 Відповісти
Правильно, оно хуже Кучмы в 1000 раз.
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18.12.2021 14:43 Відповісти
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18.12.2021 13:48 Відповісти
А что сделано для увеличения реальной а не виртуальной экономики?Виртуалным хлебом то сыт не будешь,а для реального скоро и минималки хватать небудет.
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18.12.2021 14:23 Відповісти
Это нужно ему. А зачем это НАМ ?
Наше дело - держаться за наличку и бумажные документы с печатями.
И находить единомышленников/помощников/сообщников/соратников.
Крепкое сообщество сможет противостоять произволу.
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18.12.2021 14:42 Відповісти
сделайте пейпал хотябы, чтобы можно было за компом зарабатывать
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18.12.2021 16:02 Відповісти
это правильно
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18.12.2021 18:35 Відповісти
Кто-то может объяснить этим зебилоидам у власти, что экономика одна, она не может быть ни цифровой, ни аналоговой, как не может быть социалистической и капиталистической? Это как арифметика, она одна единственная, хоть считай на счетах, счетных палочках, хоть на калькуляторе или компе.
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18.12.2021 19:55 Відповісти
 
 