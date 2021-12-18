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Налоговый кодекс (1339) рента (45) ресурсы (5)

Зеленский подписал "ресурсный закон"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский подписал

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений" № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения. В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.

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Также документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, в частности, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС. Кроме того, предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.

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Топ комментарии
+31
Налог на землю соберут жирный.Сельхозпроизводители заложат этот налог в цену своей продукции. Поэтому, как всегда, конечным плательщиком будет нарит, который сам себя сделал.
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18.12.2021 16:47
+27
Щоб тобі блазню і руки повсихали!
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18.12.2021 16:27
+17
А оце мабуть велике ресурництво...
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18.12.2021 16:31
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Щоб тобі блазню і руки повсихали!
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18.12.2021 16:27 Ответить
Аппетит приходит во время еды!!!
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18.12.2021 16:30 Ответить
Буде те ж саме, що і з казино, землею ...

Закон прийняли - доходів в бюджет близько нуля.
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18.12.2021 16:30 Ответить
А що не так зземлею?
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18.12.2021 16:38 Ответить
Налог на землю соберут жирный.Сельхозпроизводители заложат этот налог в цену своей продукции. Поэтому, как всегда, конечным плательщиком будет нарит, который сам себя сделал.
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18.12.2021 16:47 Ответить
не соберут. Тут удар по единоличникам и тех, кто свои 2-4 га обрабатывает сам для себя. Зеле невдомек, что с 2 га не разбогатеешь. Но мы ему все вспомним на выборах.
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18.12.2021 18:22 Ответить
Значить збираються сконцентрувати земельні паї щоб потім легше було віджати
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18.12.2021 19:17 Ответить
Если фермеры не насадят наркомана на вилы, то бараны его еще раз изберут.
Основной зеленый избиратель - нищеброд, у которого даже на коммуналку денег нехватает.
У него не то что паев больше 0.5га нет, у него квартиры зачастую своей нет.
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18.12.2021 22:41 Ответить
сельхозпроизводители никак не заложат его в стоимость, так как реализовывают по цене, которую дают трейдеры. Не вводите народ в заблуждение. Боты.
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18.12.2021 19:32 Ответить
Любочка, сейчас не 1933-й, фермеры могут принять коллективное решение не продавать вообще, и постреливать банковских коллекторов вместе с трейдерами. Мусара конечно сразу впишуться, но после двух-трех двухсотых разбегутся как в 2014-м. И наркоман тоже сбежит, а вот погромы избранных остануться, причем очень надолго.
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18.12.2021 22:50 Ответить
Такое запросто может случиться.
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19.12.2021 08:22 Ответить
тільки от селян алігархів гарно розвели, практично вся пайова земля уже в кадастрі, там все автоматично буде нараховуватись сільському алігархату. А тепер слідкуйте за руками, будуть сільські алігархи за копійки збуватись землі яка практично не приносить прибутку.
А каламойші фірташі ахмети так вони платити будуть навіть менше ніж торік, але як кажуть зелебобики а какая разніца
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18.12.2021 16:51 Ответить
Придется снова делать выбор - или кушать своих детей, или геноцид избранных.
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18.12.2021 22:54 Ответить
Небагато власників паїв, які будуть чинити опір ********* бандитській ЗЕвладі аж до збройного, знайдеться. Ці люди вже давно зрозуміли, що у грабіжників з їхнею мусорнею та "суддями" ніякої справедливості добитись не вийде. Ситуація на землі зараз дуже схожа на те, що відбувалось з 1929р. і що призвело до Голодомору.
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19.12.2021 08:30 Ответить
ірмак теж? - бо без ньоґо обіззянні цидул'кі не мають силу
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18.12.2021 16:30 Ответить
А оце мабуть велике ресурництво...
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18.12.2021 16:31 Ответить
а ірмак теж? - бо без ньоґо обіззянні цидул'кі не мають силуа ірмак теж? - бо без ньоґо обіззянні цидул'кі не мають силу
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18.12.2021 16:33 Ответить
велике підписання в "діі" - сумно панове....
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18.12.2021 16:34 Ответить
" про збалансованість бюджетних надходжень"
-- про расходы ничего не написал...
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18.12.2021 16:36 Ответить
Там , где свое тупое табло сует профессиональный офшорник и отмывчик Гетманцев, в конце концов не получается ничего путного. Так же будет и здесь. Болт зеленые крысы получат, а не доходы.
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18.12.2021 16:37 Ответить
Вітаю селюків та власників паїв ! Сосніть тунца !
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18.12.2021 16:39 Ответить
мерзотники,що голосували за грабунок населення
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18.12.2021 16:41 Ответить
на городских отыграются - не переживай...
- цены взлетят до небес за экологичное яблочко или курку..
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18.12.2021 16:46 Ответить
І що? В мене пай в оренді. Чим мені це загрожує?
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18.12.2021 16:46 Ответить
арендатор скажет тебе - продай, или сам теперь обрабатывай и плати..
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18.12.2021 16:49 Ответить
Ага, зараз.) Уже біжать щоб продлив оренду. Це не реклама, Астарта, було 10 проц, дали 12 без участі моєї. Чутки ходять про 14-16 відсотків. Податки за їх рахунок.
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18.12.2021 16:52 Ответить
да?
странно однако - мне другое рассказывали
ну хорошо если так - будем посмотреть дальше
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18.12.2021 16:56 Ответить
Сума за оренду може бути меншою на податок, як що орендар буде виступати вашим податковим агентом. Як що ні, то вам треба самому сплатити податок у розмірі (згідно таблиці вище) 1200 чи 1300 за гектар. Отакої
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18.12.2021 17:00 Ответить
Власник ? В 2023 платите нараховані в 2022-му 1200-1300 грн З ГЕКТАРУ. В 2024-му -1400-1500 грн.
Не знаю,яка орендна плата у ваших краях,але в нас доведеться віддати ПОЛОВИНУ.
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18.12.2021 17:04 Ответить
Доброго вечора! Юрій, якщо в мого орендаря працюють наймані працівники, Він сплачує всі податки - у нього змін не буде. Якщо орендар орендує 5000 га і не має ні одного найманого працівника офіційно * тоді так.
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18.12.2021 17:08 Ответить
Так,Бєнін Укрінформ стверджує,що платитиме орендар
"У разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування мінімальне податкове зобов'язання визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному цим Кодексом" (пункт 3 статті 38¹ Податкового кодексу)."
Побачимо.
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18.12.2021 17:33 Ответить
Доброго вечора, ОРЕНДАР а не власник.
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18.12.2021 17:35 Ответить
Ще раз, якщо у Вас наймана праця ви вже сплачуєте податки. Береться сумма сплачених податків на гектар. Якщо не хватає - Ви доплачуєте, якщо хватає - НІ. + сплата інших податків. Цей закон вдарить по самостіникам і нелегальгих фермер босам.
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18.12.2021 17:17 Ответить
какое отношение налог на землю имеет к налогу на з/п?
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18.12.2021 17:26 Ответить
Офіційна аренда , змін немає, взяв у кума 20 га - заплатите мінімальну по 1,5 за ГА.
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18.12.2021 17:38 Ответить
при чем тут аренда?
тебе налог на землю подняли. что не понятно?
налог на средства производства даже если таковое производство отсутствует. до такого даже коммунисты не додумывались
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18.12.2021 17:44 Ответить
5 раз. Якщо фермер або орендар сплачував податки * його це не колише! 1500 грн соціальний пай з усього. У нормальних фермерів він більше 4000. Хто брав в оренду паї по чорному буде проблема.
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18.12.2021 17:50 Ответить
ну ну.
it-шники уже получили налог 1%
учителя уже получили 4000 евро
медики уже получили 25000 зарплаты
фопы уже получили поддержку бизнеса и снижение налогов

вы думаете вы особенные? земрази не работают себе в убыток. все убытки покрываете вы - наивные бараны
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18.12.2021 17:54 Ответить
Якщо ти баран * то це зрозумів! Я ні, я працюю. Ваш гнів на Закони підтримаю, але не всі.
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18.12.2021 17:59 Ответить
Друг, тут такое дело, есть бараны наивные, а есть бараны кошерные.
Первые ждут снижения коммуналки, растаможки и прочие халявные бонусы.
Вторые ждут большого кошерного гешефта, о котором, как они думают, никто даже не догадывается
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18.12.2021 23:05 Ответить
З часом сума податку буде тільки збільшуватися,і зовсім швидко наступить момент коли вам за оренду не будуть нічого давати а просто заплатять замість вас податок .
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18.12.2021 18:27 Ответить
Може і так, Влада може все, на даний час це нормальний закон. По землі я маю на увазі.
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18.12.2021 19:02 Ответить
Не все так просто.Мета -відібрати землю на користь транснаціональних корпорацій.Наші доморощені латифундисти отримають за переважне право свою тисячу-другу з га,в залежності від земельного банку і підуть нахєр.Всі хто "затяті "фермери зі своїми десятками чи парою сотень,отримають кредити,штрафи,банкрутство,тюремні терміни та суїциди .Власники паїв зможуть продавати свої ділянки по ринковій чи умовно ринковій ціні і такий шанс в їхньому житті буде лиш раз,ніхто більш не дозволить купити їм землю...Тобто продати землю,з часом більш вигідніше, пересічному дозволять,а отримувати з неї прибуток здачею в аренду або господарюванням на ній - ні.
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18.12.2021 19:28 Ответить
"Вітаю селюків та власників паїв ! Сосніть тунца !" - Ти адекватний коли такий коментар пишеш ? Селяни цей закон приймали , чи що ти цим хотів сказати ? Якщо хотів випендритися що мов "отримайте за ваше голосування " , то попав пальцем у небо бо "вибір по приколу " в основному робили не сільські діди з бабами які там віку доживають , а міські телепні (( так що сосни сам , бидлота , яка навіть вислову "селюк" не варта !
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18.12.2021 20:27 Ответить
Я правильно поцілив,бо у нашому регіоні був спостерігачем на виборах,й знаю,яка кількість проголосувала за тупого наркомана,й бєніних слуг.
Й знаю точно,що Зєлєнскій не винен в тому,що він Зєлєнскій,й в теперішній ситуації винна тотальна більшість селюків від Донеччини до Закарпаття.Не "уряд",не "олігархи",не "чиновники",а САМЕ НЕОСВІЧЕНЕ БИДЛО.
А може скажеш,в якому це такому виборчому окрузі живеш (можна й по дільницях подивитись),що більшість не за Зєлєнского голоснула ?
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18.12.2021 21:14 Ответить
117
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18.12.2021 21:34 Ответить
А.Центровий.Ну,так,патріотично,правильно.Хоча,Рущишин теж виявився трішки продажним...
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18.12.2021 22:26 Ответить
Мені твій жаргон трішки не зрозумілий , бувай здоровий , але вчися людей не ображати бо своїми коментарями ти сам на забитого селюка найбільше схожий.
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19.12.2021 01:22 Ответить
Як селюк,що живе в селі,серед таких же селюків,маю право,а якщо ти позиціонуєш себе,як центрового львів'янина,не пхайся не в свою тему,бидлячок.
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19.12.2021 01:34 Ответить
Коротше- смокчи і не ****# тим більше якщо селюк , а селян не ображай , дибіл !
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19.12.2021 01:41 Ответить
"Дебіл" пишеться через "е",але чи мені вказувати корінному,високоінтелектуальному львів'янину...
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19.12.2021 02:06 Ответить
Привіт дурнику! Зачепило ? Буває (( Добре що хоч заглянув до правопису , правда не подумав чому так було написано бо чим же д@біл може думати (( Гадаєш що дістанеш своїми коментами - не вийде (( я ж тебе , "ідійота", особисто знаю так що смокчи не відволікайся , житель регіону " ні те ні се" !
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19.12.2021 11:50 Ответить
Не, ребята, ничего более изысканно мерзкого быть не могло. И эта мерзость произошла. Я не о себе, не дотягиваю я по расходам.... есть нормальные люди, не бедные, надо сказать, которые не воспринимают этот жуткий звиздейшн. При этом- они аргументированно не воспринимают... И, послушав таких людей, я понимаю: именно ЭТО будет бомбой. То есть- реальной и последней бомбой... Далее- звиздейшн, тотальный.
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18.12.2021 16:56 Ответить
Я розумію податок на дебілізм для зебілів, а нормальні люди чому повинні страждати?
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18.12.2021 16:56 Ответить
Це номальний податок, питання що краще б почали з верху - ТАК! Зробили щерез одне місто - ТАК! Просто почати його потрібно з верхівки, 2-3 роки середній бізнес, 5-6 років всі. Але не навпаки.
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18.12.2021 17:12 Ответить
Вони під шумок ввели нові податки в основному для селян які й так над прірвою бідності який це нормальний податок? Середній клас і вище в основному виводить гроші в офшори й не платить взалагі ніяких податків.
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18.12.2021 17:17 Ответить
Я відповів, це нормально, але вони зробили все навпаки. З початку верх, потім 2-3 роки середній клас, а потім всі. Закон нормальний, тільки процесія невірна, все навпаки........
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18.12.2021 17:21 Ответить
ну раз у вас достатньо коштів сплачувати новий податок - то Ок.
Закон гарний для вас
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18.12.2021 19:27 Ответить
Раз крупних землевласників цей податок не зачіпає - значить його мета - відібрати землю у тих, у кого вона в паях.
Потім її зконцентрують у великих агрохолдінгах і наступним етапом збанкрутують агрохолдінги і ми як народ втратимо землю
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18.12.2021 19:30 Ответить
Ми зробили це разом!
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18.12.2021 17:05 Ответить
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18.12.2021 17:07 Ответить
Коррупция» откроет глаза многим ... очень быстро растет недоверие к власти и раздражение в обществе.
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18.12.2021 17:06 Ответить
Так шо вофка со своих офшоровских активов будет платить налоги?
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18.12.2021 17:10 Ответить
Якраз))
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18.12.2021 17:29 Ответить
Не для того мамка квіточку ростила
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18.12.2021 19:28 Ответить
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18.12.2021 20:47 Ответить
Милениалы, дети индиго б-ть
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18.12.2021 23:12 Ответить
есть ли будущее у государства , которое в такое не простое время , выжимает из людей последнее
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18.12.2021 17:10 Ответить
Конечно есть! Вот у населения такого государства- ни единого шанса, на выживание.
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18.12.2021 17:13 Ответить
У Вас шановний 20 га землі? Не платив податки: 30000 грн податок? Це дасть один гектар. 19 Ваші, що тобі потрібно?
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18.12.2021 17:41 Ответить
Страна бешенных налогов,безбашенных взяточников,наглых казнокрадов,наркозависимых чинушек и идиотов законодателей.
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18.12.2021 17:13 Ответить
плюс к тому три четверти избирателей - клинические долбой@бьі
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18.12.2021 17:21 Ответить
Не бачили очі і не думали головою ті лохи,що вибрали наркомана ?...тепер всі маємо клопіт як Зелю здихатися!
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18.12.2021 19:09 Ответить
Щоб твої кості з того світу викидало.
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18.12.2021 17:21 Ответить
Славно! Це реалізація головного постулату нормальної демократії: всі повинні працювати в рівних умовах
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18.12.2021 17:22 Ответить
ты и шефир никогда не будете работать в равных условиях. По крайней мере, пока не перестанешь быть наивным.
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18.12.2021 17:46 Ответить
Раньше только жена знала что оно редкостное чмо а теперь вся страна...
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18.12.2021 17:45 Ответить
Коли зелена зелень щось підписує,це мене чомусь напружує.
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18.12.2021 17:48 Ответить
Ловит Матроскин Зеленского: Куда бежишь?! -В Крым! -Почему в Крым?! -Там тепло! Там яблоки!
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18.12.2021 18:05 Ответить
Заставляют продавать паи олигархам. Скоро вся Украина будет в руках резидентов Москвы, Израиля и США, а украинцы с голой жопой останутся. Таки у власти поц.
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18.12.2021 18:10 Ответить
Скоро кошки родятся. А в Украине достаточно здравых людей, чтоб этого не допустить.
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18.12.2021 18:18 Ответить
словами класика "так це ж було вже"
нагадаю Вам що всі підприємства що зараз належать олігархам колись належали "трудовому колективу"..... тепер прийшов час і землю добровільно примусово відібрати у баранів, які хотіли за паї феррарі накупляти у своїх мріях
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18.12.2021 19:03 Ответить
Эи козлы думали, что Зеля делает всё на пользу фермерства.
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18.12.2021 20:56 Ответить
А сільхозпугіддя за межами населених пунктів будуть платити великі податки.
Зе покращення для Зе влади
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18.12.2021 18:28 Ответить
не понятно пока . уже гелю зеть или не зеть?
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18.12.2021 19:09 Ответить
Венецианская комиссия не советовала принимать этот закон. Но зеле нαςρατь на венецианцев. Он сам себе Бетхловен.
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18.12.2021 20:54 Ответить
Думаю, що селяни на виборах це йому пригадають, як Гройсману з Порошенком, час швидко прийде. Та і фермери дрібні виступлять раніше з протестами, час зараз в них є, Ахметов і опозиційні політики допоможуть.
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18.12.2021 22:52 Ответить
Выборы, на которых считают реальные голоса твои "селяни" уничтожили своим же выбором в 2019-м. Теперь у них последняя надежда ахметку по попец поцеловать.
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18.12.2021 23:10 Ответить
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
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18.12.2021 23:24 Ответить
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18.12.2021 23:30 Ответить
 
 