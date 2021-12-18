Зеленский подписал "ресурсный закон"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений" № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения. В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.
Также документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, в частности, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС. Кроме того, предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.
Закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.
Пожалуйста, подождите...
Закон прийняли - доходів в бюджет близько нуля.
Основной зеленый избиратель - нищеброд, у которого даже на коммуналку денег нехватает.
У него не то что паев больше 0.5га нет, у него квартиры зачастую своей нет.
А каламойші фірташі ахмети так вони платити будуть навіть менше ніж торік, але як кажуть зелебобики а какая разніца
-- про расходы ничего не написал...
- цены взлетят до небес за экологичное яблочко или курку..
странно однако - мне другое рассказывали
ну хорошо если так - будем посмотреть дальше
Не знаю,яка орендна плата у ваших краях,але в нас доведеться віддати ПОЛОВИНУ.
"У разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування мінімальне податкове зобов'язання визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному цим Кодексом" (пункт 3 статті 38¹ Податкового кодексу)."
Побачимо.
тебе налог на землю подняли. что не понятно?
налог на средства производства даже если таковое производство отсутствует. до такого даже коммунисты не додумывались
it-шники уже получили налог 1%
учителя уже получили 4000 евро
медики уже получили 25000 зарплаты
фопы уже получили поддержку бизнеса и снижение налогов
вы думаете вы особенные? земрази не работают себе в убыток. все убытки покрываете вы - наивные бараны
Первые ждут снижения коммуналки, растаможки и прочие халявные бонусы.
Вторые ждут большого кошерного гешефта, о котором, как они думают, никто даже не догадывается
Й знаю точно,що Зєлєнскій не винен в тому,що він Зєлєнскій,й в теперішній ситуації винна тотальна більшість селюків від Донеччини до Закарпаття.Не "уряд",не "олігархи",не "чиновники",а САМЕ НЕОСВІЧЕНЕ БИДЛО.
А може скажеш,в якому це такому виборчому окрузі живеш (можна й по дільницях подивитись),що більшість не за Зєлєнского голоснула ?
Закон гарний для вас
Потім її зконцентрують у великих агрохолдінгах і наступним етапом збанкрутують агрохолдінги і ми як народ втратимо землю
нагадаю Вам що всі підприємства що зараз належать олігархам колись належали "трудовому колективу"..... тепер прийшов час і землю добровільно примусово відібрати у баранів, які хотіли за паї феррарі накупляти у своїх мріях
Зе покращення для Зе влади
4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
4.1.9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;