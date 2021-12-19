Зеленський підписав "ресурсний закон"
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроект № 5600).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави держави.
Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" № 1914-ІХ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за використання надр для видобутку руд заліза.
Також документ передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, запровадження мінімального податкового зобов’язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком, зокрема, ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або на лінії розмежування на період проведення ООС. Крім того, передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.
Закон також містить норми для врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Закон прийняли - доходів в бюджет близько нуля.
Основной зеленый избиратель - нищеброд, у которого даже на коммуналку денег нехватает.
У него не то что паев больше 0.5га нет, у него квартиры зачастую своей нет.
А каламойші фірташі ахмети так вони платити будуть навіть менше ніж торік, але як кажуть зелебобики а какая разніца
-- про расходы ничего не написал...
- цены взлетят до небес за экологичное яблочко или курку..
странно однако - мне другое рассказывали
ну хорошо если так - будем посмотреть дальше
Не знаю,яка орендна плата у ваших краях,але в нас доведеться віддати ПОЛОВИНУ.
"У разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування мінімальне податкове зобов'язання визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному цим Кодексом" (пункт 3 статті 38¹ Податкового кодексу)."
Побачимо.
тебе налог на землю подняли. что не понятно?
налог на средства производства даже если таковое производство отсутствует. до такого даже коммунисты не додумывались
it-шники уже получили налог 1%
учителя уже получили 4000 евро
медики уже получили 25000 зарплаты
фопы уже получили поддержку бизнеса и снижение налогов
вы думаете вы особенные? земрази не работают себе в убыток. все убытки покрываете вы - наивные бараны
Первые ждут снижения коммуналки, растаможки и прочие халявные бонусы.
Вторые ждут большого кошерного гешефта, о котором, как они думают, никто даже не догадывается
Й знаю точно,що Зєлєнскій не винен в тому,що він Зєлєнскій,й в теперішній ситуації винна тотальна більшість селюків від Донеччини до Закарпаття.Не "уряд",не "олігархи",не "чиновники",а САМЕ НЕОСВІЧЕНЕ БИДЛО.
А може скажеш,в якому це такому виборчому окрузі живеш (можна й по дільницях подивитись),що більшість не за Зєлєнского голоснула ?
Закон гарний для вас
Потім її зконцентрують у великих агрохолдінгах і наступним етапом збанкрутують агрохолдінги і ми як народ втратимо землю
нагадаю Вам що всі підприємства що зараз належать олігархам колись належали "трудовому колективу"..... тепер прийшов час і землю добровільно примусово відібрати у баранів, які хотіли за паї феррарі накупляти у своїх мріях
Зе покращення для Зе влади
4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
4.1.9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;