Зеленський підписав "ресурсний закон"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроект № 5600).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" № 1914-ІХ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за використання надр для видобутку руд заліза.

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Також документ передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, запровадження мінімального податкового зобов’язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком, зокрема, ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або на лінії розмежування на період проведення ООС. Крім того, передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Закон також містить норми для врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.

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