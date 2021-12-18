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Дипломатия сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров Украины осенью, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дипломатия сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров Украины осенью, - Кулеба

Благодаря активным действиям Президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии Украине удалось заручиться поддержкой международных партнеров и сдержать российскую эскалацию весной, а также инициировать воплощение комплексного пакета сдерживания РФ осенью 2021 года.

 Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 17 декабря, презентуя достижения украинской дипломатии в 2021 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Активная дипломатическая деятельность Президента Украины Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел позволила снизить напряжение во время российской эскалации весной. В настоящее время благодаря этой дипломатической работе нам удалось консолидировать мировую коалицию в поддержку Украины, а главное – инициировать в ноябре работу над воплощением комплексного пакета сдерживания России, основные параметры которого мы сформировали и предложили партнерам. Этот пакет включает политическую поддержку и поддержку безопасности Украины, разработку жестких санкций против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации," - отметил министр.

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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в течение 2021 года Москва прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям: стягивание войск весной и новых угроз вторжения осенью, которые продолжаются по сей день.

"Министерство иностранных дел как весной, так и сейчас работает в усиленном антикризисном режиме. МИД Украины находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами для сдерживания агрессивных действий РФ. Все это дипломатия ради мира", - отметил министр.

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Кулеба напомнил, что 15-16 декабря Президент Украины нанес визит в Брюссель, где провел переговоры с руководителями ЕС и НАТО.

"Мы видим конкретные результаты этих переговоров. Европейский Совет и Североатлантический совет НАТО четко предостерегли, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее неподъемную цену. НАТО подчеркивает, что вопрос отношений Украины с Альянсом - это вопрос наших двусторонних отношений и никто не будет в них вмешиваться," – отметил министр.

В течение 2021 года Дмитрий Кулеба провел 53 телефонных разговора и раунда переговоров с целью мобилизации международной поддержки Украины на фоне агрессивных действий России.

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Топ комментарии
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"Завдяки активним діям Президента Володимира Зеленського та української дипломатії, Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року."

Активним діям?! ДБ
Не завдяки, а всупереч...
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18.12.2021 16:51
+3
Опять с запоя вышел!
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18.12.2021 16:44
+3
Они думают - люди совсем дураки.
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18.12.2021 17:10
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Утром посевная -- вечером уборочная...
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18.12.2021 16:44 Ответить
Опять с запоя вышел!
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18.12.2021 16:44 Ответить
От печали до радости рукой подать... (с)
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18.12.2021 16:45 Ответить
Якщо тимчасово стримали, треба готуватись та укріплювати вразливі міста та місця. Також засипати будівельним сміттям Кримський канал, розсерджувати склади та особовий склад, щоб не накрило ракетами всіх одразу. Кацапи мають зрозуміти, що заплатять дуже дорогу ціну за вторгнення. Міста треба перетворити в неприступні фортеці, заздалегідь облаштувати місця для ведення боїв. Каци ж хочуть проутюжити ракетами військові бази та зайти спокійно взяти міста без супротиву. Лише тисячі кацапських гробів зможуть зупинити навалу
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18.12.2021 17:10 Ответить
Не полезет на вас параша... -- сами завалитесь под неё.
Задачи поставлены, предпосылки созданы -- за работу, товарищи!
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18.12.2021 17:17 Ответить
Кацапські троляки під проксі такі кумедні. Хочуть, як завжди, у важку годину закаламутити воду, пересварити українців та зловити рибку. За порєбрік, кацє!
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18.12.2021 18:25 Ответить
Не дождёсся!
У меня Лучший Друган в вашем Министерстве Культуры служит, с Виталей Кличко знаком и с Колей Котлетой кадысь ещё при Солохе тёрлись...
...уж лучше вы к нам! *)
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18.12.2021 18:30 Ответить
Ну звісно-сам себе не похвалиш...
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18.12.2021 16:46 Ответить
пишите заявление, чтобы пдч дали в июле. один петька как проклятый ездит всем доказывает эту необходимость.
выборы парламентские проведите. достали эти наркоманы в вр
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18.12.2021 16:50 Ответить
Опять зрада..... Когда же это кончится????
Корону Пэти и будут сплошь пАбедуны!
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18.12.2021 16:50 Ответить
Це нова мутація така - "Корона Петі"?
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18.12.2021 16:53 Ответить
Стара мутація, стара й вонюча....
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18.12.2021 16:59 Ответить
То чому ви радієте? До чого цей ентузіазм?
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18.12.2021 17:03 Ответить
Не устали ещЁ кидать говно в Зеленского?
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18.12.2021 17:10 Ответить
Навіщо кидатися лайном у лайно?!
Я всього лише кажу - "дивиться, Сцикло знову обісралося, а ми ж вам казали..."
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18.12.2021 17:16 Ответить
Да, вам очень хочется найти хоть что нибудь, яку нэбуть зраду... Не получилось? Придумаем, а не так просто нагадим и будем смаковать за копейку малую.
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18.12.2021 17:39 Ответить
длбб
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18.12.2021 17:42 Ответить
Бачити постійні зашквари Гундосика та зеленої банди можна тільки за гроші, або за цукерки?
Зеленський прийшов «ламати систему» і ось, зламав - Гогі, Маша, Кірюша, та його тваринка із надутими губами мешкають у будинку скруточника та обнальщика. І це лише маленький епізод з тисяч…
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18.12.2021 17:54 Ответить
В политикуме Украины всегда так было! Только это никого так сильно не беспокоило. Теперь появился страшно обиженный мерзавецПадлашенка, который роет и гадит, гадит и роет. Собрал вокруг себя всех дураков и проституток и пытается вернуть любимое корыто.
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18.12.2021 18:01 Ответить
Це все що може відповісти захисник зрадника, від якого Україні відмиватися років десять?
Поганий Порошенко заважає ригореваншу зливати Україну Мордору?
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18.12.2021 18:10 Ответить
Сергей Трофимов 7c913dc7 Кто Вы сколько Вам лет, а также ваши возможности в случае войны с рашей и что будете делать в случае полномасштабки которая не исключена бить зебилов или воевать вместе с ними за Украину ,я серьёзно и без подколок
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18.12.2021 19:39 Ответить
"Корона Петi" мутировала в "Корону Зелi".
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18.12.2021 17:56 Ответить
"Завдяки активним діям Президента Володимира Зеленського та української дипломатії, Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року."

Активним діям?! ДБ
Не завдяки, а всупереч...
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18.12.2021 16:51 Ответить
Аж смішно читати! Особливо після заяв ЗЕ, д'Єрмака та інших "узеленських", що то все провокація американської преси, а "в Багдаді все спокійно" (с)

Та й активності хриплосика не було - так, д'Єрмак вигулював свою мавпочку серед дорослих поки сам з ціми дядями розмовляв. Навіть сам д'Єрмак з тим же Кулєбою нічого не робили доки не почалися гучні заяви представників країн НАТО.

Нонсенс новітньої історії України: країни Заходу змушують керівництво України робити хоч щось для забезпечення безпеки держави в умовах гібридної війни і критичному скупченні військ агресора на кордоні!

Зате "перемогометр" вже зашкалює на 10!
ДБЛ! (с)
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18.12.2021 16:58 Ответить
В реале, защита Европы от параши, осуществаляется без участия Украины.
Потому что, мы говорим Украина, подразумеваем -- Зеленский.
...а за ним більшисть мудрого наріду...
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18.12.2021 16:59 Ответить
Украину защищает ВСУ. а лахтинским ботам еще придется подумать, как отпетлять от пуйловского призыва
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18.12.2021 17:17 Ответить
ВСУ, это, всего лишь несколько тысяч военообязанных и контрактников.
А дома у них жёны, дети, деды и бабы... -- шо их кормить надо!
Партизаны? -- так то уже в тылу, а не на передовой...
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18.12.2021 17:24 Ответить
да, кацапчег. так и есть) именно так тебе и расскажут перед тем, как послать тебя под пули)
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18.12.2021 17:33 Ответить
Я немецкообязанный... -- а немцы уже достаточно настрелялись в прошлом веке -- аж два раза всех на уши поставили.
Мы за Мир во всём Мире -- ...и денег у нас это есть...*)
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18.12.2021 17:38 Ответить
пишеш ты в принципе реальные вещи, вот только жить тебе приходится вместе с гавном-немчурой. типо 20 долларов это 20 долларов...
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18.12.2021 17:47 Ответить
Жить мне приходится по средствам... ...а средства приходится наживать. *)
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18.12.2021 17:48 Ответить
бот это рашкованский)
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18.12.2021 17:48 Ответить
та не - по моему у чела есть некоторые изгибы в понимании, но в целом он тянется к людям и умеет думать...
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18.12.2021 17:52 Ответить
Не он пойдёт под пули Иван ,он будет наблюдать с дивана и пить пиво ,ему именно так суждено по крайней мере пока,
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18.12.2021 19:46 Ответить
Они думают - люди совсем дураки.
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18.12.2021 17:10 Ответить
Ну, не совсем, а только на 74%.
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18.12.2021 17:25 Ответить
О БожЫ ж мой... Кулеба... вместе с многими сегодняшними Гогилашвили- это просто перебор... Пойду с котами пообщаюсь... хоть какой-то позитив.
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18.12.2021 17:23 Ответить
Здорова, Андрюха!
Заведи себе рейсового котяру... -- ...шо б пореже на берег сходить...*)
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18.12.2021 17:36 Ответить
Христом Богом прошу: Кулеба, помолчи!!!
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18.12.2021 17:25 Ответить
Кулеба это не брат Кульбиды з его прогнозом погоды?
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18.12.2021 17:33 Ответить
ти особосто стримував?
та на тебе уваги ніхто не звертае, воша зелена...
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18.12.2021 17:28 Ответить
Да дайте ему медальку, так хвалит себя и никакой наградки.
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18.12.2021 18:28 Ответить
солнце утром видите? - тоже зеля...
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18.12.2021 18:33 Ответить
это когда американцы начали бить тревогу, а зеля говорил что они нагнетают?
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18.12.2021 18:34 Ответить
Вам делают эскалацию, торговаться с США про НАТО и что бы Украина не рыпалась за Крым и Донбасс. Свои дипломатические задачи РФ выполнила. Дипломатических побед Украины нет совсем. кроме глупых фантазий.
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18.12.2021 18:36 Ответить
Дипломатия? То есть все погибшие и раненные не в счёт? Кулеба самовлюблённый осел.
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18.12.2021 18:50 Ответить
 
 