Дипломатия сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров Украины осенью, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Благодаря активным действиям Президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии Украине удалось заручиться поддержкой международных партнеров и сдержать российскую эскалацию весной, а также инициировать воплощение комплексного пакета сдерживания РФ осенью 2021 года.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 17 декабря, презентуя достижения украинской дипломатии в 2021 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"Активная дипломатическая деятельность Президента Украины Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел позволила снизить напряжение во время российской эскалации весной. В настоящее время благодаря этой дипломатической работе нам удалось консолидировать мировую коалицию в поддержку Украины, а главное – инициировать в ноябре работу над воплощением комплексного пакета сдерживания России, основные параметры которого мы сформировали и предложили партнерам. Этот пакет включает политическую поддержку и поддержку безопасности Украины, разработку жестких санкций против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации," - отметил министр.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в течение 2021 года Москва прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям: стягивание войск весной и новых угроз вторжения осенью, которые продолжаются по сей день.
"Министерство иностранных дел как весной, так и сейчас работает в усиленном антикризисном режиме. МИД Украины находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами для сдерживания агрессивных действий РФ. Все это дипломатия ради мира", - отметил министр.
Кулеба напомнил, что 15-16 декабря Президент Украины нанес визит в Брюссель, где провел переговоры с руководителями ЕС и НАТО.
"Мы видим конкретные результаты этих переговоров. Европейский Совет и Североатлантический совет НАТО четко предостерегли, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее неподъемную цену. НАТО подчеркивает, что вопрос отношений Украины с Альянсом - это вопрос наших двусторонних отношений и никто не будет в них вмешиваться," – отметил министр.
В течение 2021 года Дмитрий Кулеба провел 53 телефонных разговора и раунда переговоров с целью мобилизации международной поддержки Украины на фоне агрессивных действий России.
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Задачи поставлены, предпосылки созданы -- за работу, товарищи!
У меня Лучший Друган в вашем Министерстве Культуры служит, с Виталей Кличко знаком и с Колей Котлетой кадысь ещё при Солохе тёрлись...
...уж лучше вы к нам! *)
выборы парламентские проведите. достали эти наркоманы в вр
Корону Пэти и будут сплошь пАбедуны!
Я всього лише кажу - "дивиться, Сцикло знову обісралося, а ми ж вам казали..."
Зеленський прийшов «ламати систему» і ось, зламав - Гогі, Маша, Кірюша, та його тваринка із надутими губами мешкають у будинку скруточника та обнальщика. І це лише маленький епізод з тисяч…
Поганий Порошенко заважає ригореваншу зливати Україну Мордору?
Активним діям?! ДБ
Не завдяки, а всупереч...
Та й активності хриплосика не було - так, д'Єрмак вигулював свою мавпочку серед дорослих поки сам з ціми дядями розмовляв. Навіть сам д'Єрмак з тим же Кулєбою нічого не робили доки не почалися гучні заяви представників країн НАТО.
Нонсенс новітньої історії України: країни Заходу змушують керівництво України робити хоч щось для забезпечення безпеки держави в умовах гібридної війни і критичному скупченні військ агресора на кордоні!
Зате "перемогометр" вже зашкалює на 10!
ДБЛ! (с)
Потому что, мы говорим Украина, подразумеваем -- Зеленский.
...а за ним більшисть мудрого наріду...
А дома у них жёны, дети, деды и бабы... -- шо их кормить надо!
Партизаны? -- так то уже в тылу, а не на передовой...
Мы за Мир во всём Мире -- ...и денег у нас это есть...*)
Заведи себе рейсового котяру... -- ...шо б пореже на берег сходить...*)
та на тебе уваги ніхто не звертае, воша зелена...