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Дипломатія стримала російську ескалацію навесні та мобілізувала партнерів України восени, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дипломатія стримала російську ескалацію навесні та мобілізувала партнерів України восени, - Кулеба

Завдяки активним діям Президента Володимира Зеленського та української дипломатії, Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року.

 Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 17 грудня, презентуючи здобутки української дипломатії у 2021 році передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Активна дипломатична діяльність Президента України Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ дозволила знизити напругу під час російської ескалації навесні. Нині завдяки цій дипломатичній роботі нам вдалося консолідувати світову коаліцію на підтримку України, а головне - ініціювати в листопаді роботу над втіленням комплексного пакета стримування Росії, основні параметри якого ми сформували і запропонували партнерам. Цей пакет включає політичну та безпекову підтримку України, розробку жорстких санкцій проти держави-агресора на випадок подальшої ескалації" - зазначив міністр.

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Глава зовнішньополітичного відомства нагадав, що протягом 2021 року Москва вдалася до двох загрозливих і безпрецедентно масштабних ескалацій: стягування військ навесні та нових загроз вторгнення восени, які тривають донині.

"Міністерство закордонних справ як навесні, так і зараз, працює у посиленому антикризовому режимі. МЗС України перебуває у постійному контакті із союзниками та партнерами задля стримування агресивних дій РФ. Все це дипломатія заради миру", - зауважив міністр.

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Кулеба нагадав, що 15-16 грудня Президент України здійснив візит до Брюсселя, де провів переговори з керівниками ЄС і НАТО.

"Ми бачимо конкретні результати цих переговорів. Європейська Рада і Північноатлантична рада НАТО чітко застерегли, що будь-яка агресія Росії проти України матиме для неї непідйомну ціну. НАТО наголошує, що питання відносин України з Альянсом - це питання наших двосторонніх відносин і ніхто не буде в них втручатися" - відзначив міністр.

Протягом 2021 року Дмитро Кулеба провів 53 телефонні розмови та раунди переговорів з метою мобілізації міжнародної підтримки України на тлі агресивних дій Росії.

Також читайте: Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба
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Топ коментарі
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"Завдяки активним діям Президента Володимира Зеленського та української дипломатії, Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року."

Активним діям?! ДБ
Не завдяки, а всупереч...
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18.12.2021 16:51
+3
Опять с запоя вышел!
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18.12.2021 16:44
+3
Они думают - люди совсем дураки.
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18.12.2021 17:10
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18.12.2021 16:44 Відповісти
Опять с запоя вышел!
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18.12.2021 16:44 Відповісти
От печали до радости рукой подать... (с)
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18.12.2021 16:45 Відповісти
Якщо тимчасово стримали, треба готуватись та укріплювати вразливі міста та місця. Також засипати будівельним сміттям Кримський канал, розсерджувати склади та особовий склад, щоб не накрило ракетами всіх одразу. Кацапи мають зрозуміти, що заплатять дуже дорогу ціну за вторгнення. Міста треба перетворити в неприступні фортеці, заздалегідь облаштувати місця для ведення боїв. Каци ж хочуть проутюжити ракетами військові бази та зайти спокійно взяти міста без супротиву. Лише тисячі кацапських гробів зможуть зупинити навалу
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18.12.2021 17:10 Відповісти
Не полезет на вас параша... -- сами завалитесь под неё.
Задачи поставлены, предпосылки созданы -- за работу, товарищи!
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18.12.2021 17:17 Відповісти
Кацапські троляки під проксі такі кумедні. Хочуть, як завжди, у важку годину закаламутити воду, пересварити українців та зловити рибку. За порєбрік, кацє!
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18.12.2021 18:25 Відповісти
Не дождёсся!
У меня Лучший Друган в вашем Министерстве Культуры служит, с Виталей Кличко знаком и с Колей Котлетой кадысь ещё при Солохе тёрлись...
...уж лучше вы к нам! *)
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18.12.2021 18:30 Відповісти
Ну звісно-сам себе не похвалиш...
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18.12.2021 16:46 Відповісти
пишите заявление, чтобы пдч дали в июле. один петька как проклятый ездит всем доказывает эту необходимость.
выборы парламентские проведите. достали эти наркоманы в вр
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18.12.2021 16:50 Відповісти
Опять зрада..... Когда же это кончится????
Корону Пэти и будут сплошь пАбедуны!
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18.12.2021 16:50 Відповісти
Це нова мутація така - "Корона Петі"?
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18.12.2021 16:53 Відповісти
Стара мутація, стара й вонюча....
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18.12.2021 16:59 Відповісти
То чому ви радієте? До чого цей ентузіазм?
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18.12.2021 17:03 Відповісти
Не устали ещЁ кидать говно в Зеленского?
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18.12.2021 17:10 Відповісти
Навіщо кидатися лайном у лайно?!
Я всього лише кажу - "дивиться, Сцикло знову обісралося, а ми ж вам казали..."
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18.12.2021 17:16 Відповісти
Да, вам очень хочется найти хоть что нибудь, яку нэбуть зраду... Не получилось? Придумаем, а не так просто нагадим и будем смаковать за копейку малую.
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18.12.2021 17:39 Відповісти
длбб
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18.12.2021 17:42 Відповісти
Бачити постійні зашквари Гундосика та зеленої банди можна тільки за гроші, або за цукерки?
Зеленський прийшов «ламати систему» і ось, зламав - Гогі, Маша, Кірюша, та його тваринка із надутими губами мешкають у будинку скруточника та обнальщика. І це лише маленький епізод з тисяч…
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18.12.2021 17:54 Відповісти
В политикуме Украины всегда так было! Только это никого так сильно не беспокоило. Теперь появился страшно обиженный мерзавецПадлашенка, который роет и гадит, гадит и роет. Собрал вокруг себя всех дураков и проституток и пытается вернуть любимое корыто.
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18.12.2021 18:01 Відповісти
Це все що може відповісти захисник зрадника, від якого Україні відмиватися років десять?
Поганий Порошенко заважає ригореваншу зливати Україну Мордору?
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18.12.2021 18:10 Відповісти
Сергей Трофимов 7c913dc7 Кто Вы сколько Вам лет, а также ваши возможности в случае войны с рашей и что будете делать в случае полномасштабки которая не исключена бить зебилов или воевать вместе с ними за Украину ,я серьёзно и без подколок
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18.12.2021 19:39 Відповісти
"Корона Петi" мутировала в "Корону Зелi".
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18.12.2021 17:56 Відповісти
"Завдяки активним діям Президента Володимира Зеленського та української дипломатії, Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року."

Активним діям?! ДБ
Не завдяки, а всупереч...
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18.12.2021 16:51 Відповісти
Аж смішно читати! Особливо після заяв ЗЕ, д'Єрмака та інших "узеленських", що то все провокація американської преси, а "в Багдаді все спокійно" (с)

Та й активності хриплосика не було - так, д'Єрмак вигулював свою мавпочку серед дорослих поки сам з ціми дядями розмовляв. Навіть сам д'Єрмак з тим же Кулєбою нічого не робили доки не почалися гучні заяви представників країн НАТО.

Нонсенс новітньої історії України: країни Заходу змушують керівництво України робити хоч щось для забезпечення безпеки держави в умовах гібридної війни і критичному скупченні військ агресора на кордоні!

Зате "перемогометр" вже зашкалює на 10!
ДБЛ! (с)
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18.12.2021 16:58 Відповісти
В реале, защита Европы от параши, осуществаляется без участия Украины.
Потому что, мы говорим Украина, подразумеваем -- Зеленский.
...а за ним більшисть мудрого наріду...
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18.12.2021 16:59 Відповісти
Украину защищает ВСУ. а лахтинским ботам еще придется подумать, как отпетлять от пуйловского призыва
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18.12.2021 17:17 Відповісти
ВСУ, это, всего лишь несколько тысяч военообязанных и контрактников.
А дома у них жёны, дети, деды и бабы... -- шо их кормить надо!
Партизаны? -- так то уже в тылу, а не на передовой...
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18.12.2021 17:24 Відповісти
да, кацапчег. так и есть) именно так тебе и расскажут перед тем, как послать тебя под пули)
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18.12.2021 17:33 Відповісти
Я немецкообязанный... -- а немцы уже достаточно настрелялись в прошлом веке -- аж два раза всех на уши поставили.
Мы за Мир во всём Мире -- ...и денег у нас это есть...*)
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18.12.2021 17:38 Відповісти
пишеш ты в принципе реальные вещи, вот только жить тебе приходится вместе с гавном-немчурой. типо 20 долларов это 20 долларов...
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18.12.2021 17:47 Відповісти
Жить мне приходится по средствам... ...а средства приходится наживать. *)
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18.12.2021 17:48 Відповісти
бот это рашкованский)
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18.12.2021 17:48 Відповісти
та не - по моему у чела есть некоторые изгибы в понимании, но в целом он тянется к людям и умеет думать...
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18.12.2021 17:52 Відповісти
Не он пойдёт под пули Иван ,он будет наблюдать с дивана и пить пиво ,ему именно так суждено по крайней мере пока,
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18.12.2021 19:46 Відповісти
Они думают - люди совсем дураки.
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18.12.2021 17:10 Відповісти
Ну, не совсем, а только на 74%.
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18.12.2021 17:25 Відповісти
О БожЫ ж мой... Кулеба... вместе с многими сегодняшними Гогилашвили- это просто перебор... Пойду с котами пообщаюсь... хоть какой-то позитив.
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18.12.2021 17:23 Відповісти
Здорова, Андрюха!
Заведи себе рейсового котяру... -- ...шо б пореже на берег сходить...*)
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18.12.2021 17:36 Відповісти
Христом Богом прошу: Кулеба, помолчи!!!
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18.12.2021 17:25 Відповісти
Кулеба это не брат Кульбиды з его прогнозом погоды?
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18.12.2021 17:33 Відповісти
ти особосто стримував?
та на тебе уваги ніхто не звертае, воша зелена...
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18.12.2021 17:28 Відповісти
Да дайте ему медальку, так хвалит себя и никакой наградки.
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18.12.2021 18:28 Відповісти
солнце утром видите? - тоже зеля...
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18.12.2021 18:33 Відповісти
это когда американцы начали бить тревогу, а зеля говорил что они нагнетают?
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18.12.2021 18:34 Відповісти
Вам делают эскалацию, торговаться с США про НАТО и что бы Украина не рыпалась за Крым и Донбасс. Свои дипломатические задачи РФ выполнила. Дипломатических побед Украины нет совсем. кроме глупых фантазий.
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18.12.2021 18:36 Відповісти
Дипломатия? То есть все погибшие и раненные не в счёт? Кулеба самовлюблённый осел.
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18.12.2021 18:50 Відповісти
 
 