Дипломатія стримала російську ескалацію навесні та мобілізувала партнерів України восени, - Кулеба

Завдяки активним діям Президента Володимира Зеленського та української дипломатії, Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 17 грудня, презентуючи здобутки української дипломатії у 2021 році передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Активна дипломатична діяльність Президента України Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ дозволила знизити напругу під час російської ескалації навесні. Нині завдяки цій дипломатичній роботі нам вдалося консолідувати світову коаліцію на підтримку України, а головне - ініціювати в листопаді роботу над втіленням комплексного пакета стримування Росії, основні параметри якого ми сформували і запропонували партнерам. Цей пакет включає політичну та безпекову підтримку України, розробку жорстких санкцій проти держави-агресора на випадок подальшої ескалації" - зазначив міністр.

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Глава зовнішньополітичного відомства нагадав, що протягом 2021 року Москва вдалася до двох загрозливих і безпрецедентно масштабних ескалацій: стягування військ навесні та нових загроз вторгнення восени, які тривають донині.

"Міністерство закордонних справ як навесні, так і зараз, працює у посиленому антикризовому режимі. МЗС України перебуває у постійному контакті із союзниками та партнерами задля стримування агресивних дій РФ. Все це дипломатія заради миру", - зауважив міністр.

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Кулеба нагадав, що 15-16 грудня Президент України здійснив візит до Брюсселя, де провів переговори з керівниками ЄС і НАТО.

"Ми бачимо конкретні результати цих переговорів. Європейська Рада і Північноатлантична рада НАТО чітко застерегли, що будь-яка агресія Росії проти України матиме для неї непідйомну ціну. НАТО наголошує, що питання відносин України з Альянсом - це питання наших двосторонніх відносин і ніхто не буде в них втручатися" - відзначив міністр.

Протягом 2021 року Дмитро Кулеба провів 53 телефонні розмови та раунди переговорів з метою мобілізації міжнародної підтримки України на тлі агресивних дій Росії.

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