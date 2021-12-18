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Всемирный Банк (434) развитие (65) реформы (3866)

Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн на политику развития

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн на политику развития

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в ночь на субботу, 18 декабря, одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере €300 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении банка.

"Данные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - отмечается в релизе.

ВБ поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институтов; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

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"В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот займ предоставит необходимую поддержку реформам, направленным на содействие сильному и инклюзивному восстановлению", - приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на сумму $350 млн был утвержден в июне 2020 г. для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было защитить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Заем на политику развития является частью усиленной поддержки Всемирного банка, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", утвержденного 10 декабря этого года.

В целом с начала пандемии Всемирный банк выделил Украине $2,3 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

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Топ комментарии
+11
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18.12.2021 20:33
+4
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18.12.2021 20:44
+2
Зебанда поняла что пролетает со вторым сроком, будут грести все что под руку попадает, это печально☹️
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18.12.2021 20:35
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Да Ахметов за такие копейки себе два раза в год бунгало покупает, а мы с протянутой рукой подояния просим.
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18.12.2021 20:22 Ответить
Через те і ходить Україна з протягнутою рукою, що все гребе Рижий і іжє з ними.
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18.12.2021 20:49 Ответить
А на днюху Ермака шо нибудь этот банк подарил??? Или прокатили Андрюху
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18.12.2021 22:16 Ответить
Сколько можно уже эти кредиты набирать ???
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18.12.2021 20:28 Ответить
Зебанда поняла что пролетает со вторым сроком, будут грести все что под руку попадает, это печально☹️
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18.12.2021 20:35 Ответить
Чув колись одну історію , про чоловіка , якого вбивав рак , і якому лікарі давали півроку життя . Так от , той чоловік зрозумівши що вже - всьо , нагріб з десяток кредитів , і остаток життя прожив - життям мільйонера . Ще й добряче допоміг родичам , племіннику купив авто і т.д. . То ж може й зебіли щось чують . . ?
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18.12.2021 20:49 Ответить
накуплють смаколиків. онукам на рожество.
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18.12.2021 20:33 Ответить
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18.12.2021 20:33 Ответить
20% пойдёт на дороги асфальтированные, 80% на дороги кокаиновые
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18.12.2021 20:38 Ответить
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18.12.2021 20:44 Ответить
300 лямов евров?! так это Бене на семочки тока фатит...
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18.12.2021 20:48 Ответить
Шабунин с Лещенко попируют. Стервятники
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18.12.2021 20:52 Ответить
схвалила Другу позику
-- хм... -- а де перша Позика ?
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18.12.2021 20:55 Ответить
краще не питай...
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18.12.2021 20:58 Ответить
Надо брать все, кто знает, что дальше будет. чем я рискую, что с нищего взять. Только не надо о детях.
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18.12.2021 20:57 Ответить
Парахнявые, что взвизгните по этому поводу?
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18.12.2021 20:58 Ответить
Банк нагадав, що перший подібний кредит на суму $350 млн було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією. Джерело: https://censor.net/ua/n3306015
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18.12.2021 21:00 Ответить
Никаких визгов не будет ,только посылнах !
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18.12.2021 21:08 Ответить
Ты на швабре уже не визжишь?
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18.12.2021 21:15 Ответить
Ты третий, но не последний. Кредит выражение доверия!
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18.12.2021 21:17 Ответить
Безграмотное тупое лаптеногое
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18.12.2021 21:37 Ответить
Та пнятно, все грамотные лижут шЫколад!
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18.12.2021 22:11 Ответить
Гомосек, сдёрни отсюда, падаль набутылочная
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18.12.2021 22:30 Ответить
Швабра это ДА! Твоё родное... Актив или пасив? Та по любому мразь!!!
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18.12.2021 22:43 Ответить
а чого так мало? як шо взяти більшість ВР + ОП + міністрів і замів то навіть по лімону не вистачить
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18.12.2021 21:02 Ответить
На політику ЧОГО? Чи правильніше спитати КОМУ? Хабарик від світового банку. А кому і за що? Ну, як завжди за зраду державних інтересів.
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18.12.2021 21:04 Ответить
-А есть тут незащищенные слои населения ? Кто то получил помощь?
-Нит, тут все защищенные ,но я знаю одну незащищенную бабку с бород ой
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18.12.2021 21:05 Ответить
З таким формулюванням гроші пустять на що завгодно. Прям подарунок для наших зелених шмарклей.
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18.12.2021 21:10 Ответить
Не "выделил", а дал взаймы. Отдавать чем будете, зелёные ?
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18.12.2021 21:26 Ответить
СПАСИБО!
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18.12.2021 21:28 Ответить
Да это мелочь, Юзику на пиво.
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18.12.2021 21:28 Ответить
Ничего необычного. Просто #ОПа рекламирует букмекерскую контору(то есть азартные игры), используя несовершеннолетних. Впрочем, какая разница?

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18.12.2021 21:49 Ответить
На минуточку, это свыше 9 миллиардов гривен.
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18.12.2021 22:34 Ответить
А ведь как-то эта новость прошла незамеченной - "Россия и Китай договорились о создании независимой финансовой системы и независимой инфраструктуры от третьих стран для обслуживания торговых операций между ними. Под такой формулировкой скрывается реальный вызов $-системе. По сути это начало отсоединения рос.экономики от доллара. Через время двустороннее сотрудничество в рамках новой инфраструктуры расширится странами БРИКС, ЕАЭС, ШОС и другими желающих уйти от долларовой зависимости во взаимных расчётах." Игнорировать эту новость уже нельзя, грядут серьезные изменения в мире.
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18.12.2021 23:45 Ответить
Ага фермерам они дадут,купят себе крузаки и раздадут жуликам из наглядовым рад убыточных госпредприятий.
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19.12.2021 07:49 Ответить
 
 