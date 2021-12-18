Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн на политику развития

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в ночь на субботу, 18 декабря, одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере €300 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении банка.

"Данные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - отмечается в релизе.

ВБ поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институтов; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

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"В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот займ предоставит необходимую поддержку реформам, направленным на содействие сильному и инклюзивному восстановлению", - приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на сумму $350 млн был утвержден в июне 2020 г. для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было защитить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Заем на политику развития является частью усиленной поддержки Всемирного банка, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", утвержденного 10 декабря этого года.

В целом с начала пандемии Всемирный банк выделил Украине $2,3 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

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