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Світовий банк (234) розвиток (31) реформи (2316)

Світовий банк виділив Україні ще €300 млн на політику розвитку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Світовий банк виділив Україні ще €300 млн на політику розвитку

Рада виконавчих директорів Світового банку у ніч на суботу, 18 грудня, схвалила Другу позику на розробку політики відновлення економіки для України у розмірі €300 млн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у повідомленні банку.

"Ці кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19", - зазначається у релізі.

СБ підтримує ключові реформи: демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; розвиток ринку землі та кредитного ринку, включно з розширенням доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID-19

"В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні триває повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку реформам, спрямованим на сприяння сильному та інклюзивному відновленню", - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Банк нагадав, що перший подібний кредит на суму $350 млн було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку України, спрямованої на подолання наслідків COVID-19 і доповнює схвалення додаткового фінансування у розмірі $150 млн для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", затвердженого 10 грудня цього року.

Загалом з початку пандемії Світовий банк надав Україні $2,3 млрд для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

Також читайте: Києву варто докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку: в Україні один з найнижчих показників у Європі, - Світовий банк

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
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18.12.2021 20:33
+4
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18.12.2021 20:44
+2
Зебанда поняла что пролетает со вторым сроком, будут грести все что под руку попадает, это печально☹️
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18.12.2021 20:35
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Да Ахметов за такие копейки себе два раза в год бунгало покупает, а мы с протянутой рукой подояния просим.
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18.12.2021 20:22 Відповісти
Через те і ходить Україна з протягнутою рукою, що все гребе Рижий і іжє з ними.
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18.12.2021 20:49 Відповісти
А на днюху Ермака шо нибудь этот банк подарил??? Или прокатили Андрюху
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18.12.2021 22:16 Відповісти
Сколько можно уже эти кредиты набирать ???
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18.12.2021 20:28 Відповісти
Зебанда поняла что пролетает со вторым сроком, будут грести все что под руку попадает, это печально☹️
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18.12.2021 20:35 Відповісти
Чув колись одну історію , про чоловіка , якого вбивав рак , і якому лікарі давали півроку життя . Так от , той чоловік зрозумівши що вже - всьо , нагріб з десяток кредитів , і остаток життя прожив - життям мільйонера . Ще й добряче допоміг родичам , племіннику купив авто і т.д. . То ж може й зебіли щось чують . . ?
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18.12.2021 20:49 Відповісти
накуплють смаколиків. онукам на рожество.
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18.12.2021 20:33 Відповісти
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18.12.2021 20:33 Відповісти
20% пойдёт на дороги асфальтированные, 80% на дороги кокаиновые
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18.12.2021 20:38 Відповісти
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18.12.2021 20:44 Відповісти
300 лямов евров?! так это Бене на семочки тока фатит...
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18.12.2021 20:48 Відповісти
Шабунин с Лещенко попируют. Стервятники
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18.12.2021 20:52 Відповісти
схвалила Другу позику
-- хм... -- а де перша Позика ?
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18.12.2021 20:55 Відповісти
краще не питай...
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18.12.2021 20:58 Відповісти
Надо брать все, кто знает, что дальше будет. чем я рискую, что с нищего взять. Только не надо о детях.
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18.12.2021 20:57 Відповісти
Парахнявые, что взвизгните по этому поводу?
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18.12.2021 20:58 Відповісти
Банк нагадав, що перший подібний кредит на суму $350 млн було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією. Джерело: https://censor.net/ua/n3306015
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18.12.2021 21:00 Відповісти
Никаких визгов не будет ,только посылнах !
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18.12.2021 21:08 Відповісти
Ты на швабре уже не визжишь?
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18.12.2021 21:15 Відповісти
Ты третий, но не последний. Кредит выражение доверия!
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18.12.2021 21:17 Відповісти
Безграмотное тупое лаптеногое
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18.12.2021 21:37 Відповісти
Та пнятно, все грамотные лижут шЫколад!
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18.12.2021 22:11 Відповісти
Гомосек, сдёрни отсюда, падаль набутылочная
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18.12.2021 22:30 Відповісти
Швабра это ДА! Твоё родное... Актив или пасив? Та по любому мразь!!!
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18.12.2021 22:43 Відповісти
а чого так мало? як шо взяти більшість ВР + ОП + міністрів і замів то навіть по лімону не вистачить
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18.12.2021 21:02 Відповісти
На політику ЧОГО? Чи правильніше спитати КОМУ? Хабарик від світового банку. А кому і за що? Ну, як завжди за зраду державних інтересів.
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18.12.2021 21:04 Відповісти
-А есть тут незащищенные слои населения ? Кто то получил помощь?
-Нит, тут все защищенные ,но я знаю одну незащищенную бабку с бород ой
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18.12.2021 21:05 Відповісти
З таким формулюванням гроші пустять на що завгодно. Прям подарунок для наших зелених шмарклей.
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18.12.2021 21:10 Відповісти
Не "выделил", а дал взаймы. Отдавать чем будете, зелёные ?
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18.12.2021 21:26 Відповісти
СПАСИБО!
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18.12.2021 21:28 Відповісти
Да это мелочь, Юзику на пиво.
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18.12.2021 21:28 Відповісти
Ничего необычного. Просто #ОПа рекламирует букмекерскую контору(то есть азартные игры), используя несовершеннолетних. Впрочем, какая разница?

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18.12.2021 21:49 Відповісти
На минуточку, это свыше 9 миллиардов гривен.
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18.12.2021 22:34 Відповісти
А ведь как-то эта новость прошла незамеченной - "Россия и Китай договорились о создании независимой финансовой системы и независимой инфраструктуры от третьих стран для обслуживания торговых операций между ними. Под такой формулировкой скрывается реальный вызов $-системе. По сути это начало отсоединения рос.экономики от доллара. Через время двустороннее сотрудничество в рамках новой инфраструктуры расширится странами БРИКС, ЕАЭС, ШОС и другими желающих уйти от долларовой зависимости во взаимных расчётах." Игнорировать эту новость уже нельзя, грядут серьезные изменения в мире.
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18.12.2021 23:45 Відповісти
Ага фермерам они дадут,купят себе крузаки и раздадут жуликам из наглядовым рад убыточных госпредприятий.
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19.12.2021 07:49 Відповісти
 
 