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Грузия (4339) Епифаний (341) ПЦУ (773)

Признать украинскую автокефалию Грузинской церкви мешает Россия, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

Признать украинскую автокефалию Грузинской церкви мешает Россия, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По словам главы ПЦУ, "там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И потому идет такое колебание" .

Он отметил, что "с грузинами у украинцев есть дружеские, хорошие отношения". Однако глава ПЦУ выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии в последствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процесса присоединятся и другие церкви. Потому что правда всегда побеждает", - отметил Эпифаний.

Процесс признания вновь канонически церквей другими церквами, как правило, длится годами и десятилетиями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти три десятилетия украинский народ страдал от спланированных голодоморов, - Эпифаний
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Топ комментарии
+10
кстати да..
- и вообще в последнее время грузины маленько разочаровывают, но пинать их не подымается нога, потому что у нас самих РПЦ-ФСБ натыкано по всей Украине мама не горюй. И это после почти 8 лет войны..
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19.12.2021 09:17
+10
Как сказал один выпускник грузинской семинарии "кадры решают все"...И этот выпускник за кадры в грузинской церкви очень хорошо позаботился...
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19.12.2021 09:18
+9
С 2005 года президент и правительство Грузии активно борются с экзонимом «Грузия» по всему миру.
Южная Корея,Японияи Израильуже отказались от русского названия.
3 мая 2018 года в Литве было объявлено о новом названии для Грузии как «Сакартвело», тем самым Литва стала первой страной, которая официально стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии
Украина и Молдова могли бы поддержать Сакартвело как политического и военного партнера
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19.12.2021 09:27
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Те що само є ніким-не повинно заважати нікому...
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19.12.2021 08:58 Ответить
Був би лідером Грузії сракашвілі, вже б давно визнали.
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19.12.2021 09:12 Ответить
кстати да..
- и вообще в последнее время грузины маленько разочаровывают, но пинать их не подымается нога, потому что у нас самих РПЦ-ФСБ натыкано по всей Украине мама не горюй. И это после почти 8 лет войны..
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19.12.2021 09:17 Ответить
О как, а я думал, что грузинская церковь независимая.
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19.12.2021 09:15 Ответить
Как сказал один выпускник грузинской семинарии "кадры решают все"...И этот выпускник за кадры в грузинской церкви очень хорошо позаботился...
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19.12.2021 09:18 Ответить
Это Сралин сказал, а выпускник повторяет своего кумира.
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19.12.2021 10:43 Ответить
я тоже так думал..
как раз ко мне скоро зайдет мой дружбан-грузин отметить День святого Николая, спрошу что там за бардак происходит - после отпишусь..
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19.12.2021 09:20 Ответить
вообщем спросил
********* говорит - что в Украине, что в Грузии - пыль на ногах Московии..
- больше никаких объяснений
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19.12.2021 12:30 Ответить
Похоже, человеку светит ГУЛАГ...
Российские процессоры «Эльбрус» за 20 млн долларов оказались непригодными к эксплуатации
17 декабря 2021 09:00
Российские процессоры «Эльбрус» за 20 млн долларов оказались непригодными к эксплуатации
Сбербанк протестировал в своей экосистеме серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и пришел к выводу о невозможности их использования.  Как сообщает CNews, об этом заявил представитель лаборатории новых технологических решений банка Антон Жбанков.

«Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon - мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», - сказал Жбанков, добавив, что даже близко не может идти речи об эксплуатации этого оборудования в банке. Тестирование заняло четыре месяца.
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19.12.2021 09:16 Ответить
так им уже нашли другое применение и продают как магнитики, по 2500 деревянных за штуку ))
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19.12.2021 09:23 Ответить
так их же под Чебурашку затачивали ...
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19.12.2021 09:30 Ответить
Оказалось, что даже товарищ майор, который в чебурашке просматривает все файлы, думает(если это можно так назвать) быстрее этого рукожеппого дерьма "эльбрус".
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19.12.2021 09:37 Ответить
Причем, в качестве серьги для Чебурашки.
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19.12.2021 12:39 Ответить
Эльбрус - очень удачная разработка мокшанских умельцев. Недорогая, потому что в изготовлении используются отечественные материалы - шишки, мох, побольше говна.... Почему же памяти не хватает? Может говна не доложили?Украли?
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19.12.2021 10:20 Ответить
какой то мужик петуха слепил ! на кол его ! ))))
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19.12.2021 15:01 Ответить
С московской церковью имени товарища Берии грузины точно не договоряться.
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19.12.2021 09:18 Ответить
А що там у нас з переходом вірян УПЦ МП в ПЦУ ? Давно н6овин не було. Певно дантисти скаржаться?
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19.12.2021 09:26 Ответить
С 2005 года президент и правительство Грузии активно борются с экзонимом «Грузия» по всему миру.
Южная Корея,Японияи Израильуже отказались от русского названия.
3 мая 2018 года в Литве было объявлено о новом названии для Грузии как «Сакартвело», тем самым Литва стала первой страной, которая официально стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии
Украина и Молдова могли бы поддержать Сакартвело как политического и военного партнера
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19.12.2021 09:27 Ответить
До речі, українське прізвище Гуржий означає - грузин.
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19.12.2021 15:16 Ответить
На коналі рада потрібно щоденно викривати гебняву сутність рпц, бо цей конал державний, правда головзєблан?
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19.12.2021 09:47 Ответить
Не підсказуй Зелі! Бо він все робить навпаки! Він же бажав знову обїекднаи УПЦ МП і ПЦУ !
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19.12.2021 09:55 Ответить
об'єднати
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19.12.2021 09:56 Ответить
Просто они ждут когда им котлету зашлют.
Грузины не спешат, грузины понимают -
Сначала получи, тогда и порешаем.
Иначе так признав не получишь никуя.
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19.12.2021 09:56 Ответить
Вдруг повезет и Нарик бабок подвезет
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19.12.2021 10:00 Ответить
Похоже у этих мракобесов тот еще Дом-2.
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19.12.2021 10:22 Ответить
Если "грузинская церковь" стоит по стойке смирно перед сатанистом гундяем и его ряжеными КГБистами в рясах, значит в Грузии церкви пока ещё нет.
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19.12.2021 10:26 Ответить
Допустим, на Грузию и Сербию влияет РФ, но кто мешает признать автокефалию ПЦУ Иерусалимской, Антиохийской, Польской, Албанской, Румынской, Болгарской и Чешко-Словацкой автокефальным Церквам ? Может иногда следует учитывать превалирование церковных канонов над государственной политикой ?
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19.12.2021 10:31 Ответить
КОГДА РАБссия МЕРЗОПАКОСТНАЯ передохнет....Мир на Земле восстановится сам по СЕБЕ...
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19.12.2021 10:44 Ответить
А кто тебе сказал, что Масква не страется влиять на ВСЁ православие:?
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19.12.2021 12:44 Ответить
Грузинская царица Тамара правила в Золотой век Грузии из династинии Багратионов,умерла в 1213 году,наверняка и ТОМОС был получен в районе 1196 года,она тогда очень занималась Христианством,а настоятелем у нее был царь Давид IV Строитель,строила монастыри и Храмы по всей Грузии......

Хан Менгу-Тимур начал Срань Мацковскую строить в 1272 году...крысы мазолейные и тут рыло вонючее сунут...типа брацкий муцульманский народ урод ...о уже ошибка природы....хмыри моцкальский....
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19.12.2021 10:41 Ответить
Що ти мелеш?!!! Грузія прийняла християнство ще в 4 столітті нашої ери - тобто в період правління Костянтина І Великого у Візантії!!! А саме він вважається особою що визнала християнство офіційною релігією
Так і хочеться "загнуть в три поверхи": "Твою дівізію!!! Ну хоч звіряйся з "першоджерелами" перед тим як писать "дурь"!!!
Про який "Томос" може йти мова в 4 столітті коли патріархат у Візантії та "папство" у Римі ще тільки почали створюваться?
То́мос (греч. τόμος - «кусок»; «том» от «резать», «делить») - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. Например, широко известен Томос к Флавиану папы римского Льва I. В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.

Ось перший відомий "Томос:
Окружное или соборное послание к Флавиану, архиепископу Константинопольскому против ереси Евтихия[1]. Также именуется Томосом к Флавиану. Написан в 449 году папой римским Львом I. В нем было изложено учение о двух природах Иисуса Христа, божественной и человеческой.

Дави́д IV Строи́тель (груз. დავით IV აღმაშენებელი; 1073 - 24 января 1125) - царь Грузии (1089-1125) из династии Багратионов.
Тама́ра (груз. თამარ მეფე; 1166 год - 1213 год) - царица (мепе) Грузии, с именем которой связан один из знаменательных периодов в истории Грузии ...
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19.12.2021 11:51 Ответить
Дважды стать жертвой агрессии московитов и после плясать под их дудку. Я думал этот горный народ имеет больше чувства собственного достоинства
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19.12.2021 11:11 Ответить
не все орлы, там полно баранов. той Грузии что бы ты понимал - 5 млн жителей, это как Киев и облать, а по размерам - как киевская и черниговская вместе взятые. это село тупо.
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19.12.2021 15:04 Ответить
Да недавно что-то на ютубе про них смотрел. По ним тоже Московия исторически прошлась неслабо. Тоже были частью Рос Империи. Тоже ватный вирус где-то осел в умах. Проматривается тяга быть "малогрузинами"
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19.12.2021 21:38 Ответить
да поки там будуть кацапо-грузини при владі країна буде спускатися в прірву і Україна йде тим самим шляхом!!!!
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19.12.2021 11:38 Ответить
Поки живий католікос-патріарх Грузії Ілля II ніякого визнання ПЦУ не буде. Він закінчив московську духовну семінарію у 1957 році, а предстоятелем грузинської церкви з грудня 1977 року.
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19.12.2021 12:32 Ответить
Нужно в ответ их не признавать.К подкацапным церквям-ноль уважения.
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19.12.2021 14:01 Ответить
 
 