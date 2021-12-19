Визнати автокефалію ПЦУ Грузинській церкві заважає Росія, - Епіфаній
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
За словами глави ПЦУ, "там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання".
Він зазначив, що "з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки". Проте глава ПЦУ висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.
"Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви. Тому що правда завжди перемагає", — зазначив Епіфаній.
Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями.
Будь ласка, зачекайте...
- и вообще в последнее время грузины маленько разочаровывают, но пинать их не подымается нога, потому что у нас самих РПЦ-ФСБ натыкано по всей Украине мама не горюй. И это после почти 8 лет войны..
как раз ко мне скоро зайдет мой дружбан-грузин отметить День святого Николая, спрошу что там за бардак происходит - после отпишусь..
********* говорит - что в Украине, что в Грузии - пыль на ногах Московии..
- больше никаких объяснений
Российские процессоры «Эльбрус» за 20 млн долларов оказались непригодными к эксплуатации
17 декабря 2021 09:00
Российские процессоры «Эльбрус» за 20 млн долларов оказались непригодными к эксплуатации
Сбербанк протестировал в своей экосистеме серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и пришел к выводу о невозможности их использования. Как сообщает CNews, об этом заявил представитель лаборатории новых технологических решений банка Антон Жбанков.
«Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon - мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», - сказал Жбанков, добавив, что даже близко не может идти речи об эксплуатации этого оборудования в банке. Тестирование заняло четыре месяца.
Южная Корея,Японияи Израильуже отказались от русского названия.
3 мая 2018 года в Литве было объявлено о новом названии для Грузии как «Сакартвело», тем самым Литва стала первой страной, которая официально стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии
Украина и Молдова могли бы поддержать Сакартвело как политического и военного партнера
Грузины не спешат, грузины понимают -
Сначала получи, тогда и порешаем.
Иначе так признав не получишь никуя.
Хан Менгу-Тимур начал Срань Мацковскую строить в 1272 году...крысы мазолейные и тут рыло вонючее сунут...типа брацкий муцульманский народ урод ...о уже ошибка природы....хмыри моцкальский....
Так і хочеться "загнуть в три поверхи": "Твою дівізію!!! Ну хоч звіряйся з "першоджерелами" перед тим як писать "дурь"!!!
Про який "Томос" може йти мова в 4 столітті коли патріархат у Візантії та "папство" у Римі ще тільки почали створюваться?
То́мос (греч. τόμος - «кусок»; «том» от «резать», «делить») - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. Например, широко известен Томос к Флавиану папы римского Льва I. В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.
Ось перший відомий "Томос:
Окружное или соборное послание к Флавиану, архиепископу Константинопольскому против ереси Евтихия[1]. Также именуется Томосом к Флавиану. Написан в 449 году папой римским Львом I. В нем было изложено учение о двух природах Иисуса Христа, божественной и человеческой.
Дави́д IV Строи́тель (груз. დავით IV აღმაშენებელი; 1073 - 24 января 1125) - царь Грузии (1089-1125) из династии Багратионов.
Тама́ра (груз. თამარ მეფე; 1166 год - 1213 год) - царица (мепе) Грузии, с именем которой связан один из знаменательных периодов в истории Грузии ...