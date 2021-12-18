Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, - Епіфаній

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній привітав ухвалення закону про військове капеланство, за який парламент проголосував наприкінці листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, шлях до ухвалення документу тривав понад п’ять років, існувало більше 10 законопроєктів.

"Вони не задовольняли церкви, релігійні організації в Україні, які мають своїх капеланів. Але в українській армії близько 80% капеланів – це капелани ПЦУ. Тому ми вдячні Верховній Раді, що нарешті все ж таки зуміли ухвалити відповідний законопроєкт", – сказав голова Православної церкви України.

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Епіфаній звернув увагу, що з документу прибрали положення про заборону працювати в армії священникам релігійних організацій, центральні організації яких розташовані в країні, визнаній агресором.

"Це було викреслено. Але там йде посилання на основний закон, в якому це чітко прописано. І є закон щодо перейменування так званої "Української православної церкви" на Російську православну церкву в Україні. Він зараз не виконується. Але прийде час, коли він буде виконуватися. Частково призупинено наказ Мінкульту про перейменування", – зазначив він.

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Епіфаній висловив переконання, що Конституційний суд, який наразі розглядає відповідність цього перейменування основному закону, зрештою визнає його конституційність такої вимоги.

"З другого боку, наші військовослужбовці не приймуть зараз російського священника у свої лави. Є маса прикладів, можна знайти це у відкритому доступі, в інтернеті, як вони, починаючи з 2014 року, благословляли ватажків, благословляли тих, які нищили наших військових… Таких випадків є дуже і дуже багато. І тому не місце російським священникам в українській армії під час війни, реальної війни, яка відбувається", – вважає голова ПЦУ.

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