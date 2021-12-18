Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, - Епіфаній
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Митрополит Київський та всієї України Епіфаній привітав ухвалення закону про військове капеланство, за який парламент проголосував наприкінці листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.
За його словами, шлях до ухвалення документу тривав понад п’ять років, існувало більше 10 законопроєктів.
"Вони не задовольняли церкви, релігійні організації в Україні, які мають своїх капеланів. Але в українській армії близько 80% капеланів – це капелани ПЦУ. Тому ми вдячні Верховній Раді, що нарешті все ж таки зуміли ухвалити відповідний законопроєкт", – сказав голова Православної церкви України.
Епіфаній звернув увагу, що з документу прибрали положення про заборону працювати в армії священникам релігійних організацій, центральні організації яких розташовані в країні, визнаній агресором.
"Це було викреслено. Але там йде посилання на основний закон, в якому це чітко прописано. І є закон щодо перейменування так званої "Української православної церкви" на Російську православну церкву в Україні. Він зараз не виконується. Але прийде час, коли він буде виконуватися. Частково призупинено наказ Мінкульту про перейменування", – зазначив він.
Епіфаній висловив переконання, що Конституційний суд, який наразі розглядає відповідність цього перейменування основному закону, зрештою визнає його конституційність такої вимоги.
"З другого боку, наші військовослужбовці не приймуть зараз російського священника у свої лави. Є маса прикладів, можна знайти це у відкритому доступі, в інтернеті, як вони, починаючи з 2014 року, благословляли ватажків, благословляли тих, які нищили наших військових… Таких випадків є дуже і дуже багато. І тому не місце російським священникам в українській армії під час війни, реальної війни, яка відбувається", – вважає голова ПЦУ.
Будь ласка, зачекайте...
https://df.news/2021/07/10/u-litsei-im-ivana-bohuna-polkovnyk-iakyj-izdyv-u-pochaiv-rozpovidaie-pro-nepravylnu-tserkvu/
До речі я з Дніпра!
Лутче буду сіратой...."
Як повідомив Петро Порошенко, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.
Петро Порошенко розповів журналістам, що зустріч тривала майже дві години.
«Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священному Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє по відношенню до України», - сказав Порошенко.
«Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну», - зазначив Петро Порошенко.
«Ми скоординували наші дії, починаючи від процедури і процесу визнання Православної Церкви України сестрами - православними церквами в світі. Його Всесвятість залишає визнання нашої Церкви одним із своїх надважливих пріоритетів. І це дуже-дуже приємно», - говорить п'ятий Президент.
«Ми домовилися щодо надзвичайно важливих дій, які ми будемо вживати у 2022 році», - повідомив Порошенко
«Я привітав Його Всесвятість із третьою річницею Об'єднавчого собору, коли була створена, а точніше - відновлена робота Православної Церкви України при прямій участі та підтримці Його Всесвятості Вселенського Патріарха і Синоду нашої Матері-Церкви», - нагадав Порошенко.
Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.
«Я передав вітання від вірних Його Всесвятості з Різдвом, з Веселими святами. Хочу передати всім телеглядачам, всім українцям благословіння від Його Всесвятості, хочу передати вітання з прийдешніми святами. Завжди пам'ятайте, що Бог є з Україною, що Вселенський Патріарх молиться за нас. Не втрачайте оптимізму. Незважаючи на всі випробування, які нам посилає доля, все буде добре», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
И как это Американскя Армия воюет без этих всех проблем?
Был такой американский снайпер -- Всех Времён и Народов -- в Ираке воевал. Крис Кайл.
Арабэны его прозвали "Шайтан с винтовкой"
Так он книжку написал про Войну и Армию... ...там много чего про всякое -- иногда, похуже, чем в СА было. *)
В том числе и про Солдатскую Религию.
Рекомендую диванно-жопым... -- оч. интересно!
Не парь мне утюг, короче! *)
...задовбали, внатурі... -- книжку читайте.
розуміти,що ольгінське чмо під ніком BanderaVbyv Moscoviyu використовує стару техологію тролів..
ось його типова брехня
BanderaVbyv Moscoviyu
Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3306005
ЩО ВОНИ ТАМ РОБИЛИ ВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС - 7 РОКІВ ?
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тут він бреше про капеланів РПЦвУ 7 років в українській армії
«Дуже хотілося б, щоб нинішня українська влада також докладала зусиль, тому що абсолютно справедливо, що ПЦУ є дуже важливим фактором в тому числі і національної безпеки України. Йдеться про виконання відповідних домовленостей, про реалізацію і позиції Вселенського Патріарха і позиції Президента Порошенка», - народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко.
Він зауважив, що російська церква на теренах України дуже часто використовується російською державою як знаряддя гібридної агресії.
«Тому розвиток, зміцнення Православної Церкви України є способом захисту українського суспільства від недружніх впливів. Тому дуже важливо приділяти увагу саме питанням захисту і розвитку українського православ'я», - резюмує Ростислав Павленко.
опрос с *******, давно должен быть закрыт! И не хрем сатанистов, в Святые церквя пускать!
PS: Свинособаки, давно уже показали свою веру в Бога! Боюсь назвать, сколько веков назад...
"Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся." -- Ф. Достоевский