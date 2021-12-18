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війна (56581) РПЦ (459) УПЦ МП (1096) капелан (75) Епіфаній (344) ПЦУ (778)

Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, - Епіфаній

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній привітав ухвалення закону про військове капеланство, за який парламент проголосував наприкінці листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, шлях до ухвалення документу тривав понад п’ять років, існувало більше 10 законопроєктів.

"Вони не задовольняли церкви, релігійні організації в Україні, які мають своїх капеланів. Але в українській армії близько 80% капеланів – це капелани ПЦУ. Тому ми вдячні Верховній Раді, що нарешті все ж таки зуміли ухвалити відповідний законопроєкт", – сказав голова Православної церкви України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже три десятиліття український народ потерпав від спланованих голодоморів, - Епіфаній

Епіфаній звернув увагу, що з документу прибрали положення про заборону працювати в армії священникам релігійних організацій, центральні організації яких розташовані в країні, визнаній агресором.

"Це було викреслено. Але там йде посилання на основний закон, в якому це чітко прописано. І є закон щодо перейменування так званої "Української православної церкви" на Російську православну церкву в Україні. Він зараз не виконується. Але прийде час, коли він буде виконуватися. Частково призупинено наказ Мінкульту про перейменування", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як РФ активізує гібридний вплив через православні церкви, - розслідування

Епіфаній висловив переконання, що Конституційний суд, який наразі розглядає відповідність цього перейменування основному закону, зрештою визнає його конституційність такої вимоги.

"З другого боку, наші військовослужбовці не приймуть зараз російського священника у свої лави. Є маса прикладів, можна знайти це у відкритому доступі, в інтернеті, як вони, починаючи з 2014 року, благословляли ватажків, благословляли тих, які нищили наших військових… Таких випадків є дуже і дуже багато. І тому не місце російським священникам в українській армії під час війни, реальної війни, яка відбувається", – вважає голова ПЦУ.

Також читайте: Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ
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Топ коментарі
+39
...рпц в Україні взагалі не повинно бути місця...
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18.12.2021 17:57
+36
Повторюю,в рпц св'ятості стільки-скільки у шльондри цноти...
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18.12.2021 17:56
+28
До речі, головпоп РПЦ Гундяєв - ерзя. В принципі, будь-який росіянець, який не хоче смерті РФ, для українців - ворог.
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18.12.2021 17:59
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Повторюю,в рпц св'ятості стільки-скільки у шльондри цноти...
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18.12.2021 17:56 Відповісти
...рпц в Україні взагалі не повинно бути місця...
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18.12.2021 17:57 Відповісти
100 %
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18.12.2021 18:00 Відповісти
А тепер - шок !!! В Боярському військовому ліцеї ім. Богуна (філіал Київського) прямо на території закладу розташована церква МП. В закладі був український капелан від УПЦ, але його вижили. Тепер попер мааацковського патріархата розповідають майбутнім курсантам про "братні народи" та "братовбивчу війну", пригощаючи їх пасочками та цукерками. Допоможіть хтось в цьому питанні!!!
https://df.news/2021/07/10/u-litsei-im-ivana-bohuna-polkovnyk-iakyj-izdyv-u-pochaiv-rozpovidaie-pro-nepravylnu-tserkvu/
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18.12.2021 18:40 Відповісти
жесть звичайно - то де всі свідомі ... Батьки Ліцеїстів - чи іменовані про-Українські опозиційні партії- де СБУ ...
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18.12.2021 21:34 Відповісти
...був капелан від УПЦ, але його вижили... Так УПЦ - це філіал РПЦ в УКраїні! А от ПЦУ, Православна церква України, істинно українська церква, яка доказала свою патріотичність у тому числі неодноразовими акціями на користь ЗСУ та своїми священниками на передовій...
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18.12.2021 21:44 Відповісти
така поки ще наша доля ...
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19.12.2021 10:37 Відповісти
РПЦшне ****** має .....дувати за "поребрик"!
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18.12.2021 19:26 Відповісти
Московитського патріархату неповинно бути зовсім. Як немає цноти у Щеленського
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18.12.2021 17:58 Відповісти
як на мене та ж " шльондра" вона святішша - вона принаймні торгуе своїм тілом ...- а та кацапо секта із кИрилом підЄр@стом - торгуе мільйонами дурнів ...
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18.12.2021 18:00 Відповісти
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18.12.2021 18:49 Відповісти
все вірно - але як це втлумачити 25 -35 % того кацапосвіту ...
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18.12.2021 17:56 Відповісти
до тебе, зебіл, також не всі істини доходять. І до твоїх бубочок також.
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18.12.2021 18:09 Відповісти
Якщо б у 19-му році обрали б президента,а не "какаяразница"....Ех!
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18.12.2021 17:57 Відповісти
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18.12.2021 18:01 Відповісти
Врать круглые сутки, принимать чёрное за белое, как видим, опасно для здоровья
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18.12.2021 18:33 Відповісти
рпц фсб не место в нашей стране
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18.12.2021 17:58 Відповісти
Зачем попы в армии?
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18.12.2021 17:58 Відповісти
религия-поставщик последней надежды.
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18.12.2021 18:01 Відповісти
Епіфаній : "Коли нас називають бандерівцями, то ми цим пишаємося" Війна - докорінно змінила нашу свідомість. НАС нині МІЛЬЙОНИ!!!
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18.12.2021 18:03 Відповісти
бандеровцы - это тупая рашкованская пропаганда. чтобы назвать харьковчанина или одессита бендеровцем надо быть или врагом или тупым. выбирай сам
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18.12.2021 18:10 Відповісти
Якщо вас ніколи не називали хунтою і бандерівцем - задумайтесь, може ви не така вже хороша людина.
До речі я з Дніпра!
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18.12.2021 18:30 Відповісти
взрослому человеку не нужно одобрение окружающих, иди учись
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18.12.2021 19:50 Відповісти
Була собі така група молодих оунівців в Донецьку колись, воювали з німцями як могли, потім про неї Фадєєв написав книгу, але зробив їх комсомольцями, "Молодая гвардия".
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18.12.2021 18:36 Відповісти
Ванья, не дуркуй. Людина БАНДЕРІВЕЦЬ чи ні визначається не її місцем проживання, а відношенням до держави УКРАЇНА. Вона - патріот своєї Держави, вона захищає Свою державу на фронті чи в тилу від ворога косорилії? Якщо відповідь ТАК, то вона сповідує саме БАНДЕРІВСЬКІ ПРИНЦИПИ, і, відповідно Є бандерівський чи бандерівцем. А той прикрий факт, що у названих тобою областях на початку війни"нєапрєделівшихся" і відкритих сєпарастів було багато - прикрий факт, який відходить у минуле і ОБОВ'ЯЗКОВО ВІДІЙДЕ.
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18.12.2021 21:06 Відповісти
На "нулі" невіруючих немає.
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18.12.2021 18:24 Відповісти
Це- правда. Ніде і ніколи.
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18.12.2021 21:07 Відповісти
До речі, головпоп РПЦ Гундяєв - ерзя. В принципі, будь-який росіянець, який не хоче смерті РФ, для українців - ворог.
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18.12.2021 17:59 Відповісти
Хіба ***** удмурд, не мордвін?
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18.12.2021 18:16 Відповісти
кака разніца,ващє?
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18.12.2021 21:10 Відповісти
"На куй мнє радня такая

Лутче буду сіратой...."
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18.12.2021 21:09 Відповісти
18-12-2021 відбулася зустріч п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка із Вселенським Патріархом Варфоломієм, про яку було домовлено під час телефонної розмови 15 грудня у річницю Об'єднавчого собору.
Як повідомив Петро Порошенко, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.
Петро Порошенко розповів журналістам, що зустріч тривала майже дві години.
«Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священному Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє по відношенню до України», - сказав Порошенко.
«Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну», - зазначив Петро Порошенко.
«Ми скоординували наші дії, починаючи від процедури і процесу визнання Православної Церкви України сестрами - православними церквами в світі. Його Всесвятість залишає визнання нашої Церкви одним із своїх надважливих пріоритетів. І це дуже-дуже приємно», - говорить п'ятий Президент.
«Ми домовилися щодо надзвичайно важливих дій, які ми будемо вживати у 2022 році», - повідомив Порошенко
«Я привітав Його Всесвятість із третьою річницею Об'єднавчого собору, коли була створена, а точніше - відновлена робота Православної Церкви України при прямій участі та підтримці Його Всесвятості Вселенського Патріарха і Синоду нашої Матері-Церкви», - нагадав Порошенко.
Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.
«Я передав вітання від вірних Його Всесвятості з Різдвом, з Веселими святами. Хочу передати всім телеглядачам, всім українцям благословіння від Його Всесвятості, хочу передати вітання з прийдешніми святами. Завжди пам'ятайте, що Бог є з Україною, що Вселенський Патріарх молиться за нас. Не втрачайте оптимізму. Незважаючи на всі випробування, які нам посилає доля, все буде добре», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
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18.12.2021 18:06 Відповісти
московський патріархат= сталінський сатанат
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18.12.2021 18:14 Відповісти
Надо ещё цепануться за религиозные отношения в Армии! -- шо б изнутри тоже была жара до усёру...
И как это Американскя Армия воюет без этих всех проблем?
Был такой американский снайпер -- Всех Времён и Народов -- в Ираке воевал. Крис Кайл.
Арабэны его прозвали "Шайтан с винтовкой"
Так он книжку написал про Войну и Армию... ...там много чего про всякое -- иногда, похуже, чем в СА было. *)
В том числе и про Солдатскую Религию.
Рекомендую диванно-жопым... -- оч. интересно!
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18.12.2021 18:14 Відповісти
Пусть московские попы не лезут в ЗСУ, то и "цепануться" не надо будет.
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18.12.2021 18:21 Відповісти
...как скажешь, так и будет...*)
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18.12.2021 18:26 Відповісти
Та да, американська армія це гірше ніж радянсько - кацапська армія
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18.12.2021 18:31 Відповісти
Ты книжку Снайпера почитай сперва... ...после поговорим.
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18.12.2021 18:36 Відповісти
А ти хроніки захисту Донецького аеропорту подивись, потім будеш розказівати про свого снайпера.
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18.12.2021 18:39 Відповісти
Та ты сам подывысь --- где там хоть слово про религию, веру и мову?
Не парь мне утюг, короче! *)
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18.12.2021 18:41 Відповісти
Кацап, нащо мені твоя ахінея ?
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18.12.2021 18:47 Відповісти
Наздоров'я...*)
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18.12.2021 18:48 Відповісти
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18.12.2021 18:38 Відповісти
Административное здание Архиепархии вооружённых сил США
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18.12.2021 18:39 Відповісти
Але капелани в них є...
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18.12.2021 19:02 Відповісти
В Греції все є! (с)
...задовбали, внатурі... -- книжку читайте.
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18.12.2021 19:07 Відповісти
прохання до всіх.

розуміти,що ольгінське чмо під ніком BanderaVbyv Moscoviyu використовує стару техологію тролів..

ось його типова брехня

BanderaVbyv Moscoviyu

Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3306005

ЩО ВОНИ ТАМ РОБИЛИ ВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС - 7 РОКІВ ?
-------------------
тут він бреше про капеланів РПЦвУ 7 років в українській армії
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18.12.2021 18:55 Відповісти
Дебіл КАЦАПСЬКИЙ - тебе вже випустили з психлікарні ?
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18.12.2021 18:57 Відповісти
Судя по поведению митрополита Онуфрия (главы резидентуры ФСБ) в Украине, свившему гнездо шпионов в Киево-Печерской Лавре, он что-то знает о дне "Ч" и активно ждет изменений. Источник этой информации находится в самой митрополии УПЦ МП.
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18.12.2021 18:31 Відповісти
С другой стороны их будут находить с дырками в спине...но до того могут много беды наделать...
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18.12.2021 19:01 Відповісти
100%
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18.12.2021 19:04 Відповісти
і взагалі, скрепне місце слуг гундяя - біля дідівської шпаківні в городі. якщо його дозволено їм мати ))
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18.12.2021 19:09 Відповісти
ну вот почему так узко про эту проблему - не место служителям Масквабадского Сатаната не только в нашей армии, но и в Украине, т.е. гнать их надо за поребрик, и пусть скажут спасибо, что не прибили гвоздями за трусы к забору и не вдули монтажную пену
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18.12.2021 20:29 Відповісти
Фєдєрастова сєкта повинна зникнути з України…
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18.12.2021 20:31 Відповісти
Зміцнення Православної Церкви України є способом захисту українського суспільства від недружніх впливів
«Дуже хотілося б, щоб нинішня українська влада також докладала зусиль, тому що абсолютно справедливо, що ПЦУ є дуже важливим фактором в тому числі і національної безпеки України. Йдеться про виконання відповідних домовленостей, про реалізацію і позиції Вселенського Патріарха і позиції Президента Порошенка», - народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко.
Він зауважив, що російська церква на теренах України дуже часто використовується російською державою як знаряддя гібридної агресії.
«Тому розвиток, зміцнення Православної Церкви України є способом захисту українського суспільства від недружніх впливів. Тому дуже важливо приділяти увагу саме питанням захисту і розвитку українського православ'я», - резюмує Ростислав Павленко.
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18.12.2021 20:55 Відповісти
Ці гундяєвькі попадли просто почнуть шпигувати за тими військовими частинами до яких їх "прикомандирують", і почнуть зомбувати слабких духом своїм мишєбратьським лайном про "братаубіствєннаювайну"! Нафуй їх "з пляжу"!!!
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18.12.2021 22:09 Відповісти
Бусурманам, тем более работникам эфэсбее, не место в Украине! У нас православная вера, а не прафаславная армия, от ортодоксального жида - *****! А в
опрос с *******, давно должен быть закрыт! И не хрем сатанистов, в Святые церквя пускать!
PS: Свинособаки, давно уже показали свою веру в Бога! Боюсь назвать, сколько веков назад...
"Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся." -- Ф. Достоевский
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18.12.2021 22:17 Відповісти
Священики Московського Патріархату це позаштатні і штатні агенти фсб в Україні - їм нічого робити у ЗСУ
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18.12.2021 22:25 Відповісти
100% факт. Так и есть.
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19.12.2021 00:55 Відповісти

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18.12.2021 23:24 Відповісти
 
 