Великобритании грозит катастрофическая волна эпидемии из-за Omicron, - прогноз ученых
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В случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению штамма коронавируса "Омикрон" страну ожидает всплеск заболеваемости невиданных масштабов и до 6 тысяч смертей коронабольных ежедневно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишет The Guardian.
К такому выводу, в частности, пришла группа аналитиков, работающих вместе с экспертной совещательной группой при правительстве Британии.
Речь идет о выводах группы SPI-M-O, аналитиков, представляющих данные для совещательной группы при правительстве Британии (Scientific Advisory Group for Emergencies), по мнению которых ориентируются в принятии решений.
Согласно результатам моделирования, если немедленно не ввести более жесткие ограничения, через месяц Британия, с населением 67,2 млн, может увидеть от 600 000 до даже 2 млн заражений коронавирусом ежедневно.
При таком сценарии в больнице может ежедневно попадать 3-10 тысяч коронабольных, а количество смертей среди них будет от 600 до даже 6000 ежедневно.
Совещательная группа ранее на этой неделе подчеркнула, что ограничения нужны уже сейчас, а откладывание этого шага на начало 2022 года существенно снизит эффект от них и не позволит предотвратить серьезное повышение нагрузки на систему здравоохранения.
Советники отметили, что хотя вакцинация является критически важным фактором, поскольку уменьшает тяжесть заболевания, требуется комплекс мер по сдерживанию распространения вируса. Они отмечают, что наибольшим фактором риска являются массовые меры.
Напомним, к концу недели Британия три дня подряд регистрировала новые рекорды случаев заражения коронавирусом. В пятницу сообщили о 93 045 новых больных в сутки. В то же время, количество смертей остается стабильно относительно низким, тогда как прошлой зимой с более низкими показателями ежедневно умирали более тысячи пациентов.
С этой недели в Англии начало действовать требование ковид-сертификата или отрицательного теста для допуска на большие массовые мероприятия и режим в помещениях. В пятницу премьеру Борису Джонсону предложили несколько планов для дальнейшего сдерживания эпидемии, варьирующихся от незначительного усиления ограничений до полного локдауна.
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На границе Франции и Великобритании - длинные очереди. В четверг Париж объявил, что с 18 декабря ужесточит санитарные требования для въезжающих в страну из Соединенного Королевства. Так ПЦР-тесты будут действительны только 24 часа, а не 48 как сейчас, а туристов без гражданства ЕС в республику вообще не пустят. Кроме того, всем прибывшим придется уйти на самоизоляцию."
https://ru.euronews.com/2021/12/16/covid-europe-update
Тут на форуме пишет один аквариус.
Это инженер, биография которого с 2004 года была включена в книгу "Кто есть кто в мире", "Кто есть кто в мире в науке и инжиниринге" (сейчас уже его в этих сборниках нет, скорее всего, потому как аквариус вышел на заработанную им пенсию и удалился от научных изысканий).
Аквариус от кодида ширяться не собирается.
От оспы же, полиомиэлита и прочих инфекционных болезней у аквариуса прививки имеются.
Но вот от ковидлы - это вы сами.
Вы, как привитой от ковидлы, по сравнению с такими, как аквариус, более "интеллектуально развитый".
И потому скажите пожалуйста, в каком году Вы стали лауреатом Нобелевской премии и по какой дисциплине?
Что касается его прививок, то в СССР никто никого не спрашивал, мамка отвела его согласно графика и готово. А вот уже к ковиду маленький мальчик стал взрослым маразматиком, заслуженно заняв место среди антивакцинаторов. Старость не радость...
Что касается меня, то куда мне до "ученого столетия" Но мой диплом с отличием КГУ никто не отменял. С темно красной обложкой...
НЕ ЗНАЮ...
ЗВІДКИ ЦЯ ВИССАНА З ПАЛЬЦЯ ..УЙНЯ(НЕ ЦИФРА ) 6000.