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Великобритания (4268) коронавирус (17042) Omicron (7)

Великобритании грозит катастрофическая волна эпидемии из-за Omicron, - прогноз ученых

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Великобритании грозит катастрофическая волна эпидемии из-за Omicron, - прогноз ученых

В случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению штамма коронавируса "Омикрон" страну ожидает всплеск заболеваемости невиданных масштабов и до 6 тысяч смертей коронабольных ежедневно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишет The Guardian.

К такому выводу, в частности, пришла группа аналитиков, работающих вместе с экспертной совещательной группой при правительстве Британии.

Речь идет о выводах группы SPI-M-O, аналитиков, представляющих данные для совещательной группы при правительстве Британии (Scientific Advisory Group for Emergencies), по мнению которых ориентируются в принятии решений.

Согласно результатам моделирования, если немедленно не ввести более жесткие ограничения, через месяц Британия, с населением 67,2 млн, может увидеть от 600 000 до даже 2 млн заражений коронавирусом ежедневно.

При таком сценарии в больнице может ежедневно попадать 3-10 тысяч коронабольных, а количество смертей среди них будет от 600 до даже 6000 ежедневно.

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Совещательная группа ранее на этой неделе подчеркнула, что ограничения нужны уже сейчас, а откладывание этого шага на начало 2022 года существенно снизит эффект от них и не позволит предотвратить серьезное повышение нагрузки на систему здравоохранения.

Советники отметили, что хотя вакцинация является критически важным фактором, поскольку уменьшает тяжесть заболевания, требуется комплекс мер по сдерживанию распространения вируса. Они отмечают, что наибольшим фактором риска являются массовые меры.

Напомним, к концу недели Британия три дня подряд регистрировала новые рекорды случаев заражения коронавирусом. В пятницу сообщили о 93 045 новых больных в сутки. В то же время, количество смертей остается стабильно относительно низким, тогда как прошлой зимой с более низкими показателями ежедневно умирали более тысячи пациентов.

С этой недели в Англии начало действовать требование ковид-сертификата или отрицательного теста для допуска на большие массовые мероприятия и режим в помещениях. В пятницу премьеру Борису Джонсону предложили несколько планов для дальнейшего сдерживания эпидемии, варьирующихся от незначительного усиления ограничений до полного локдауна.

Также читайте: В Украине обнаружили штамм "Омикрон"
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Топ комментарии
+16
Смертность от омикрона как при обычном гриппе, а эти истерики снова хотят всех в стойло загнать.
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19.12.2021 12:33
+16
да никто уже не верит в эту херьню..
1,5 % смертности в самую панику мы наблюдали..
Это уже не работает - производители вакцин теряют креативность..
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19.12.2021 12:34
+14
істерія, акт №5671
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19.12.2021 12:31
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Да нормально все, всегда границы перед войной закрывают.
Первый раз в Европу война идет, что ли?
Забыли что ли, где живете?

"Франция закроет границу для британских туристов
На границе Франции и Великобритании - длинные очереди. В четверг Париж объявил, что с 18 декабря ужесточит санитарные требования для въезжающих в страну из Соединенного Королевства. Так ПЦР-тесты будут действительны только 24 часа, а не 48 как сейчас, а туристов без гражданства ЕС в республику вообще не пустят. Кроме того, всем прибывшим придется уйти на самоизоляцию."
https://ru.euronews.com/2021/12/16/covid-europe-update
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19.12.2021 14:31 Ответить
Эпидемия ковида сейчас формирует две процесса. Один - физическое уничтожение принципиально невакцинированных, фактически этот процесс принудительно повышает интеллектуальный уровень населения. Второй процесс это массовое заболевание невакцинированных без летального исхода, приводящее к резкому ухудшению умственных способностей переболевших. Вот этот процесс резко оболванивает народные массы. Поскольку умерших невакцинированных значительно меньше чем выживших, то в целом влияние ковида на умственные способности населения явно негативное.
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19.12.2021 14:35 Ответить
"Один - физическое уничтожение принципиально невакцинированных, фактически этот процесс принудительно повышает интеллектуальный уровень населения."

Тут на форуме пишет один аквариус.
Это инженер, биография которого с 2004 года была включена в книгу "Кто есть кто в мире", "Кто есть кто в мире в науке и инжиниринге" (сейчас уже его в этих сборниках нет, скорее всего, потому как аквариус вышел на заработанную им пенсию и удалился от научных изысканий).

Аквариус от кодида ширяться не собирается.
От оспы же, полиомиэлита и прочих инфекционных болезней у аквариуса прививки имеются.
Но вот от ковидлы - это вы сами.

Вы, как привитой от ковидлы, по сравнению с такими, как аквариус, более "интеллектуально развитый".
И потому скажите пожалуйста, в каком году Вы стали лауреатом Нобелевской премии и по какой дисциплине?
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19.12.2021 15:25 Ответить
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19.12.2021 15:56 Ответить
Он наверняка еще и имеет диплом Нью-Йоркской Академии Наук. В провинции таких чудиков полно. Платят 200 долл и получают свидетельство Это отлаженный бизнес для лохов, хоть одну научную статью напишешь - сразу приходит письмо, мол Вы за Ваши научные достижения внесены в списки ученых столетия ил/и приняты в члены Нью-Йоркской Академии Наук. Для получения подтверждения Вам следует оплатить от 130-200 долл и вы получите свидетельство. Причем самое дорогое было в виде деревянной таблички..
Что касается его прививок, то в СССР никто никого не спрашивал, мамка отвела его согласно графика и готово. А вот уже к ковиду маленький мальчик стал взрослым маразматиком, заслуженно заняв место среди антивакцинаторов. Старость не радость...
Что касается меня, то куда мне до "ученого столетия" Но мой диплом с отличием КГУ никто не отменял. С темно красной обложкой...
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19.12.2021 16:24 Ответить
Интересно, а все антиваксы голосовали за патриота Порошенко?
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19.12.2021 14:40 Ответить
Точно известно, что все долпоепы страны голосовали за клоуна 2.5 года назад.
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19.12.2021 15:41 Ответить
То есть остальные умные антиваксы, голосовавшие за Пороха? Я правильно Вас понимаю?
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19.12.2021 16:02 Ответить
катастрофична хвиля епидемии в полностью вакцинированной стране... Что-то не так в британском королевстве...И дельта от них начала разноситься по миру. Что не так с Бритами?
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19.12.2021 15:01 Ответить
Читай смертность и будет понятно зачем вакцинация.
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19.12.2021 15:40 Ответить
да подождите. Вы очень узко мыслите. Мы сейчас говорим о смертности от ковида. Но мы не знаем что будет со смертностью от/после прививок. А для этого нужно время.
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19.12.2021 17:06 Ответить
На 90 тыс заболевших, только 150 смертей. А долпоепы-антиваксы рассказывают, что вакцинация не работает.
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19.12.2021 15:39 Ответить
ты доказательств не видел, а уже языком треплешь, ******* уколотый.
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19.12.2021 16:16 Ответить
За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3-10 тисяч коронахворих, а кількість смертей серед них становитиме від 600 до навіть 6000 щоденно.

НЕ ЗНАЮ...

ЗВІДКИ ЦЯ ВИССАНА З ПАЛЬЦЯ ..УЙНЯ(НЕ ЦИФРА ) 6000.
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19.12.2021 16:51 Ответить
13 грудня премʼєр-міністр Борис Джонсон повідомив про перший випадок смерті пацієнта, інфікованого «омікроном».
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19.12.2021 17:05 Ответить
Знову старі камлання: "Ви всє умрьоте!", якщо не заплатите БігФармі!
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19.12.2021 17:07 Ответить
Скоро з'явиться вакцина-неделька, як жіночі труселя в 90-х. )))
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19.12.2021 19:26 Ответить
Більшість з нас залишилася людьми випадково. просто пощастило.
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19.12.2021 19:56 Ответить
Не знаю, шо б робила, працюючі в освіті або ще десь, де вимагають.
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19.12.2021 20:09 Ответить
...чи
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19.12.2021 20:19 Ответить
Щоб подати заяву на адміністрацію школи, треба бути з нею у гарних стосунках. Ну, подала, нам - як з гуся вода, не з власної кишені відшкодовувати. Решта - спробуй таке, зацькують - за власним підеш. Вчителю знайти роботу важко, як і адмінпрацівникам, і навіть медикам.
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19.12.2021 20:44 Ответить
Нажаль, вони не бачать підтримки, тому або мовчать, або все - пошепки.
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19.12.2021 20:53 Ответить
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