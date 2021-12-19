Великій Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через Omicron, - прогноз учених
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у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів і до 6 тисяч смертей коронахворих щоденно.
Як передаэ Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише The Guardian.
Такого висновку, зокрема, дійшла група аналітиків, які працюють разом з експертною дорадчою групою при уряді Британії.
Йдеться про висновки групи SPI-M-O, аналітиків, що подають дані для дорадчої групи при уряді Британії (Scientific Advisory Group for Emergencies), на думку яких орієнтуються у прийнятті рішень.
Згідно з результатами моделювання, якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, через місяць Британія, з населенням 67,2 млн, може побачити від 600 000 до навіть 2 млн заражень коронавірусом щоденно.
За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3-10 тисяч коронахворих, а кількість смертей серед них становитиме від 600 до навіть 6000 щоденно.
Дорадча група раніше цього тижня наголосила, що обмеження потрібні вже зараз, а відкладання цього кроку на початок 2022 року суттєво знизить ефект від них і не дозволить запобігти серйозному підвищенню навантаження на систему охорони здоров’я.
Радники зауважили, що хоча вакцинація є критично важливим фактором, оскільки зменшує тяжкість перебігу захворювання, потрібен комплекс заходів для стримування поширення вірусу. Вони наголошують, що найбільшим фактором ризику є масові заходи.
Нагадаємо, під кінець тижня Британія три дні поспіль реєструвала нові рекорди випадків зараження коронавірусом. У п’ятницю повідомили про 93 045 нових хворих за добу. Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, тоді як минулої зими з нижчими показниками щоденно помирали понад тисяча пацієнтів
З цього тижня в Англії почала діяти вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях. У п’ятницю прем’єру Борису Джонсону запропонували кілька планів для подальшого стримування епідемії, що варіюються від незначного посилення обмежень до повного локдауну.
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Первый раз в Европу война идет, что ли?
Забыли что ли, где живете?
"Франция закроет границу для британских туристов
На границе Франции и Великобритании - длинные очереди. В четверг Париж объявил, что с 18 декабря ужесточит санитарные требования для въезжающих в страну из Соединенного Королевства. Так ПЦР-тесты будут действительны только 24 часа, а не 48 как сейчас, а туристов без гражданства ЕС в республику вообще не пустят. Кроме того, всем прибывшим придется уйти на самоизоляцию."
https://ru.euronews.com/2021/12/16/covid-europe-update
Тут на форуме пишет один аквариус.
Это инженер, биография которого с 2004 года была включена в книгу "Кто есть кто в мире", "Кто есть кто в мире в науке и инжиниринге" (сейчас уже его в этих сборниках нет, скорее всего, потому как аквариус вышел на заработанную им пенсию и удалился от научных изысканий).
Аквариус от кодида ширяться не собирается.
От оспы же, полиомиэлита и прочих инфекционных болезней у аквариуса прививки имеются.
Но вот от ковидлы - это вы сами.
Вы, как привитой от ковидлы, по сравнению с такими, как аквариус, более "интеллектуально развитый".
И потому скажите пожалуйста, в каком году Вы стали лауреатом Нобелевской премии и по какой дисциплине?
Что касается его прививок, то в СССР никто никого не спрашивал, мамка отвела его согласно графика и готово. А вот уже к ковиду маленький мальчик стал взрослым маразматиком, заслуженно заняв место среди антивакцинаторов. Старость не радость...
Что касается меня, то куда мне до "ученого столетия" Но мой диплом с отличием КГУ никто не отменял. С темно красной обложкой...
НЕ ЗНАЮ...
ЗВІДКИ ЦЯ ВИССАНА З ПАЛЬЦЯ ..УЙНЯ(НЕ ЦИФРА ) 6000.