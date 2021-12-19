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Велика Британія (3683) коронавірус (16712) Omicron (10)

Великій Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через Omicron, - прогноз учених

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Великій Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через Omicron, - прогноз учених

у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів і до 6 тисяч смертей коронахворих щоденно.

Як передаэ Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише The Guardian.

Такого висновку, зокрема, дійшла група аналітиків, які працюють разом з експертною дорадчою групою при уряді Британії.

Йдеться про висновки групи SPI-M-O, аналітиків, що подають дані для дорадчої групи при уряді Британії (Scientific Advisory Group for Emergencies), на думку яких орієнтуються у прийнятті рішень.

Згідно з результатами моделювання, якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, через місяць Британія, з населенням 67,2 млн, може побачити від 600 000 до навіть 2 млн заражень коронавірусом щоденно.

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3-10 тисяч коронахворих, а кількість смертей серед них становитиме від 600 до навіть 6000 щоденно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для виробництва COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - Moderna

Дорадча група раніше цього тижня наголосила, що обмеження потрібні вже зараз, а відкладання цього кроку на початок 2022 року суттєво знизить ефект від них і не дозволить запобігти серйозному підвищенню навантаження на систему охорони здоров’я.

Радники зауважили, що хоча вакцинація є критично важливим фактором, оскільки зменшує тяжкість перебігу захворювання, потрібен комплекс заходів для стримування поширення вірусу. Вони наголошують, що найбільшим фактором ризику є масові заходи.

Нагадаємо, під кінець тижня Британія три дні поспіль реєструвала нові рекорди випадків зараження коронавірусом. У п’ятницю повідомили про 93 045 нових хворих за добу. Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, тоді як минулої зими з нижчими показниками щоденно помирали понад тисяча пацієнтів

З цього тижня в Англії почала діяти вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях. У п’ятницю прем’єру Борису Джонсону запропонували кілька планів для подальшого стримування епідемії, що варіюються від незначного посилення обмежень до повного локдауну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявили штам "Омікрон"

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+16
Смертность от омикрона как при обычном гриппе, а эти истерики снова хотят всех в стойло загнать.
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19.12.2021 12:33
+16
да никто уже не верит в эту херьню..
1,5 % смертности в самую панику мы наблюдали..
Это уже не работает - производители вакцин теряют креативность..
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19.12.2021 12:34
+14
істерія, акт №5671
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19.12.2021 12:31
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Да нормально все, всегда границы перед войной закрывают.
Первый раз в Европу война идет, что ли?
Забыли что ли, где живете?

"Франция закроет границу для британских туристов
На границе Франции и Великобритании - длинные очереди. В четверг Париж объявил, что с 18 декабря ужесточит санитарные требования для въезжающих в страну из Соединенного Королевства. Так ПЦР-тесты будут действительны только 24 часа, а не 48 как сейчас, а туристов без гражданства ЕС в республику вообще не пустят. Кроме того, всем прибывшим придется уйти на самоизоляцию."
https://ru.euronews.com/2021/12/16/covid-europe-update
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19.12.2021 14:31 Відповісти
Эпидемия ковида сейчас формирует две процесса. Один - физическое уничтожение принципиально невакцинированных, фактически этот процесс принудительно повышает интеллектуальный уровень населения. Второй процесс это массовое заболевание невакцинированных без летального исхода, приводящее к резкому ухудшению умственных способностей переболевших. Вот этот процесс резко оболванивает народные массы. Поскольку умерших невакцинированных значительно меньше чем выживших, то в целом влияние ковида на умственные способности населения явно негативное.
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19.12.2021 14:35 Відповісти
"Один - физическое уничтожение принципиально невакцинированных, фактически этот процесс принудительно повышает интеллектуальный уровень населения."

Тут на форуме пишет один аквариус.
Это инженер, биография которого с 2004 года была включена в книгу "Кто есть кто в мире", "Кто есть кто в мире в науке и инжиниринге" (сейчас уже его в этих сборниках нет, скорее всего, потому как аквариус вышел на заработанную им пенсию и удалился от научных изысканий).

Аквариус от кодида ширяться не собирается.
От оспы же, полиомиэлита и прочих инфекционных болезней у аквариуса прививки имеются.
Но вот от ковидлы - это вы сами.

Вы, как привитой от ковидлы, по сравнению с такими, как аквариус, более "интеллектуально развитый".
И потому скажите пожалуйста, в каком году Вы стали лауреатом Нобелевской премии и по какой дисциплине?
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19.12.2021 15:25 Відповісти
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19.12.2021 15:56 Відповісти
Он наверняка еще и имеет диплом Нью-Йоркской Академии Наук. В провинции таких чудиков полно. Платят 200 долл и получают свидетельство Это отлаженный бизнес для лохов, хоть одну научную статью напишешь - сразу приходит письмо, мол Вы за Ваши научные достижения внесены в списки ученых столетия ил/и приняты в члены Нью-Йоркской Академии Наук. Для получения подтверждения Вам следует оплатить от 130-200 долл и вы получите свидетельство. Причем самое дорогое было в виде деревянной таблички..
Что касается его прививок, то в СССР никто никого не спрашивал, мамка отвела его согласно графика и готово. А вот уже к ковиду маленький мальчик стал взрослым маразматиком, заслуженно заняв место среди антивакцинаторов. Старость не радость...
Что касается меня, то куда мне до "ученого столетия" Но мой диплом с отличием КГУ никто не отменял. С темно красной обложкой...
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19.12.2021 16:24 Відповісти
Интересно, а все антиваксы голосовали за патриота Порошенко?
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19.12.2021 14:40 Відповісти
Точно известно, что все долпоепы страны голосовали за клоуна 2.5 года назад.
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19.12.2021 15:41 Відповісти
То есть остальные умные антиваксы, голосовавшие за Пороха? Я правильно Вас понимаю?
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19.12.2021 16:02 Відповісти
катастрофична хвиля епидемии в полностью вакцинированной стране... Что-то не так в британском королевстве...И дельта от них начала разноситься по миру. Что не так с Бритами?
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19.12.2021 15:01 Відповісти
Читай смертность и будет понятно зачем вакцинация.
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19.12.2021 15:40 Відповісти
да подождите. Вы очень узко мыслите. Мы сейчас говорим о смертности от ковида. Но мы не знаем что будет со смертностью от/после прививок. А для этого нужно время.
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19.12.2021 17:06 Відповісти
На 90 тыс заболевших, только 150 смертей. А долпоепы-антиваксы рассказывают, что вакцинация не работает.
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19.12.2021 15:39 Відповісти
ты доказательств не видел, а уже языком треплешь, ******* уколотый.
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19.12.2021 16:16 Відповісти
За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3-10 тисяч коронахворих, а кількість смертей серед них становитиме від 600 до навіть 6000 щоденно.

НЕ ЗНАЮ...

ЗВІДКИ ЦЯ ВИССАНА З ПАЛЬЦЯ ..УЙНЯ(НЕ ЦИФРА ) 6000.
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19.12.2021 16:51 Відповісти
13 грудня премʼєр-міністр Борис Джонсон повідомив про перший випадок смерті пацієнта, інфікованого «омікроном».
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19.12.2021 17:05 Відповісти
Знову старі камлання: "Ви всє умрьоте!", якщо не заплатите БігФармі!
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19.12.2021 17:07 Відповісти
Скоро з'явиться вакцина-неделька, як жіночі труселя в 90-х. )))
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19.12.2021 19:26 Відповісти
Більшість з нас залишилася людьми випадково. просто пощастило.
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19.12.2021 19:56 Відповісти
Не знаю, шо б робила, працюючі в освіті або ще десь, де вимагають.
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19.12.2021 20:09 Відповісти
...чи
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19.12.2021 20:19 Відповісти
Щоб подати заяву на адміністрацію школи, треба бути з нею у гарних стосунках. Ну, подала, нам - як з гуся вода, не з власної кишені відшкодовувати. Решта - спробуй таке, зацькують - за власним підеш. Вчителю знайти роботу важко, як і адмінпрацівникам, і навіть медикам.
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19.12.2021 20:44 Відповісти
Нажаль, вони не бачать підтримки, тому або мовчать, або все - пошепки.
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19.12.2021 20:53 Відповісти
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