Рудик о смене руководства фракции: Власти пытаются уничтожить "Голос"

С начала 2021 года власти пытаются уничтожить "Голос". Попытка захватить партию подконтрольными властям депутатами и активистами, провалилась в июле и теперь Банковая дошла до попытки рейдерского захвата фракции.

Это подчеркивает лидер партии "Голос" Кира Рудык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Оппозиция не молчит об этом и не будет молчать. Именно поэтому открывают дела на лидеров оппозиции. Именно поэтому власти пытаются взять под контроль медиа. Именно поэтому Офис президента пытается захватить и уничтожить либеральную парламентскую оппозицию, каковой является "Голос", — отмечает народный депутат.

Власть применила два метода давления на "Голос": сначала через карманные суды и НАПК лишить политсилу государственного финансирования, а затем прибегла к попытке рейдерского захвата парламентской фракции при содействии руководителей парламента Стефанчука и Корниенко и одиозного ОАСК.

"Это месть "Голоса" за принципиальную проукраинскую позицию, которой президент и его команда изменили в обмен на власть. И, к сожалению, часть наших бывших партийцев присоединилась к такой позиции. Особый цинизм ситуации в том, что Устинова и Ко сначала заявляли о том, что "не хотят больше иметь к партии и фракции "Голос" никакого отношения", а когда появилась возможность при помощи Офиса президента и ОАСК захватить фракцию, они ею воспользовались. Именно тем коррумпированным судом, который призывали распустить", - констатирует лидер "Голоса".

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Банковая уже продемонстрировала, что не остановится ни перед чем, чтобы остаться у власти дальше. Их не интересуют ни государственные интересы, ни нужды украинцев.

"Сейчас Зеленский решает единственную задачу — сохранить власть после следующих выборов. Перенести парламентские выборы. Переизбрать себя на второй срок. Команда президента даже не скрывает свои мотивы. На всех должностях будут руководимые персонажи. Президент не оставит попыток взять под контроль КСУ и максимально отсрочить судебную реформу, чтобы иметь карманный суд на время выборов. Власть продолжит давление на оппозицию. Президент и его окружение продолжат лгать. Лгать себе, своему народу и союзникам Украины", — подчеркивает парламентарий.

Напомним, 17 декабря первый вице-спикер Совета Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко. В ответ Ярослав Железняк заявил: ОП проводит откровенную попытку рейдерского захвата, был личный звонок от Ермака.