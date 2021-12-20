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Новости Политика Украины
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Рудик о смене руководства фракции: Власти пытаются уничтожить "Голос"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рудик о смене руководства фракции: Власти пытаются уничтожить

С начала 2021 года власти пытаются уничтожить "Голос". Попытка захватить партию подконтрольными властям депутатами и активистами, провалилась в июле и теперь Банковая дошла до попытки рейдерского захвата фракции.

Это подчеркивает лидер партии "Голос" Кира Рудык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Оппозиция не молчит об этом и не будет молчать. Именно поэтому открывают дела на лидеров оппозиции. Именно поэтому власти пытаются взять под контроль медиа. Именно поэтому Офис президента пытается захватить и уничтожить либеральную парламентскую оппозицию, каковой является "Голос", — отмечает народный депутат.

Власть применила два метода давления на "Голос": сначала через карманные суды и НАПК лишить политсилу государственного финансирования, а затем прибегла к попытке рейдерского захвата парламентской фракции при содействии руководителей парламента Стефанчука и Корниенко и одиозного ОАСК.

"Это месть "Голоса" за принципиальную проукраинскую позицию, которой президент и его команда изменили в обмен на власть. И, к сожалению, часть наших бывших партийцев присоединилась к такой позиции. Особый цинизм ситуации в том, что Устинова и Ко сначала заявляли о том, что "не хотят больше иметь к партии и фракции "Голос" никакого отношения", а когда появилась возможность при помощи Офиса президента и ОАСК захватить фракцию, они ею воспользовались. Именно тем коррумпированным судом, который призывали распустить", - констатирует лидер "Голоса".

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Банковая уже продемонстрировала, что не остановится ни перед чем, чтобы остаться у власти дальше. Их не интересуют ни государственные интересы, ни нужды украинцев.

"Сейчас Зеленский решает единственную задачу — сохранить власть после следующих выборов. Перенести парламентские выборы. Переизбрать себя на второй срок. Команда президента даже не скрывает свои мотивы. На всех должностях будут руководимые персонажи. Президент не оставит попыток взять под контроль КСУ и максимально отсрочить судебную реформу, чтобы иметь карманный суд на время выборов. Власть продолжит давление на оппозицию. Президент и его окружение продолжат лгать. Лгать себе, своему народу и союзникам Украины", — подчеркивает парламентарий.

Напомним, 17 декабря первый вице-спикер Совета Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко. В ответ Ярослав Железняк заявил: ОП проводит откровенную попытку рейдерского захвата, был личный звонок от Ермака.
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Топ комментарии
+12
Нельзя убить мертвое. Это с самого начала был мертворожденный проект Пинчука с задачей -- отобрать голоса у ЕС. Он свою задачу выполнил, можно хоронить.
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20.12.2021 16:31
+11
а ти не хочеш, як Верещучка?
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20.12.2021 16:59
+7
"Голос" знищив сам себе, перетворившись в елементарний непотрібний галас!
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20.12.2021 16:55
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Нельзя убить мертвое. Это с самого начала был мертворожденный проект Пинчука с задачей -- отобрать голоса у ЕС. Он свою задачу выполнил, можно хоронить.
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20.12.2021 16:31 Ответить
Це ясно! Що ж ви скотиняки такі не пійшли в хлів Слуг Народу ?
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20.12.2021 16:32 Ответить
Ахметов больше предложил.
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20.12.2021 16:51 Ответить
Бути при прислугою у слуг - не вельми шанована справа!)))
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20.12.2021 16:52 Ответить
Зірвали голос... )))Цікаво, чи піде Вакарчук у третє до ВР?
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20.12.2021 16:51 Ответить
Притулой заменят или другого шута найдут. Это нынче тренд.
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20.12.2021 17:03 Ответить
"Голос" знищив сам себе, перетворившись в елементарний непотрібний галас!
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20.12.2021 16:55 Ответить
а ти не хочеш, як Верещучка?
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20.12.2021 16:59 Ответить
У неї ж чоловік - хоробрий сбушник, який поранених людей в Будинку профспілок добивав. Чому Нестору в жопу дасть а не чоловіку?
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20.12.2021 17:09 Ответить
Я наїмся гівною!!!

Де наш обожеслава??
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20.12.2021 17:07 Ответить
А что за фпакция?
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20.12.2021 17:08 Ответить
фрикция
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20.12.2021 17:25 Ответить
фикция
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20.12.2021 17:31 Ответить
Здесь нехрен комментировать. Поехали дальше.
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20.12.2021 17:09 Ответить
Кiра всралась!
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20.12.2021 17:11 Ответить
Вакарчук з Пінчуком створили голос, бо у петра був дуже низький процент. Їх спільні голосування про ринок землі та медичну реформу говорять про те, що це петрові раби.
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20.12.2021 17:15 Ответить
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20.12.2021 17:29 Ответить
Возмутилась Кира Рудик. У нее приемник "Грюндик" она его ночами крутит, ловит контра ФРГ.
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20.12.2021 17:24 Ответить
Будь выборы , они исчезнут с позором.
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20.12.2021 17:24 Ответить
так как вы "голосяне" "Голос" уничтожаете - так его больше никто не уничтожит...
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20.12.2021 17:32 Ответить
Барбоска, ви його самі давно знищили.
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20.12.2021 17:55 Ответить
"Голос" знищив його тонконогий завиваючий "прєдводітєль",який казав - ми приходимо надовго,на роки,поки не зробимо Україну щасливою і самодостатньою...А сам чкурнув за пару місяців щоб далі співати москальським олігархам,які відчувають особливу втіху,коли перед ними по команді викаблучується "український відомий політик і патріот"...Вони перед концертом передивляються його полум"яні передвиборні виступи,п потім малюють по сцені "червоні лініі" і кажуть - пригай,пала,і пой "ти машина і я машина"...І той скаче...Скаче,співає і топче...в кишеню...Так є,він топче - а соромно нам...
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20.12.2021 18:06 Ответить
Доярка-рейдер з хлопчиком верещать про рейдерство? На більшість, яка сказала нарешті досить з нас вашого рейдерства та спромоглась довести це навіть через корумповані суди ?
Славік чудову доярку знайшов, щоб призначити замість себе, після того як "зіскочив з базара" черговий раз попри всі обіцянки.
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20.12.2021 18:41 Ответить
Напомню тебе Кира. Когда тебя спросили: "Кто больший враг Украины По или Зе ?" Что ты ответила ? Вот и получи последствия.
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21.12.2021 09:40 Ответить
 
 