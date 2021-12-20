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Новини Політика України
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ВР (11782) Зеленський (17531) Голос партія (497) Стефанчук Руслан (654) Корнієнко (649) Офіс Президента (1752) Устінова (110) Рудик Кіра (102)

Рудик про зміну керівництва фракції: Влада намагається знищити "Голос"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рудик про зміну керівництва фракції: Влада намагається знищити

З початку 2021 року влада намагається знищити "Голос". Спроба захопити партію через підконтрольних владі депутатів та "активістів", провалилась у липні і тепер Банкова дійшла до спроби рейдерського захоплення фракції.

На цьому наголошує лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Опозиція не мовчить про це і не буде мовчати. Саме тому відкривають справи на лідерів опозиції. Саме тому влада намагається взяти під контроль медіа. Саме тому Офіс Президента намагається захопити і знищити ліберальну парламентську опозицію, якою є "Голос", — зазначає народна депутатка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Железняк про зміну керівництва фракції "Голос": ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака. ВIДЕО

Влада застосувала два методи тиску на "Голос": спершу через кишенькові суди та НАЗК позбавити політсилу державного фінансування, а потім вдалась до спроби рейдерського захоплення парламентської фракції за сприяння керівників парламенту Стефанчука та Корнієнка та одіозного ОАСКу.

"Це помста "Голосу" за принципову проукраїнську позицію, яку президент та його команда зрадили в обмін на владу. І на жаль, частина наших колишніх партійців пристала до такої позиції. Особливий цинізм ситуації в тому, що Устінова і Ко спочатку заявляли про те, що "не хочуть більше мати до партії та фракції "Голос" ніякого відношення", а коли з'явилася можливість за допомоги Офісу Президента та ОАСКу захопити фракцію, вони нею скористалися. Саме тим корумпованим судом, який закликали розпустити", — констатує лідерка "Голосу".

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Банкова вже продемонструвала, що не зупиниться ні перед чим, щоб залишитися при владі далі. Їх не цікавлять ні державні інтереси, ні потреби українців.

"Зараз Зеленський вирішує єдине завдання — зберегти владу після наступних виборів. Перенести парламентські вибори. Переобрати себе на другий термін. Команда президента навіть не приховує своїх мотивів. На всіх посадах будуть керовані персонажі. Президент не залишить спроб взяти під контроль КСУ та максимально відтермінувати судову реформу, щоб мати кишеньковий суд на час виборів. Влада продовжить тиск на опозицію. Президент та його оточення продовжать брехати. Брехати собі, своєму народові та союзникам України", — підкреслює парламентарка.

Нагадаємо, 17 грудня перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко. У відповід Ярослав  Железняк заяви: ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака.
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Топ коментарі
+12
Нельзя убить мертвое. Это с самого начала был мертворожденный проект Пинчука с задачей -- отобрать голоса у ЕС. Он свою задачу выполнил, можно хоронить.
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20.12.2021 16:31
+11
а ти не хочеш, як Верещучка?
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20.12.2021 16:59
+7
"Голос" знищив сам себе, перетворившись в елементарний непотрібний галас!
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20.12.2021 16:55
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Нельзя убить мертвое. Это с самого начала был мертворожденный проект Пинчука с задачей -- отобрать голоса у ЕС. Он свою задачу выполнил, можно хоронить.
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20.12.2021 16:31 Відповісти
Це ясно! Що ж ви скотиняки такі не пійшли в хлів Слуг Народу ?
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20.12.2021 16:32 Відповісти
Ахметов больше предложил.
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20.12.2021 16:51 Відповісти
Бути при прислугою у слуг - не вельми шанована справа!)))
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20.12.2021 16:52 Відповісти
Зірвали голос... )))Цікаво, чи піде Вакарчук у третє до ВР?
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20.12.2021 16:51 Відповісти
Притулой заменят или другого шута найдут. Это нынче тренд.
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20.12.2021 17:03 Відповісти
"Голос" знищив сам себе, перетворившись в елементарний непотрібний галас!
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20.12.2021 16:55 Відповісти
а ти не хочеш, як Верещучка?
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20.12.2021 16:59 Відповісти
У неї ж чоловік - хоробрий сбушник, який поранених людей в Будинку профспілок добивав. Чому Нестору в жопу дасть а не чоловіку?
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20.12.2021 17:09 Відповісти
Я наїмся гівною!!!

Де наш обожеслава??
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20.12.2021 17:07 Відповісти
А что за фпакция?
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20.12.2021 17:08 Відповісти
фрикция
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20.12.2021 17:25 Відповісти
фикция
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20.12.2021 17:31 Відповісти
Здесь нехрен комментировать. Поехали дальше.
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20.12.2021 17:09 Відповісти
Кiра всралась!
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20.12.2021 17:11 Відповісти
Вакарчук з Пінчуком створили голос, бо у петра був дуже низький процент. Їх спільні голосування про ринок землі та медичну реформу говорять про те, що це петрові раби.
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20.12.2021 17:15 Відповісти
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20.12.2021 17:29 Відповісти
Возмутилась Кира Рудик. У нее приемник "Грюндик" она его ночами крутит, ловит контра ФРГ.
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20.12.2021 17:24 Відповісти
Будь выборы , они исчезнут с позором.
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20.12.2021 17:24 Відповісти
так как вы "голосяне" "Голос" уничтожаете - так его больше никто не уничтожит...
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20.12.2021 17:32 Відповісти
Барбоска, ви його самі давно знищили.
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20.12.2021 17:55 Відповісти
"Голос" знищив його тонконогий завиваючий "прєдводітєль",який казав - ми приходимо надовго,на роки,поки не зробимо Україну щасливою і самодостатньою...А сам чкурнув за пару місяців щоб далі співати москальським олігархам,які відчувають особливу втіху,коли перед ними по команді викаблучується "український відомий політик і патріот"...Вони перед концертом передивляються його полум"яні передвиборні виступи,п потім малюють по сцені "червоні лініі" і кажуть - пригай,пала,і пой "ти машина і я машина"...І той скаче...Скаче,співає і топче...в кишеню...Так є,він топче - а соромно нам...
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20.12.2021 18:06 Відповісти
Доярка-рейдер з хлопчиком верещать про рейдерство? На більшість, яка сказала нарешті досить з нас вашого рейдерства та спромоглась довести це навіть через корумповані суди ?
Славік чудову доярку знайшов, щоб призначити замість себе, після того як "зіскочив з базара" черговий раз попри всі обіцянки.
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20.12.2021 18:41 Відповісти
Напомню тебе Кира. Когда тебя спросили: "Кто больший враг Украины По или Зе ?" Что ты ответила ? Вот и получи последствия.
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21.12.2021 09:40 Відповісти
 
 