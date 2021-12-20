Рудик про зміну керівництва фракції: Влада намагається знищити "Голос"

З початку 2021 року влада намагається знищити "Голос". Спроба захопити партію через підконтрольних владі депутатів та "активістів", провалилась у липні і тепер Банкова дійшла до спроби рейдерського захоплення фракції.

На цьому наголошує лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Опозиція не мовчить про це і не буде мовчати. Саме тому відкривають справи на лідерів опозиції. Саме тому влада намагається взяти під контроль медіа. Саме тому Офіс Президента намагається захопити і знищити ліберальну парламентську опозицію, якою є "Голос", — зазначає народна депутатка.

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Влада застосувала два методи тиску на "Голос": спершу через кишенькові суди та НАЗК позбавити політсилу державного фінансування, а потім вдалась до спроби рейдерського захоплення парламентської фракції за сприяння керівників парламенту Стефанчука та Корнієнка та одіозного ОАСКу.

"Це помста "Голосу" за принципову проукраїнську позицію, яку президент та його команда зрадили в обмін на владу. І на жаль, частина наших колишніх партійців пристала до такої позиції. Особливий цинізм ситуації в тому, що Устінова і Ко спочатку заявляли про те, що "не хочуть більше мати до партії та фракції "Голос" ніякого відношення", а коли з'явилася можливість за допомоги Офісу Президента та ОАСКу захопити фракцію, вони нею скористалися. Саме тим корумпованим судом, який закликали розпустити", — констатує лідерка "Голосу".

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Банкова вже продемонструвала, що не зупиниться ні перед чим, щоб залишитися при владі далі. Їх не цікавлять ні державні інтереси, ні потреби українців.

"Зараз Зеленський вирішує єдине завдання — зберегти владу після наступних виборів. Перенести парламентські вибори. Переобрати себе на другий термін. Команда президента навіть не приховує своїх мотивів. На всіх посадах будуть керовані персонажі. Президент не залишить спроб взяти під контроль КСУ та максимально відтермінувати судову реформу, щоб мати кишеньковий суд на час виборів. Влада продовжить тиск на опозицію. Президент та його оточення продовжать брехати. Брехати собі, своєму народові та союзникам України", — підкреслює парламентарка.

Нагадаємо, 17 грудня перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко. У відповід Ярослав Железняк заяви: ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака.