"Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных, - глава ВОЗ Гебреесус
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет большую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта", - цитируют западные СМИ главу ВОЗ. Он добавил, что "вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди с большей вероятностью (чем с предыдущими штаммами - Ред.) могут заразиться новым штаммом".
Также Гебреес призвал Китай активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По его словам, необходимо продолжать исследование заболевания до тех пор, пока не будет установлено его происхождение.
"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.
Пожалуйста, подождите...
В реанімації скавчать, всикаються, гівнять всі, бо поворухнутися навіть не можуть. Кожне чомусь рахує, що саме його потрібно спасти та врятувати, йому ще жити максимум години 5. А де ти був до цього моменту, зелений ти вісльовух?!
Насрав іншим своїм вибором за зелену сволоту і всрався своєю смертію за 4 дні!
Ще там зрозуміло по пенсам, а цих 40-річних, як можна зрозуміти? Маску важко в транспорті надіти? Важко не виходити на роботу, коли температура починає скакати, слабкість, морозить - лишись вдома. Ні. Воно лізить і лізить. Поваги до здорових людей не має. Бо йому більше всього треба.
Ну, що ж.. Такі істоти не отримають поваги і від мене. Знов загортаємо, споряджені в костюми, в чорні кульки сімох та відправляємо в морг. Антиваксерів їбанутих!
Іздуняра, сидиш під проксі десь в Мухостранську і несеш маячню. Брись назад на пляшку - там твоє постійне місце
На Северной Территории (там, где велено ширяться всем или штраф 5 тысяч баксов), где аборигены живут, одна военная база находится, Тиндал название.
Официально она австралийская, но неофициально она американская.
А на кого аборигены, проживающие около той базы могут работать, то мне неведомо.
Но, принимая во внимание, что в Австралии китайских агентов, как в Украине российских, то есть немеряно, мы можем строить предположения.
и вместо "деньги российские" поставите "деньги китайские".
И все встанет на свои места: те же сепары, только вид в профиль.
И Украине вывешивали российские флаги, а на полицейском отделении района Мельбурна Box Hill вывесили 2 года назад китайский флаг.
И там, и там нокаих последствий для сепарни не было.
Точнее, ПОКА не было.
Может, и будет, все еще может быть.
За два года очень приличную страну превратили в, простите, клоаку, центром которой является город Мельбурн, где я и обитаю.
Повезло мне, можно сказать.
Я все думала, как это так можно оказаться в ЛДНР?
А вот, в один момент, по щелчку пальца фюрера - Премьера штата.
Правда, сдается мне, что в настоящий момент фюрер - Премьер штата Виктория, Австралия, Дэниэл Эндрюс - очень знанят, изучает уголовно-процессуальный кодекс, потому как он получил обвинение в гос изменене, и даже если судебный процесс приостановлен, то это только временно.
А еще пол-года назад бойкие топтуны за Премьера задавали вопрос в интернете:
- А что это такое - гос измена?
Ничего, им скоро объяснят так, что даже они поймут.
И Бубочка с его ОПГ поймет.
А как здорово поймет ОПЗЖ.
2 ч. ·
Держстат Украины опубликовал данные по смертности за октябрь.
В октябре умерло 74279 украинцев. Это рекорд с 2015 года.
Рост смертности в октябре составил +49%
Добавочных смертей было 24437.
За все время пандемии ( июнь 2020 - октябрь 2021 ) в Украине было 127360 добавочных смертей. ( Думаю еще в ноябре около 25 тыс добавится и около 5-10 тыс в декабре ) Итого будет около 160 тыс.
За 10 месяцев 2021 года рост смертности +15,9%
Добавочных смертей 77012
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
🔻 гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
🔻Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
🔻 Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
🔻 холестерин
В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.
🔻 СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)
🔷 Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
А вот цена локдаунов для штата Виктория, Австралия, мирвого рекордсмена по локдаунам.
Как я уже писала, в Мельбурне стройки остановились: где на стадии фундамента, где на стадии "навели крышу"; ни-ко-го на стройках, никакой движухи.
Сегодня за соседней со мной улице строительство фазенды (китайские ********* такие сараи любят) заморожено.
Вот подтверждение:
"Строители загнаны в угол поскольку стоимость стройматериалов зашкаливает
Стоимость строительства дома в Виктории растет быстрее, чем где-либо еще в стране, а закрытие некоторых ведущих строительных фирм оставило множество проектов в подвешенном состоянии."
("Builders driven to the wall as material costs go through the roof
The cost of building a home is rising faster in Victoria than anywhere else in the country, and the closure of some leading construction firms has left a glut of projects in limbo."
- The Age)
"закрытие некоторых ведущих строительных фирм" - это только начало.
Сейчас введут "быстрые тесты" и понесется.
Приедут на стройку рабочие, а им в нос палку - ап, и показал "быстрый тест", что ковидные они.
И отправят их домой, в отсидку, пока ПЦР-тест не подтвердит (или опровергнет) их инфицированность и опасность для стройплощадки.
Да только вот какое дело: много ложно положительных результатов на ковидлу дают эти "быстрые тесты".
Зато быстро.
Но ненадежно.
А ПЦР надежно, но не быстро.
А цемент, который в машине-цистерне привозят на стройку по расписанию, результатов ПЦР-теста ждать не может, трызда цементу.
И трызда стройке.
Таким образом, стоимость строительства возрастет в разы, что приведет к еще большему закрытию "некоторых ведущих строительных фирм"(С).
И посыпется экономика еще больше, как костяшки домино,