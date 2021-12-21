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Новости Политика Украины
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Порошенко (19353) ГБР (2556) Шмыгаль Денис (2332) подозрение (251)

Шмыгаль о подозрении Порошенко: "Правоохранительные органы абсолютно законно выполняют свою работу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о подозрении Порошенко:

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что сообщение о подозрении пятому президенту Украины (2014-2019), лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко абсолютно законно и в пределах действующего законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Это работа правоохранительных органов. Давайте подождем результатов. Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль.

Премьер выразил уверенность, что это происходит в рамках действующего законодательства Украины.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.

Также читайте: Подозрение Порошенко незаконно, это и есть настоящий государственный переворот, - адвокат Новиков

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
Так законно, що Бенедіктова раптом у відпуску пішла, щоб не підписувати той треш...
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21.12.2021 07:30
+25
Тобто те, що зараз немаэ вугілля на ТЕС - це провина безпосередньо нинішнього презика? Це ж він сам закуповує вугілля, чи, наприклад, міністр палива та енергетики?
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21.12.2021 07:43
+22
Маю надію, що шмигаля буде судити народ на майдані народним судом.
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21.12.2021 07:41
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але чомусь-вибірково,савпадєніє...
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21.12.2021 07:29 Ответить
В США потрібно шукати справедливості. Там самий справедливий суд в світі.
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21.12.2021 08:09 Ответить
так у квартального идея фикс с самого вступления в должность посадить пороха... выглядит идиотом полным... да тут еще и по рейтингам он писюньковому пианисту на пятки наступает... а там глядишь после каденции по вагнеровцам отвечать придется ...
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21.12.2021 10:22 Ответить
Так законно, що Бенедіктова раптом у відпуску пішла, щоб не підписувати той треш...
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21.12.2021 07:30 Ответить
Інстинкт самозбереження спрацював. Лише коксовий блазень вірить в те, що він назавжди на посаді.
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21.12.2021 08:35 Ответить
шмигаль, вєнєдіктова, данілов, лейтенантсбу - ніхто, це лише піб на посадах. Вони забезпечують прикриття. Керує тандем каломойський-зє.
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21.12.2021 09:15 Ответить
Может просто умнее стала ?
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21.12.2021 10:02 Ответить
Шмигальь !!! ...Закон -це дишло, куди попреш туди і вийшло.
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21.12.2021 07:34 Ответить
а что шмыгаль у нас уже суд что-бы делать такие выводы?
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21.12.2021 07:39 Ответить
Спеціаліст великий і у цій галузі також. Спробував би він щось інше бовкнути...
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21.12.2021 12:01 Ответить
Шміґоль... Зараз в Україні іде повтор процесів Росії 1917-го року. Ньюансик: ініціатори і рушії того процесу ті самі, що і колись.
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21.12.2021 07:40 Ответить
Шмыгаль был человеком Ахметова, но перелёг под Ермака/Зеленского !
Ох прилетит ему от Рината за предательство !!!
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21.12.2021 07:40 Ответить
Не один він такий. Ще Шурма-мол, наприклад (якого, до речі, готують на заміну Шмигалю).
Але рижа мразь буде їх нищити після завершення каденції зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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21.12.2021 11:52 Ответить
Маю надію, що шмигаля буде судити народ на майдані народним судом.
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21.12.2021 07:41 Ответить
Тобто те, що зараз немаэ вугілля на ТЕС - це провина безпосередньо нинішнього презика? Це ж він сам закуповує вугілля, чи, наприклад, міністр палива та енергетики?
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21.12.2021 07:43 Ответить
думаю Рейган Ройнальд не доробив...
в буби до нього претензій нема?
бо до всіх навколо е?
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21.12.2021 09:03 Ответить
Это Порошенко виноват. Не накопил угля и не закачал газ когда был президентом.
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21.12.2021 09:22 Ответить
100 %
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21.12.2021 10:03 Ответить
І газу не вистачає, теж він винен? Недарма ж він пхав Вітренка на міністра, а тоді до Нафтогазу по живим людям. То хіба ж Зеленский повинен за це відповідати, да?
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21.12.2021 12:03 Ответить
Весною все забудеться, сонечко пригріє, трава зазеленіє, пташки заспівають, люди підуть в поле, на городи інші плануватимуть літній відпочинок ЗАРАЗ, ЗАРАЗ ТРЕБА
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21.12.2021 08:04 Ответить
С таким успехом ЗЕЛЮ вместе со Шмыгелем уже давно посадить надо было!
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21.12.2021 07:58 Ответить
дениска, подожди как как ты будешь уже реально законно отвечать за все подписанные локдауны и будивництва.. сколько миллиардов убытков получилось с твоей подачей
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21.12.2021 07:59 Ответить
Почему же не открыли дело против Зеленского и ваас лично вы же берете уголь и электроэнергию через Белорусь
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21.12.2021 08:05 Ответить
Не Шмигалю давати оцінку. Тим паче, що не заорами той час, коли оцінку правоохоронці даватимуть йому. "Не суди - і тебе судити не будуть" (с). 😊
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21.12.2021 08:10 Ответить
Порошенко можно и нужно посадить только за "безвиз" - открыл и упростил выезд в ЕС на заработки ещё большего числа "зарабитчан", тем самым организовал подрыв экономики Украины! "Безвиз" нужен, когда простой украинец сможет, например, слетать в Вену посмотреть оперу и попить кофе! А Зеленскому, через несколько месяцев, можно будет предъявлять те же претензии, что он предъявлял Порошенко! (если не начнётся война!);
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21.12.2021 08:14 Ответить
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21.12.2021 08:15 Ответить
... опера це чудово - ще би Шніцель - Бровар , та на десерт Штрудель .....- туди сюди і 1 000 грн відзЄлі практично вистачить - залишиться ще на чай у Велюрі кОлі Котлети в Киеві - по "прильоту" ...
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21.12.2021 09:00 Ответить
Чокнутая зелень вообще в разнос пошла.
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21.12.2021 08:14 Ответить
законно?! за мои деньги налогоплательщика пишут подобную дурь?
ой, Шморгаль, будешь ты законно сидеть вместе с янелохом оманским.
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21.12.2021 08:19 Ответить
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21.12.2021 08:19 Ответить
На який майдан вийде ця істота, що живе в Chicago, Illinois ?
І вилизує Зєлю.

https://www.facebook.com/people/Igor-Megera/100012562954926/
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21.12.2021 08:59 Ответить
Ще й Єрмака з Бєніним Мінідічем збирається привести на свій майдан.
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21.12.2021 09:03 Ответить
Та шо там цей поц...
Навіть ПУЙЛО вийде на Майдан, із Жиріком і шампанським.
А вже потім він дозволить зеленському зазирути в своє очко.
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21.12.2021 10:30 Ответить
как только встанешь с бутылки так и сразу
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21.12.2021 10:57 Ответить
Шмыгали-фигали и вся клоунская власть мрази это и ежу понятно, но действия по отношению к параше поддерживает большинство украинцев. Если это произойдет, ( можно не исключать очередной мыльный пузырь- раздуют ради рейтинга а затем спустят на тормоза) то это будет справедливо!!!!!!!!!!
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21.12.2021 08:25 Ответить
Вот уже и шмыгаль помогает клоуну рыть себе яму.
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21.12.2021 08:30 Ответить
Повні зелені придурики! Зараз в напружений для держави час чого ви пристали до Пороха. Арештуйте та посадіть колаборантів, які привели війну в Україну: рабінович, бойко, мертвечук, шуфрич, новінський...
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21.12.2021 08:35 Ответить
Зеленский.
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21.12.2021 08:41 Ответить
то політ опоненти ....
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21.12.2021 09:03 Ответить
ЗЕфилитики как всегда обделаются
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21.12.2021 08:36 Ответить
И никак не могут выполнить.... Нахер нужна такая полиция?
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21.12.2021 08:38 Ответить
може й законно, але їм чомусь не вистачає того самого закону розслідувати нинішню, реальну, багаторазову держзраду всім складом ОП на чолі з зе
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21.12.2021 08:40 Ответить
у нас верховенство місця перебування - сидіння ....- собі ВСЕ - пАпереднікам Закон ...
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21.12.2021 09:05 Ответить
тут для папередніків навіть не закон, а трішки беспредел проглядається
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21.12.2021 09:10 Ответить
у нас дЄрьмократія - кожен мае право на свое трактування ....
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21.12.2021 09:12 Ответить
Бумеранг, той бумеранг
Не дивиться на морду і на ранг,
"Зеленим" звісно прилетить
Через три роки буде мить.
"Квартальні" злодії в "законі",
Всі будуть шістками на зоні.
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21.12.2021 08:42 Ответить
вони кажуть що ще 7, 5 -ть ....
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21.12.2021 09:06 Ответить
Шмыгаля за грати !
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21.12.2021 08:42 Ответить
Рівно через 2 місяці всі ці шмигалі і ленські будуть прикидатися дурниками і звинувачувати попередників, що не відремонтували ТЕЦи, газопроводи і вони не в змозі подати тепло і звичайно будуть виконувати свою брудну, зрадницьку роботу - заключати вбивчі договори з ворогом - росією, щоб ніби "спасти" українців.
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21.12.2021 08:53 Ответить
Не дай Бог для нас такий катастрофічний розвиток подій 🙁
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21.12.2021 09:32 Ответить
все к этому и идет, ексли не будет еще хуже
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21.12.2021 10:58 Ответить
Захват власти бандой Зе-путина уже произошёл. Завершается оформление. Проспали волю?
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21.12.2021 08:50 Ответить
У шмигалів, зеленських і Кузьменко з Антоненко "законно" тримали за гратами.
Покидьки.
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21.12.2021 08:55 Ответить
Якраз куратором цих справ був цей самий заступник генпрокурора симоненко. Він ще був куратором по справі Стерненко і по справі Гандзюк. В часи правління януковчиа постійно отримував нагороди, має неабиякі стосунки з "неолігархом" коломойським. Ось і все, що потрібно знати про підозру Порошенко.
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21.12.2021 09:04 Ответить
Беня мститься Президенту Порошенко , за Приватбанк!
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21.12.2021 09:34 Ответить
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21.12.2021 08:55 Ответить
Я так понимаю что это ахметовское чучело является большим знатоком юристпруденции ?
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21.12.2021 09:00 Ответить
ой вЄй а почему нет ...., еврейские дЄти очень талантливі - смотрите по - Ізраєлю....- вот - зЄля тожЄ " юристо- прудЄнто" ...
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21.12.2021 09:08 Ответить
Шмыгаль реально думает, что избежит в будущем уголовного дела против себя?...
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21.12.2021 09:01 Ответить
Прем*еру більше нічим займатися тільки коментуванням дій ДБР. Не так давно ті законники "законно" пошкодили два катери. Немає в суспільстві довіри цим "хлопчикам по виклику".
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21.12.2021 09:02 Ответить
https://skelet.info/sestru-pomoshhnicy-zelenskogo-marii-levchenko-natalyu-vklyuchili-v-sxemu/?_utl_t=tw
Сестру помощницы Зеленского Марии Левченко Наталью включили в схему Стрелковского и трудоустроили к Буданову
20.12.2021


Сестру помощницы Зеленского Марии Левченко Наталью включили в схему Стрелковского и трудоустроили к Буданову

Сестру личной ассистентки президента Владимира Зеленского Марии Левченко Наталью Локтионову (Левченко) трудоустроили в Главное управления разведки Министерства обороны Украины и включили в схемы «конвертатора» Вячеслава Стрелковского, сообщил информированныйисточник в ведомстве, пишет ОРД.

«За Кирилла Буданова перед президентом Владимиров Зеленским ходатайствовал Александр Гогилашвили вместе с женой Машей Левченко, а с Будановым Гогилашвили познакомил экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, который долго время "работает" со Стрелковским и прикрывает его преступную деятельность. За это Кирилл Буданов не только включился в схему Гогилашвили-Левченко-Стрелковский, но предоставил охрану экс-замминстру МВД, а также неофициально трудоустроил у себя сестру Марии Левченко Наталью и также предоставил ей охрану», - сообщил источник в ведомстве, добавив, что данную информацию могут проверить журналисты Юрий Бутусов, Денис Бигус и другие.

По его информации, Наталья Локтионова (Левченко), которая до этого работала обычным менеджером, а потом долгое время была безработной, в последнее время активно интересуется зарубежной недвижимостью, инвестициями и т.д.

«Ее контакты, в том числе с финансовыми консультантами в ЕС, риелторами и другими людьми на контроле у западных и российских спецслужб», - отметил источник, добавив, что среди этих стран Чехия, Словакия.

Именно в Чехии находится основной бизнес и недвижимость семьи Стрелковских, о чем писалиСМИ.

Журналист Богдан Буткевич в свежем выпуске «Без цензуры» раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.

По его мнению, связь семьи помощницы президента Марии Левченко с Вячеславом Стрелковским может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Наталья Локтионова баллотировалась в Верховную Раду по списку «Слуги народа» под № 146. Согласно информации которую она подавала в ЦИК, у Локтионовой есть высшее образование, судимость отсутствует, временно не работает.
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21.12.2021 09:04 Ответить
Пора цю зешоблу брати за дупу і гнати сцяними ганчірками,
інакше не буде України 🙁
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21.12.2021 09:17 Ответить
І хто це зробить, 73відсоткові "сметуни". Так вони за все це і голосували.
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21.12.2021 09:26 Ответить
Зробимо ми , це саме ті , які прогнали донецьку банду із Овощем ,
а наразі потрібно гнати дніпропетровску банду 😠
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21.12.2021 09:38 Ответить
Аніхрінашеньки.
Вони голосували за " хуже не будет". "ЗА", як при Порошенкові, тільки ще краще.
Як це "ще краще" мало статися, їм було не важливо. Какаяразніца. Їм же це пообіцяв нарідний бенін голоборотька. А він брехати не буде.
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21.12.2021 10:48 Ответить
А кто такое этот шмигаль носом?
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21.12.2021 09:04 Ответить
Главное дочитать до конца !!!! Можно выдвинуть претензии к Порошенко. Да , можно. Это не разрыв дип отношений с страной агрессором Подписание двух капитуляций в виде " минских соглашений". Не проведение полной блокады ОРДЛО и Крыма ( не поставка воды , эл. энергии в ОРДЛО, и т.д, перекрытие проезда, запретить даже проход в сторону оккупированных территорий( оставив возможность выхода для беженцев только в нашу строну) - кстати Порошенко блокаду частично ввел с сопротивлением ,и только под давлением общественности. Не выплачивать ни каких денег, в том числе соц выплат в ОРДЛО ( закрыть "пенсионный туризм"). Прекратить все экономические и транспортные связи с ОРДЛО, Крымом, Преднестровьем и РФ. Запретить все СМИ , партии пророссийской направленности. Арестовать всех лидеров пропутинских сил в Украине и т.д. Можно все это " предъявить " Порошенко, да конечно можно. Но возникает вопрос. А СУДЬИ КТО !!! Что из того что можно предъявить Порошенко, нельзя предъявить нынешней власти. Такого нет, можно предъявить практически все, ну в крайней мере на 95% и даже можно кое что добавить, типа " формулы штанген циркуля", новый русский канал " ДОМ", разговоры о референдумах, о личной встрече с Путинило, подготовка к чистому махлежу по поводу следующих выборов ( попытка возврата мажоритарки, переноса выборов в Раду после президентских, поход на второй срок - при клятве что "Иду только на один", досрочные выборы и т.д.) Поэтому вся "волна" поднятая по отношению к Пете, это попахивает больше политикой чем законностью. ( это напоминает историю Янукович - Тимошенко). Хотя думаю все это закончится большим пшиком. Буря в стакане с водой и пиар акция.
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21.12.2021 09:06 Ответить
А ты представляешь, что сделал бы твой урод потерпевший клавишник, если бы был на месте Пороха тогда? А если ты был на его месте? Все такие блеать умные сидя на диване и киздя в теплой хате. Ты думаешь бьіло бы лучше? Уже вся страна стояла в позе зю перед ******, если бы не Порох, Никто не идеализирует Порошенко, только какое право имеешь ты его судить? Сильно воевал за страну в те года? Нет? Тогда не звезди, херой -осудитель
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21.12.2021 10:50 Ответить
Какое право я имею его судить ( оценивать), просто потому что я нанял его на работу, он для меня наемный работник, не более того. Поэтому вполне имею полное право высказывать нанятому мною работнику претензии по его работе ( как я это считаю). Да кстати "ТЫ" сам говоришь что никто не идеализирует Порошенко.. и тут же готов выпрыгнуть из трусов в защиту "святого, величайшего патриота современности, бессеребренника, пролившего кровь вместе с сыновьями на полях сражений и т.д. и т.п..." Ну это к слову. Ты видимо не дочитал до конца Повторюсь то что ему сейчас ставят в вину в той же мере можно поставить в вину и нынешней власти. А значит тут больше политики чем желания справедливости.. Да кстати не будь после Майдана аннексии Крыма и войны на Востоке Украины, был бы Петя вторым Януковичем ( правда более умным и образованным и без тюремного опыта). Ну это уже больше к Путину... У "ТЕБЯ" другое мнение. Ну и прекрасно ( единомыслие это к Раше).. Так что "звезди" дальше, "вояка" что в те года, что в эти..
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21.12.2021 12:30 Ответить
Тогда жду от тебя, великий и неподкупный херой- наниматель- отчет о работе твоего любимого потерпевшего клавишника, которого такие как ты "наняли". Чего то не слышу анализа "работы" "вяличайшего". Все нравится?

Насточертели до ужаса кремледрочерские критиканы, уже приготовившие свои булки ко встречи казачков и *****.
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21.12.2021 16:54 Ответить
Зелепупенко достается еще больше чем Пэдро.. тут и не сомневайся, а всяким там медведчуковско рабиновичам тем более. Так что адептов сектантов из любого " братства" - "зеленого", " шоколадного" или "мордорского" прошу не напрягаться изливая свою желчь. Ну вот такие у нас политики, как говорится "шо маемо"... И булки свои береги, хотя видимо ты с этим уже опоздал. Да еще напомню истину " не сотвори себе кумира" ( тем более божка истукана) это уже язычество.. Как вы уже все на самом деле насточертели...
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21.12.2021 21:21 Ответить
Абажаю тупых белопальтовцев. Я один умный -все кругом идиеты. Оскорблять будешь свою тещу, понял, урод? И в булки ты уже получил, судя по всему, от ***** по полной, а в мозгах полое дерьмо, раз уважение принимаешь за поклонение. Вали на хрен и не пиши мне, чтобы не посылать тебя каждый раз в положеное тебе место.
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21.12.2021 21:45 Ответить
Порох поїхав з сімєю. Повернеться після нового року.Зе -команда знала про плани Пороха , тому так і зробила , щоб зіпсувати йому відпустку та звинувачувати його в ухиленні від правосуддя.Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . А підписувати веліли заму.Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись . Борімося - поборемо, навіть зелену плісняву.
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21.12.2021 09:08 Ответить
Шмигаль і свій п'ятак вставив , ох і дрянь зелена😠
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21.12.2021 09:13 Ответить
Ну если шмыгаль не смог воду в Крым дать, так он хот Порошенко поднαςρετ.
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21.12.2021 12:47 Ответить
Шмыгали-фигали и вся клоунская власть мрази это и ежу понятно, но действия по отношению к параше поддерживает большинство украинцев. Если это произойдет, ( можно не исключать очередной мыльный пузырь- раздуют ради рейтинга а затем спустят на тормоза) то это будет справедливо!!!!!!!!!
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21.12.2021 09:34 Ответить
Порохботи даремно переживають - нікого звичайно не посадять - ні порошенка ні його бізнес-партнера - медведчука((:
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21.12.2021 09:34 Ответить
Пройде небагато часу і шмигалі і шмигалки будуть кукурікати рівно навпаки.
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21.12.2021 09:35 Ответить
Якщо будь-який шмигаль буде коментувати і присвоювати собі повноваження суду, то нехай формує "геволюційні трійки", а там подивимось, хто куда драпати буде
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21.12.2021 09:36 Ответить
Шмигло,має право на подібні заяви?
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21.12.2021 09:55 Ответить
Ні.
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21.12.2021 10:38 Ответить
И это говорит шмыгаль, которой сразу после утверждения его примьером говорил: "Воду в Крым !"
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21.12.2021 10:04 Ответить
Підозра Петру Порошенку: Падіння рейтингу Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJ3MODGkOY
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21.12.2021 10:38 Ответить
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
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21.12.2021 11:04 Ответить
«Журналист Богдан Буткевич в свежем выпуске «Без цензуры» раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.»
КРОТОВАЯ НОРА - такое официальноеназвание теперь у управления разведки или МВД ?
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21.12.2021 11:07 Ответить
У филиала ФСБ в Украине.
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21.12.2021 11:32 Ответить
В нас немає правоохоронних органів. Я би всю оту кодлу, яка вчепилась пащею в бюджет України, гнала би сцяними трапками.
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21.12.2021 11:40 Ответить
Шмыгаль,шмаркля одна порода слабих на розум.Само ни бе ни ме ни кукареку ,и все туда же,уже коментирует.... падло.Єто хорошо ,что зеленая мразь пошла вабанк.Кончик уже виден...
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21.12.2021 12:00 Ответить
Интересно, что это зеленое кодло, во главе с янелохом будут выть о законе когда за все содеянное, дела будут открывать на них? Велосипедист-янелох там уже приличную бороду нарушерий закона, нацеплял. Шмыгалю тоже хватит.
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21.12.2021 12:25 Ответить
Україна буде тоді коли буде право у громадян, коли зникне вибіркове правосуддя.
Тоді з Україною будуть рахуватися, тоді прийде інвестор,
побудує фабрики заводи і буде народу добробут.
Пане премєр, де той Інвестор , де ті фабрики -заводи, де той добробут?
Інвестор -це індикатор правосуддя !
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21.12.2021 21:45 Ответить
 
 