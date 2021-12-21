Шмыгаль о подозрении Порошенко: "Правоохранительные органы абсолютно законно выполняют свою работу"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что сообщение о подозрении пятому президенту Украины (2014-2019), лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко абсолютно законно и в пределах действующего законодательства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
"Это работа правоохранительных органов. Давайте подождем результатов. Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль.
Премьер выразил уверенность, что это происходит в рамках действующего законодательства Украины.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.
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Ох прилетит ему от Рината за предательство !!!
Але рижа мразь буде їх нищити після завершення каденції зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
в буби до нього претензій нема?
бо до всіх навколо е?
ой, Шморгаль, будешь ты законно сидеть вместе с янелохом оманским.
І вилизує Зєлю.
https://www.facebook.com/people/Igor-Megera/100012562954926/
Навіть ПУЙЛО вийде на Майдан, із Жиріком і шампанським.
А вже потім він дозволить зеленському зазирути в своє очко.
Не дивиться на морду і на ранг,
"Зеленим" звісно прилетить
Через три роки буде мить.
"Квартальні" злодії в "законі",
Всі будуть шістками на зоні.
Покидьки.
Сестру помощницы Зеленского Марии Левченко Наталью включили в схему Стрелковского и трудоустроили к Буданову
20.12.2021
Сестру помощницы Зеленского Марии Левченко Наталью включили в схему Стрелковского и трудоустроили к Буданову
Сестру личной ассистентки президента Владимира Зеленского Марии Левченко Наталью Локтионову (Левченко) трудоустроили в Главное управления разведки Министерства обороны Украины и включили в схемы «конвертатора» Вячеслава Стрелковского, сообщил информированныйисточник в ведомстве, пишет ОРД.
«За Кирилла Буданова перед президентом Владимиров Зеленским ходатайствовал Александр Гогилашвили вместе с женой Машей Левченко, а с Будановым Гогилашвили познакомил экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, который долго время "работает" со Стрелковским и прикрывает его преступную деятельность. За это Кирилл Буданов не только включился в схему Гогилашвили-Левченко-Стрелковский, но предоставил охрану экс-замминстру МВД, а также неофициально трудоустроил у себя сестру Марии Левченко Наталью и также предоставил ей охрану», - сообщил источник в ведомстве, добавив, что данную информацию могут проверить журналисты Юрий Бутусов, Денис Бигус и другие.
По его информации, Наталья Локтионова (Левченко), которая до этого работала обычным менеджером, а потом долгое время была безработной, в последнее время активно интересуется зарубежной недвижимостью, инвестициями и т.д.
«Ее контакты, в том числе с финансовыми консультантами в ЕС, риелторами и другими людьми на контроле у западных и российских спецслужб», - отметил источник, добавив, что среди этих стран Чехия, Словакия.
Именно в Чехии находится основной бизнес и недвижимость семьи Стрелковских, о чем писалиСМИ.
Журналист Богдан Буткевич в свежем выпуске «Без цензуры» раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.
По его мнению, связь семьи помощницы президента Марии Левченко с Вячеславом Стрелковским может представлять угрозу национальной безопасности Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Наталья Локтионова баллотировалась в Верховную Раду по списку «Слуги народа» под № 146. Согласно информации которую она подавала в ЦИК, у Локтионовой есть высшее образование, судимость отсутствует, временно не работает.
інакше не буде України 🙁
а наразі потрібно гнати дніпропетровску банду 😠
Вони голосували за " хуже не будет". "ЗА", як при Порошенкові, тільки ще краще.
Як це "ще краще" мало статися, їм було не важливо. Какаяразніца. Їм же це пообіцяв
наріднийбенін голоборотька. А він брехати небуде.
Насточертели до ужаса кремледрочерские критиканы, уже приготовившие свои булки ко встречи казачков и *****.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJ3MODGkOY
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
КРОТОВАЯ НОРА - такое официальноеназвание теперь у управления разведки или МВД ?
Тоді з Україною будуть рахуватися, тоді прийде інвестор,
побудує фабрики заводи і буде народу добробут.
Пане премєр, де той Інвестор , де ті фабрики -заводи, де той добробут?
Інвестор -це індикатор правосуддя !