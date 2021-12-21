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Новини Політика України
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Порошенко (13192) ДБР (2566) Денис Шмигаль (2723) підозра (356)

Шмигаль про підозру Порошенку: "Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про підозру Порошенку:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що повідомлення про підозру п'ятому президенту України (2014-2019), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку абсолютно законне і в межах чинного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

"Це робота правоохоронних органів, давайте дочекаємось результатів, подивимося… Я переконаний, що правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу", - сказав Шмигаль

Прем'єр висловив упевненість, що все це відбувається у межах чинного законодавства України.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.
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Топ коментарі
+44
Так законно, що Бенедіктова раптом у відпуску пішла, щоб не підписувати той треш...
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21.12.2021 07:30
+25
Тобто те, що зараз немаэ вугілля на ТЕС - це провина безпосередньо нинішнього презика? Це ж він сам закуповує вугілля, чи, наприклад, міністр палива та енергетики?
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21.12.2021 07:43
+22
Маю надію, що шмигаля буде судити народ на майдані народним судом.
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21.12.2021 07:41
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але чомусь-вибірково,савпадєніє...
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21.12.2021 07:29 Відповісти
В США потрібно шукати справедливості. Там самий справедливий суд в світі.
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21.12.2021 08:09 Відповісти
так у квартального идея фикс с самого вступления в должность посадить пороха... выглядит идиотом полным... да тут еще и по рейтингам он писюньковому пианисту на пятки наступает... а там глядишь после каденции по вагнеровцам отвечать придется ...
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21.12.2021 10:22 Відповісти
Так законно, що Бенедіктова раптом у відпуску пішла, щоб не підписувати той треш...
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21.12.2021 07:30 Відповісти
Інстинкт самозбереження спрацював. Лише коксовий блазень вірить в те, що він назавжди на посаді.
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21.12.2021 08:35 Відповісти
шмигаль, вєнєдіктова, данілов, лейтенантсбу - ніхто, це лише піб на посадах. Вони забезпечують прикриття. Керує тандем каломойський-зє.
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21.12.2021 09:15 Відповісти
Может просто умнее стала ?
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21.12.2021 10:02 Відповісти
Шмигальь !!! ...Закон -це дишло, куди попреш туди і вийшло.
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21.12.2021 07:34 Відповісти
а что шмыгаль у нас уже суд что-бы делать такие выводы?
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21.12.2021 07:39 Відповісти
Спеціаліст великий і у цій галузі також. Спробував би він щось інше бовкнути...
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21.12.2021 12:01 Відповісти
Шміґоль... Зараз в Україні іде повтор процесів Росії 1917-го року. Ньюансик: ініціатори і рушії того процесу ті самі, що і колись.
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21.12.2021 07:40 Відповісти
Шмыгаль был человеком Ахметова, но перелёг под Ермака/Зеленского !
Ох прилетит ему от Рината за предательство !!!
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21.12.2021 07:40 Відповісти
Не один він такий. Ще Шурма-мол, наприклад (якого, до речі, готують на заміну Шмигалю).
Але рижа мразь буде їх нищити після завершення каденції зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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21.12.2021 11:52 Відповісти
Маю надію, що шмигаля буде судити народ на майдані народним судом.
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21.12.2021 07:41 Відповісти
Тобто те, що зараз немаэ вугілля на ТЕС - це провина безпосередньо нинішнього презика? Це ж він сам закуповує вугілля, чи, наприклад, міністр палива та енергетики?
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21.12.2021 07:43 Відповісти
думаю Рейган Ройнальд не доробив...
в буби до нього претензій нема?
бо до всіх навколо е?
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21.12.2021 09:03 Відповісти
Это Порошенко виноват. Не накопил угля и не закачал газ когда был президентом.
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21.12.2021 09:22 Відповісти
100 %
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21.12.2021 10:03 Відповісти
І газу не вистачає, теж він винен? Недарма ж він пхав Вітренка на міністра, а тоді до Нафтогазу по живим людям. То хіба ж Зеленский повинен за це відповідати, да?
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21.12.2021 12:03 Відповісти
Весною все забудеться, сонечко пригріє, трава зазеленіє, пташки заспівають, люди підуть в поле, на городи інші плануватимуть літній відпочинок ЗАРАЗ, ЗАРАЗ ТРЕБА
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21.12.2021 08:04 Відповісти
С таким успехом ЗЕЛЮ вместе со Шмыгелем уже давно посадить надо было!
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21.12.2021 07:58 Відповісти
дениска, подожди как как ты будешь уже реально законно отвечать за все подписанные локдауны и будивництва.. сколько миллиардов убытков получилось с твоей подачей
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21.12.2021 07:59 Відповісти
Почему же не открыли дело против Зеленского и ваас лично вы же берете уголь и электроэнергию через Белорусь
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21.12.2021 08:05 Відповісти
Не Шмигалю давати оцінку. Тим паче, що не заорами той час, коли оцінку правоохоронці даватимуть йому. "Не суди - і тебе судити не будуть" (с). 😊
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21.12.2021 08:10 Відповісти
Порошенко можно и нужно посадить только за "безвиз" - открыл и упростил выезд в ЕС на заработки ещё большего числа "зарабитчан", тем самым организовал подрыв экономики Украины! "Безвиз" нужен, когда простой украинец сможет, например, слетать в Вену посмотреть оперу и попить кофе! А Зеленскому, через несколько месяцев, можно будет предъявлять те же претензии, что он предъявлял Порошенко! (если не начнётся война!);
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21.12.2021 08:14 Відповісти
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21.12.2021 08:15 Відповісти
... опера це чудово - ще би Шніцель - Бровар , та на десерт Штрудель .....- туди сюди і 1 000 грн відзЄлі практично вистачить - залишиться ще на чай у Велюрі кОлі Котлети в Киеві - по "прильоту" ...
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21.12.2021 09:00 Відповісти
Чокнутая зелень вообще в разнос пошла.
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21.12.2021 08:14 Відповісти
законно?! за мои деньги налогоплательщика пишут подобную дурь?
ой, Шморгаль, будешь ты законно сидеть вместе с янелохом оманским.
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21.12.2021 08:19 Відповісти
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21.12.2021 08:19 Відповісти
На який майдан вийде ця істота, що живе в Chicago, Illinois ?
І вилизує Зєлю.

https://www.facebook.com/people/Igor-Megera/100012562954926/
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21.12.2021 08:59 Відповісти
Ще й Єрмака з Бєніним Мінідічем збирається привести на свій майдан.
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21.12.2021 09:03 Відповісти
Та шо там цей поц...
Навіть ПУЙЛО вийде на Майдан, із Жиріком і шампанським.
А вже потім він дозволить зеленському зазирути в своє очко.
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21.12.2021 10:30 Відповісти
как только встанешь с бутылки так и сразу
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21.12.2021 10:57 Відповісти
Шмыгали-фигали и вся клоунская власть мрази это и ежу понятно, но действия по отношению к параше поддерживает большинство украинцев. Если это произойдет, ( можно не исключать очередной мыльный пузырь- раздуют ради рейтинга а затем спустят на тормоза) то это будет справедливо!!!!!!!!!!
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21.12.2021 08:25 Відповісти
Вот уже и шмыгаль помогает клоуну рыть себе яму.
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21.12.2021 08:30 Відповісти
Повні зелені придурики! Зараз в напружений для держави час чого ви пристали до Пороха. Арештуйте та посадіть колаборантів, які привели війну в Україну: рабінович, бойко, мертвечук, шуфрич, новінський...
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21.12.2021 08:35 Відповісти
Зеленский.
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21.12.2021 08:41 Відповісти
то політ опоненти ....
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21.12.2021 09:03 Відповісти
ЗЕфилитики как всегда обделаются
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21.12.2021 08:36 Відповісти
И никак не могут выполнить.... Нахер нужна такая полиция?
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21.12.2021 08:38 Відповісти
може й законно, але їм чомусь не вистачає того самого закону розслідувати нинішню, реальну, багаторазову держзраду всім складом ОП на чолі з зе
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21.12.2021 08:40 Відповісти
у нас верховенство місця перебування - сидіння ....- собі ВСЕ - пАпереднікам Закон ...
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21.12.2021 09:05 Відповісти
тут для папередніків навіть не закон, а трішки беспредел проглядається
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21.12.2021 09:10 Відповісти
у нас дЄрьмократія - кожен мае право на свое трактування ....
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21.12.2021 09:12 Відповісти
Бумеранг, той бумеранг
Не дивиться на морду і на ранг,
"Зеленим" звісно прилетить
Через три роки буде мить.
"Квартальні" злодії в "законі",
Всі будуть шістками на зоні.
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21.12.2021 08:42 Відповісти
вони кажуть що ще 7, 5 -ть ....
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Шмыгаля за грати !
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21.12.2021 08:42 Відповісти
Рівно через 2 місяці всі ці шмигалі і ленські будуть прикидатися дурниками і звинувачувати попередників, що не відремонтували ТЕЦи, газопроводи і вони не в змозі подати тепло і звичайно будуть виконувати свою брудну, зрадницьку роботу - заключати вбивчі договори з ворогом - росією, щоб ніби "спасти" українців.
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21.12.2021 08:53 Відповісти
Не дай Бог для нас такий катастрофічний розвиток подій 🙁
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21.12.2021 09:32 Відповісти
все к этому и идет, ексли не будет еще хуже
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21.12.2021 10:58 Відповісти
Захват власти бандой Зе-путина уже произошёл. Завершается оформление. Проспали волю?
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21.12.2021 08:50 Відповісти
У шмигалів, зеленських і Кузьменко з Антоненко "законно" тримали за гратами.
Покидьки.
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21.12.2021 08:55 Відповісти
Якраз куратором цих справ був цей самий заступник генпрокурора симоненко. Він ще був куратором по справі Стерненко і по справі Гандзюк. В часи правління януковчиа постійно отримував нагороди, має неабиякі стосунки з "неолігархом" коломойським. Ось і все, що потрібно знати про підозру Порошенко.
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21.12.2021 09:04 Відповісти
Беня мститься Президенту Порошенко , за Приватбанк!
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21.12.2021 09:34 Відповісти
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21.12.2021 08:55 Відповісти
Я так понимаю что это ахметовское чучело является большим знатоком юристпруденции ?
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21.12.2021 09:00 Відповісти
ой вЄй а почему нет ...., еврейские дЄти очень талантливі - смотрите по - Ізраєлю....- вот - зЄля тожЄ " юристо- прудЄнто" ...
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21.12.2021 09:08 Відповісти
Шмыгаль реально думает, что избежит в будущем уголовного дела против себя?...
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21.12.2021 09:01 Відповісти
Прем*еру більше нічим займатися тільки коментуванням дій ДБР. Не так давно ті законники "законно" пошкодили два катери. Немає в суспільстві довіри цим "хлопчикам по виклику".
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21.12.2021 09:02 Відповісти
https://skelet.info/sestru-pomoshhnicy-zelenskogo-marii-levchenko-natalyu-vklyuchili-v-sxemu/?_utl_t=tw
Сестру помощницы Зеленского Марии Левченко Наталью включили в схему Стрелковского и трудоустроили к Буданову
20.12.2021


Сестру помощницы Зеленского Марии Левченко Наталью включили в схему Стрелковского и трудоустроили к Буданову

Сестру личной ассистентки президента Владимира Зеленского Марии Левченко Наталью Локтионову (Левченко) трудоустроили в Главное управления разведки Министерства обороны Украины и включили в схемы «конвертатора» Вячеслава Стрелковского, сообщил информированныйисточник в ведомстве, пишет ОРД.

«За Кирилла Буданова перед президентом Владимиров Зеленским ходатайствовал Александр Гогилашвили вместе с женой Машей Левченко, а с Будановым Гогилашвили познакомил экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, который долго время "работает" со Стрелковским и прикрывает его преступную деятельность. За это Кирилл Буданов не только включился в схему Гогилашвили-Левченко-Стрелковский, но предоставил охрану экс-замминстру МВД, а также неофициально трудоустроил у себя сестру Марии Левченко Наталью и также предоставил ей охрану», - сообщил источник в ведомстве, добавив, что данную информацию могут проверить журналисты Юрий Бутусов, Денис Бигус и другие.

По его информации, Наталья Локтионова (Левченко), которая до этого работала обычным менеджером, а потом долгое время была безработной, в последнее время активно интересуется зарубежной недвижимостью, инвестициями и т.д.

«Ее контакты, в том числе с финансовыми консультантами в ЕС, риелторами и другими людьми на контроле у западных и российских спецслужб», - отметил источник, добавив, что среди этих стран Чехия, Словакия.

Именно в Чехии находится основной бизнес и недвижимость семьи Стрелковских, о чем писалиСМИ.

Журналист Богдан Буткевич в свежем выпуске «Без цензуры» раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.

По его мнению, связь семьи помощницы президента Марии Левченко с Вячеславом Стрелковским может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Наталья Локтионова баллотировалась в Верховную Раду по списку «Слуги народа» под № 146. Согласно информации которую она подавала в ЦИК, у Локтионовой есть высшее образование, судимость отсутствует, временно не работает.
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21.12.2021 09:04 Відповісти
Пора цю зешоблу брати за дупу і гнати сцяними ганчірками,
інакше не буде України 🙁
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21.12.2021 09:17 Відповісти
І хто це зробить, 73відсоткові "сметуни". Так вони за все це і голосували.
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21.12.2021 09:26 Відповісти
Зробимо ми , це саме ті , які прогнали донецьку банду із Овощем ,
а наразі потрібно гнати дніпропетровску банду 😠
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21.12.2021 09:38 Відповісти
Аніхрінашеньки.
Вони голосували за " хуже не будет". "ЗА", як при Порошенкові, тільки ще краще.
Як це "ще краще" мало статися, їм було не важливо. Какаяразніца. Їм же це пообіцяв нарідний бенін голоборотька. А він брехати не буде.
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21.12.2021 10:48 Відповісти
А кто такое этот шмигаль носом?
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21.12.2021 09:04 Відповісти
Главное дочитать до конца !!!! Можно выдвинуть претензии к Порошенко. Да , можно. Это не разрыв дип отношений с страной агрессором Подписание двух капитуляций в виде " минских соглашений". Не проведение полной блокады ОРДЛО и Крыма ( не поставка воды , эл. энергии в ОРДЛО, и т.д, перекрытие проезда, запретить даже проход в сторону оккупированных территорий( оставив возможность выхода для беженцев только в нашу строну) - кстати Порошенко блокаду частично ввел с сопротивлением ,и только под давлением общественности. Не выплачивать ни каких денег, в том числе соц выплат в ОРДЛО ( закрыть "пенсионный туризм"). Прекратить все экономические и транспортные связи с ОРДЛО, Крымом, Преднестровьем и РФ. Запретить все СМИ , партии пророссийской направленности. Арестовать всех лидеров пропутинских сил в Украине и т.д. Можно все это " предъявить " Порошенко, да конечно можно. Но возникает вопрос. А СУДЬИ КТО !!! Что из того что можно предъявить Порошенко, нельзя предъявить нынешней власти. Такого нет, можно предъявить практически все, ну в крайней мере на 95% и даже можно кое что добавить, типа " формулы штанген циркуля", новый русский канал " ДОМ", разговоры о референдумах, о личной встрече с Путинило, подготовка к чистому махлежу по поводу следующих выборов ( попытка возврата мажоритарки, переноса выборов в Раду после президентских, поход на второй срок - при клятве что "Иду только на один", досрочные выборы и т.д.) Поэтому вся "волна" поднятая по отношению к Пете, это попахивает больше политикой чем законностью. ( это напоминает историю Янукович - Тимошенко). Хотя думаю все это закончится большим пшиком. Буря в стакане с водой и пиар акция.
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21.12.2021 09:06 Відповісти
А ты представляешь, что сделал бы твой урод потерпевший клавишник, если бы был на месте Пороха тогда? А если ты был на его месте? Все такие блеать умные сидя на диване и киздя в теплой хате. Ты думаешь бьіло бы лучше? Уже вся страна стояла в позе зю перед ******, если бы не Порох, Никто не идеализирует Порошенко, только какое право имеешь ты его судить? Сильно воевал за страну в те года? Нет? Тогда не звезди, херой -осудитель
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21.12.2021 10:50 Відповісти
Какое право я имею его судить ( оценивать), просто потому что я нанял его на работу, он для меня наемный работник, не более того. Поэтому вполне имею полное право высказывать нанятому мною работнику претензии по его работе ( как я это считаю). Да кстати "ТЫ" сам говоришь что никто не идеализирует Порошенко.. и тут же готов выпрыгнуть из трусов в защиту "святого, величайшего патриота современности, бессеребренника, пролившего кровь вместе с сыновьями на полях сражений и т.д. и т.п..." Ну это к слову. Ты видимо не дочитал до конца Повторюсь то что ему сейчас ставят в вину в той же мере можно поставить в вину и нынешней власти. А значит тут больше политики чем желания справедливости.. Да кстати не будь после Майдана аннексии Крыма и войны на Востоке Украины, был бы Петя вторым Януковичем ( правда более умным и образованным и без тюремного опыта). Ну это уже больше к Путину... У "ТЕБЯ" другое мнение. Ну и прекрасно ( единомыслие это к Раше).. Так что "звезди" дальше, "вояка" что в те года, что в эти..
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21.12.2021 12:30 Відповісти
Тогда жду от тебя, великий и неподкупный херой- наниматель- отчет о работе твоего любимого потерпевшего клавишника, которого такие как ты "наняли". Чего то не слышу анализа "работы" "вяличайшего". Все нравится?

Насточертели до ужаса кремледрочерские критиканы, уже приготовившие свои булки ко встречи казачков и *****.
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21.12.2021 16:54 Відповісти
Зелепупенко достается еще больше чем Пэдро.. тут и не сомневайся, а всяким там медведчуковско рабиновичам тем более. Так что адептов сектантов из любого " братства" - "зеленого", " шоколадного" или "мордорского" прошу не напрягаться изливая свою желчь. Ну вот такие у нас политики, как говорится "шо маемо"... И булки свои береги, хотя видимо ты с этим уже опоздал. Да еще напомню истину " не сотвори себе кумира" ( тем более божка истукана) это уже язычество.. Как вы уже все на самом деле насточертели...
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21.12.2021 21:21 Відповісти
Абажаю тупых белопальтовцев. Я один умный -все кругом идиеты. Оскорблять будешь свою тещу, понял, урод? И в булки ты уже получил, судя по всему, от ***** по полной, а в мозгах полое дерьмо, раз уважение принимаешь за поклонение. Вали на хрен и не пиши мне, чтобы не посылать тебя каждый раз в положеное тебе место.
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21.12.2021 21:45 Відповісти
Порох поїхав з сімєю. Повернеться після нового року.Зе -команда знала про плани Пороха , тому так і зробила , щоб зіпсувати йому відпустку та звинувачувати його в ухиленні від правосуддя.Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . А підписувати веліли заму.Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись . Борімося - поборемо, навіть зелену плісняву.
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21.12.2021 09:08 Відповісти
Шмигаль і свій п'ятак вставив , ох і дрянь зелена😠
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21.12.2021 09:13 Відповісти
Ну если шмыгаль не смог воду в Крым дать, так он хот Порошенко поднαςρετ.
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21.12.2021 12:47 Відповісти
Шмыгали-фигали и вся клоунская власть мрази это и ежу понятно, но действия по отношению к параше поддерживает большинство украинцев. Если это произойдет, ( можно не исключать очередной мыльный пузырь- раздуют ради рейтинга а затем спустят на тормоза) то это будет справедливо!!!!!!!!!
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21.12.2021 09:34 Відповісти
Порохботи даремно переживають - нікого звичайно не посадять - ні порошенка ні його бізнес-партнера - медведчука((:
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21.12.2021 09:34 Відповісти
Пройде небагато часу і шмигалі і шмигалки будуть кукурікати рівно навпаки.
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21.12.2021 09:35 Відповісти
Якщо будь-який шмигаль буде коментувати і присвоювати собі повноваження суду, то нехай формує "геволюційні трійки", а там подивимось, хто куда драпати буде
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21.12.2021 09:36 Відповісти
Шмигло,має право на подібні заяви?
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21.12.2021 09:55 Відповісти
Ні.
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21.12.2021 10:38 Відповісти
И это говорит шмыгаль, которой сразу после утверждения его примьером говорил: "Воду в Крым !"
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21.12.2021 10:04 Відповісти
Підозра Петру Порошенку: Падіння рейтингу Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJ3MODGkOY
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21.12.2021 10:38 Відповісти
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
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21.12.2021 11:04 Відповісти
«Журналист Богдан Буткевич в свежем выпуске «Без цензуры» раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.»
КРОТОВАЯ НОРА - такое официальноеназвание теперь у управления разведки или МВД ?
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21.12.2021 11:07 Відповісти
У филиала ФСБ в Украине.
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21.12.2021 11:32 Відповісти
В нас немає правоохоронних органів. Я би всю оту кодлу, яка вчепилась пащею в бюджет України, гнала би сцяними трапками.
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21.12.2021 11:40 Відповісти
Шмыгаль,шмаркля одна порода слабих на розум.Само ни бе ни ме ни кукареку ,и все туда же,уже коментирует.... падло.Єто хорошо ,что зеленая мразь пошла вабанк.Кончик уже виден...
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21.12.2021 12:00 Відповісти
Интересно, что это зеленое кодло, во главе с янелохом будут выть о законе когда за все содеянное, дела будут открывать на них? Велосипедист-янелох там уже приличную бороду нарушерий закона, нацеплял. Шмыгалю тоже хватит.
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21.12.2021 12:25 Відповісти
Україна буде тоді коли буде право у громадян, коли зникне вибіркове правосуддя.
Тоді з Україною будуть рахуватися, тоді прийде інвестор,
побудує фабрики заводи і буде народу добробут.
Пане премєр, де той Інвестор , де ті фабрики -заводи, де той добробут?
Інвестор -це індикатор правосуддя !
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21.12.2021 21:45 Відповісти
 
 