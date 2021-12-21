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Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.
"Провел телефонный разговор с Саули Ниинисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", - написал он.
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показать весь комментарий21.12.2021 10:07
+5 Ksenia VB
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+5 Юрий Мороз bf061623
показать весь комментарий21.12.2021 10:22
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Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
Может это - "18 апреля 2014 года Зеленский говорил: «Мы, русские и украинцы, один народ»
И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.
О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
Галантерейщик и кардиналдегенерат и президент - это сила.