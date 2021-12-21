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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) переговоры (4648) Финляндия (777) Ниинисте (67)

Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.

"Провел телефонный разговор с Саули Ниинисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", - написал он.

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Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Схопився коли смажений півень в гузно дзьобнув.
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21.12.2021 10:07
+5
Незабаром із зеленським окрім пуйла і бацьки ніхто не спілкуватиметься.
Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
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21.12.2021 10:07
+5
На ступеньках в библиотеке сидит президент Финляндии. Просто для него не нашлось свободного места.

И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.

О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
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21.12.2021 10:22
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Схопився коли смажений півень в гузно дзьобнув.
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21.12.2021 10:07 Ответить
Володимир Олександрович постійно налагоджує контакти з іноземними партнерами та союзниками.
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21.12.2021 10:11 Ответить
Ага. І постійно заводить інвесторів в Україну.
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21.12.2021 10:14 Ответить
а у вільний від роботи час робить шпаківні
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21.12.2021 10:38 Ответить
Не пойму - это типа сарказм или ты реально упоротый на всю голову?
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21.12.2021 10:15 Ответить
Все зруйнував, а тепер налагоджує. Пізно всрався.
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21.12.2021 10:23 Ответить
Не сильно він і схопився.
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21.12.2021 10:24 Ответить
У разі нападу Росії, в ОП стартуватиме президентська програма "Велике драпівництво".(с)ВАЗеленский
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21.12.2021 11:56 Ответить
Незабаром із зеленським окрім пуйла і бацьки ніхто не спілкуватиметься.
Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
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21.12.2021 10:07 Ответить
Фины знают как русских пиз.....дить!!!! Уверен пан Зеленский , все правильно делает!!! А если что не так, рядом есть Данилов!!!! Порешают!!!
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21.12.2021 10:10 Ответить
А вы забыли за Министра Обороны Верещук
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21.12.2021 10:16 Ответить
Та да ,Данилов "порешает"...утюгом кого то погладит,как делал в 90тые?
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21.12.2021 10:24 Ответить
Я думаю, що зільоний папугай вже зрозумів степінь своєї дурості. А серед його оточення немає адекватної людини, щоб могла його опам'ятати і допомогти розумною порадою. Воно мечеться ,як вуж на сковороді: то вліво , то вправо...а шлях один -втеча з України !!!
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21.12.2021 10:11 Ответить
"Обговорил" - это ярко. Ну теперь я уверен: Путин обосрется и отведет войска. Настоящий главнокомандующий!
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21.12.2021 10:12 Ответить
"Лучший бой - тот, который не состоялся"
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21.12.2021 10:23 Ответить
Это из любимых поговорок Зеленского?
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21.12.2021 10:48 Ответить
Гугло у допомогу.
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21.12.2021 11:23 Ответить
"Вовремя предать - это значит предвидеть."
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21.12.2021 10:50 Ответить
Ви про мінські договорняки?
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21.12.2021 11:25 Ответить
Ага - ""Минские соглашения - от них отходить нельзя. К Минску подвязаны все те ключевые санкции, которые на сегодня осуществляются по отношению к РФ" - Зеленский
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21.12.2021 12:04 Ответить
Я про це чув і від одного надпатріота років шість тому.
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21.12.2021 12:14 Ответить
"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..." - оно?
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21.12.2021 12:17 Ответить
Це теж цікаво, але не з тієї опери.
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21.12.2021 13:00 Ответить
Странно. По времени совпадает....
Может это - "18 апреля 2014 года Зеленский говорил: «Мы, русские и украинцы, один народ»
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21.12.2021 13:07 Ответить
Те, що зєля, як мінімум, напіввата, у мене сумнівів вже давно не має. Але це ніяк не виправдовує численні косяки його попередника.
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21.12.2021 13:43 Ответить
Ойц. Я так рад... Кстати, оправдыва его "косяки" - Вы , если можно, список пжлст
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21.12.2021 15:01 Ответить
Чиї?
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21.12.2021 15:12 Ответить
"його попередника"
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21.12.2021 22:41 Ответить
Ну, сказать вам нечего. Понятно
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21.12.2021 15:03 Ответить
Звісно, звідки у святих ті гріхи.
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21.12.2021 15:14 Ответить
Согласен. Зе - эт не Вальцман
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21.12.2021 15:19 Ответить
Логічно. У кожного свої таргани.
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21.12.2021 15:41 Ответить
Однозначно. Один страну продаёт, другой защищает. От такие "таргани"
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21.12.2021 22:39 Ответить
головне вірити у другого
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22.12.2021 00:28 Ответить
головне вірити у - вальцмана, полвареника, и борщевой набор.
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22.12.2021 11:06 Ответить
Вальцман то святе, а про інше мені відома не багато.
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22.12.2021 13:35 Ответить
заглянуть в глаза ***** - эт ваше.
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22.12.2021 14:19 Ответить
Цікаво, що першим це зробило ваше божество, а дурник вирішив змавпувати.
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22.12.2021 15:01 Ответить
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22.12.2021 22:44 Ответить
И это всё?
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22.12.2021 22:48 Ответить
так. краще читайте гарика, він - геній
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22.12.2021 22:57 Ответить
Звідки поспілкувався, із сауни в Гуті, де сховався подалі від кордону з паРашею і від громадян України?
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21.12.2021 10:12 Ответить
Мінетчик 6-го розряду
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21.12.2021 10:14 Ответить
Ого,працюЄ!
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21.12.2021 10:16 Ответить
На ступеньках в библиотеке сидит президент Финляндии. Просто для него не нашлось свободного места.

И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.

О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
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21.12.2021 10:22 Ответить
Галантерейщик и кардинал дегенерат и президент - это сила.
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21.12.2021 10:29 Ответить
знову мамкіна бубочка удавала з себе президента
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21.12.2021 10:33 Ответить
После этого содержательного диалога, надеюсь, Президент Финляндии сможет выговорить Shirokino так же чисто, как и Обама, в 2015.
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21.12.2021 10:34 Ответить
Нахера обсуждать границу с главой страны, которая никак не может на эту ситуацию повлиять
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21.12.2021 10:43 Ответить
Пане президенте чи не пора озброювати народ, всі чоловіки які служили в армії повинні пройти відновлення своїх навичок, одержати зброю ,здатну дати належний опір ворогу.Часу немає ,ми проспали ,для задіяння мотору держави потрібно місяць, і то при хорошій роботі ,а в нас всього тиждень.
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21.12.2021 14:11 Ответить
 
 