Путин провоцирует кризис и пытается давить на страны НАТО, - The Guardian

В документальном фильме, который транслировался по случаю 30-летия распада Советского Союза, президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что во время "экономического хаоса" ему пришлось подрабатывать таксистом. Эта "история" должна была стать "символом унизительных последствий" того, что Путин назвал "величайшей геополитической катастрофой 20-го века".

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В разных обстоятельствах у западных лидеров может возникнуть желание просто проигнорировать претензии российского автократа. Но воспоминания Путина о распаде СССР стали частью агрессивного настроения в Москве на фоне напряжения на границе России с Украиной.

Сотрудники западной разведки считают, что Кремль не принял окончательного решения о начале военной операции.

Но очевидно, что "бряцание оружием" показывает взгляды Кремля, желающего восстановить разрушенный "авторитет" Москвы. Путин до сих пор считает Украину "законной сферой влияния" России.

Недавно Кремль выдвинул ряд требований к Вашингтону и НАТО, которые по сути должны переписать систему регулирования безопасности.

Вместе с гарантией того, что Украина никогда не станет членом НАТО, Россия требовала вывода войск альянса из восточноевропейских стран, которые присоединились к НАТО с 1997 года.

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Вероятность того, что Москве будет предоставлена ​​гарантия "неразмещения войск и оружия НАТО" в таких странах, как Польша и Румыния, равна нулю.

Президента Украины Владимира Зеленского заверили, что путь Киева к членству в альянсе остается открытым, хотя никто не называет четких дат. Публичные требования Путина к НАТО выглядят агрессивно.

На этой неделе Кремль повысил ставки, требуя "срочного" ответа от Вашингтона и НАТО на его требования. У Запада нет другого выбора, кроме как продемонстрировать желание "продолжать диалог" и дать понять Путину, что агрессия против Украины будет стоить слишком дорого.

Солидарность Запада с Украиной была подкреплена готовностью нового правительства Германии заблокировать газопровод "Северный поток-2".

Кроме того, на прошлой неделе сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных вертолетов, первоначально предназначенных для Афганистана. Также существует пространство для переговоров по вопросам военных учений НАТО и размещения ракет, если Москва предложит соответствующие уступки.

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Однако Украина и ее западные союзники вынуждены ждать, чтобы узнать истинные намерения Кремля. Постоянно рассказывая о "глубоком разочаровании" из-за распада СССР, а также чувствуя падение российского регионального влияния и авторитета, Путин решил спровоцировать кризис. Однако военная агрессия приведет лишь к изоляции и экономическому ущербу для РФ, резюмирует издание.