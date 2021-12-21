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Новости Война
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Путин провоцирует кризис и пытается давить на страны НАТО, - The Guardian

Путин провоцирует кризис и пытается давить на страны НАТО, - The Guardian

В документальном фильме, который транслировался по случаю 30-летия распада Советского Союза, президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что во время "экономического хаоса" ему пришлось подрабатывать таксистом. Эта "история" должна была стать "символом унизительных последствий" того, что Путин назвал "величайшей геополитической катастрофой 20-го века".

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В разных обстоятельствах у западных лидеров может возникнуть желание просто проигнорировать претензии российского автократа. Но воспоминания Путина о распаде СССР стали частью агрессивного настроения в Москве на фоне напряжения на границе России с Украиной.

Сотрудники западной разведки считают, что Кремль не принял окончательного решения о начале военной операции.

Но очевидно, что "бряцание оружием" показывает взгляды Кремля, желающего восстановить разрушенный "авторитет" Москвы. Путин до сих пор считает Украину "законной сферой влияния" России.

Недавно Кремль выдвинул ряд требований к Вашингтону и НАТО, которые по сути должны переписать систему регулирования безопасности.

Вместе с гарантией того, что Украина никогда не станет членом НАТО, Россия требовала вывода войск альянса из восточноевропейских стран, которые присоединились к НАТО с 1997 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напряженность, складывающаяся в Европе, - вина США, - Путин

Вероятность того, что Москве будет предоставлена ​​гарантия "неразмещения войск и оружия НАТО" в таких странах, как Польша и Румыния, равна нулю.

Президента Украины Владимира Зеленского заверили, что путь Киева к членству в альянсе остается открытым, хотя никто не называет четких дат. Публичные требования Путина к НАТО выглядят агрессивно.

На этой неделе Кремль повысил ставки, требуя "срочного" ответа от Вашингтона и НАТО на его требования. У Запада нет другого выбора, кроме как продемонстрировать желание "продолжать диалог" и дать понять Путину, что агрессия против Украины будет стоить слишком дорого.

Солидарность Запада с Украиной была подкреплена готовностью нового правительства Германии заблокировать газопровод "Северный поток-2".

Кроме того, на прошлой неделе сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных вертолетов, первоначально предназначенных для Афганистана. Также существует пространство для переговоров по вопросам военных учений НАТО и размещения ракет, если Москва предложит соответствующие уступки.

Также читайте: Имперская и агрессивная политика Кремля в отношении НАТО будет продолжаться, - Nowiny Polskie

Однако Украина и ее западные союзники вынуждены ждать, чтобы узнать истинные намерения Кремля. Постоянно рассказывая о "глубоком разочаровании" из-за распада СССР, а также чувствуя падение российского регионального влияния и авторитета, Путин решил спровоцировать кризис. Однако военная агрессия приведет лишь к изоляции и экономическому ущербу для РФ, резюмирует издание.

Автор: 

армия РФ (19115) НАТО (9968) путин владимир (31224) россия (95413) членство в НАТО (1507)


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Топ комментарии
+7
Это уже истерика, впавших в маразм, нихрена вы не получите, и договориться за спиной Украины у вас не получится. Даже если теоретически, руководство страны и пошло бы на какие то уступки, то через ВР провести их невозможно, а если даже и так, то Украинский народ не примет никакого предательства. Как всегда выйдет активное "меньшинство", и пустит всем предателям кровь, а потом поотрезает бошки тем кацапам, которые вздумают к нам забрести. Вспомните и про Холодный Яр и Гуляй Поле...
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21.12.2021 14:46
+4
...Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні також (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що хохли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер https://gazeta.ua/articles/world-life/_derzhdep-ssa-vidnis-rosiyan-do-bezdomnih-nacionalnostej/1056913 по візу США добиватися аж у Варшаву , куди росіян ще й не впускають через ковід!) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися. - https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof

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21.12.2021 14:33
+3
Пока запад не поймёт , что имеет дело с неадекватом , мир не наступит .
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21.12.2021 14:35
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Правила форума Совет форумчан
...Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні також (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що хохли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер https://gazeta.ua/articles/world-life/_derzhdep-ssa-vidnis-rosiyan-do-bezdomnih-nacionalnostej/1056913 по візу США добиватися аж у Варшаву , куди росіян ще й не впускають через ковід!) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися. - https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof

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21.12.2021 14:33 Ответить
Європа ще виставить Пуйлу червоні лінії. Та здається, що єдиною реальною червоною лінією за яку далі не піде ЄС--це відновлення Німецької Демократичної республіки, де стоятиме 300 тисячна группіровка мокшан.
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21.12.2021 14:39 Ответить
Киньте цього пітора у вулик.
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21.12.2021 14:34 Ответить
Пока запад не поймёт , что имеет дело с неадекватом , мир не наступит .
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21.12.2021 14:35 Ответить
Бешеная бензоколонка.
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21.12.2021 14:36 Ответить
у ***** фантомные боли.
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21.12.2021 14:40 Ответить
Давили-давили, давили-давили ..., но газ покупать продолжали.
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21.12.2021 14:41 Ответить
Мне нравятся петушки мордовские, по уши в говне, нихрена не видят от того газа и копейки, сидят на бутылках и швабрах, по сути крепостные, но вони на весь мир
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21.12.2021 15:30 Ответить
дайте фуйлу селётки по 2.20,
и заесть самым вкусным...
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21.12.2021 14:43 Ответить
Европа мычала
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21.12.2021 14:46 Ответить
Это уже истерика, впавших в маразм, нихрена вы не получите, и договориться за спиной Украины у вас не получится. Даже если теоретически, руководство страны и пошло бы на какие то уступки, то через ВР провести их невозможно, а если даже и так, то Украинский народ не примет никакого предательства. Как всегда выйдет активное "меньшинство", и пустит всем предателям кровь, а потом поотрезает бошки тем кацапам, которые вздумают к нам забрести. Вспомните и про Холодный Яр и Гуляй Поле...
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21.12.2021 14:46 Ответить
Чому,його непідрізали,таксиста?
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21.12.2021 15:08 Ответить
_Крызу?! Мда, нет слов... ******** Запад упорото отказывается называть вещи своими именами! Разумеется, реакция на угрозу в таком случае также абсолютно неадекватна.
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21.12.2021 15:13 Ответить
Не падайте в маразм
Помнить надо все: друг Германия
От их рук погибло 7 млн. Украинцев /забыли а зря /
Польша /гражданская война /
Под Варшавой расстреляли 20000 пленных красноармейцев /там были и украинцы/
Не верьте ЕС они заботятся только о себе
Захотели делового газа. Через СП получили
России надо отбить средства на строительство газопровода
Плюс компенсируют потери от санкций
Чем больше санкции ---- тем дороже газ нефть и прочее
А мы находимся между молотом и наковальней
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21.12.2021 15:14 Ответить
между молотом и наковальней оказываются супергеоаналитики.
а израиль, например, делает железный купол, помидоры на песке выращивает, беспилотники продает и о молоте и наковальне слыхом не слыхивал.
Почитайте о 6 дневной войне.
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21.12.2021 15:34 Ответить
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21.12.2021 15:43 Ответить
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21.12.2021 16:03 Ответить
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21.12.2021 16:28 Ответить
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21.12.2021 16:33 Ответить
Путин хочет вернуть время на 30 лет назад и восстановить СССР?
А опять, как 30 лет назад, поработать таксистом он не хочет (с изъятием незакнно нажитой социалистической собственности за эти 30 лет)?
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21.12.2021 19:58 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 20:14 Ответить
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21.12.2021 21:05 Ответить
 
 