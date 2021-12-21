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Новини Війна
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Путін провокує кризу і намагається тиснути на країни НАТО, - The Guardian

Путін провокує кризу і намагається тиснути на країни НАТО, - The Guardian

У документальному фільмі, який транслювався з нагоди 30-ї річниці розпаду Радянського Союзу, президент РФ Володимир Путін сказав журналістам, що під час "економічного хаосу" йому довелося підробляти таксистом. Ця "історія" повинна була стати "символом принизливих наслідків" того, що Путін назвав "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

За різних обставин у західних лідерів може виникнути бажання просто проігнорувати претензії російського автократа. Але спогади Путіна про розпад СРСР стали частиною агресивного настрою в Москві на тлі напруги на кордоні Росії з Україною.

Співробітники західної розвідки вважають, що Кремль не прийняв остаточного рішення щодо початку військової операції.

Але очевидно, що "брязкання зброєю" показує погляди Кремля, який хоче відновити зруйнований "авторитет" Москви. Путін і досі вважає Україну "законною сферою впливу" Росії.

Нещодавно Кремль висунув низку вимог до Вашингтона і НАТО, які, по суті, повинні переписати систему регулювання безпеки.

Разом із гарантією того, що Україна ніколи не стане членом НАТО, Росія вимагала виведення військ альянсу зі східноєвропейських країн, які приєдналися до НАТО з 1997 року.

Ймовірність того, що Москві буде надана гарантія "нерозміщення військ та зброї НАТО" у таких країнах, як Польща та Румунія, дорівнює нулю.

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Президента України Володимира Зеленського запевнили, що шлях Києва до членства в альянсі залишається відкритим, хоча ніхто не називає чітких термінів. Публічні вимоги Путіна до НАТО виглядають агресивними.

Цього тижня Кремль ще більше підвищив ставки, вимагаючи "термінової" відповіді від Вашингтона та НАТО на його вимоги. У Заходу наразі немає іншого вибору, крім як продемонструвати бажання "продовжувати діалог" і дати зрозуміти Путіну, що агресія проти України буде коштувати занадто дорого.

Солідарність Заходу з Україною була підкріплена готовністю нового уряду Німеччини заблокувати газопровід "Північний потік-2".

Крім того, минулого тижня повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки військових гелікоптерів, спочатку призначених для Афганістану. Також існує простір для переговорів із питань, що стосуються військових навчань НАТО та розміщення ракет, якщо Москва запропонує відповідні поступки.

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Однак, зрештою, Україна та її західні союзники змушені чекати, щоб дізнатися про справжні наміри Кремля. Постійно розповідаючи про "глибоке розчарування" через розпад СРСР, а також відчуваючи падіння російського регіонального впливу та авторитету, Путін вирішив спровокувати кризу. Однак, військова агресія призведе лише до ізоляції та економічної шкоди РФ, резюмує видання.

Автор: 

армія рф (17264) НАТО (6429) путін володимир (23772) росія (65002) членство в НАТО (1716)


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Топ коментарі
+7
Это уже истерика, впавших в маразм, нихрена вы не получите, и договориться за спиной Украины у вас не получится. Даже если теоретически, руководство страны и пошло бы на какие то уступки, то через ВР провести их невозможно, а если даже и так, то Украинский народ не примет никакого предательства. Как всегда выйдет активное "меньшинство", и пустит всем предателям кровь, а потом поотрезает бошки тем кацапам, которые вздумают к нам забрести. Вспомните и про Холодный Яр и Гуляй Поле...
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21.12.2021 14:46
+4
...Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні також (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що хохли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер https://gazeta.ua/articles/world-life/_derzhdep-ssa-vidnis-rosiyan-do-bezdomnih-nacionalnostej/1056913 по візу США добиватися аж у Варшаву , куди росіян ще й не впускають через ковід!) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися. - https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof

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21.12.2021 14:33
+3
Пока запад не поймёт , что имеет дело с неадекватом , мир не наступит .
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21.12.2021 14:35
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...Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні також (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що хохли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер https://gazeta.ua/articles/world-life/_derzhdep-ssa-vidnis-rosiyan-do-bezdomnih-nacionalnostej/1056913 по візу США добиватися аж у Варшаву , куди росіян ще й не впускають через ковід!) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися. - https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof

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21.12.2021 14:33 Відповісти
Європа ще виставить Пуйлу червоні лінії. Та здається, що єдиною реальною червоною лінією за яку далі не піде ЄС--це відновлення Німецької Демократичної республіки, де стоятиме 300 тисячна группіровка мокшан.
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21.12.2021 14:39 Відповісти
Киньте цього пітора у вулик.
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21.12.2021 14:34 Відповісти
Пока запад не поймёт , что имеет дело с неадекватом , мир не наступит .
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21.12.2021 14:35 Відповісти
Бешеная бензоколонка.
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21.12.2021 14:36 Відповісти
у ***** фантомные боли.
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21.12.2021 14:40 Відповісти
Давили-давили, давили-давили ..., но газ покупать продолжали.
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21.12.2021 14:41 Відповісти
Мне нравятся петушки мордовские, по уши в говне, нихрена не видят от того газа и копейки, сидят на бутылках и швабрах, по сути крепостные, но вони на весь мир
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21.12.2021 15:30 Відповісти
дайте фуйлу селётки по 2.20,
и заесть самым вкусным...
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21.12.2021 14:43 Відповісти
Европа мычала
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21.12.2021 14:46 Відповісти
Это уже истерика, впавших в маразм, нихрена вы не получите, и договориться за спиной Украины у вас не получится. Даже если теоретически, руководство страны и пошло бы на какие то уступки, то через ВР провести их невозможно, а если даже и так, то Украинский народ не примет никакого предательства. Как всегда выйдет активное "меньшинство", и пустит всем предателям кровь, а потом поотрезает бошки тем кацапам, которые вздумают к нам забрести. Вспомните и про Холодный Яр и Гуляй Поле...
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21.12.2021 14:46 Відповісти
Чому,його непідрізали,таксиста?
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21.12.2021 15:08 Відповісти
_Крызу?! Мда, нет слов... ******** Запад упорото отказывается называть вещи своими именами! Разумеется, реакция на угрозу в таком случае также абсолютно неадекватна.
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21.12.2021 15:13 Відповісти
Не падайте в маразм
Помнить надо все: друг Германия
От их рук погибло 7 млн. Украинцев /забыли а зря /
Польша /гражданская война /
Под Варшавой расстреляли 20000 пленных красноармейцев /там были и украинцы/
Не верьте ЕС они заботятся только о себе
Захотели делового газа. Через СП получили
России надо отбить средства на строительство газопровода
Плюс компенсируют потери от санкций
Чем больше санкции ---- тем дороже газ нефть и прочее
А мы находимся между молотом и наковальней
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21.12.2021 15:14 Відповісти
между молотом и наковальней оказываются супергеоаналитики.
а израиль, например, делает железный купол, помидоры на песке выращивает, беспилотники продает и о молоте и наковальне слыхом не слыхивал.
Почитайте о 6 дневной войне.
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21.12.2021 15:34 Відповісти
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21.12.2021 15:43 Відповісти
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21.12.2021 16:03 Відповісти
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21.12.2021 16:28 Відповісти
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21.12.2021 16:33 Відповісти
Путин хочет вернуть время на 30 лет назад и восстановить СССР?
А опять, как 30 лет назад, поработать таксистом он не хочет (с изъятием незакнно нажитой социалистической собственности за эти 30 лет)?
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21.12.2021 19:58 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 20:14 Відповісти
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21.12.2021 21:05 Відповісти
 
 