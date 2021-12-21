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Новости Оборона
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В Минобороны начался аудит выполнения бюджетных программ за 2019-2021 годы

В Минобороны начался аудит выполнения бюджетных программ за 2019-2021 годы

Государственная аудиторская служба 21 декабря приступила к финансовому аудиту выполнения Министерством обороны Украины ряда бюджетных программ за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года с объемом бюджетных назначений 332,4 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности, проверят следующие программы: 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования"; 2101190 "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины"; 2101210 "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожароопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Государственные аудиторы также изучат отдельные подпрограммы бюджетной программы "обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" (относительно их квартирно-эксплуатационного обеспечения, медицинского обеспечения, подготовки кадров ВСУ тому подобное).

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В Минобороны отмечают, что в ходе аудита проверят основные структурные подразделения Минобороны и Генеральный штаб ВСУ.

"В частности проверят контрольные мероприятия более чем на 50 подконтрольных учреждениях, среди которых квартирно-эксплуатационные органы, медицинские учреждения, базы хранения вооружения и боеприпасов, учебные заведения и другие распорядители бюджетных средств", - уточняют в ведомстве.

Ориентировочный срок проведения аудита – 6 месяцев.

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Автор: 

армия (8495) аудит (362) Минобороны (9306) оборона (5202) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+8
Аудит... Миші все з'їли
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21.12.2021 21:13
+6
Гарантирую, нарушения будут найдены только за каденцию Порошенко.... С приходом наркоклоуна МО работает , как часы...
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21.12.2021 21:24
+5
Значит за слова ты свои не отвечаешь?😂🌷
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21.12.2021 21:40
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Аудит... Миші все з'їли
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21.12.2021 21:13 Ответить
Відповідаєте за свої слова?
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21.12.2021 21:29 Ответить
Стоп,стоп,стоп.Ты накинуло на вентилятор,отвечаешь за вышенаписанное или балабол?
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21.12.2021 21:39 Ответить
Тебя спросили,отвечаешь за свои слова?😂🌷
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21.12.2021 21:35 Ответить
Значит за слова ты свои не отвечаешь?😂🌷
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21.12.2021 21:40 Ответить
Троль подоляка. Примітивно лльє лайно на конкурента.
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21.12.2021 21:44 Ответить
Так ты отвечаешь за написанное сверху или как коцапская шлюха балабольная?😂🌷
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21.12.2021 21:50 Ответить
И не ной,а то как телка коцапская,сперва всеукареки,а потом-слив😂🌷
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21.12.2021 21:44 Ответить
Где паника?Ты высрало,за высер отвечать не хочешь.Обычеая кацапская шлюха.😂🌷
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21.12.2021 21:55 Ответить
А где я оправдывал?Только точно напиши,без слива😂🌷
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21.12.2021 22:06 Ответить
Место выбирает собака,такая брехливая как ты.Был аудит при Порошенко или нет?Ты написал-нет.Ты врешь.Ты коцап?Почему коцапы всегда врут?😂🌷
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21.12.2021 22:38 Ответить
Так был аудит или нет?😂🌷
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21.12.2021 22:45 Ответить
Ну простой же вопрос.Был или нет?😂🌷
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21.12.2021 22:50 Ответить
лаптєрог-балалаєчнік, тримай нагороду від падляка, заробив
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21.12.2021 22:50 Ответить
Чего удрал?😂🌷
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21.12.2021 22:54 Ответить
https://defence-ua.com/people_and_company/v_ukroboronpromi_na_an_178_dlja_zbrojnih_sil_ukrajini_zamovili_dviguni_z_rf_dokumenti-5674.html В "Укроборонпромі" на Ан-178 для Збройних Сил України замовили двигуни з РФ (документи)
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21.12.2021 21:19 Ответить
Гарантирую, нарушения будут найдены только за каденцию Порошенко.... С приходом наркоклоуна МО работает , как часы...
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21.12.2021 21:24 Ответить
Чоловіче,це не ті двигуни про які ви думаєте.Це допоміжні двигуни для звпуску
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21.12.2021 21:46 Ответить
Ну, тогда, конечно... И Вы не к тому обратились
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22.12.2021 00:20 Ответить
На фоні 150 тисячного угрупування скажених свинособак на кордоні саме час робити аудит. З огляду на те, що Гімнокомандувач зібрав собі команду зрадників і колаборантів, то це не перевірка, а розвідка ворога.
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21.12.2021 21:32 Ответить
Уже 150?
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21.12.2021 21:35 Ответить
Ви взагалі знали, що Антимонопольним комітетом у нас керує сестра сусідки Зеленських по Кривому Рогу?
І що її рідна сестра є одним зі спонсорів партії Слуга Народу, а також директором кіпрської офшорної компанії Олени Зеленської San Tommaso S.R.L., що є формальним власником 15-кімнатної дачі Зеленських в Італії.
Такий милий сімейний підряд.
Зеленський не соромлячись застовбив всю Україну своїми кумами, друзями дитинства і сусідами по пісочниці.
Пам'ятаю, колись мені у 19му доводили, що такого кумівства як при Януковичу не буде, бо звідки ж у Кривому Розі стільки кумів набрати.
Ага, не буде. Квартал виявився якимось бездонним. Я вітаю всіх наших донецьких, київських, харківських і дніпровських - вас зробила "кварталівська мафія".
Це як повстання пластикових пупсів, тільки у реальному житті. - Тамара Горіха Зерня
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21.12.2021 21:39 Ответить
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21.12.2021 21:57 Ответить
При Порхе таких новостей не помню? Был там, когда аудит?
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21.12.2021 22:25 Ответить
Да.В 17 году.
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21.12.2021 22:32 Ответить
И какие результаты? А какие последствия?
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21.12.2021 22:38 Ответить
Есть гугл.Нет времени и я не могу тебе пересказать сотни страниц.
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21.12.2021 22:39 Ответить
Да вон в статье, без сотен страниц обошлись.
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21.12.2021 23:06 Ответить
100%😂
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21.12.2021 23:25 Ответить
Что, уже результат есть?
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22.12.2021 00:22 Ответить
 
 