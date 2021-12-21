В Минобороны начался аудит выполнения бюджетных программ за 2019-2021 годы
Государственная аудиторская служба 21 декабря приступила к финансовому аудиту выполнения Министерством обороны Украины ряда бюджетных программ за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года с объемом бюджетных назначений 332,4 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В частности, проверят следующие программы: 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования"; 2101190 "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины"; 2101210 "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожароопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Государственные аудиторы также изучат отдельные подпрограммы бюджетной программы "обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" (относительно их квартирно-эксплуатационного обеспечения, медицинского обеспечения, подготовки кадров ВСУ тому подобное).
В Минобороны отмечают, что в ходе аудита проверят основные структурные подразделения Минобороны и Генеральный штаб ВСУ.
"В частности проверят контрольные мероприятия более чем на 50 подконтрольных учреждениях, среди которых квартирно-эксплуатационные органы, медицинские учреждения, базы хранения вооружения и боеприпасов, учебные заведения и другие распорядители бюджетных средств", - уточняют в ведомстве.
Ориентировочный срок проведения аудита – 6 месяцев.
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І що її рідна сестра є одним зі спонсорів партії Слуга Народу, а також директором кіпрської офшорної компанії Олени Зеленської San Tommaso S.R.L., що є формальним власником 15-кімнатної дачі Зеленських в Італії.
Такий милий сімейний підряд.
Зеленський не соромлячись застовбив всю Україну своїми кумами, друзями дитинства і сусідами по пісочниці.
Пам'ятаю, колись мені у 19му доводили, що такого кумівства як при Януковичу не буде, бо звідки ж у Кривому Розі стільки кумів набрати.
Ага, не буде. Квартал виявився якимось бездонним. Я вітаю всіх наших донецьких, київських, харківських і дніпровських - вас зробила "кварталівська мафія".
Це як повстання пластикових пупсів, тільки у реальному житті. - Тамара Горіха Зерня